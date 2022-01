Diario de Radio Nacional 28/1/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "Logramos un acuerdo razonable que nos va a permitir crecer"

LRA 1 Buenos Aires - MARTIN GUZMAN: "Con el FMI se llegó al mejor acuerdo que se podía lograr"

LRA 1 Buenos Aires - NOEMI BRENTA: “De la oposición se esperan mentiras en defensa de grupos de intereses”

LRA 1 Buenos Aires - MARTIN BURGOS: “Se realizó un buen acuerdo con el Fondo dentro de lo difícil que era”

LRA 29 San Luis - JUAN VALERDI: "Es un pre acuerdo y tiene que pasar por el Congreso"

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa - DANIEL FILMUS: "El diálogo es el camino para recuperar el ejercicio de la soberanía"

LRA 1 Buenos Aires - YANINA MARTINEZ: “Previaje llegó para quedarse, generó un resultado fabuloso”

LRA 12 Santo Tomé - SERGIO FEDEROVISKY: "Prender fuego para obtener pasturas hoy es un acto criminal"

LRA 14 Santa Fe - GONZALEZ DEL PINO: “Santa Fe +Conectada garantiza más oportunidades”

LRA 1 Buenos Aires - Córdoba OMCRIM: Baja la cantidad de casos e internaciones por coronavirus

LRA 42 Gualeguaychú - Extensión de la pandemia: Preocupa el desgaste del personal de Salud

LT 14 Paraná - Pandemia: En Entre Ríos preocupa la alta ocupación de camas de Terapia Intensiva

LRA 17 Zapala - ROLANDO FIGUEROA: "Estamos comprometidos con la defensa de Neuquén"

LRA 3 Santa Rosa - El próximo martes a las 18 horas: La Pampa se suma a la marcha del 1F contra la Corte Suprema

LRA 1 Buenos Aires - NESTOR RESTIVO: Visita oficial que Alberto Fernández realizará en China

LT 14 Paraná - Entre Ríos gestiona fondos: Construcción de viviendas

LRA 25 Tartagal - SERGIO LEAVY: "Nación ya destinó a Salta 2.500 millones de pesos para obras hídricas"

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que “sufrimos un problema y ahora tenemos una solución con un acuerdo sin restricciones”, al referirse a los entendimientos alcanzados entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI), en un mensaje grabado en la Residencia de Olivos.

"Sin acuerdo no teníamos horizonte de futuro. Este entendimiento prevé sostener la recuperación iniciada", señaló.

Tras expresar que "teníamos una deuda impagable y tenemos un acuerdo razonable", el mandatario aseguró que "las cuentas públicas se ordenarán sin afectar las metas de justicia social". En tanto, el Presidente subrayó que “el acuerdo no nos condiciona" y remarcó que "cada uno deberá tener que rendir cuentas ante la historia”.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó hoy que el gobierno de Mauricio Macri dejó al país "con una carga de deuda aplastante", y que se buscó una renegociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "sin socavar las posibilidades de desarrollo", según expresó en conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda junto con el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

Tras explicar en detalle los principales puntos de la negociación, Guzmán resaltó que "se llegó al mejor acuerdo que se podía lograr" para que la Argentina pueda "tener un rol moderadamente expansivo", con metas de reducción gradual del déficit primario.

Para 2022, el déficit primario se estableció en 2,5%, para el 2023 del 1,9% y para el 2024 del 0,9% del Producto Interno Bruto, informó el funcionario, y resaltó: "Este acuerdo va a permitir que en la Argentina continúe con el crecimiento".

LRA 1 Buenos Aires

Luego de la confirmación por parte del Presidente y del Fondo Monetario Internacional sobre un acuerdo con respecto a la deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri, la economista Noemí Brenta aseguró que se trata de un entendimiento “razonable”.

También se refirió al rol de la oposición: “De ellos se esperan mentiras y trampas en defensa de grupos de intereses mayoritarios. Eso es lo que vienen demostrando, no estoy muy esperanzada con que tenga otra postura”.

LRA 1 Buenos Aires

Tras el anuncio del presidente Alberto Fernández quien afirmó que se llegó a un entendimiento con el FMI, el economista Martín Burgos explicó que “es poco lo que se cambia respecto a los lineamientos que tenía el Gobierno”. En ese sentido, remarcó que no habrá reforma laboral.

“Recién en el 2025 empezamos a desembolsar el dinero de esta extensión de plazos”, dijo el especialista del Centro Cultural de la Cooperación y agregó: “Es un buen acuerdo dentro de lo difícil que era todo”.

Con respecto al impacto que representa esta negociación con la sociedad, aseguró que “se sentirán pocos cambios”. Sobre este punto, profundizó: “El modelo económico actual será el que seguirá hasta el 2023. La prioridad del Gobierno es el crecimiento, que seguramente continuará el año que viene. En ese caso, tendríamos por primera vez, y de manera ininterrumpida, tres años de crecimientos”.

LRA 29 San Luis

El economista Juan Valerdi habló en "Verano Nacional" después de las palabras del presidente de la Nación y la conferencia con el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán.

Valerdi remarcó que "es un pre acuerdo y tiene que pasar por el Congreso". Y además remarcó que: "El primer detalle importante es que el ministro dio por sentado que en marzo esto estará aprobado en el congreso, pero creo que esto será complicado y que no va a pasar tan fácilmente como una escribanía.

El segundo detalle es que le hicieron dos preguntas sobre si la vicepresidenta había visto y el ministro no respondió esto, y con esto quiero traer las implicancias geopolíticas

Lo que dijo el ministro es que si hay una devaluación que acompañe la inflación, pero que no va a ser un salto como en los años macristas".

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Este 2 de abril se cumplirá el cuarenta aniversario de la guerra por la soberanía argentina en las Islas Malvinas, razón por la que el Gobierno nacional lanzó la “Agenda Malvinas 40”, con actividades que se realizarán en el país y en distintas partes del mundo. “Para nosotros los 40 años tienen un significado especial, es el recuerdo y el homenaje permanente para los que combatieron y dieron la vida por Malvinas y a los que volvieron al continente, pero tienen sobre sus hombros y sus espaldas y en sus mentes las huellas de haber combatido heroicamente por la defensa de la soberanía. Para la Argentina esos 40 años significa homenaje, memoria, recuerdo y compromiso. Tenemos que fortalecer nuestro compromiso para seguir luchando por lo que esos jóvenes dieron la vida y sus familias sufrieron enormemente. Para nosotros pensar en 40 años en mirar hacia atrás para no olvidarlos, para tenerlos siempre presentes. Y en segundo lugar pensar hacia adelante y confirmar una vez más, como marca nuestra Constitución que el diálogo es el camino para recuperar el ejercicio de la soberanía”, opinó el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus.

LRA 1 Buenos Aires

Ante una temporada de verano positiva, la secretaria de Promoción Turística de la Nación remarcó que este logro fue gracias a la “campaña histórica de vacunación”. Por ese, sintetizó: “Empezó el 2022 con un balance positivo y números récord”.

Además, Yanina Martínez adelantó que trabajan junto a Matías Lammens con nuevas metodologías para continuar con PreViaje que llegó, hasta el momento, a más de 4 millones de personas. “Es una herramienta para el impulso de la reactivación”, dijo. También destacó que siguen con la promoción de destinos emergentes y que no son los más consolidados.

LRA 12 Santo Tomé

El viceministro de Ambiente de la Nación dialogó con Radio Nacional Santo Tomé y se refirió acerca de la situación respecto a la sequía que atraviesa la provincia de Corrientes y los incendios forestales que en muchas ocasiones se dan intencionalmente.

“Podemos trabajar sobre sistemas de prevención que apunten a disminuir o a mejorar las condiciones que cuando el fuego aparezca haya menos posibilidades de que se propague, esto está relacionado con disminuir la materia orgánica en el suelo, mantener los cortafuegos en las plantaciones forestales, prohibir absolutamente el método de fuego para obtención de pasturas”, afirmó Sergio Federovisky.

LRA 14 Santa Fe

González Del Pino brindó detalles de la firma entre el gobernador Perotti y el Presidente Alberto Fernández para un préstamo por 100 millones de dólares para financiar el programa Santa Fe+Conectada, que llevará 4.000 kilómetros de fibra óptica para unir las 365 ciudades y pueblos de nuestra provincia.

“Estamos muy contentos porque fundamentalmente es el moño de este gran proyecto incluso antes de que el gobernador asumiera. Luego estuvo más de un año en la Legislatura hasta su aprobación pero hoy podemos decir que prontamente estaremos llamando a licitación”, explicó.

La funcionaria agregó que “no sólo es tendido de la fibra óptica sino que están incluidos los 134 barrios populares de Santa Fe y Rosario. El programa ya empezó a ejecutarse en 20 barrios. Está el componente educativo también, de llevar internet a las escuelas. Y es una prioridad del gobernador que esto avance rápidamente”.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista de Radio Nacional Córdoba Nicolás Fassi informó que la provincia registró en la última semana una baja en la cantidad de nuevos casos de coronavirus respecto a los siete días anteriores, a la vez que también se produjo un descenso en las internaciones.

En la primera semana del mes los contagios superaron los 100.000 y durante los últimos siete días fueron por encima de los 70.000 casos nuevos.

En esos primeros días del año las internaciones totales por coronavirus rozaron los 1.000 pacientes, y esta semana se encuentran internadas 726 personas, lo que representa una ocupación del 20,72% de las camas asignadas.

Del total de personas internadas, 440 (60,6%) corresponden a casos leves en sala común con soporte médico y 286 (39,4%) a pacientes de terapias intensivas, de los cuales 127 (17,49%) se encuentran con asistencia respiratoria mecánica.

Las muertes, con las 24 registradas el miércoles, alcanzaron las 164 en la semana, lo que significa un número superior a las 130 contabilizadas una semana antes.

LRA 42 Gualeguaychú

En Entre Ríos se mantienen elevadas las cifras de contagios y muertes por COVID-19, aunque la ministra de Salud provincial, Sonia Velázquez, anticipó que los números se estabilizarán.

Al entregar una nueva ambulancia al director del Hospital Centenario, Eduardo Elías, la funcionaria expresó su preocupación por el impacto de la pandemia en "los recursos humanos".

LT 14 Paraná

En Entre Ríos se registra una alta ocupación de camas de Terapia Intensiva, y en Paraná la utilización trepó al 73,56 %, mientras que en Concordia la cifra llegó al 80 %.

Tras esto, la ocupación promedio en la provincia es del 66,29 %, en tanto el 33,33 % de ese total le corresponde a pacientes con coronavirus.

LRA 13 Bahía Blanca

El diputado nacional Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) dijo que “uno de los 2 está mintiendo y necesitamos saberlo, por eso será uno de los puntos de la citación a Villegas para el próximo miércoles”.

El legislador habló sobre la tarea de la Comisión Bicameral que investiga la actuación de los agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la llamada mesa judicial realizada durante el Gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y que intentaba involucrar en hechos delictivos a sindicalistas.

LRA 17 Zapala

Rolando Figueroa Diputado Nacional (MPN) visitó el interior de la provincia del Neuquén y adelantó los temas en su agenda legislativa para trabajar este 2022.

Destacó el compromiso que tiene su labor con la defensa de la provincia y valoró el contacto permanente con gente: "La construcción de confianza viene de la mano de honrar la palabra y eso es lo que venimos haciendo en toda la provincia", remarcó.

LRA 3 Santa Rosa

La comunicadora e integrante del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Lizzy Rossi, se refirió a la convocatoria de organizaciones sociales, sindicales y políticas para sumarse a la movilización del próximo martes 1º de febrero, cuyo objetivo será pedir la renuncia de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista se refirió a la visita oficial que el presidente Alberto Fernández realizará en los próximos días a China, donde mantendrá una intensa agenda que incluirá una reunión con el presidente de ese país, Xi Jinping, y participar en la ceremonia de inauguración de la XXIV edición de los Juegos Olímpicos de Invierno. Tras describir la importancia que tiene el gigante asiático en la economía mundial, Néstor Restivo destacó que China es el país que más a invertido en la Argentina en este último tiempo y enumeró los posibles acuerdos que logrará el mandatario argentino.

LT 14 Paraná

Marcelo Bisogni, titular del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), informó que mantuvo una reunión con las autoridades del Ministerio de Vivienda y Hábitat de la Nación, con el objetivo de planificar obras en unidades habitacionales para 2022.

Luego, Bisogni indicó que Entre Ríos vuelve a recibir fondos nacionales para construir viviendas en diferentes ciudades de la provincia, ante la alta demanda generadas por familias sin techo propio. “Estamos próximos a licitar 716 viviendas más, y están en proceso los proyectos de más de 1.600”.

LRA 25 Tartagal

En diálogo con Radio Nacional Tartagal, el senador nacional por Salta, Sergio Leavy detalló los resultados de la reunión que mantuvo con el titular de la empresa Aguas del Norte, Luis María García Salado.

Leavy se refirió al Fondo Fiduciario de 5.000 millones de pesos otorgado por el Gobierno nacional a la provincia de Salta. De los cuales 2.500 millones ya fueron destinados. En este marco, destacó el rol de los intendentes en la ejecución de las obras: “Los municipios son fundamentales en esto, el intendente no está solo para alumbrado, barrido y limpieza. Los intendentes tienen que hacer muchísimas otras actividades y una de ellas es resolver el problema del agua y electricidad".

LT 11 Concepción del Uruguay

Pagani, secretario General de AGMER, se refirió al primer encuentro con el Gobierno de Entre Ríos de cara al inicio del ciclo lectivo 2022, y dijo que todos los docentes quieren iniciar el ciclo lectivo, pero para eso es necesaria una propuesta seria, ya que "sin recupero del salario no hay inicio de clases".

LT 14 Paraná

El ministro de Economía de Entre Ríos, Hugo Ballay, le informó a los gremios docentes la propuesta salarial del Gobierno provincial, la cual consiste en otorgar un 8,9 % para igualar el incremento de los salarios con la inflación de 2021, según solicitaron los gremios.

También, la administración de Gustavo Bordet propuso un esquema de aumentos porcentuales para 2022, en tanto los gremios analizarán la propuesta y luego darán a conocer su postura ante las medidas.

LT 14 Paraná

Silvana Frederic, integrante de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual a nivel nacional, se refirió a los reclamos que recibe el organismo en relación a distintas novelas que se emiten por Telefe, las cuales no cuentan con una perspectiva de género, y tampoco se “adecúan a los valores y normativas de la sociedad argentina”.

LRA 57 El Bolsón

El acto oficial comenzó a las 10.30 con el izamiento del Pabellón Nacional en el anfiteatro de Plaza Pagano. El Himno Nacional Argentino y el Himno de Río Negro estuvieron a cargo de la Banda Militar de Montaña del Ejército Argentino.

Posteriormente, se leyó el acta fundacional de la localidad, se realizó una invocación religiosa, y se distinguió a vecinos destacados de El Bolsón. También se realizó el cambio de abanderados y, a cargo de la bandera nacional, quedó Ricardo "Vasco" Arrias, en tanto que la nueva abanderada de la provincia de Río Negro es Lidia Soto.

LRA 21 Santiago del Estero

Después de un mes de reseco en el área atención, la fundación mujer comienza en el mes de Febrero las consultas gratuitas para prevenir el cáncer génito mamario en las cuáles realizan papanicolau, colposcopia, los examenes mamario y solicitan los estudios.

En diálogo con Radio Nacional, la vice presidenta de la institución, Dra. Francisca Córdoba de Agostinelli explicó cómo trabajaran en todas las áreas de la fundación y los proyectos que llevarán a cabo a lo largo del año.

LRA 13 Bahía Blanca

El cantautor Víctor Heredia dijo que “adentro hay un tipo que es joven y afuera otro que lo mira con respeto” al hablar de aquellos años 70 y este 2022.

El autor de más de 70 discos estará el domingo en Villa Ventana dentro del ciclo Huellas de la Cultura. El show será a las 20 en la Plaza Salerno (Cruz del Sur y Tres Picos) con entradas -libres y gratuitas- que se pueden adquirir mediante la app ReCreo. Además se aclaró que se exigirá el pase sanitario.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

La familia de Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa despide hoy a Mario Ance, quien perdió la vida este viernes 28 de enero a los 85 años. Mario fue y es parte de la historia de nuestra emisora gracias a su programa “Huellas de Nuestra Patria”, que se emitió por más de medio siglo, espacio en el que difundió la música folklórica de nuestra tierra y por el que pasaron los más prestigiosos y reconocidos artistas. “Lo cotidiano y estar enterándole a la gente de las novedades, de los discos, de los sueños, de las actuaciones, de las tocadas, de las visitas; era Mario. Tanto es así que Los Tucu, el grupo de bandera de Tucumán, podían estar en Rusia o donde fuere, pero una tarjeta de Navidad firmada por todos llegaba a los estudios. Y qué decir de Mercedes (Sosa) que se sentía como en su casa, como si estuviera en la mesa de la cocina de su casa, completamente distendida y eso es una cuestión que pasa en pocos programas de sentirte tan a gusto, de poder hablar, conversar y venir a contar todo lo que ocurría en el plano artístico. Eso ha sido Mario”, remoró Carlos Diez, locutor parte del equipo de LRA 15 Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa y conductor de “Entretanto”, programa que se emite de lunes a viernes a partir de las 13.

LRA 1 Buenos Aires

Escuchá los goles del triunfo de Argentina, en el Relato de Víctor Hugo por Radio Nacional.

LRA 1 Buenos Aires

Juan Román Riquelme dio positivo de coronavirus y se encuentra aislado en su domicilio en buenas condiciones de salud. El vicepresidente de Boca es asintomático y después de una semana de aislamiento se reincorporará a sus habituales tareas.

Pero Román no fue el único ya que el plantel que dirige Sebastián Battaglia sumó un nuevo caso de coronavirus y es Nicolás Orsini que quedó a la espera del resultado del PCR.

El delantero de 27 años dio positivo en el test de antígenos y se encuentra aislado en su domicilio. La buena noticia para el Xeneize fue que Carlos Izquierdoz recibió el alta médica tras cursar la enfermedad y se sumó a los entrenamientos junto a sus compañeros de cara al amistoso de mañana con Atlanta.

LRA 21 Santiago del Estero

La deportista añatuyense es la única de nacionalidad Argentina con esta posición, por encima esta Brasil y Uruguay. En declaraciones a Radio Nacional, Figueredo se refirió a la gran sorpresa que significó para ella encontrase en el ranking mundial y expresó: "Es un orgullo para mí y para mi familia, y deseo tratar de perfeccionarme para lograr un lugar más alto".

LRA 29 San Luis

En "Verano Nacional" hablamos con Josué Moyano es jefe del Área Desarrollo del Ciclismo e integrante de la organización de la Vuelta del Porvenir.

En simultáneo con la cuarta y quinta etapa de la Vuelta del Porvenir masculina, se llevará a cabo una competencia femenina para ciclistas elite, sub 23 y junior. Asimismo, ciclistas junior masculinos también podrán disputar su carrera.

Del 9 al 13 de febrero, las rutas de San Luis y los fanáticos del ciclismo volverán a ser testigos de la adrenalina y la velocidad de los ciclistas más importantes de América con la 2ª Vuelta del Porvenir. Para 2022, la carrera forma parte del calendario oficial de la UCI con puntuación 2.2 y será la única competencia de esta categoría que se disputará en Argentina.

En simultáneo, horas previas a la cuarta y quinta etapa, se llevará a cabo la Vuelta del Porvenir femenina y una competencia para ciclistas junior masculinos. La carrera tendrá dos etapas. Las inscripciones estarán abiertas hasta el lunes 7 de febrero y se pueden realizar en la web oficial del evento: https://www.vueltadelporvenirsanluis.com.ar