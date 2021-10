La senadora provincial del Frente de Todos, Cecilia Juri, pasó por Radio Nacional Mendoza Quino y se refirió a un proyecto de su autoría para crear el "Programa Provincial de Control de Precios”, que no avanzó en la Legislatura por falta de apoyo del oficialismo que ahora admite que no está en condiciones para controlar comercios y precios de productos.

La senadora afirmó que al gobierno provincial "no le interesa cuidar el bolsillo de los mendocinos. Propusimos una herramienta concreta al Gobierno de Mendoza para controlar los precios y se negaron. No deberían haber especulaciones en en la defensa del bolsillo de la gente".

Juri hizo referencia a la problemática de la suba de precios y la inflación ya que "es un tema que te plantean en cualquier lugar donde vayas, la inflación es un tema más estructural pero también cuando hay herramientas concretas lo menos que se espera es que el gobierno se involucre en la toma de decisiones ya que sin fiscalización y control no hay forma que esto funcione".

Por último llamó a la ciudadanía a tomar parte y denunciar a las cadenas y comercios que no cumplan con el precio máximo congelado hasta el 7 de enero de 2022.

