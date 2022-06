Diario de Radio Nacional 27/6/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - PRIMERA INTERVENCION DEL PRESIDENTE: Alberto Fernández pidió en el G7 el cese de hostilidades en Ucrania

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "Pude llevar a la Cumbre la voz del continente"

LRA 1 Buenos Aires - DANIEL SCIOLI: "Las pymes son el corazón productivo de la Argentina"

LRA 52 Chos Malal - GUILLERMO CARMONA: "Fue una categórica resolución del Comité en favor de la posición argentina"

LRA 1 Buenos Aires - HORACIO ROVELLI: "La integración de Argentina al BRICS sería un paso importantísimo"

LRA 1 Buenos Aires - TELMA LUZZANI: "Los gobiernos latinoamericanos se están alejando del neoliberalismo"

LRA 1 Buenos Aires - JULIO ZAMORA: “Manejar los planes sociales no es fácil pero sí un desafío necesario”

Nacional Rock - LEANDRO SANTORO: “Me parece razonable la reunión de Cristina y Melconian”

LRA 13 Bahía Blanca - SILVINA GVIRTZ: La necesidad de sumar horas de clase

LT 12 Paso de los Libres - GERMAN BRAILLARD POCCARD: Valdés faltó a la reunión de la Liga y mandatarios del NEA

LRA 26 Resistencia - JORGE CAPITANICH: Anunció medidas de saneamiento financiero

LRA 1 Buenos Aires - MEDIDA DE FUERZA: Los kiosqueros no cargarán tarjetas SUBE el martes, miércoles y jueves

LRA 1 Buenos Aires - RICARDO RAGENDORFER: "Los mandantes políticos siguen gozando del dulce beneficio de la impunidad"

LRA 13 Bahía Blanca - PABLO SOLANA: “Buscaron generar muertes”

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa - LUIS MEDINA RUIZ: Aseguran que la situación provincial es estable

LRA 43 Neuquén - LORENA BARABINI: “En pandemia, llegamos a la población humilde gracias a las organizaciones”

LT 12 Paso de los Libres - ANGELINA BOBADILLA: "Vacunarse con todas las dosis es el mejor manera de enfrentar al COVID"

LRA 6 Mendoza Quino - Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda: El FdT consiguió dictamen para crear el fondo para el pago de la deuda

LRA 7 Córdoba - RAUL CASTELLANO: "Queremos que se investiguen los motivos por los cuales falta el gasoil"

LT 14 Paraná - JOSE CACERES: “Es un acto desestabilizador”

LRA 1 Buenos Aires - DIEGO KOFMAN: "Es central hablar de quiénes ingresan menos dólares de los que debieran"

LRA 13 Bahía Blanca - PAMELA CANTERO: Todos los detalles para hacer el cambio de titular en la factura de gas

LU 23 Lago Argentino Calafate - Argentina-Chile: Unidos para potenciar el turismo en lago Buenos Aires

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández clamó, en su primera intervención en la cumbre del G7 que se realiza en Alemania, por la necesidad del "diálogo" para alcanzar el "cese de hostilidades" entre Rusia y Ucrania, al tiempo que abogó "por la construcción de una nueva arquitectura financiera internacional que incluya a las periferias del mundo".

El mandatario señaló que su presencia en el G7 es en representación de la Argentina, pero también en su calidad de presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

El discurso de Fernández hizo eje en el conflicto bélico en Ucrania y en una necesaria remodelación del sistema financiero para que los "esfuerzos se equilibren y las ventajas se distribuyan con criterios de equidad".

Fernández participó de la primera reunión ante los presidentes, primeros ministros y titulares de Poderes Ejecutivos de Alemania, Francia, Estados Unidos, Japón Italia, Reino Unido, Canadá, todos los que integran el G7.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández destacó que pudo llevar a la Cumbre del G7 en Alemania la "voz del continente" para plantearle al mundo cómo la región "padecía los efectos de la guerra" en Ucrania.

"Pude reclamar que todos nos pongamos a trabajar para que esta guerra termine cuanto antes, porque está trayendo un daño indiscutible con el aumento de los precios en energía, y eso es el prolegómeno de una hambruna que puede afectar a 300 millones de habitantes", expresó Fernández.

"También manifesté el compromiso de la Argentina con el cambio climático", remarcó. "Tuve reuniones bilaterales productivas y me voy satisfecho".

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández mantuvo una reunión con el primer ministro británico, Boris Johnson. El mandatario argentino señaló que no existe posibilidad de avances mientras no se comience una negociación por la soberanía de las Islas Malvinas.

"Estoy orgulloso de la posición del Presidente. Con altura dio la posición de nuestro país en la cuestión Malvinas. Para el actual Gobierno Malvinas es una prioridad de la política exterior y nacional", expresó Guillermo Carmona, Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería Argentina.

"El presidente Alberto Fernández aprovechó la oportunidad. El apoyo que recibió la Argentina de la comunidad internacional es imponente. Esto se tiene que resolver mediante negociaciones", aseguró.

LRA 52 Chos Malal

Se llevó a cabo la Sesión Especial del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, donde se aprobó el proyecto para que el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas siga vigente. El funcionario habló del tema.

LRA 1 Buenos Aires

La automotriz Renault presentó al ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, el plan estratégico de la compañía para aumentar el nivel de integración nacional de autopartes en su producción hasta el 35% del total de los componentes, además de otros proyectos para la Fábrica Santa Isabel que posee en la provincia de Córdoba.

LRA 1 Buenos Aires

Scioli afirmó que las pequeñas y medianas empresas "son el corazón productivo de la Argentina", en el marco del Día Internacional de las Pymes: "Feliz día a cada trabajador y empresario pyme de nuestro país", expresó el funcionario nacional en su cuenta de la red social Twitter, al tiempo que agradeció "el esfuerzo y el compromiso de siempre por una Argentina con más producción y desarrollo".

Por su parte, empresarios pymes, funcionarios del sector productivo, directivos bancarios y representantes sindicales participarán esta tarde del acto de conmemoración del Día Internacional de las Pymes que se desarrollará en el Senado.

LRA 1 Buenos Aires

Tras el anuncio del presidente Alberto Fernández de la intención de la Argentina de formar parte del BRICS, el licenciado en Economía y profesor de Economía Política, Horacio Rovelli destacó el potencial de la posible integración.

En ese sentido, explicó que el espacio conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica se trata de un bloque de los llamados países emergentes, y que representa una alternativa al comercio en dólares.

Asimismo, expresó que representa una importante oportunidad por tratarse de economías complementarias con la Argentina; países superpoblados que necesitan alimentos, y mercados a los que, en un futuro, también se podrá exportar energía.

LRA 1 Buenos Aires

Continúa el debate parlamentario sobre la posible destitución del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, luego de una ola de reclamos en las calles con el protagonismo de los pueblos indígenas de ese país, y un importante despliegue represivo que dejó cinco muertos y más de un centenar de heridos. Si bien se ve lejana la posibilidad de destituir al mandatario, Telma Luzzani, periodista y analista internacional, dialogó con Nacional Esquel y analizó el contexto internacional: "Si pensamos en la historia de Ecuador, muchas veces se ha resuelto suplantando al Presidente. Lo ideal sería algún tipo de negociación pero no podría aventurar lo que puede pasar".

Luzzani también se refirió a la pronta asunción del recientemente electo gobierno de Colombia: "La pregunta que nos hacemos es si puede pasar algo de acá al 7 de agosto, pero yo creo que no. Me parece que el nuevo gobierno se va a centrar en un par de cosas profundas, porque inició una serie demócrata que iniciaran un camino que es largo".

LRA 1 Buenos Aires

El intendente de Tigre apoyó la posibilidad de que los municipios se encarguen de los planes sociales en sus respectivas localidades: “Hay mucho prejuicio, algunos piensan que los intendentes queremos manejar los programas sociales para tener un rédito político. Sería un desafío necesario para nosotros que va a redundar en una mejor gestión y calidad de vida para los vecinos”.

En ese sentido, Julio Zamora destacó los puntos positivos de una gestión así: “Nos permite cercanía con los beneficiarios y la posibilidad de retribuir a la comunidad con algunas horas de trabajo, tareas que nos permita mejorar la ciudad”.

En otro marco, sostuvo que la principal preocupación de la comunidad en Tigre está en la inflación y que los datos le demostraron que “la economía se está acomodando de alguna manera”.

Al respecto del nuevo ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, destacó que es una figura “presidenciable” de cara a las próximas elecciones.

Nacional Rock

En Rosca N'Roll hablamos con Leandro Santoro, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires y dirigente del Frente de Todos, que presentó ayer un proyecto de ley para crear el "Museo Nacional del Tango Carlos Gardel". Explicó: “Hay que tener un lugar para recordar a la figura popular más importante de nuestra historia”.

Santoro valoró la reunión de Cristina y Melconian y expresó: “Es increíble que nos asombremos que dos personas se junten a charlar de economía. Me parece saludable y me gustó que lo hayan comunicado”.

LRA 13 Bahía Blanca

La secretaria del ministerio de Educación de la Nación, Silvina Gvirtz, insistió con la idea de sumar horas de clase en las escuelas primarias, luego de evaluar los resultados de las Pruebas Aprender tras la pandemia de coronavirus. “Las 5 horas son posibles. Con una hora más se aumentan 38 días de clase al año. Y en 6-7 años se aumenta casi un año de clases. La idea es que cada provincia arme su infraestructura y el acuerdo con los maestros”, dijo Gvirtz.

Las Pruebas Aprender 2021 mostraron que hay mayores dificultades en los aprendizajes en Lengua y estabilidad en el desempeño de los estudiantes en Matemática.

“Los sectores más bajos tuvieron una caída más pronunciada que los sectores más altos”, agregó la viceministra de Educación.

LRA 1 Buenos Aires

Trenes Argentinos Capital Humano recuperó un tren que será destinado a un servicio turístico entre las localidades bonaerenses de Mercedes, Tomás Jofré y Altamira, bajo el Plan Federal de Revalorización y Preservación del Patrimonio Histórico y Cultural Ferroviario.

"El recorrido es de 12 kilómetros, lo articulamos junto con los municipios para cumplir un sueño", expresó Damián Contreras, presidente de Trenes Argentinos Capital Humano.

"Comenzamos a trabajar en la pandemia con este proyecto, fue difícil en un principio pero fuimos avanzando", destacó.

LT 12 Paso de los Libres

El legislador apuntó contra la figura del gobernador correntino, Gustavo Valdés, por no compartir agenda con sus colegas de la región.

LRA 26 Resistencia

El gobernador provincial informó la reducción del período de cancelación de las facturas con los proveedores, las cuales pasarán de 60 a 30 días, junto a una inyección de 120 millones de pesos mensuales aportados desde el tesoro provincial, más la recomposición ética de aranceles y ajustes automáticos y actualizaciones periódicas para prestadores del sector privado, entre otras novedades.

"Desde inicios de esta gestión, hemos encarado un proceso de saneamiento financiero del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos con el objetivo de garantizar una prestación de servicios de calidad que llegue a todas y todos los trabajadores chaqueños”, afirmó Capitanich.

LRA 1 Buenos Aires

La medida de fuerza fue dispuesta por la Unión de Kiosqueros de la República Argentina para el martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de junio, en todo el país, debido a la falta de respuestas del Estado Nacional a los reclamos del sector. Hernán Mundo, del Servicio Informativo, ofreció detalles de las demandas que plantea el sector.

LRA 4 Salta

A la edad de 86 años el ex juez Ricardo Lona falleció ayer en la ciudad de Salta, mientras cumplía prisión preventiva, dictada con la modalidad domiciliaria. En 2019 fue condenado a 15 años de prisión por el homicidio del ex gobernador Miguel Ragone, pero en mayo fue beneficiado por un tribunal superior. Nunca fue juzgado por su participación en la Masacre de Palomitas y delitos cometidos en perjuicio de otras 78 personas.

En diálogo con Radio Nacional Salta, el referente de HIJOS Salta, Juan Tejerina, dijo que encubrió delitos de lesa humanidad y que fue conocido por maltratar a quienes pedían ayuda para encontrar a su familiares desaparecidos durante la dictadura militar.

LRA 1 Buenos Aires

A 20 años de la Masacre de Avellaneda, un completo repaso del hecho que contó con documentos sonoros, sobre el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán a manos de la Policía Bonaerense, una "carecía" que dejó además "30 heridos de bala de plomo por la espalda".

"Fue una masacre pensada, cuyas condiciones fueron preparadas por el gobierno de Eduardo Duhalde", consideró Mario en su editorial, en el cual analizó también el momento político y económico del país, y el accionar de los medios de comunicación.

LRA 1 Buenos Aires

A 20 años de la Masacre de Avellaneda, Ricardo Ragendorfer, escritor y periodista de investigación especializado en temas policiales, repasó el contexto en el que ocurrió el asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, así como las heridas de plomo a varios manifestantes e hizo un pormenorizado relato sobre aquellos hechos.

“Lo que sucedió aquel miércoles negro comenzó a gestarse unas semanas antes”, señaló, cuando llegó a las manos del presidente interino Eduardo Duhalde "un informe de la SIDE que mencionaba un supuesto plan insurreccional en marcha por parte de los piqueteros”, lo que constituyó “un disparate”.

Ragendorfer definió aquello como “el germen de una matanza histórica”, explicó que las autoridades “planearon una situación de caos, con infiltrados entre los manifestantes para aplicar una represión medida pero no contaron con la bestialidad de la Bonaerense”.

LRA 13 Bahía Blanca

El autor de "2001. No me arrepiento de este amor. Historias y devenires de la rebelión popular", Pablo Solana, dijo que “hubo una orden por parte del Gobierno de que la represión fuera violenta y de que las muertes fueran señaladas como responsabilidad de los piqueteros”.

Solana se refirió a los asesinatos de Maximiliano Kosteki y de Darío Santillán, quienes eran integrantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) durante la crisis de 2001. Kosteki y Santillán fueron asesinados el 26 de junio de 2002.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Durante las últimas semanas aumentaron los casos, pero especialistas aseguran que la situación está controlada gracias a la campaña de vacunación. “La situación es estable desde el punto de vista epidemiológico, entre 100 y 200 casos por día”, señaló Medina Ruíz.

LRA 43 Neuquén

La funcionaria destacó el trabajo que se articula a nivel nacional y regional con las organizaciones sociales. “Más allá de las discusiones que se puedan dar desde nuestro equipo intentamos una permanente articulación. Hay muchas políticas que ejecutan las organizaciones”, explicó Barabini.

LT 12 Paso de los Libres

Bobadilla brindó detalles de la situación epidemiológica de la provincia con respecto al COVID-19, expresando: “Seguimos viendo en el hospital de campaña pacientes que fallecen o se internan con dosis incompletas o, directamente, sin vacunas, y con sus patologías de bases muy descompensadas. Eso es lo que queremos evitar”.

LRA 6 Mendoza Quino

Al respecto, el diputado del Frente de Todos, Germán Martínez dio detalles sobre el proyecto que busca financiar el préstamo de 44 mil millones de dólares tomado por el Gobierno de Mauricio Macri con dinero fugado al exterior, la cual ya cuenta con media sanción en el Senado.

“Este proyecto pone en el centro del escenario la cuestión histórica de la fuga de dólares, la evasión impositiva y cuáles pueden ser las formas posibles de afrontar para el pago de la deuda con el Fondo”, explicó el legislador.

LRA 7 Córdoba

Castellano reclamó una investigación acerca del faltante de gasoil en el país, diciendo: “Queremos que se investigue el motivo por el cual falta gasoil. Se habla de especulación y acumulamiento, pero no se dice de qué actor”.

LT 14 Paraná

Cáceres se refirió a la boleta única de papel y refutó cada argumento indicando que la oposición utiliza este tema “para demostrarle a la población que existe una mayoría capaz de poner en jaque la gestión del Gobierno nacional”, tras lo cual agregó: “Para mí es un acto desestabilizador, y yo tengo mi reparo para con la boleta única”.

LU 23 Lago Argentino

“La Liga de gobernadores y gobernadoras fomenta la unidad nacional y no el desarrollo de parcialidades partidarias”, indicaron tras la reunión. La funcionaria destacó la presencia de Alicia Kirchner y se refirió al documento que publicaron en redes sociales con el título "Por más federalismo y unidad nacional".

LRA 21 Santiago del Estero

El 4 de julio lanzarán en Santiago del Estero el programa nacional Fomentar con el propósito de incorporar a mujeres y hombres al mercado formal de empleo. El funcionario se refirió a las características del proyecto y el objetivo del mismo.

LRA 1 Buenos Aires

Kofman, quien es parte del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), hizo un análisis de uno de los temas que trató Cristina Fernández de Kirchner en el discurso que dio en el acto de la CTA por el Día de la Bandera. El investigador coincidió en el planteo de la vicepresidenta sobre sectores del sistema agroexportador en la Argentina que "ingresan menos dólares de los que debieran ingresar".

LRA 13 Bahía Blanca

La asesora letrada de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), Pamela Cantero, dio los detalles del cambio de titularidad del servicio de gas para todos aquellos usuarios que necesiten actualizar sus datos ante el proveedor del servicio.

empresa prestataria del servicio de gas- pero para aquellos que no puedan hacerlo por la página estamos yendo a los barrios y acercándonos a la gente.

Cantero manifestó que quienes se acerquen a las oficinas de la empresa, ubicadas en Tierra del Fuego 2.155, “deben ir con el Documento de Identidad y un documento que acredite que vive en el lugar en donde hará el cambio de domicilio como escritura, contrato de alquiler, boleto de compraventa… y si no tiene nada de eso, se puede ir con una declaración jurada que acredita la dirección que se gestiona en el Registro Civil”.

LU 23 Lago Argentino.Calafate

El encuentro se denominó "El lago que nos une" y por eso Nacional Calafate dialogó con Marina Basalo delegada de la Secretaría de Turismo de la Zona Norte de Santa Cruz, y una de las participantes del encuentro.

"Estamos convencidos de que puede ser un atractivo de primer nivel, y jerarquizar nuestros atractivos permitirá romper los estancamientos de algunas regiones" afirmó la funcionaria provincial y agregó, "tenemos mucha oferta compartida, en cuanto a lagos y diferentes clases de turismo rural en la zona. Por eso una de nuestras propuestas es generar circuitos que motiven este recorrido por el lago".

El encuentro que reunió representantes de los gobiernos argentino y chileno, busca potenciar el turismo de ambos países en el lago binacional.

LRA 7 Córdoba

El Sindicato de Músicos de Córdoba criticó duramente la gestión de la municipalidad capitalina referida a la distribución de los recursos para los espectáculos públicos, luego de que se conocería que la Secretaría de Turismo iba a erogar 43 millones de pesos para el emplazamiento del escenario correspondiente a un show de Ulises Bueno.

"El programa ´Cultura de Juventudes´ tiene un presupuesto de 42 millones de pesos para todo el año", indicó Víctor Garay, secretario de Hacienda del Sindicato de Músicos, y luego agregó. "Esta gestión solo trabaja con empresarios".

LRA 1 Buenos Aires

El periodista Javier Arce, de LRA27 Catamarca, informó que, según los datos proporcionados por el INDEC, la tasa de desocupación en la provincia se ubicó en el primer trimestre de 2022 en el 3,2%, muy por debajo del promedio nacional que es del 7% y dio cuenta del impacto positivo que representa este registro y detalló las actividades en las que se sustentó la recuperación laboral.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, destacó estos resultados como “una gran noticia que alienta a seguir trabajando en los lineamientos empleados hasta ahora con el Gobierno nacional y el presidente Alberto Fernández”.

"Esto no podría haber sido posible sin el esfuerzo del equipo de gobierno, el trabajo de los intendentes e intendentas, el apoyo de los ministros nacionales y las inversiones del sector privado en minería, industria, comercio, turismo, entre otros”, afirmó.

LRA 2 Viedma

La referente de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) de Río Negro informó que realizan asambleas en toda la provincia para analizar el aumento del 7 % otorgado por el Gobierno rionegrino y consideró que es necesario trabajar en la carrera hospitalaria.

LRA 57 El Bolsón

La Regional Este de la Asociación Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH) anunció un paro provincial de actividades y movilización en repudio por lo ocurrido en la Escuela 7719 de El Maitén, donde más de 70 estudiantes y docentes resultaron intoxicados con monóxido de carbono.

LRA 19 Puerto Iguazú

Luego de los resultados de las pruebas Aprender, el ministro de Educación de Misiones, Miguel Sedoff, se refirió a la implementación de una hora extra de clase en primaria. La referente de la Unión de Docentes Argentinos (UDA) habló del tema y de la falta de inversión.

LRA 21 Santiago del Estero

La marcha partirá el recorrido desde distintos puntos de la capital: la columna sur (Arco) y norte (patio Indio Froilán) y de La Banda (Plaza Belgrano). Convergerán en avenida Belgrano y Libertad y desde allí se dirigirán al parque Aguirre. El 15 será la vigilia desde el mediodía, con más de 70 artistas que actuarán en el escenario del Patio del Indio. Para conocer más detalles sobre esta tradicional marcha, habló con Radio Nacional, Tere Castronuovo, organizadora.

LV 8 Libertador

Se llevará a cabo el Festival “La Mujer y El Cine”, del cual Ana María Muchnik, directora del evento, recordó sus orígenes tras la poca difusión que había del cine realizado por mujeres y las pocas mujeres directoras de cine, hechos que motivaron el comienzo el ciclo que se lleva a cabo todos los años.

LT 11 Concepción del Uruguay

Luego de su presentación en el escenario mayor, Soledad destacó la presencia de público y la calidez de la gente de Concepción del Uruguay, señalando: “Este show lo tendríamos que haber hecho en el verano, pero igual estamos muy contentos de acompañarlos en el cumpleaños de la ciudad”.

LRA 1 Buenos Aires

Una madrugada con música argentina. Un homenaje a Diego Maradona en un nuevo aniversario del "Me cortaron las piernas" por el doping positivo. También escuchamos a Tonolec y a Mercedes Sosa, como siempre presente en el programa. Y más música.

LT 14 Paraná

Los integrantes de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos volvieron a reclamar al Gobierno provincial por el proyecto de Ley de grado. En el concierto que se desarrolló el sábado en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) se leyó un documento al público presente en el concierto del Ensamble de percusión. En este sentido, Carina Domínguez, secretaria Gremial de UPCN, indicó que la Secretaría de Cultura debería “hacer el reclamo”. En otro sentido, la dirigente gremial se refirió al pedido del adelantamiento del último tramo que se cobraría en septiembre (haberes de agosto), que pase a percibirse con el sueldo de julio y también que se convoque antes a la discusión salarial.

LRA 1 Buenos Aires

El año Nuevo Mapuche es una celebración muy importante para ese pueblo durante la cual elevan ruegos y agradecimientos al sol, fuente de sabiduría y renovación.

El we tripantu o wüñoy tripantu\u200b se celebra cuando se da el momento de mayor distancia entre el sol y el hemisferio sur de la Tierra.

"El año nuevo mapuche es del 20 al 24 de junio y es una fecha central. Es un suceso familiar y el cambio de un ciclo, Es un hecho filosófico y natural", expresó el historiador y escritor mapuche Fabio Inalef .

"La celebración es festiva y el 23 de junio nos juntamos para hacer los preparativos, se baila y se canta, contó.

LRA 1 Bariloche

El 20 por ciento de las escuelas de gestión estatal de la Ciudad de Buenos Aires tiene problemas edilicios y el 10 por ciento no tiene calefacción, denunciaron docentes, estudiantes, miembros de cooperadoras y sindicalistas que conforman la Multisectorial por la Escuela Pública.

Según un mapa de establecimientos educativos con problemas de infraestructura, unos 200 edificios tienen filtraciones, caídas de mampostería, baños clausurados, inconvenientes en el cableado eléctrico y falta de suministro de agua, “lo que afecta el normal desarrollo de la actividad escolar y pone en riesgo a integrantes de las comunidades educativas”.

Además un total de 112 escuelas públicas de un total de 950 no tiene calefacción, ya sea por falta del suministro de gas o porque no funcionan los artefactos, lo que perjudica a más de 100.000 alumnos y alumnas durante los meses de invierno con bajas temperaturas, según advirtió el informe de la Multisectorial por la Escuela Pública.

LRA 29 San Luis

El Ejecutivo puntano, a través de un trabajo en conjunto entre los ministerios de Obras Públicas e Infraestructura y de Educación, desarrolla un trabajo para mantener y poner en valor las escuelas de toda la provincia.

LRA 30 Bariloche

El funcionario se refirió al lanzamiento de la temporada invernal en Bariloche y las expectativas de ocupación en la nueva temporada. “Estimamos que vamos a llegar a un 90 % de ocupación y ojalá lo superemos”, dijo Burlón.

LRA 25 Tartagal

El damnificado aseguró que durante la madrugada del domingo ingresaron a su domicilio, en Tartagal, y le sustrajeron dos motocicletas de competición. Señaló que los delincuentes utilizaron un duplicado de la llave para ingresar. Hasta el momento se logró recuperar uno de los vehículos.

LRA 53 San Martín de los Andes

El edil aseguró que no hay una visión compartida entre el ejecutivo y el legislativo de San Martín de los Andes sobre la propuesta que presentó la empresa de transporte público, Expreso Los Andes, concesionaria para seguir prestando el servicio.

LRA 17 Zapala

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, anunció el boleto estudiantil gratuito en toda la provincia para el nivel superior durante la sesión del Consejo Provincial de Juventud (CoProJuv). La funcionaria celebró la decisión que favorece a unos 7000 estudiantes del interior.

LRA 1 Buenos Aires

Conrado Geiger conversó con Andrea Scalenghe, madre de Facundo Scalzo, fusilado por la gendarmería en el barrio Rivadavia del bajo Flores, en otro caso de violencia institucional donde hombres armados por el estado utilizan las armas arbitrariamente contra ciudadanos.

Andrea contó cerca de la vida de Facundo hasta ser asesinado, las circunstancias en las que se produjo el homicidio, y dio detalles de los múltiples impactos de bala que su hijo recibió por la espalda, como así también el destrato recibido por el personal uniformado y la intención de ocultamiento argumentado que su hijo había sido apuñalado.

LT 14 Paraná

Los integrantes de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos volvieron a reclamarle al Gobierno provincial por el proyecto de ley de grado.

En el concierto que se desarrolló en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) se leyó un documento al público y, en este sentido, Carina Domínguez, secretaria Gremial de UPCN, señaló que la Secretaría de Cultura debería “hacer el reclamo”.

LT 14 Paraná

Caviglia hizo referencia al censo que se realiza en establecimientos vitivinícolas de la provincia, informando que el mismo comenzó hace dos semanas y busca recabar datos sobre la cantidad de productores, las bodegas, y también conocer las fortalezas y las debilidades de la cadena vitivinícola provincial.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

La periodista de LRA 18 Radio Nacional Río Turbio, Inka von Linden, declaró que a un año de su aprobación, la ley de Equidad en Medios sigue sin ser reglamentada.

La legislación, votada por unanimidad en el Senado en junio de 2021 y por amplia mayoría en diputados, fue conformada con una cláusula que establecía que el Poder Ejecutivo tenía 90 días para reglamentarla.

LRA 14 Santa Fe

El viernes 24 se conoció un nuevo fallo en Estados Unidos que revocó el derecho a acceder al aborto a las mujeres, en el que se otorga a cada estado la potestad de decidir si es legal o no. “Este fallo se interpreta como un retroceso histórico y la negación a un derecho humano”, expresó el abogado.

LRA 5 Rosario

Repudian los dichos de uno de los líderes de Los Palmeras que indicó en un show que “Colón es como los violadores. Siempre nos rompen el tuje en los penales”. “La simpatía que despiertan ciertos líderes y referentes, hace que se minimice el tema”, señaló Miguez.

LRA 18 Río Grande

El Municipio de Río Grande invita a participar del Concurso de Afiches “RGA Libre de Violencias”. "A través de esta actividad se busca promocionar la línea 144 en transportes públicos como colectivos, taxis, remises y vidrieras de locales comerciales", señaló Ibars.

LRA 4 Salta

Iolanda Leidy Sánchez Orozco fue hallada sin vida la semana pasada a la vera de la Ruta 26, Salta. La muerte habría sido producto de la intoxicación que le provocó la rotura de una de las cápsulas con cocaína que llevaba en el vientre. La novedad es que antes de los 18 años había cumplido una pena por hacer de “mula”.

LRA 1 Buenos Aires

El plantel de Boca viajó a Brasil para jugar este martes con el Corinthians, por los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Por otra parte, Eduardo Salvio no aceptó la oferta de la institución para renovar el contrato.

Se viene para Boca, el partido más importante del semestre hasta ahora. La ida de octavos de final, frente al Corinthians, en San Pablo, por la Copa Libertadores.

En tanto, el entrenador Sebastián Battaglia hizo una práctica de fútbol y confirmó el ingreso de Agustín Sández en lugar del suspendido Frank Fabra. En consecuencia Boca formará con: Rossi, Advíncula, Izquierdoz, Rojo y Sández, Pol Fernández Varela y Romero, Zeballos, Benedetto y Villa.

LRA 1 Buenos Aires

LRA 1 Buenos Aires

LRA 1 Buenos Aires

LRA 27 Catamarca

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, llegó a Catamarca para acompañar los festejos de los 106 años de vida de la liga local, y también para participar de la asunción de María Sylvia Jiménez, quien es la primera mujer al frente de la entidad.

“A partir de hoy vamos a tener a la primera presidenta en una liga a nivel nacional en el futbol domestico con la compañera Silvia, quien nos viene acompañando desde que asumimos este compromiso al frente de la AFA”, señaló Tapia.