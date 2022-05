Diario de Radio Nacional 27/5/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LT 14 Paraná - Regirá desde junio: El nuevo piso de Ganancias será de 280.792 pesos mensuales

LRA 1 Buenos Aires - MARTIN MANGAS: Analizó el anuncio sobre el nuevo piso de Ganancias

LRA 26 Resistencia - JORGE CAPITANICH: “La unidad del Norte Grande es clave para el desarrollo del país”

LRA 25 Tartagal - COMUNIDAD WICHI: Raverta se puso en comunicación directa con los abuelos de Zaira

LRA 21 Santiago del Estero - INAUGURACIONES: Sergio Massa visitará la ciudad de La Banda

LRA 1 Buenos Aires - VALERIA CARRERAS: “Sumamos otra mancha traducida en invisibilización de lo que sucedió”

LRA 29 San Luis - ALBERTO RODRIGUEZ SAA: San Luis alojará presos pampeanos

LT 12 Paso de los Libres - CARLOS ROZANSKI: "La Constitución permite una ley que modifique los integrantes de la Corte"

LRA 6 Mendoza Quino - Por el acuerdo con Bonarrico: El PJ denunciará penalmente al Gobierno mendocino

LV 8 Libertador - Gobierno mendocino arrepentido: Explicaciones absurdas sobre un beneficio inexplicable

LRA 26 Resistencia - BRIAN PELLEGRINI: “La derecha propone mejorías, pero empeorará la situación”

LRA 7 Córdoba - GABRIELA MONTAÑO VIAÑA: "Petro encabeza la elección con una intención de votos del 40 %"

LRA 1 Buenos Aires - FERNANDO ARELLANO: "Por primera vez una tendencia progresista podría gobernar en Colombia"

LRA 13 Buenos Aires - GISELA GHIGLIANI: “Gastaron 14 mil millones de pesos y no le mejoraron la vida de los vecinos”

LRA 26 Resistencia - SEBASTIAN LIFTON: El Consejo de la región Norte Grande se reunió en Tucumán

LRA 7 Córdoba - CHRISTIAN ARIAS BARONA: "Puede haber un gobierno surgido de los sectores populares de Colombia"

LRA 30 Bariloche - FELISA CURAMIL: Comunidades mapuches marchan en Viedma el próximo 10 de junio

LRA 26 Resistencia - DAVID GARCIA: “Este juicio nos anima a seguir trabajando con lo construido”

LRA 26 Resistencia - HECTOR ORTEGA: “Hay que reescribir la historia o escribir lo que falta”

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

Capitanich, quien participó en Tucumán de la décima reunión de gobernadores del Norte Grande, afirmó: “Tratamos diferentes temas que son importantísimos para el desarrollo de nuestra región. Este encuentro es muy importante, porque nuestra unidad significa potenciar el desarrollo y es clave para el país”.

LRA 25 Tartagal

En comunicación con Radio Nacional Tartagal, Diana Ferreyra, la mujer que sacó a la luz el estado de abandono de Zaira, la niña wichí de 12 años de Misión Chaqueña que sufre parálisis cerebral; contó que la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, se comunicó con los abuelos de la menor para brindarles asistencia. En este marco, Diana agradeció la intervención.

LRA 21 Santiago del Estero

El intendente de la ciudad de La Banda, Roger Nediani, en diálogo con Radio nacional, confirmó que el próximo 31 de mayo estará en la provincia el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y máximo referente del Frente Renovador en el país, Sergio Massa para participar de la inauguración de la Escuela de Robótica y Programación de la ciudad.

Nediani también se refirió a la inauguración de la subdelegación de la CNRT en esa ciudad.

LRA 1 Buenos Aires

La abogada Valeria Carreras, representante de la querella mayoritaria que siguen los familiares de las victimas del ARA San Juan, lamentó la actitud legislativa del bloque de Juntos por el Cambio en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, por no acompañar el dictamen de un proyecto de ley destinado a proteger el área donde se encontraron los restos del submarino.

Explicó que el proyecto de ley “Agujero Azul”, de autoría de la diputada Graciela Camaño, contaba con el respaldo del Frente de Todos, pero “por una tontería y una formalidad se desperdició la reunión de los legisladores”.

La letrada sostuvo que, por ello, “sumamos otra mancha más traducida en maltrato, destrato e invisibilización de lo que sucedió con el ARA San Juan” y recordó que la causa “aún no tiene la totalidad de los responsables con sentencia”.

LRA 29 San Luis

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, firmó con el mandatario puntano, Alberto Rodríguez Saá, un convenio para que la provincia de San Luis aloje condenados y procesados. Se firmó encuadrado en el Tratado de ‘El Caldén’ de cooperación.

LT 12 Paso de los Libres

Rozanski habló sobre la propuesta de 16 gobernadores de aumentar los ministros del máximo órgano del Poder Judicial, aportando miembros de cada provincia.

En ese sentido, Rozanski dijo: "La Constitución permite que una ley modifique la cantidad de integrantes de la Corte".

LRA 6 Mendoza Quino

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti anunció que el PJ denunciará al Gobierno provincial por averiguación de delito en el acuerdo económico con fines eleccionarios firmado entre el ex senador Héctor Bonarrico y el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez.

La titular del Partido Justicialista sostuvo que el peronismo irá a la Justicia y le pedirá al resto de los espacios políticos que están dentro del Frente de Todos que participen como querellantes en la causa. "Esto es de una gravedad nunca antes vista", manifestó la legisladora.

LV 8 Libertador

Así lo expresó el Ministro de Gobierno provincial, Víctor Ibáñez, quien aseguró que a través de sus declaraciones el pastor evangélico y ex senador Héctor Bonarrico cambió el objeto del dinero que se le había otorgado.

Por otra parte, Ibáñez aseguró que se esperaba la rendición del dinero, pero curiosamente reconoció que nunca se le otorgó ese dinero, luego de manifestar que lo expresado por Bonarrico es lo que motivará una acción legal.

LRA 26 Resistencia

En relación al tema, Pellegrini aseveró: “El financiamiento de los medios públicos es garantizar que estén a la altura para hacer comunicación pública de calidad. Hernán Lombardi, que estuvo al frente de los medios públicos en el macrismo, propone cerrar la Defensoría del Público, y hay que recordar que despidió a periodistas en el canal público, en Radio Nacional y en la Agencia Télam”.

LRA 7 Córdoba

Montaño Viaña, quien es actual subdirectora del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), se refirió a las elecciones en Colombia expresando: “Según nuestra encuesta, Gustavo Petro encabeza la elección con una intención de votos del 40 %, una opción de izquierda que toma la propuesta medioambiental y los derechos de las mujeres como opción preferencial”.

LRA 1 Buenos Aires

El director periodístico de la página Cronicon, Fernando Arellano, dio un panorama del escenario político que existe hoy en el país sudamericano y qué podría pasar en las elecciones de este domingo.

"Podría darse un cambio ideológico esta vez, porque desde hace 210 años en Colombia se ha votado por los partidos tradicionales o conservadores. Siempre han gobernado aquí fracciones de dos partidos de derecha, el Conservador y el partido Liberal", recordó.

A su vez el entrevistado sostuvo que existe una gran posibilidad que el pacto "histórico" de los candidatos Gustavo Petro y Francia Márquez obtenga un porcentaje que les permita quedarse con la elección: "Si este domingo logran superar el 40 %, es muy posible que el 19 de junio ganen en segunda vuelta. Sería un cambio grande, porque por primera vez una tendencia progresista con visos de izquierda gobernaría en Colombia".

LRA 13 Buenos Aires

Gisela Ghigliani (Frente de Todos) dijo que “el año pasado se gastaron 14.000 millones de pesos en el presupuesto de la Municipalidad (de Bahía Blanca) y no vinieron a mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

En la sesión de ayer, el bloque del Frente de Todos rechazó la rendición de cuentas el ejercicio 2021 de la administración central y aprobó las de Sapem, Hospital Municipal y de la Obra Social de Municipales.

Ghigliani destacó la presencia de los estados nacional y provincial en Bahía Blanca, que “hicieron el 60 % de las obras que se llevaron a cabo en la ciudad”.

Sobre en qué se podrían haber destinados los fondos municipales que no fueron ejecutados, la jefa de la bancada del Frente de Todos, dijo que “se podría haber avanzado en infraestructura, niñez, adolescencia, adicciones, problemática del suicidio, salud mental…”.

LRA 26 Resistencia

El encuentro tuvo la presencia del jefe de Gabinete, Juan Manzur; del ministro del Interior, Wado de Pedro, y del gobernador interino de Tucumán, Osvaldo Jaldo, con el objetivo principal de sancionar un tratado de integración y la creación de una agencia regional de inversiones para el comercio exterior.

“Existe una temática central y temas diversos como el plan de mil megas de energías renovables, la concreción de la Primera Expo del Norte Grande en Chaco, posiblemente en septiembre, el impulso para una ley de garantías de inversiones y trabajar en un marco normativo para nuevas inversiones en el país”, dijo el ministro de Industria, producción y Empleo del Chaco, Sebastián Lifton.

LRA 7 Córdoba

En la previa a las elecciones presidenciales que sucederán en Colombia el próximo domingo, Arias Barona dijo: “Hay una enorme expectativa porque, por fin, puede haber un gobierno surgido de los sectores alternativos, democráticos y populares de Colombia. La propuesta del pacto histórico de Gustavo Petro, que establece un punto de partida para iniciar un ciclo de reformas con el objetivo de frenar el avance del neoliberalismo que ha devastado las condiciones materiales de vida de la población colombiana, ha ido ganando un espacio importante en la agenda social”.

LRA 30 Bariloche

La referente del pueblo mapuche se refirió a la marcha del 10 de junio en Viedma en repudio a la justicia de Río Negro. “Marchamos por la negación de nuestros derechos, por todos los desalojos y por varios fallos que sacó la Justicia”, expresó Curamil.

LRA 26 Resistencia

Tras esto, García agregó: “Que la sentencia del juicio por la Masacre de Napalpí haya sido leída en nuestras lenguas originarias fue muy impactante. Ahora, la justicia le ordenó al Ministerio de Educación que este tema sea incluido en la currícula y eso es histórico, así como que el 19 de julio se confirmé como el ´Día de la Memoria de Napalpí´. Es un momento amargo y triste, pero con emociones muy encontradas, especialmente por la ausencia de Juan Chico”.

LRA 26 Resistencia

“Estos días son muy intensos en la tarea de reescribir la historia o escribir lo que aún no está. En Río Grande presentamos nuevas denuncias por las tortura de soldados en Malvinas y para nuestra sorpresa nos permitieron acceder a los archivos desclasificados, una información que nunca fue suministrada a la sociedad. Hay muchísimas historias desconocidas, terribles. Hay que investigar profundamente todo lo que sucedió en las Islas”, dijo el integrante de la Fundación Soberanía y Memoria, Héctor Ortega.

LRA 2 Viedma

Para el referente sindical de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER) quedan en suspenso temas urgentes por definir como titularizaciones, listados de juntas y asambleas, entre otros.

Coronavirus | Volver al inicio

LU 23 Lago Argentino. Calafate

El ministro hizo énfasis en destacar la inmunidad que genera la vacuna, una cobertura de 4 a 6 meses que hace necesaria la aplicación de refuerzos periódicos. “Si bien se observa un incremento de casos en la provincia, la única localidad preocupante sigue siendo Río Gallegos”, señaló García.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

El referente gremial se refirió a los dichos desde el Ministerio de Salud de la Nación acerca de la cuarta ola de coronavirus. “La provincia no es ajena a esto y es notoria el aumento de casos. Sin embargo, no llegamos a los niveles que tuvimos en las olas anteriores", afirmó Ferre Contreras.

LRA 5 Rosario

La ministra se refirió a la utilización del barbijo en los establecimientos educativos. "Si el Ministerio de Salud de la Nación en los próximos días nos dijera que hay que volver a la obligatoriedad del uso de los barbijos en el aula, vamos a dar esa indicación", expresó Cantero.

LT 14 Paraná

En relación a este tema, la secretaria de Salud de Entre Ríos, Carina Reh, informó. “Hoy estamos con una circulación baja en relación de otros momentos, pero el virus sigue estando”, y luego adelantó que la próxima semana se iniciará el primer refuerzo de vacunación para infancias de entre 5 y 11 años, y también se está en condiciones de vacunar a mayores de 18 a 64 años sin factores de riesgo con el segundo refuerzo, al igual que a las adolescencias de entre 12 a 17 años.

LRA 6 Mendoza Quino

Ante la cuarta ola de COVID-19, la doctora Lucía Cavallaro, presidenta de la Sociedad Nacional de Virología, le pidió a la sociedad que no deseche el uso de los barbijos.

"El virus circula con más magnitud, y hay que privilegiar la ventilación y los barbijos de buena calidad", señaló la médica.

LRA 26 Resistencia

Relacionado a la actualidad sanitaria de la provincia, Centeno expresó: “En esta campaña de vacunación se adoptaron dos medidas muy importantes: una es la del refuerzo para el COVID en los niños y niñas de 5 a 11 años con Pfizer y Moderna, específicamente, en tanto la otra es la liberación del segundo refuerzo para toda la población, el cual puede colocarse después de cuatro meses del anterior”.

Política | Volver al inicio

LRA 54 Ing. Jacobacci

Gonzalo Adaime renunció a su cargo y explicó las razones. Brindó detalles de su decisión, las diferencias ideológicas y políticas e hizo un análisis de la situación actual de la UCR. "Me preocupa que las fuerzas políticas locales no tengan candidatos", señaló el ex funcionario.

Economía | Volver al inicio

LV 8 Libertador

Mercau se refirió a la encuesta que el INDEC dio a conocer sobre las ventas de los productos de electrodomésticos. Esto tiene una doble lectura: por un lado, el acceso de las personas a estos bienes y por el otro, el comportamiento de la industria que los produce.

En este sentido, el economista recordó que hay productos de nueva generación en los que se pone el énfasis en el consumo de energía eléctrica.

LT 14 Paraná

En Paraná se crearon 1.719 puestos de empleo formales privados entre febrero de 2020 y febrero de 2022. La ciudad superó, de este modo, los niveles pre pandemia, y con estos datos se ubicó en el puesto 15 de los Departamentos que más contribuyeron a esa mejora.

En tal sentido, el secretario de Hacienda, Inversión, Empleo, Ciencia y Tecnología de Paraná, Eduardo Macri, dijo: “Es una política de Estado donde se van generando las condiciones para la inversión privada que genera riqueza, empleo y desarrollo para la ciudad”.

LT 12 Paso de los Libres

El subsecretario de Comercio e Industria provincial, Juan José Ahmar, hizo referencia a su participación de la reunión virtual con los integrantes del Consejo Federal de Comercio Interior y autoridades de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación para tratar la implementación de la canasta de productos básicos a precios regulados.

LRA 12 Santo Tomé

Más de 2.500 jóvenes de Misiones, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Buenos Aires y Corrientes estuvieron presentes en el encuentro nacional de jóvenes y comunidades rurales en alternancia que se realizó en Yapeyú, del cual participaron el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, acompañado por funcionarios de los ministerios de Educación y de Trabajo, además de autoridades provinciales, municipales y del organismo.

En su discurso, Domínguez señaló: “La presencia territorial y el conocimiento de las realidades productivas de nuestro país son un rasgo central que poseen las escuelas agrarias y agrotécnicas”.

LRA 27 Catamarca

El CEO del grupo TN&Platex, Teddy Karagozian, anunció una millonaria inversión en la planta de la empresa COTECA, ubicada en el Parque industrial de El Pantanillo, luego de un encuentro que mantuvo con el gobernador catamarqueño, Raúl Jalil, y el ministro de Industria, Comercio y Empleo, Lisandro Álvarez.

Tras esto, el empresario señaló que están duplicando la cantidad que producen en Catamarca adquiriendo máquinas para hilandería cuya inversión implicó 8 millones de dólares, y luego destacó cómo impulsan la llegada de sus clientes a la provincia, ya que consideran que es muy buena para el tema confecciones.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Con un discurso crítico en torno a la compleja situación editorial del país, el autor de una veintena de libros inauguró hace casi un mes la Feria del Libro de Buenos Aires. Guillermo Saccomanno recordó cuando el pasado 28 de abril disparó sin ambigüedades, en distintas direcciones. "No me di cuenta que iba a provocar tanto escándalo", expresó.

Tras señalar que le pareció "que había que patear un poco el tablero", agregó: "A mí no me parece mal que sea una feria comercial, el problema es que se intente vender como otra cosa".

"Decir Feria implica decir comercio. Esta es una Feria de la industria y no de la cultura aunque la misma se adjudique este rol. En todo caso, es representativa de una manera de entender la cultura como comercio en la que el autor, que es el actor principal del libro, como creador, cobra apenas el 10% del precio de tapa de un ejemplar", había dicho el escritor al abrir la 46 Feria Internacional del Libro.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 4 Salta

Las versiones indican que Marcelo "Coquín" López, de 33 años, se habría suicidado y la causa es investigada por la Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, a cargo de Verónica Simesen de Bielke. El abogado se refirió a la situación de las cárceles salteñas.

LRA 14 Santa Fe

Hoy se presenta en el Cine América dos producciones cinematográficas que fueron realizadas por los jóvenes que concurren al Centro de Día Freyre de Santa Fe. Las obras “Hans, el errante” y “Espadas malditas” cuentan con la dirección de Marisa Oroño.

LRA 1 Buenos Aires

El ministerio de Salud de la Nación anunció este viernes que detectó un nuevo caso sospechoso de viruela del mono en un residente español que se encuentra de visita en la Argentina y confirmó como positivo el del hombre que desde el domingo se encontraba aislado y bajo tratamiento por esa enfermedad, de la cual ya se reportaron más de 300 contagios en todo el mundo.

La cartera sanitaria confirmó, a través de un comunicado, “un nuevo caso sospechoso de un residente en España que se encuentra de visita en nuestro país" y precisó que ese paciente está "en la Provincia de Buenos Aires y que no tiene ningún nexo con el primer caso".

"La persona presenta lesiones ulcerosas sin otra sintomatología asociada", indicó el documento y puntualizó que ese paciente llegó al país el 25 de mayo, comenzó sus síntomas el viernes y "se encuentra en buen estado general, aislado, y recibiendo tratamiento sintomático".

LT 11 Concepción del Uruguay

El presidente del Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV), Marcelo Bisogni, informó que el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, firmó convenios con los intendentes del Departamento Uruguay para la construcción de viviendas.

Los convenios fueron con las localidades de San Justo por 40 viviendas, Villa Mantero por 20, Caseros por 16, Libaros por 10, Rocamora por 11, Colonia Los Ceibos por 15, 1° de Mayo por 15, Pronunciamiento por 40, Colonia Elía por 10, San Cipriano por 10, Basavilbaso por 15, Santa Anita por 16 y Herrera por 24.

LRA 43 Neuquén

En el marco del Programa Pehuén, proponen plantar 9000 araucarias para restaurar parte de los incendios de 2013 que arrasaron 1500 hectáreas de bosque. "La propuesta es trabajar donde no hay más semilleros, araucarias hembra, que puedan generar piñones", señaló Ferreyra.

LRA 53 San Martín de los Andes

El trabajo refleja la resistencia del pueblo mapuche durante la llamada "Conquista del Desierto" y se centra en la historia del lonko Keupü en la cordillera entre 1872 y 1884. Moyano compartió su visión de la actualidad en torno al pueblo mapuche.

Géneros | Volver al inicio

LRA 25 Tartagal

La mujer que sacó a la luz el estado de abandono de Zaira, la niña wichí de 12 años de Misión Chaqueña que sufre parálisis cerebral; contó que la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, se comunicó con los abuelos de la menor para brindarles asistencia.

LRA 57 El Bolsón

Se trata de una iniciativa en el marco Día Mundial de la Higiene Menstrual y se dirige a mostrar la menstruación como un proceso biológico para que las personas menstrúen sin que sean repudiadas o excluidas, sin sentir miedo ni vergüenza.

LT 14 Paraná

Sobre el tema, el rector de la UNL, Enrique Mammarella, expresó: “Hemos dado un paso más en nuestra política de trabajar en pos de la igualdad de oportunidades en base al género”.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Los investigadores del presunto abuso sexual por el que fue denunciado el futbolista colombiano Sebastián Villa citaron a declarar a la otra médica del Hospital Penna que atendió a la víctima en junio del año pasado, mientras analizan el resultado de un informe victimológico que reveló que la joven presenta síntomas de haber sufrido delitos sexuales.

Las fiscales Verónica Pérez y su adjunta Vanesa González, de la Unidad Funcional de Instrucciones (UFI) 3 de Esteban Echeverría, Especializada en Violencia Familiar y de Género, Abusos Sexuales y Delitos Conexos a la Trata de Personas, llamaron a declaración testimonial para el martes próximo a la otra médica ginecóloga que atendió en el Hospital Penna a la joven de 26 años que hace dos semanas denunció al delantero de Boca Juniors.