“La derecha propone mejorías pero empeorará la situación”

“El financiamiento de los medios públicos es garantizar que estén a la altura para hacer comunicación pública de calidad. Todos los derechos que necesitan ser garantizados por el Estado, necesitan dinero, financiamiento. El desnivel que existe con los medios hegemónicos o privados es abismal y su discurso es retomado por mucha gente que lo escucha y repite y si un Estado no cobra impuestos o no lo dejan, no tiene otra forma de hacerlo. Hernán Lombardi que estuvo al frente de los medios públicos en el macrismo propone cerrar la Defensoría del Público y hay que recordar que despidió a periodistas en el Canal Público, en Radio Nacional en la Agencia Télam y hoy, si eventualmente son gobierno nuevamente, amenazan con cerrar diferentes organismos públicos. Esos discursos prometen mejorías pero en definitiva no harán otra cosa que empeorar la situación de mucha gente, de la sociedad, y ya no lo ocultan sino que lo anticipan”, dijo el periodista.

