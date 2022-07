Diario de Radio Nacional 26/7/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

A 70 años de la muerte de Eva Perón - En el Museo Evita, Radio Nacional recordó a la ´abanderada de los humildes´

LRA 1 Buenos Aires - Chapadmalal – Alberto Fernández aseguró que Evita "también luchó contra los que especulan"

LRA 22 Jujuy - AGUSTÍN PERASSI, ex ministro de Gobierno y Justicia provincial: "Hoy en Jujuy la democracia está totalmente resentida"

LRA 13 Bahía Blanca - Anuncio de Kicillof - Comienza la inscripción de niños y niñas para la vacunación contra el COVID

LRA 1 Buenos Aires - Trascendente - Manzur reivindicó la figura de Evita a 70 años de su muerte

LRA 1 Buenos Aires - CRISTINA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, ministra de Gobierno bonaerense: “Evita es la lucha de los pueblos oprimidos”

LT 14 Paraná - LAURA STRATTA, vicegobernadora de Entre Ríos: “Evita no sólo rompió el molde, sino que transformó la política argentina”

LRA 1 Buenos Aires - Presidenta de RTA - Rosario Lufrano participó de la presentación de “Eva: el viaje del arco iris”

LRA 1 Buenos Aires - A 70 años de su fallecimiento - Evita Infinita, la mujer que marcó la historia

LRA 1 Buenos Aires - LORENZO PEPE, dirigente sindical ferroviario: "Evita generó un amor profundo en la sociedad y venció al odio"

LRA 42 Gualeguaychú - SARA LIPOVETSKY, directora del Museo Hogar Escuela Eva Perón: "Evita es el emblema de lo que Argentina todavía tiene pendiente"

LRA 1 Buenos Aires - JULIA ROSEMBERG, historiadora: "El paso de Evita por la política transformó la vida de las mujeres"

LRA 7 Córdoba - ILDA BUSTOS, de la CGT Córdoba: "Después de la irrupción política de Eva las mujeres no fueron las mismas"

LRA 1 Buenos Aires - María Mazzorotolo, hija de Alfredo - Evita en las imágenes que su fotógrafo enterró tras el golpe del ’55

LRA 1 Buenos Aires - Inolvidable - Evita y el pueblo, en la voz de Roberto Galasso

LRA 3 Santa Rosa - A 70 años de su muerte - Evita en obra: maestras tenían que ser

LT 14 Paraná - Homenaje - En un programa especial LT 14 recordó a Evita a 70 años de su partida

LRA 42 Gualeguaychú - Editorial - La pertenencia de clase y las últimas horas de Evita

LRA 1 Buenos Aires - Transmisión especial - Carlos Caramello destacó la vigencia de la "pelea, resistencia y épica" de Evita

LRA 1 Buenos Aires - El editorial de MARIO WAINFELD: "Evita, tanta vida, tanto compromiso, tantas miradas"

LRA 4 Salta - JAIME PERCZYK, ministro de Educación de la Nación: "La idea es igualar para arriba”

LRA 1 Buenos Aires - INÉS ALBERGUCCI, subsecretaria de Calidad del Turismo: “Lammens nos pidió poner en valor los complejos como el Hotel 6”

LRA 14 Santa Fe - ALICIA CARABALLO, del Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe: “Por 60 días los medicamentos no pueden aumentar"

LRA 6 Mendoza Quino - DINA SÁNCHEZ, secretaria Adjunta de UTEP: "Para los trabajadores comer es un privilegio"

LRA 7 Córdoba - Eduardo Accastello, ministro de Industria y Comercio provincial - Scioli visitará Córdoba para reunirse con el sector de la producción

LRA 13 Bahía Blanca - FLORENCIA DI PRINZIO, economista: “Las corridas bancarias son especulativas, y hay gente que gana mucho”

LRA 5 Rosario - Cristián Galindo, presidente de la Red Argentina de Consumidores - Solicitan extender el plazo de inscripción para la segmentación energética

LRA 30 Bariloche - JULIAN MORENO, presidente de APYME: “Vemos un estancamiento en la evolución que se venía teniendo”

LRA 26 Resistencia - DARÍO GÓMEZ, médico: “El incremento de casos positivos de COVID es muy preocupante”

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

70 años de la muerte de Eva Perón

En el 70 aniversario de la muerte de Eva Perón, Radio Nacional realizó una transmisión especial desde el Museo Evita, recordando a la figura emblemática del peronismo que pasó a la historia como la ´abanderada de los humildes´.

En tanto, Alicia Renzi, vicepresidenta segunda del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón (INIHEP), dijo: "Es necesario que las nuevas generaciones la conozcan y, afortunadamente, eso lo estamos logrando", mientras que Juan Martín Repetto, vicepresidente del INIHEP, agregó: "Este es uno de los museos que recibe mayor cantidad de extranjeros, porque el mundo entero conoce a Evita".

LRA 1 Buenos Aires

Alberto Fernández encabezó en Chapadmalal el acto de reinauguración del Hotel 6, perteneciente al complejo turístico creado hace más de 70 años por Juan domingo Perón y Eva Duarte. Allí, el presidente destacó la importancia del turismo social y recordó que gracias al peronismo en los años ´40 y ´50 miles de argentinos tuvieron la posibilidad de viajar a Mar del Plata y a sus alrededores, balnearios que en aquellos años estaban reservados a las clases sociales más acomodadas del país.

"Evita siempre se preocupó para que los argentinos tengan vacaciones, y también luchó contra los que especulan", expresó Fernández, y luego agregó que durante el gobierno de Cambiemos hubo una baja del 72 % en el presupuesto del turismo social, anunciando que para el verano 2023 "vamos a tener funcionando los nueve hoteles de Chapadmalal".

LRA 1 Buenos Aires

Alberto Fernández recordó a Eva Perón a 70 años de su fallecimiento y aseguró que sus seguidores mantienen la "convicción de seguir trabajando por y para el pueblo, poniendo siempre en primer lugar a los que menos tienen".

Al cumplirse un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad de Evita, el primer mandatario publicó en sus redes sociales un video en el que se pueden ver distintas imágenes de la vida y de la obra de la ´abanderada de los humildes´.

LRA 22 Jujuy

Perassi afirmó que "hay un problema grave en la provincia y es la destrucción de las instituciones encaradas por el gobernador Morales", tras lo cual agregó: "Hoy la democracia está totalmente resentida, la independencia de poderes no existe y eso está a la vista porque es público”.

LRA 13 Bahía Blanca

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, anunciaron la inscripción para los turnos correspondientes a la vacunación contra el COVID de los niños y niñas de entre 6 meses y 3 años, y luego informaron que en agosto se empezarán a reforzar los esquemas de los chicos y chicas de entre 3 y 4 años.

En ese marco, Kicillof expresó: “Este es un paso muy importante, porque hará que la campaña de vacunación contra el COVID-19 alcance una cobertura prácticamente universal. El éxito que hemos tenido hasta aquí, que hace que la provincia de Buenos Aires cuente con una de las poblaciones con mayor nivel de inmunización del mundo, es el que nos permite seguir avanzando con niños y niñas”.

LRA 1 Buenos Aires

El jefe de Gabinete se refirió a Eva Perón al conmemorarse 70 años de su muerte, y luego dijo que el Frente de Todos recuerda su trascendencia en la historia argentina.

LRA 1 Buenos Aires

Álvarez Rodríguez, quien es la sobrina nieta de Eva Perón, recordó su figura desde el museo donde se realizó la transmisión especial de la Radio Pública, señalando: “A Evita sola no se la puede entender, hay que ponerla en contexto. En 1926 la cultura patriarcal estaba a full, no teníamos ni documentos las mujeres, y ella rompió todos los moldes permitidos para las mujeres de esa época. Evita conmueve desde diferentes lugares y por eso las generaciones se conectan con ella. Fue la lucha de los pueblos oprimidos”.

Posteriormente, Alejandro Pont Lezica, director de Radio Nacional, sostuvo: “Estoy muy emocionado, esto es una invitación para que vengan a conocer este museo, el cual es fantástico y nos interpela para seguir pensando en una Argentina grande”.

LT 14 Paraná

En el marco de los 70 años de la partida física de Eva Duarte de Perón, Stratta participó del programa especial que realizó LT 14, donde destacó la figura y el rol de Evita dentro de la sociedad argentina, afirmando: “Evita no sólo rompió el molde, sino que transformó la política argentina, y además lo hizo sin estar en un cargo público”.

LRA 1 Buenos Aires

La presidenta de Radio y Televisión Argentina (RTA) asistió a la presentación ´Eva: el viaje del arco iris´, un radioteatro en seis episodios coproducido por Télam y Radio Nacional, que está basado en el viaje de Evita a Europa, el cual consistió en una misión oficial en medio de la posguerra.

En ese marco, Lufrano dijo: "Evita decía que se sentía el puente entre las necesidades del pueblo y las manos realizadores de Perón. Y yo creo que estamos haciendo puente para que los medios público tengan el sentido que tienen que tener, circule la palabra, recorramos el territorio y sigamos ampliando derechos".

LRA 1 Buenos Aires

Rosario Lufrano, presidenta de Radio y Televisión Argentina (RTA); Daniel Santoro, artista plástico, y Susana Sanz, directora de Géneros y Diversidad de RTA, reflexionaron acerca del legado de Eva Duarte y su rol en la historia nacional, a 70 años de su fallecimiento.

En ese sentido, Danila Saiegh y Celeste del Bianco, trabajadoras del Área de Géneros de Radio Nacional, junto a la museóloga María Florencia Croizet, también analizaron la figura de Eva en una entrevista de Julia Amore.

LRA 1 Buenos Aires

Pepe recordó a Evita, expresando: "Ella tuvo un gran gesto con nosotros: nos agarraba las manos y apoyaba su rostro con el del laburante. Le tenía mucho afecto a los hombres que se ganaban la vida trabajando".

Luego, el sindicalista añadió: "Eva Perón generó un amor profundo en la sociedad, tanto en los más chicos como en los mayores. Los que tienen odio saben que están derrotados y que no van a poder con nuestro pueblo. No van a poder porque siempre el amor venció al odio”.

LRA 42 Gualeguaychú

Al cumplirse 70 años de la desaparición física de Evita, Lipovetsky reflexionó sobre la fecha señalando: "Evita arrasa con el concepto de limosna, que es un modo de humillar a los que menos tienen y hacer elogio de las señoras desocupadas".

LRA 1 Buenos Aires

, resaltó la figura de la líder política del siglo XX expresando: "Eva actuó en una época conservadora y tradicional con elementos que rompieron con ese tiempo, y el paso de Evita por la política fue transformador para la vida de las mujeres de la Argentina".

LRA 7 Córdoba

Tras decir esto, la dirigenta gráfica agregó que el vínculo de Eva Perón con la CGT "fue lo que le dio al movimiento obrero en la Argentina su mejor momento en cuanto a la distribución y a la participación en un proyecto nacional”.

LRA 1 Buenos Aires

El fotógrafo Alfredo Mazzorotolo acompañó a Evita en cada acto entre 1947 y 1952 y hoy, a 70 años del fallecimiento de Eva Duarte de Perón, su hija María Teresa custodia la totalidad de ese material.

"Cuando llegó 1955, ante la situación de desorden institucional que había, mi padre tomó los archivos y los enterró en Tres Arroyos. Después tomé la decisión de que ese material no podía seguir enterrado porque nos corresponde a todos, y ahora el material lo tengo yo, ya que es una colección privada”, explicó María Teresa.

LRA 1 Buenos Aires

El historiador, a partir de los recuerdos de su padre y otros relatos, como los del confesor de Evita, el padre Hernán Benítez, contó cómo vivió el pueblo la llegada de Evita y de Perón, tras repasar el secuestro de su cadáver y las diferentes expresiones de odio que perduran hasta hoy.

Galasso participó de una charla en el Museo Evita con Alejandro Pont Lezica, director de Radio Nacional, y Gustavo Campana, subdirector de la Radio Pública, quienes detallaron el contenido donado por Radio y Televisión Argentina (RTA) al Instituto Historiográfico Eva Perón.

LRA 3 Santa Rosa

En un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad de Eva Perón, Cintia Alcaraz dedicó el espacio del Área de Géneros de Radio Nacional Santa Rosa a ponderar el lugar de las cuatro mujeres que escribieron las bases constitucionales de nuestra provincia.

La periodista explicó que, una vez provincializado el territorio, las mujeres pampeanas pudieron votar por primera vez en 1951, recordando que en esa elección el 74 % de los votos fueron obtenidos por el peronismo.

LT 14 Paraná

LT 14 Radio General Urquiza homenajeó a Evita a 70 años de su fallecimiento con una transmisión especial realzada desde el Museo Provincial “Hogar Escuela Eva Perón”, donde los programas “Primera Mañana” y “No tan temprano” se realizaron en vivo, recordando a la figura de la “abanderada de los humildes”.

LRA 42 Gualeguaychú

A 70 años de la muerte de Evita, Silvia Vela, directora de Radio Nacional Gualeguaychú, destacó la pertenencia de clase de Eva y luego valoró su trabajo a lo largo de sus 33 años de vida.

LRA 1 Buenos Aires

El analista político, escritor, periodista y docente universitario recordó la figura de Eva Perón a 70 años de su fallecimiento, destacando su vigencia debido a "lo que significa Eva en el imaginario popular en términos de pelea, de resistencia y épica, con lo que atraviesa el país en este momento".

LRA 1 Buenos Aires

Mario recordó a Evita a 70 años de su fallecimiento, observando la vinculación de Eva Perón con el Che Guevara y la muerte joven.

Después, habló sobre el cuento "Esa Mujer", de Rodolfo Walsh, y de la figura de Eva, expresando: "Hay muchas Evitas dentro de una, y yo me quedó con una imagen de ella en España repartiendo trigo. Allí, ella está deslumbrante y abre los brazos abrazando a todos”.

LRA 4 Salta

Perczyk llegó a Salta para firmar el convenio por el cual 174 escuelas rurales de la provincia incorporarán una hora más a la jornada educativa, tras lo cual el ministro señaló: “Se busca apuntalar las áreas de lengua y matemáticas”.

LRA 1 Buenos Aires

Con la presencia del presidente Alberto Fernández quedó reinaugurado el Hotel número 6 del complejo turístico de Chapadmalal, el cual permaneció cerrado por más de 15 años, tras una inversión en obras de 125 millones pesos.

Sobre el tema, Inés Albergucci, subsecretaria de Calidad, Accesibilidad y Sustentabilidad del Turismo, dijo: “Es un emblema de la política del turismo social que tuvo nuestro peronismo y no fue casual la elección de la fecha, porque Matías Lammens nos propuso inaugurar este lugar un 26 de julio. El motivo es poner en valor una parte importante de Evita, la cual tiene que ver con el turismo social”.

LRA 14 Santa Fe

Se acordó con el Gobierno Nacional que desde julio y por 60 días los medicamentos no pueden aumentar más del 1 %.

Sobre el tema, Caraballo sostuvo: “Esta medida busca mitigar el gasto que se debe realizar al momento de adquirir una medicación específica”.

LRA 6 Mendoza Quino

Sobe el tema, Sánchez, quien es vocera del Frente Popular ´Darío Santillán´, señaló: " Hoy una familia de clase media no puede garantizar la comida básica y comer en la Argentina se convirtió en un privilegio".

Economía | Volver al inicio

LRA 7 Córdoba

Accastello confirmó en ´Nacional Informa´ que Daniel Scioli llegará la semana que viene a Córdoba para reunirse con autoridades y empresarios del sector, con la finalidad de buscar soluciones a la falta de dólares para la importación de los insumos correspondientes a la producción.

Tras esto, el ministro sostuvo: “Las empresas están liquidando stocks y es un momento difícil que hay que solucionar, pero hay voluntad”.

LRA 13 Bahía Blanca

Sobre el tema, Di Prinzio, integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), aseveró: “Debemos saber que con la devaluación, si bien la mayoría perdemos porque tenemos los salarios en pesos, hay gente que gana mucho y presiona para que eso suceda con estas corridas”.

LRA 5 Rosario

El viernes pasado alrededor de 30 agrupaciones de defensa del consumidor le pidieron al secretario de Energía que extienda el plazo de inscripción a la segmentación energética.

Sobre el tema, Galindo informó: "Queda abierto el formulario a partir de mañana para aquellos que no pudieron hacer la carga hasta el 31 de julio".

LRA 30 Bariloche

El titular de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) se refirió al relevamiento trimestral realizado a más de 1.500 titulares de micro, pequeñas y medianas empresas de todo el país entre el 10 de junio y el 11 de julio pasados.

Laborales | Volver al inicio

LRA 6 Mendoza Quino

Junto con los docentes, los trabajadores de la Salud encararon una jornada de paro y movilización en demanda de distintos reclamos salariales.

Al respecto, Claudia Iturbe, referente de AMPROS, expresó: "Estamos hartos de que el Gobierno de Mendoza no valore la salud pública".

LRA 9 Esquel

Rubia se refirió a la medida de fuerza docente y al juicio que se está realizando contra tres sindicalistas, debido al incendio producido en la Casa de Gobierno y en la Legislatura en 2019.

LRA 6 Mendoza Quino

Ester Linco, titular del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), dio detalles del paro en los colegios de gestión privada, diciendo: "Es un paro contundente, una medida que se venía trabajando y pidiendo desde la bases. Los salarios son hartazgo y burla, por eso el acatamiento en escuelas privadas es histórico".

LRA 26 Resistencia

“Estamos en una jornada de lucha porque el sueldo de una persona para que no sea pobre tiene que ser de 98 mil pesos, y hay compañeros y compañeras que hacen barrido de calle, zanjeo, reciclado de material y desde hace 45 días no cobran los 10 mil pesos que les corresponden”, indicó Carolina Camarano, referente de la organización ´Juana Azurduy´.

LRA 2 Viedma

El referente gremial de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) destacó el alto acatamiento alcanzado por la medida de fuerza de 48 horas, diciendo: “El gobierno de Río Negro es tozudo y no escucha a sus trabajadores”.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

Al respecto, el profesional dijo: “En el Chaco existe un repunte notable de casos de COVID, llegando a más del 50 % en las últimas semanas. Esto es preocupante porque indica que deben completarse los esquemas de vacunación, pues las nuevas variantes tienen una mayor capacidad de respuesta inmune”.

Sociedad | Volver al inicio

LT 14 Paraná

Marcelo Cardoso, coordinador General del Complejo Escuela Hogar Eva Perón, contó que la institución cumple 70 años desde la colocación de la piedra fundacional, y luego destacó que se trata de una de las 17 escuelas hogares del país y la única ubicada en Entre Ríos.

LRA 27 Catamarca

En el Museo de Arte “Casa Caravati” se llevará a cabo la muestra “Evita por Evita”, la cual reúne a 19 artistas de distintos lugares del país.

Jorgela Argañaraz, una de las artistas convocadas, quien pintara una obra en vivo, contó que la muestra federal “evidencia lo vivo que permanece el espíritu de Eva Duarte”.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Al cumplirse 70 años de la muerte de Eva Perón, la doctora Judith Jozami, presidenta del Consejo de Localidad de Comodoro Rivadavia, dijo: "Debemos construir para el futuro del país sin olvidarnos de que primero hay que pensar en el pueblo, después en el movimiento y por último en el hombre".

LT 14 Paraná

Al respecto, José Gómez, secretario de Deportes de Entre Ríos, expresó: “En lo que respecta al deporte, Evita dejó su marca y la mantenemos viva a través de los Juegos Evita, que siguen siendo la competencia más inclusiva en América Latina y, a pesar de cualquier contexto, se mantienen como un ícono del deporte”.

LRA 52 Chos Malal

A 70 años de la muerte de Eva Duarte de Perón, la historiadora la recordó diciendo: “Evita encarna un feminismo de clase de aquellas mujeres que estaban fuera de todo. Eva y Perón eran una fórmula capaz de romper con la desigualdad”.

LRA 1 Buenos Aires

"Tenemos material desde el periodo 1946 a 1955, el cual es un archivo visual y sonoro. La mayor cantidad de estos materiales llegan por donaciones, y otros llegan por contactos en común. El objetivo es dar a conocer el valor patrimonial que tienen y hacerlos públicos a todos", destacaron las investigadoras Ariana Leuzzi y Marcela López.

LRA 29 San Luis

A 70 años del paso a la Inmortalidad de Eva Duarte de Perón, la presidenta del Partido Justicialista dijo: “Evita habita en nosotros, especialmente en San Luis, ya que fue la fuente de inspiración del proyecto justicialista puntano”.

LRA 21 Santiago del Estero

La referente social se refirió al 70 aniversario del fallecimiento de Eva Perón, tras lo cual sostuvo: “Fue la abanderada de los humildes, la defensora de los derechos de la mujer y de los sectores más desprotegidos de la sociedad argentina”.

LRA 9 Esquel

El Concejo Deliberante de Esquel declaró la Emergencia Climática a partir del 22 de julio por un período de 60 días.

De esta manera se autoriza al Departamento Ejecutivo para adquirir bienes de capital, de consumos y de servicios, a realizar transferencias corrientes y de capital y a contratar las obras necesarias con el fin de moderar o resolver las situaciones de emergencia.

LRA 9 Esquel

Augusto Sánchez, intendente de Lago Puelo, describió las dificultades que viven a raíz del temporal de nieve en la zona, donde están trabajando cuadrillas que vinieron de Rawson.

En tanto, se sostienen los trabajos de limpieza en zona de Radal, en la cual se espera que para las próximas horas se reestablezca el servicio eléctrico.

LRA 3 Santa Rosa

La Televisión Pública Pampeana (TPP) cumple 50 años y Mario Ziaurriz, su director, realizó un balance de gestión, recordó los inicios del canal, los programas clásicos “La hora del campo” y “El recreo largo” y también a los diferentes noticieros.

LRA 54 Ing. Jacobacci

La rescatista independiente de General Roca se refirió al trabajo que realizan en esa localidad en torno al rescate, la asistencia y la sensibilización de la comunidad sobre el abandono y el maltrato animal.

LRA 25 Tartagal

Se registró una nueva muerte en la comunidad Tres Paraísos de General Enrique Mosconi, en Salta. Tras esto, Bustamante alertó: “Todas las semanas mueren niños y niñas de comunidades originarias en el norte salteño y es un escándalo”.

LRA 24 Río Grande

El gobierno de Tierra del Fuego y el CONICET firmaron dos convenios de asistencia técnica, los cuales refieren a un plan de sensibilización para el personal del sector educativo en el abordaje y la prevención de situaciones de violencia.

Además, con los acuerdos se buscan fortalecer las capacidades científico-tecnológicas para la utilización del cannabis medicinal.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Novelista, cuentista, dramaturgo y periodista argentino, Arlt nació en la ciudad de Buenos Aires el 2 de abril de 1900, según informó su hija Martha, debido a que algunas biografías ubican la fecha el día 26 de abril. Hijo de inmigrantes lituanos, Roberto Arlt vivió en el barrio porteño de Flores y a los 8 años fue expulsado de la escuela, pero continuó su educación de manera autodidacta.