Diario de Radio Nacional 26/10/2021

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: “Las Pymes son el motor central del desarrollo y el crecimiento”

LRA 1 Buenos Aires - CARLA VIZZOTTI: Anunció que se comenzarán a aplicar terceras dosis

LRA 22 Jujuy - DANIEL FILMUS: Destacó la importancia de tener la vacuna nacional

LRA 1 Buenos Aires - MARTIN GUZMAN: "El Estado no se puede quedar de brazos cruzados"

LRA 1 Buenos Aires - Garantizar el acuerdo de precios: Reunión de Roberto Feletti con autoridades provinciales

LRA 1 Buenos Aires - FERNANDA RAVERTA: “Somos el gobierno que pondrá a la Argentina en marcha”

LRA 1 Buenos Aires - RAUL MERCER: “Mejorar la situación de los niños es responsabilidad de todos los sectores”

LRA 1 Buenos Aires - MARIO WAINFELD: "Las redes y los medios tradicionales, entre Wanda y Funes de Rioja"

LRA 1 Buenos Aires - Colaboración y cooperación: Se firmó un convenio entre AySA y el Malbrán

LRA 1 Buenos Aires - Más de 80 casas destruidas: Temporal de viento en Bariloche

LRA 9 Esquel - Intenso temporal de viento: En la zona de Cholila están sin energía eléctrica, sin telefonía y sin agua

LRA 1 Buenos Aires - Alerta amarilla: Se mantiene vigente en Chubut por los fuertes vientos

LRA 26 Resistencia - GUSTAVO D’ALESSANDRO: “El Paraná superó los dos metros de altura”

LRA 27 Catamarca - ALEXIS BURGOS: “Entregaron la personería jurídica a 17 comunidades originarias”



LU 4 Patagonia - VALERIA CARRERAS: Macri "organiza una marcha para amedrentar al juez"

LT 11 Concepción del Uruguay - Etiquetado frontal de alimentos: Benedetti confirmó el apoyo mayoritario de UCR

LRA 1 Buenos Aires - Los 14 directivos de Vicentin: Imputados por estafa y defraudación

LT 14 Paraná - CARLOS DEL FRADE: Presentó informes sobre Vicentin

LRA 8 Formosa - Capital provincial: Completaron esquemas con AstraZeneca y Covishield

LT 12 Paso de los Libres - FERNANDO ACHINELLI: “La pandemia no ha terminado, y una probable tercer ola está presente”

LT 14 Paraná - JUAN JOSE BAHILLO: El PreViaje “triplicó la actividad turística”

LRA 6 Mendoza Quino - CECILIA JURI: “No está en condiciones para controlar comercios y precios de productos”

LRA 6 Mendoza Quino - ROLANDO FIRMANI: "Buscamos que el Estado nacional sea parte del rescate de SanCor"

LV 8 Libertador - JUAN MANUEL GISPERT: El acuerdo de precios debe ser defendido por las pymes del interior

LT 14 Paraná - NESTOR LOGIO: “Las empresas no tienen interés en acompañar la necesidad de los argentinos”

LRA 1 Buenos Aires - TEDDY KARAGOZIAN: "Durante el gobierno anterior, un ministro me preguntó por qué invertía"

LRA 1 Buenos Aires - ROSALIA PELLEGRINI: Acampan en el Congreso en reclamo de una Ley de Acceso a la Tierra

LT 14 Paraná - SILVINA GUERRA: En Entre Ríos continuará congelada la tarifa eléctrica.

LRA 42 Gualeguaychú - La matriz productiva del campo: Atenta contra el pequeño productor

LRA 17 Zapala - VIVIANA POBLETE: “Llevo 22 días sin saber nada de mi hijo”

LRA 2 Viedma - JUAN CARLOS GONZALEZ: Soldados continentales juntan firmas en reclamo de beneficios

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente sostuvo que “cada vez que visito una Pyme reafirmo que para nosotros son el motor central del desarrollo y el crecimiento”, al visitar este mediodía en el municipio bonaerense de Avellaneda, la cooperativa de trabajadores DURAX-Cristalux, que fabrica vajilla y envases de vidrio, y la firma Microenvases, dedicada a los insumos en cartón corrugado, las cuales están en proceso de expansión de su producción.

LRA 1 Buenos Aires

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó hoy que Argentina tiene "un alto nivel de inmunización por haber avanzado fuerte en la campaña de vacunación", y adelantó que se comenzará a avanzar con las terceras dosis con mayores de 50 años y personas inmunocomprometidas, al anunciar nuevas aperturas sanitarias e informar sobre los avances de la inoculación contra el coronavirus durante una conferencia de prensa ofrecida en Casa Rosada junto a titular de la cartera de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

LRA 22 Jujuy

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, informó que "estamos trabajando y avanzando para tener, a fines del 2022 o principio 2023, la vacuna íntegramente desarrollada en nuestro país, que va a tener un refuerzo permanente. Es muy importante para la Argentina, porque le va a dar autonomía en la toma de decisiones muy importantes, ya que hemos podido observar que muchos países ya avanzaron en la tercer dosis, incluso mientras otros no comenzaron con la primera, y eso tiene que ver con el conocimiento para avanzar en la investigación respecto a las vacunas".

LRA 1 Buenos Aires

En una entrevista televisiva, el Ministro de Economía, Martín Guzmán, defendió el congelamiento de precios de productos de la canasta básica dispuesta por la Secretaría de Comercio Interior y descartó fisuras o cuestionamientos a la política de control de precios.

Afirmó que "si hay unos pocos que no quieren cooperar con el control de precios, el Estado no se puede quedar de brazos cruzados".

A su vez, advirtió que "hay quienes quieren generar un escenario de incertidumbre y nosotros vamos a cumplir con nuestro pacto electoral que es un pacto con el pueblo".

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, acompañado por la subsecretaria Débora Giorgi, se reunió con autoridades provinciales en el área de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, dentro del Consejo Federal de Comercio Interior (Cofeci), para coordinar acciones que permitan garantizar el cumplimiento de la nueva canasta ampliada, dentro del programa Más Precios Cuidados.

La Secretaría de Comercio Interior avanzó este lunes con representantes de las provincias y las asociaciones de consumidores en la coordinación de la campaña de control para garantizar el cumplimiento de la resolución que congeló por 90 días los precios de 1.432 productos de consumo masivo.

LRA 1 Buenos Aires

La directora ejecutiva de la Anses se refirió al pago del complemento mensual para el salario familiar a más de 2 millones de personas: “Lo hicimos para reconocer el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras. Es para quienes están en relación de dependencia y para quienes no están registrados, está la Asignación Universal por Hijo”.

LRA 1 Buenos Aires

En un informe de la revista científica The Lancet, la OMS y Unicef se consideró la importancia y necesidad de posicionar como prioridad a los menores en todas las políticas con actividades concretas a impulsar en 9 países seleccionados del mundo, entre los que se encuentra Argentina.

El médico pediatra y coordinador del Programa de Ciencias Sociales y Salud de FLACSO remarcó que luego de dos años de trabajo con profesionales de todos los continentes sostuvo que “hay nuevas amenazas” para los niños “vinculados a la sobrevivencia que debe ser garantizada por una buena calidad de vida”.

LRA 1 Buenos Aires

Mario comparó la importancia que tuvo en los medios el “escándalo” entre Wanda Nara y Mauro Icardi con las declaraciones de Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA sobre el congelamiento de precios.

El conductor de preguntó dónde se informa la gente. “Muchos lo hacen en las redes y si yo quisiera competir con Wanda adelantaría mi retiro. Sin embargo aseguró que “hay un mundo al que le siguen importando los medios tradicionales”.

LRA 1 Buenos Aires

La Presidenta de AySA, Malena Galmarini, se reunió con el director de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS Malbrán), Armando Pascual Fidelio, para llevar adelante la firma del Convenio Marco de Colaboración y Cooperación entre ambos organismos, con el objetivo de aunar esfuerzos para la realización de actividades conjuntas en temas de salud y medio ambiente.

LRA 1 Buenos Aires

El fuerte temporal de viento que azota Bariloche desde la madrugada del domingo hizo estragos en la ciudad y alrededores. Más de 80 casas quedaron destruidas por voladuras de chapas y hubo al menos cuatro heridos, dos de ellos de gravedad. La periodista de Radio Nacional Bariloche Vanesa Nicolini describió la situación y señaló que se calcula que más de 90 mil personas fueron afectadas por las ráfagas que por momentos alcanzaron los 120 kilómetros por hora. "Fue un temporal inédito", manifestó.

LRA 9 Esquel

Horacio Quinteros, vecino de la localidad Cholila y asesor del bloque de diputados provinciales de Juntos por el Cambio, confirmó que se suspendieron las clases en la localidad, ya que la Escuela 103 sufrió daños como así también se registraron inconvenientes en casas particulares con voladuras de techos y árboles caídos, entre otros inconvenientes.

"El abandono en la región es total. Estamos en una situación tremenda, y es difícil que lo podamos resolver porque se vienen altas temperaturas y seguramente comenzarán los reclamos por falta de agua", expresó Quinteros.

LRA 1 Buenos Aires

El Director de LRA 58 Rio Mayo, Sebastián Servin, brindó detalles sobre la situación en la región y las consecuencias de las fuertes ráfagas de viento, de hasta 140 km por hora, registradas durante el fin de semana que causaron destrozos, cortes de ruta y daños en el tendido eléctrico en toda la provincia.

LRA 26 Resistencia

"El Paraná ha superado los dos metros en estos últimos días, situación que no ocurría desde hace seis meses. Esta creciente se debió a algunas precipitaciones en el río Iguazú, como así también ha llovido en la cuenca del río Paraná y eso ha mejorado sustancialmente la situación por un tiempo nada más, porque el déficit hídrico es tan grande que en estos últimos dos años no se ha podido ver al río por encima de los dos metros", afirmó el vocal de APA, Gustavo D´Alessandro.

LRA 27 Catamarca

“Es un antes y un después para todas esas comunidades de los pueblos originarios de nuestra provincia, que les da la posibilidad de acceder a un reconocimiento por parte del Estado provincial. A futuro, van a continuar el trámite con el INADI de Nación para que puedan ser reconocidos como los que son”, expresó el director de Personería Jurídica, Alexis Burgos, sobre la entrega de la personería jurídica a 17 comunidades originarias de la provincia.

LU 4 Patagonia

Frente a la decisión de Mauricio Macri de asistir acompañado por militantes a la indagatoria por la causa ARA San Juan, la doctora Valeria Carreras, representante de la querella mayoritaria, aseguró que se trata de presionar al juez de Dolores, Martín Bava.

"Esto no es una marcha a favor de Macri, esta marcha es para amedrentar al juez, porque así como le hicieron una campaña de prensa en contra, ahora van a presionarlo. No solo tienen el apoyo del partido mayoritario de la oposición, sino que además piensan ´te voy a copar el pueblo y te voy a rodear el juzgado´. Esto no lo hace un ciudadano que cumple y respeta los principios de la Constitución", indicó Carreras.

LT 11 Concepción del Uruguay

Atilio Benedetti, diputado nacional por Cambiemos y candidato a renovar su banca, confirmó que el 90 % del bloque de la UCR acompañará la ley de etiquetado frontal de alimentos.

"Es una ley que va ser un paso en esa necesaria reconversión de los hábitos alimentarios que tenemos los argentinos", expresó el diputado, y luego señaló que el etiquetado frontal será una "alerta sencilla" para que el consumidor pueda advertir si el alimento se encuentra "excedido o sobrecargado" en grasas, sodio o azúcar.

LRA 1 Buenos Aires

Los 14 miembros del directorio de la agroexportadora Vicentin, que llegó a alcanzar los primeros puestos en el ranking de embarques de granos al exterior, fueron imputados por estafa, defraudación y balances falsos por el fiscal de Rosario, Miguel Moreno, quien pedirá en la próxima audiencia fijada para el jueves la prisión preventiva de algunos de esos directivos.

oreno, fiscal de la Unidad de Delitos Económicos de Rosario, imputó a los directivos de Vicentin por el delito de balance falso en concurso real por defraudación y estafa en seis hechos cometidos contra bancos extranjeros damnificados por el default de la empresa, en la audiencia que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal.

LT 14 Paraná

El diputado Carlos Del Frade presentó un nuevo informe sobre la actividad realizada por la empresa Vicentin durante el transcurso de este año, en tanto el fiscal Miguel Moreno procesará a once integrantes del directorio del consorcio.

“Que los ladrones de guante blanco vayan presos en Argentina. Ese es el camino”, afirmó Del Frade al anticipar su presentación.

LRA 17 Zapala

La mamá de Emiliano Poblete, el joven que desapareció en Villa Pehuenia, dijo que no tienen novedades sobre el paradero de su hijo. “No tenemos novedades ni nada confirmado. El 6 de octubre fue el último día que tuve contacto con mi hijo”, dijo Poblete.

LRA 2 Viedma

El ex soldado comentó que están juntando firmas para solicitar al Gobierno de la provincia de Río Negro el beneficio de una pensión y una obra social. El reclamo es a 40 años de la guerra de Malvinas.

LRA 8 Formosa

En la ciudad de Formosa se avanzó con una nueva jornada de vacunación contra el COVID-19. En la misma recibieron las segundas dosis de AstraZeneca y Covishield los capitalinos que contaban con los primeros componentes de estas vacunas hasta el 24 de septiembre pasado, inclusive.

Al respecto, la doctora Viviana Guzmán, directora del Hospital de Día del 2 de Abril, manifestó su alegría por el avance sostenido de la Campaña de Vacunación en Formosa.

LT 12 Paso de los Libres

El doctor Fernando Achinelli, médico infectólogo y responsable del Área COVID-19 del Hospital de Campaña de Corrientes Capital, se refirió al éxito de la vacunación, y luego agregó: “No debemos olvidar que el riesgo de la variante Delta y una probable tercer ola está presente”.

LT 14 Paraná

El ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de Entre Ríos, Juan José Bahillo, desatacó la importancia que ha tenido el programa PreViaje, el cual contempla la devolución del 50 % de lo gastado en viajes por el país.

El Estado devuelve ese porcentaje, en tanto para los jubilados repone hasta el 70 % de lo abonado, “lo que permite más gastos y el desarrollo de la actividad turística”, enfatizó el ministro. El Pre Viaje “es todo un acierto”, agregó Bahillo, y luego afirmo que ya se triplicó la actividad, porque “más de 1.500 millones de pesos fueron otorgados a miles de argentinos, a través de este programa”.

LRA 6 Mendoza Quino

La senadora provincial del Frente de Todos, Cecilia Juri, se refirió a un proyecto de su autoría para crear el Programa Provincial de Control de Precios, el cual no avanzó en la legislatura por falta de apoyo del oficialismo, que ahora admite que no está en condiciones para controlar comercios y precios de productos.

La senadora afirmó: “Al Gobierno provincial no le interesa cuidar el bolsillo de los mendocinos. Le propusimos una herramienta concreta al Gobierno de Mendoza para controlar los precios, y se negaron. No debería haber especulaciones en la defensa del bolsillo de la gente".

LRA 6 Mendoza Quino

El secretario General de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA), seccional Mendoza, dio detalles sobre la situación de la crisis financiera y posibles despidos que atraviesa SanCor, expresando: "El gremio lechero está en alerta ante la posibilidad que Vila y Manzano ejecuten un plan de salvataje, que implicaría despidos y recortes salariales, mientras continúan las negociaciones en el Gobierno. Buscamos que el Estado nacional sea parte del rescate de SanCor".

LV 8 Libertador

“El congelamiento de precios va en contra de la doctrina social de la Iglesia”, afirmaron empresarios cristianos de Mendoza, pero según el analista económico Juan Manuel Gispert “ese documento de la Iglesia católica dice todo lo contrario, porque sostiene que la economía debe estar al servicio de las personas, y no al revés”.

Por otra parte, Gispert señaló: “Si no hay control de precios, las grandes empresas alimenticias se terminan llevando todo el dinero que se traslada a los bolsillos de la gente por los incrementos salariales”.

LV 8 Libertador

El Empresariado cristiano de Mendoza se diferenció del proteño. Sergio Martini, presidente de la Asociación Cristiana de dirigentes de empresas, dialogó con el programa Muchas Gracias, en relación al comunicado emitido por ACDE Buenos Aires, quienes se opusieron a las medidas de control de precios.

LT 14 Paraná

El diputado provincial del Frente de Todos Entre Ríos, Néstor Loggio, respaldó la decisión del Gobierno nacional al congelar los precios de varios productos para proteger la mesa de los argentinos y argentinas.

Loggio, presidente de la Comisión de Producción de Diputados, aseguró: “Las empresas han demostrado, claramente, que no tienen interés de acompañar la demanda y la necesidad de las y los argentinos”.

LRA 1 Buenos Aires

El empresario textil se refirió al momento económico que atraviesa el país, que empieza a reactivar su economía.

En ese sentido, señaló que "los empresarios argentinos estamos acostumbrados a los vaivenes" lo que los hace "pro activos y optimistas".

En tanto, sostuvo que "durante el gobierno anterior, un ministro me preguntó por qué invertía, y yo le dije que 'gobiernos malos y ministro que no entienden, he visto muchos'. Pero nosotros seguimos estando".

LRA 1 Buenos Aires

La Unión de Trabajadores de la Tierra comenzó un acampe de cuatro días frente al Congreso Nacional en reclamo de avances en el tratamiento de la Ley de Acceso a la Tierra. Rosalía Pellegrini, referenta de la organización, señaló que el proyecto plantea la creación de créditos blandos para los productores y productoras de la agricultura familiar y expresó: "Queremos que se conozca que hay detras de los alimentos, que estamos nosotros".

LT 14 Paraná

Por decisión del gobernador provincial Gustavo Bordet la tarifa eléctrica continuará congelada en Entre Ríos hasta el 31 de enero próximo. Así lo informó la secretaria de Energía, Silvina Guerra, tras la reunión que mantuvo con el primer mandatario entrerriano.

"En Entre Ríos el servicio eléctrico es de excelencia, muy superior al de otras provincias, y por decisión del gobernador la tarifa sigue congelada hasta el 31 de enero próximo con el fin de no afectar el bolsillo de los entrerrianos", informó la funcionaria.

LRA 42 Gualeguaychú

Luis Molinuevo, periodista de Radio Nacional Gualeguaychú, informó que cierran una escuela rural en Villaguay por tener un solo alumno, y esto corresponde a la matriz productiva de Entre Ríos, la cual hace que el mediano y el pequeño productor vayan desertando del campo para emigrar a la ciudad.

“Los pooles de siembra y de feedlots disminuyen la cantidad de mano de obra rural, y en este sentido el Estado no debería incentivar la siembra de soja, sino ocuparnos de la siembra de papa o batata, por citar algunos ejemplos”, explicó Molinuevo.

LRA 6 Mendoza

Daniela Flores, enfermera del Hospital Central y miembro de Trabajadores Autoconvocados de Salud (SITEA), se refirió a los reclamos que realizan desde el sector en torno al incumplimiento por parte del Gobierno provincial del acuerdo paritario, expresando: "Le estamos exigiendo al Estado provincial la equiparación salarial para contratados y prestadores de Salud, tanto como el pase a planta permanente de todos los trabajadores que aún se encuentran precarizados”.

LRA 52 Chos Malal

Luego de 38 años, el gremialista Guillermo Pereyra no se presentó a las elecciones del gremio de petroleros privados. Este año acompañó a Marcelo Rucci en su candidatura. "Sabemos cuáles son los proyectos y cuál es el rumbo que tenemos que seguir y tratar de darle continuidad al sindicato más importante del país de hidrocarburos", expresó Rucci.

LRA 1 Buenos Aires

El 27 de octubre de 1970 era reconocido por su investigación y descubrimiento en torno a las transformaciones bioquímicas de la lactosa en sus propios componentes, lo que es conocido en el mundo científico como el "camino Leloir".

El Dr. Leloir había nacido el 6 de septiembre de 1906, en París, Francia, ya que su familia se encontraba circunstancialmente allí, por una intervención quirúrgica que debía realizarse su padre.

LRA 43 Neuquén

El diputado se refirió a la importancia de la sanción de la Ley de Etiquetado Frontal y el impacto que esto tendrá en la salud de la población nacional.

LRA 57 El Bolsón

Para la nutricionista la aprobación del proyecto de Etiquetado Frontal ayudaría desde el marco normativo a disminuir los problemas de malnutrición. “Eso genera deficiencias alimentarias en niños y niñas como la obesidad infantil, que en la zona cordillerana supera los índices de la media nacional", señaló Graciano.

LRA 53 San Martín de los Andes

El proceso se inicia tras un convenio firmado con el Gobierno Nacional y se sumara a las 96 casas que conforman el barrio. Incluirá la instalación de redes de agua y energía eléctrica. “Esto significará trabajo y una vivienda digna para más de 60 familias de la ciudad”, dijo Bustamante.

LRA 30 Bariloche

La integrante de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut explicó que el Superior Tribunal de Justicia deberá decidir sobre el pedido de ingreso de alimentos, abrigo y personal de salud ante el rechazo del habeas corpus presentado en el Juzgado Multifuero Nº 11 a cargo del juez Marcelo Mucillo.

LRA 6 Mendoza Quino

El director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, dio detalles sobre el proyecto de ley "Alcohol Cero al Volante", la cual abarcaría a las rutas nacionales de todo el país y a todo tipo de conductores y conformaría el reemplazo de los 0,5 miligramos que rigen actualmente como límite permitido.

LRA 3 Santa Rosa

Silvia Suárez, secretaria de Género y Oportunidad de Igualdades de la UTELPA, explicó el trabajo que realiza el gremio docente respecto a la aplicación de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas, indicando: “Venimos de cuatro años de desmantelamiento total de la ESI”.

Luego, la docente mencionó que se está trabajando en el observatorio de la ESI y destacó la importancia de poder educar en igualdad, en un contexto de pandemia. “El Estado debe garantizar la ley de la ESI, pero también la ciudadanía debe ser parte de esa reconstrucción”, apuntó.

LRA 27 Catamarca

El Gobierno de Catamarca, mediante la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, trabaja en conjunto con mujeres de pueblos originarios para acercarles beneficios como el Programa Acompañar y otras propuestas, con el objetivo de lograr la igualdad de derechos y de oportunidades, sin importar la zona en donde residan.

En tanto, la encargada del organismo, María Carrizo, detalló que 50 mujeres tendrán acceso a esta iniciativa, diciendo: "Nosotros también queríamos visibilizar a todas las clases de mujeres. Una de esas eran las mujeres indígenas y de los pueblos originarios”.

LRA 42 Gualeguaychú

Su directora, María Elena Troncoso, contó la historia de la Radio Pública cordobesa y luego se refirió a la actividad que desarrollará LRA 7 en su semana aniversario.

LV 8 Libertador

Así lo expresó "El robo del siglo", Ariel Winograd, director de ese film protagonizado por Diego Peretti y Guillermo Francella, durante el programa Muchas Gracias.

LRA 1 Buenos Aires

El músico, cantante y conductor de "La Canción verdadera" lanzó una nueva canción "Un simple abrazo" con letra de su autoría y música de Pedro Aznar.

"Escribí el poema y se lo mande a Pedro Aznar inmediatamente, somos muy amigos. A los cinco minutos me mandó un proyecto que es la canción que presentamos", destacó Víctor Heredia.

“Cada vez que me pongo a escribir sufro mucho porque hablo de cosas que nos están doliendo en este último tiempo”, expresó.

En tanto se refirió al conflicto mapuche. “Los sectores de siempre están justificando cosas que se hicieron mal antes. El pueblo mapuche no realizó ningún acto de violencia fue sólo un grupo”.

LRA 1 Buenos Aires

Carla Guelfenbein nació en Santiago de Chile y es una de las escritoras más conocidas y premiadas de su país. Sin embargo, la literatura no fue su primera elección a la hora de pensar una profesión. Durante la dictadura de Pinochet, su familia se vio obligada a salir al exilio y el destino fue el Reino Unido. Allí Guelfenbein estudió Biología con especialización en genética de población en la Universidad de Essex y luego estudió Diseño en el St. Martin’S School of Art. La literatura, por entonces, solo estaba en los libros que elegía para leer.

LRA 3 Santa Rosa

Hasta el próximo viernes 29 de octubre Radio Nacional Santa Rosa acercará las voces de las y los protagonistas de la 35º Fiesta Nacional del Teatro, con la conducción de Cintia Alcaraz, Carlos Mateu y Juan Ignacio de Pian.

En el primer programa participaron el director de Cultura y Educación de Santa Rosa, Pablo Ferrero, el crítico teatral del diario La Gaceta de Tucumán, Fabio Ladetto, y el grupo teatral de la obra “La niña que fue Cyrano”, proveniente de Córdoba.

LRA 1 Buenos Aires

Escuchá los goles del triunfo Millonario en el Relato de Jorge Godoy por Radio Nacional.

LRA 1 Buenos Aires

Escuchá el gol del triunfo de Independiente en el Relato de Jose Gabriel Carbajal por Radio Nacional.

RECONCILIACION

Argentina estuvo más de una semana en vilo, por la separación de Wanda e Icardi; pero ahora días mucho más tranquilos por haber recibido la noticia de la reconciliación.

Dicen que hay MILLONES de razones para seguir juntos!!! Quien pudiera… En mi caso es tanta la malaria, que si mi pareja decide irse con otro, le pido que me lleven con ellos!!!

CHOCOLATE POR LA NOTICIA