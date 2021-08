Diario de Radio Nacional 26/08/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires – MARTIN GUZMAN: “Hay una clara proyección de crecimiento vigoroso para 2021”

Entrevista Federal – LEOPOLDO MOREAU: “El riesgo que tiene el país es una segunda ola de macrismo, no de covid”

LRA 1 Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: El Presidente recibió a la mamá y la abuela de Guadalupe Lucero

LRA 1 Buenos Aires – FRAGUEIRO DIAZ: El abogado de Zannini volvió a pedir la nulidad de la causa

LRA 1 Buenos Aires – ENIO GARCIA: “En el AMBA ya hay circulación comunitaria de la variante Delta”

LRA 1 Buenos Aires – RICARDO ALFONSIN: España analiza el ingreso de viajeros vacunados con la Sputnik

LRA 1 Buenos Aires – PATRICIA GARCIA ARRIGONI: “Compromiso con la salud pública argentina”

LRA 1 Buenos Aires – ADRIANA PARRA: “Con la vacunación a los menores estamos haciendo prevención”

LRA 27 Catamarca – Recibieron las dos dosis: 66% de los mayores de 50 años

LV 4 San Rafael – Centro Sanitario Modular: Bajó el número de contagios, pero no la demanda de atención

LT 14 Paraná – Vacunas contra el coronavirus: En el San Roque aplicarán segundas dosis a embarazadas

LRA 6 Mendoza – Esquema de vacunación: Menores de 17 años con comorbilidades

LT 14 Paraná – 195 casos positivos: Continúa estable la cifra de casos de COVID en Entre Ríos

LRA 30 Bariloche – JOSE MANUEL UBEIRA: “El fallo devela la existencia de una organización delictiva”

LRA 4 Salta – CRISTINA COBOS: “Gustavo Sáenz no tiene política de derechos humanos”

LRA 1 Buenos Aires – Continúa el juicio: Contra la banda del líder de Los Monos

LRA 9 Esquel – FERNANDO GALARRAGA: Desde 2019 ANDis gestionó en Chubut 931 pensiones por discapacidad

LRA 26 Resistencia – A través de la ley provincial de sponsorización: Líneas de inclusión laboral para personas con discapacidad

LRA 28 La Rioja – RICARDO QUINTELA: “Estamos en un proceso de crecimiento todos juntos y unidos”

LRA 17 Zapala – CLAUDIA CARRIZO: Personal de Laguna Blanca trabaja en el despeje de caminos internos

LRA 2 Viedma – AGUSTIN RODRIGUEZ: Tratamiento de la basura

LV 4 San Rafael – Bajan los contagios: Aseguran que la variante Delta está contenida e instan a vacunarse

LRA 1 Buenos Aires – Multitudinaria celebración: Más de 130 contagios en Corrientes

LRA 26 Resistencia – DAVID GARCIA, de la Fundación Napalpí: Día del Veterano y Caídos Indígenas en la Guerra de Malvinas

LRA 1 Buenos Aires – LUIS BRUSCHTEIN: La manipulación de los medios para reflejar la campaña de vacunación

LRA 1 Buenos Aires – MARIA DE LOS ANGELES SACNUN: “El gobierno de Alberto y Cristina está cumpliendo pese a la pandemia”

LRA 43 Neuquén – SUSANA DE LA RIVA: “Hay imposibilidades físicas, sanitarias y pedagógicas”

LRA 53 San Martín de los Andes – SANDRA FERRERO: El medioambiente en la agenda de las elecciones

LRA 27 Catamarca – Norte Grande y Nación: Diseñaron un plan de inversión por US$ 30.000 millones

LRA 7 Córdoba – Guerras y comandos: Cuando el discurso republicano revela su real condición

LRA 8 Formosa – BCRA y el ENACOM: Detallaron los convenios firmados por el gobernador INSFRAN

LRA 28 La Rioja – ARIEL MARTINEZ: “Estamos orgullosos de lo que tenemos en el sistema educativo”

LRA 1 Buenos Aires – MARIO WAINFELD: “Adiós, homenaje del vicio a la virtud”

LRA 13 Bahía Blanca – MARIELA BEMBI: “La industria es el motor que viene canalizando esta recuperación”

LT 12 Paso de los Libres – Caso Tamara: Primer caso de femicidio en Corrientes con cadena perpetua

LRA 28 La Rioja – CAROLINA GOYCOCHEA: “La Rioja lleva varias charlas con los capitales chinos”

LRA 26 Resistencia – En junio se incrementaron un 9,5%: Optimismo por aumento de ventas en los supermercados

LV 8 Libertador – LEO BILANSKY, titular de la ENAC: “La industria y la construcción están teniendo crecimiento sostenido”

LRA 1 Buenos Aires – TODOS RETENES, Pyme cordobesa: Una metalúrgica invierte 26 millones de pesos

LRA 1 Buenos Aires – FERNANDO SAVORE: “Se amesetó la catarata de aumentos en los precios”

LT 11 Concepción del Uruguay – JUAN PABLO ENRIQUEZ: “Estos préstamos vienen a ayudar a un sector muy golpeado”

LRA 3 Santa Rosa – MATIAS TOSO: Buscarán un “precio de referencia” para una tarifa única provincial

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que “la Argentina está viviendo un proceso sólido de recuperación económica”. Destacó que tiene “características heterogéneas”, pero con “una clara proyección de crecimiento vigoroso para lo que es el año 2021”.

“Hemos recientemente actualizado nuestras proyecciones de crecimiento económico, en particular del crecimiento del Producto Bruto Interno, de 7% para el año 2021 a 8%”, informó el funcionario esta mañana en una reunión del Consejo de las Américas. En ese sentido, indicó que esta recuperación económica es “el resultado de políticas económicas concretas en la cual el Estado ha tenido un rol muy activo”.

Entrevista Federal

En una nueva edición de la Entrevista Federal, los periodistas de todo el país dialogaron con el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires sobre las elecciones, el manejo de la pandemia, la oposición, la gestión de Mauricio Macri y la posición de la UCR. “Muchos radicales hoy se sienten identificados con el kirchnerismo porque vieron en Néstor y Cristina la realización de los ideales históricos del partido”, declaró.

El funcionario remarcó que la Unión Cívica Radical “no tiene ninguna posibilidad de resurgimiento si sigue formando parte de una coalición de derecha”. En esa línea, sostuvo que el espacio debe retomar su esencia y “abandonar el modelo de exclusión social que propone el macrismo”.

A su vez, se refirió a la gestión anterior y la relación con los espionajes ilegales. Moreau señaló que desde el 2015 en adelante, más de 370 argentinos y organismos sufrieron dicha práctica. “El gobierno de Macri creía que el Gran Buenos Aires le era hostil a su política por eso abrió varias bases de espionaje”, dijo.

LRA 1 Buenos Aires

Alberto Fernández recibió en Casa Rosada a Yamila Cileone y Silvia Domínguez, la mamá y la abuela respectivamente, de Guadalupe Lucero, la niña de 5 años que permanece desaparecida desde hace dos meses, tras ser vista por última vez en cercanías de su casa, en la provincia de San Luis.

El mandatario le transmitió todo su apoyo a la familia de Guadalupe y se comprometió con la búsqueda de la niña, poniendo a disposición “todo lo que la Presidencia de la Nación pueda hacer” para poder encontrarla.

En tanto, Yamila Cileone aclaró luego del encuentro que “la carátula de la causa es averiguación de paradero aunque para nosotros como familia a Guadalupe se la llevaron, la raptaron, y el Presidente nos aseguró que va a pedir el cambio de carátula para la intervención del fuero federal”.

“Es fundamental que a Guada se la busque en todos los rincones de la Argentina y por eso es tan importante este encuentro con el Presidente”, agregó.

LRA 1 Buenos Aires

El abogado de Carlos Zannini aseguró que la causa por el memorandum con Irán es “totalmente armada. No puedo dejar de asombrarme como se alinearon para convalidar una maniobra terrible que es una ofensa a la democracia”, destacó.

Mariano Fragueiro Frías apuntó contra “los opinólogos” de la causa. “Algunos hablan sobre el tema y le recomiendo que lean un poco más”.

“No se entiende con quien quiso quedar bien el fiscal Colombo, hizo una mala valoración de los datos que tenían”, aseguró.

“Hay una constitución que dice que el poder ejecutivo no puede intervenir en el poder judicial y acá está probado que interfirió y alinearon la causa en todas las instancias para que los jueces aplicarán la ley penal del enemigo. Es una causa armada como tantas otras”, remarcó.

LRA 1 Buenos Aires

El jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires aseguró que en la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) “hay circulación comunitaria de la variante Delta pero no hay aumento de casos”. En ese marco, sostuvo que “la situación epidemiológica en Argentina es diferente a lo que ocurrió en Europa” y señaló que eso se debe al plan de vacunación que se desarrolla en el país.

Por otro lado, García fue consultado sobre las críticas de Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli al plan de vacunación que se realiza en la provincia de Buenos Aires y remarcó: “Es sucio mezclar la campaña de vacunación con la campaña electoral”.

LRA 1 Buenos Aires

Los viajeros vacunados contra el coronavirus que lleguen a España procedentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Namibia y Sudáfrica, no tendrán que hacer la cuarentena obligatoria de diez días a partir de una decisión del Ministerio de Salud del Gobierno español. Al respecto, el embajador en dicho país europeo, Ricardo Alfonsín, brindó más información.

“Derogada la resolución, ahora pueden entrar los que estén inoculados con aquellas dosis aprobadas por Europa y con un PCR”, dijo el funcionario y agregó que si bien por el momento quienes tengan la Sputnik no pueden ingresar, adelantó que “están realizando estudios para evaluar y establecer una posición frente a Gamaleya”.

“Más de 100 países en el mundo la están aplicando con muy buenos resultados”, sostuvo Alfonsín al respecto de las dosis de Rusia.

LRA 1 Buenos Aires

“El hospital se inauguró el 25 de agosto de 1987 y es un establecimiento de puertas abiertas a toda la comunidad, que atiende a todos los niños, niñas y adolescentes, pero fundamentalmente, a aquellos que tiene condiciones graves o complicadas que por diferentes motivos no pueden solucionar”, manifestó la directora médica ejecutiva del Hospital Garrahan, en su 34º aniversario desde su inauguración.

“Nosotros somo un hospital que atendemos a todos los niños del país, así como de los países limítrofes. La idea es poder brindarles la atención a aquellos que en otros lugares del país no puedan ser atendidos y lo venimos haciendo hace 34 años. Así como también, formando a otros profesionales”, agregó.

En esa misma línea, detalló que “el hospital es lo que es por la unión y el trabajo de todos. Desde la persona que toma la temperatura, hasta el que hace trasplante. Los más de 6.000 trabajadores que hacemos esto”.

LRA 1 Buenos Aires

La coordinadora del centro de vacunación del Hospital Garrahan, dio precisiones sobre la marcha de la campaña de vacunación contra el coronavirus en menores de edad, con comorbilidades, que se encuentran internados en esa institución.

Explicó que la vacuna que se está aplicando es la Moderna, que hasta el momento “ha demostrado ser segura” aunque aclaró que puede tener efectos adversos pero, en el caso de las y los pacientes del Garrahan, “ha sido bien tolerada”.

Detalló que las y los niños del Hospital “esperaban con ansias vacunarse” y dijo sentirse “feliz pensando en todo el sufrimiento que se les evita haciendo prevención a través de la vacuna”.

LRA 27 Catamarca

La Ministra de Salud de Catamarca, Claudia Palladino, informó que en la provincia aproximadamente el 90% de las vacunas recibidas ya fueron aplicadas. Con las mismas, ya se logró inocular con la primera dosis al 88% de la población mayor de 50 años, que de forma voluntaria se acercó a recibirla.

LV 4 San Rafael

La Coordinadora del Centro Sanitario Modular, Samanta Pérez, anunció que desde el próximo lunes la atención para hisopados será de 8 a 12 y de 14 a 18 horas. “Hemos tratado de eliminar la jornada completa para darle un respiro al personal de Salud que ha trabajado durante todo este tiempo 12 horas, sumándonos a la realidad actual del Departamento donde ha bajado la cantidad de casos positivos, por el momento. Esto no quiere decir que haya que reducir los cuidados, todo lo contrario. Seguimos en pandemia y hay que seguir cuidándonos”, indicó Pérez.

LT 14 Paraná

El vacunatorio del Hospital Materno Infantil San Roque iniciará mañana, viernes, la aplicación de la segunda dosis de vacunas Sputnik V para embarazadas. También se inoculará a las madres que están dando de mamar, según confirmó Stella Maris Larrosa desde el vacunatorio, recordando que las aplicaciones para este sector se realizarán los lunes, miércoles y viernes, y se pueden solicitar turnos al teléfono (343) 4733190. Las interesadas se deberán presentarse con DNI y carne de vacunación, observando que para esta segunda dosis no es necesario contar con certificado médico.

LRA 6 Mendoza

El esquema de vacunación en Mendoza continúa sobre las personas que tienen entre 40 y 45 años con la aplicación de la segunda dosis, y también están en condiciones de recibir vacunas los menores de 17 años, quienes pueden acercase al vacunatorio con el certificado habilitante correspondiente.

LT 14 Paraná

El Área de Vigilancia Epidemiológica de Entre Ríos confirmó que este jueves se registraron 194 nuevos casos de coronavirus. De ese modo, son 134.884 los positivos confirmados en la provincia, y según el reporte del Ministerio de Salud los 17 departamentos sumaron contagios en la jornada.

LRA 30 Bariloche

El letrado se refirió al fallo que condenó al falso abogado Marcelo D’Alessio a cuatro años de prisión en el marco de la causa por intento de extorsión a un empresario. “Lo más significativo es lo que hicieron en el poder. Una a una irán cayendo las mentiras”, señaló Ubeira.

LRA 4 Salta

La referente de Derechos Humanos en Salta hizo referencia a la falta de voluntad política para la oficialización y puesta en funcionamiento del “Comité contra la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes”, que desde el año 2018 está vigente por la Ley 8024.

LRA 1 Buenos Aires

Claudio Beron, periodista de LRA5 Radio Nacional Rosario, está abocado a la cobertura del debate judicial que se lleva adelante en esa ciudad santafesina contra siete miembros de la banda que organizó desde la prisión quien fuera el líder de `Los Monos´, Ariel “Guille” Cantero.

El periodista, especializado en temas policiales, precisó que son juzgados por una decena de atentados contra domicilios de jueces e instituciones judiciales cometidos entre mayo y agosto de 2018 en Rosario y que el juicio está previsto que se extienda hasta el 16 de septiembre.

Explicó que la narcobanda de Los Monos ya fue juzgada hace años y que quienes están sentados en el banquillo en este momento pertenecen a una banda armada por el propio Cantero desde el Complejo Penitenciario Federal 2 de Marcos Paz, donde está detenido. Además, Beron se refirió al teléfono encontrado en la celda de Cantero, quien tiene una expectativa de 62 años de prisión, con el cual se hizo un llamado anónimo amenazante a un juez y por el cual deberá dar explicaciones el Servicio Penitenciario de Marcos Paz.

LRA 9 Esquel

En medio de la pandemia, durante el 2020 se completaron 206 trámites y en los primeros siete meses del año 725 pensiones no contributivas más, totalizando 931 expedientes finalizados y otorgados para las personas con discapacidad de Chubut. Las mismas fueron otorgadas por el gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad.

El Director Ejecutivo de la ANDis, Fernando Galarraga, explicó que lo que se hizo “fue revertir una política de la gestión de Mauricio Macri que implicó el congelamiento de 145 mil solicitudes”.

LRA 26 Resistencia

Lo explicó el presidente del IPRODICH Chaco, José Lorenzo, diciendo que “con representantes de organismos del gobierno y del empresariado proponemos la posibilidad de esponsorizar a una persona para el desarrollo de diferentes actividades a través de la línea Promover, al cual incluye entrenamiento, inclusión laboral y empleo independiente. Todo esto es posible con el trabajo de organismos provinciales y nacionales. Quienes deseen más información deben ingresar a https://www.iprodich.gob.ar/”.

LRA 28 La Rioja

En el marco de la inauguración del Jardín de Infantes N°86 en el Barrio Los Altos, de la ciudad de Chilecito, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, habló sobre los puestos de trabajo que se están generando, la construcción del nuevo hospital, la campaña de vacunación y la pandemia, indicando que “se está visualizando una lucesita al final de un túnel oscuro y difícil. Lo que todos queremos son oportunidades para que los riojanos se queden cada uno en sus departamentos, que crezcan y se desarrollen, como quiere el Presidente”.

LRA 17 Zapala

La técnica Forestal a cargo de la difusión del Parque Nacional Laguna Blanca informó el estado de los caminos internos del parque y dio recomendaciones para los pobladores en este temporal. “Anoche nevó en el parque, los caminos volvieron a complicarse”, dijo Carrizo.

LRA 2 Viedma

Hoteleros y gastronómicos de Viedma reunieron con representantes del municipio para trabajar en un nuevo tratamiento de los residuos. En principio, acordaron realizar la división de la basura en secos y húmedos.

LV 4 San Rafael

El Jefe del departamento de Epidemiología de Mendoza, el doctor Vera Bello, indicó que “vamos en un franco descenso de casos debido a la estrategia de vacunación. Desde mayo hasta la fecha hemos venido con un descenso progresivo en menor uso de Terapia Intensiva, en menor número de positividad, o sea, tenemos un panorama epidemiológico favorable en estos momentos”, afirmó el médico. Luego, Vera Bello mencionó el caso del contagio con la variante Delta que presentó una mendocina que había llegado desde España, diciendo que “el caso fue aislado, fue seguido y ya está próximo al alta, con una muy buena evolución. Es decir que se trata de un caso importado que está bajo control”.

LRA 1 Buenos Aires

Una multitud participó el pasado 15 de agosto en la localidad correntina de Mariano I. Loza y en diversos santuarios de la capital provincial de la celebración en honor a San La Muerte, una deidad no reconocida por la Iglesia Católica. El periodista de Radio Nacional Paso de los Libres Guillermo Romero dijo que unas 5.000 personas ingresaron al santuario de San La Muerte y precisó que hay 130 contagios de coronavirus.

LRA 26 Resistencia

El 26 de Agosto se conmemora el “Día del Veterano y de los caídos indígenas en la guerra de Malvinas”, en homenaje al gaucho Antonio Rivero, quién en 1833 fue unos de los primeros que liberó las Islas Malvinas con un grupo de combatientes indígenas. “Esa fue una iniciativa de Juan Chico como reivindicación para los primeros hermanos que lucharon. Así fue que pudimos reivindicar esa historia que no estaba dentro del ámbito literario o dentro de las efemérides, pero para nosotros sí era importante”, expresó Rivero.

LRA 1 Buenos Aires

En su habitual columna, el periodista habló sobre la manipulación de las cifras por parte de ciertos medios para presentar una realidad de la campaña de vacunación opuesta a la que percibe la mayoría.

“Ha habido una campaña velocísima, eficaz, abarcadora y masiva. No sé si todo el mundo tiene consciencia de las dificultades que implica una operación de esa envergadura, donde intervienen millones de personas que tienen que ser vacunados. Al mismo tiempo que se discute a nivel internacional el acceso a determinadas vacunas y que se arma una logística para que las mismas lleguen y sean distribuidas”.

Bruschtein apuntó a la demagogia de ciertos medios de comunicación que juegan con la expectativa de parte de la sociedad que espera la segunda dosis.

LRA 1 Buenos Aires

La precandidata a senadora nacional por el Frente de Todos en Santa Fe llamó a “desdramatizar” las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y expresó: “Nos hubiese gustado constituir una lista de unidad”. “Llevamos dos listas y jamás voy a hacer campaña descalificando a un compañero que lo siento en nuestro espacio”, dijo.

En tanto, Sacnun señaló que cuando recorre su provincia “en todos lados se encuentran obras públicas financiadas por el gobierno nacional con participación del gobierno de la provincia de Santa Fe, muchas de ellas iniciadas por el gobierno de Cristina Fernández e interrumpidas inexplicablemente por el gobierno de Mauricio Macri, y que ahora se han reiniciado”. “El gobierno de Alberto y Cristina está cumpliendo pese a la pandemia”, resaltó.

LRA 43 Neuquén

La referente gremial criticó el anuncio del gobierno de Neuquén sobre la vuelta a la presencialidad plena. “No están dadas las condiciones para la vuelta a las aulas en muchísimos estacionamientos”, señaló De La Riva.

LRA 53 San Martín de los Andes

La temática ambiental es uno de los temas de la campaña en Neuquén. Ferrero encabeza la lista unificada del socialismo en Neuquén y que pone entre los temas más importantes de su plataforma la inserción en la agenda política la defensa del medioambiente.

LRA 27 Catamarca

“Hoy el Norte Grande junto a la Nación ha diseñado un plan de 30 mil millones de dólares en inversión de obra pública. Además, hemos creado una mesa regional de litio para abordar la nueva minería junto con Salta, Jujuy y Nación. Por otra parte, con La Rioja avanzamos para reforzar y crear fuentes de trabajo en el sector del calzado y el textil”, expresó el Gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, durante el acto por el Bicentenario de la Autonomía de la provincia.

Además, el mandatario hizo referencia al avance que hubo en Catamarca a pesar de la pandemia, diciendo que “logramos crear más de 1.400 puestos de trabajo y una inversión de más de mil millones de dólares en proyectos mineros. Catamarca tiene una inversión en infraestructura por más de $70 mil millones en obras de cloacas, agua, viviendas, caminos y hospitales”.

LRA 7 Córdoba

“En esta guerra Argentina necesita un comando, no a un tibio”, afirmó Florencia Arietto en Córdoba. La política como guerra. La mano derecha de Patricia Bullrich, de esta manera, expresa en forma clara y sintética una ideología partidaria y el discurso trabajado por el ejército, dicho con el lenguaje bélico del PRO a través de Arietto, de periodistas que ofician como intelectuales orgánicos de Juntos por el Cambio”, afirmó el periodista Sergio Tagle al analizar la actualidad política. /

LRA 8 Formosa

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, Jorge Ibáñez, brindó detalles acerca de los dos convenios firmados por el gobernador Insfrán el martes pasado en la ciudad de Buenos Aires.

LRA 28 La Rioja

El ministro de Educación de la provincia, Ariel Martínez, hizo un balance de la gestión en pandemia, y agradeció a todo su equipo. El coronavirus “nos posibilitó la modernización del sistema, el uso de las tecnologías, ampliar la conectividad, la digitalización y la despapelización, que son procesos necesarios”, indicó el funcionario.

LRA 1 Buenos Aires

Mario se solidarizó con Myriam Bregman quien fue atacada con expresiones antisemitas y aseguró que “la derecha Argentina y la mundial está muy violenta porque están a la ofensiva y quieren ganar terreno”.

LRA 13 Bahía Blanca

Mariela Bembi es la subsecretaria de industria, pymes y cooperativas del ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires. Al aire de Tarde para Todo por Radio Nacional Bahía Blanca, comentó la reactivación de la actividad industrial en la provincia, en especial a partir del crecimiento de los sectores automotor, siderúrgico, alimentos y neumáticos, según datos relevados del Monitor Productivo, que se comparan con los valores anteriores a la pandemia. “Estamos muy contentos y esperanzados por los números, los datos que tenemos es que este mes la industria está por encima no solo del año pasado, muy fuertemente afectado por la pandemia, sino arriba del año 2019 y 2018”.

La industria nacional tuvo su mejor junio de los últimos cuatro años, ya que su producción creció 19,1% interanual y superó en 11,7% y en 3,7% los niveles de actividad del mismo mes de 2019 y de 2018, respectivamente. “La industria es el motor que viene canalizando esta recuperación. La industria bonaerense produce el 50% de lo que se hace en el país. Tiene un impacto muy fuerte en generación de puestos de trabajo”, señaló la funcionaria.

LT 12 Paso de los Libres

El doctor Hermindo González, abogado querellante en el caso del femicidio de Tamara Salazar, tras conocerse la sentencia de pena a prisión perpetua para Raúl Escalante, dijo que “es un juicio histórico desde varios punto de vista, porque tiene que ver con un reenvío que lleva adelante el Superior Tribunal de Justicia después de una primera sentencia y tiene que ver con el análisis desde el material probatorio con una perspectiva de Género”.

Luego, el González agregó que “además de la sentencia por homicidio, se ordenó como medida cautelar la inmediata detención de Escalante y esto se da por primer vez en las cuestiones jurídicas de la provincia”.

LRA 28 La Rioja

La precandidata a diputada provincial por el Frente de Izquierda, Carolina Goycochea, comentó que “el gobierno de La Rioja, a través de Quintela y sus ministros, lleva varias charlas y discusiones con los capitales chinos para la instalación de la mega factoría sobre la base de la experiencia en Chepes, donde están Cerdos Riojanos SAPEM”. Luego, Goycochea agregó que según los pobladores “ya estarían instaladas algunas oficinas de representantes en Argentina, desde las cuales estarían haciendo el trabajo de prospección para ver si hay licencia social”.

LRA 26 Resistencia

“En junio hemos cortado una racha negativa de 5 meses, y creció un 5% respecto a febrero y marzo. Creemos que esta tendencia se mantendrá hasta fin de año, especialmente por el dinero que ingresa al mercado como resultado de los incentivos del gobierno nacional, además de la reactivación de las actividades en la salida de esta situación de pandemia”, dijo el presidente de la Cámara de Supermercadistas del Chaco, Miguel Simons.

LV 8 Libertador

Autoridades de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales (ENAC) están en Mendoza. Su presidente, Leo Bilansky, recorrerá distintos departamentos con el fin de mantener encuentros con el sector empresarial. “La agenda se compone de visitas a empresas e instituciones”, destacó Bilansky, quien agregó que “la tarea es ver soluciones a una problemática económica y buscar alternativas que generen impacto en provincias pujantes como Mendoza”.

LRA 1 Buenos Aires

Todos Retenes, una pyme cordobesa proveedora de industrias de todo el país que, en plena pandemia, puso en marcha un plan de inversiones con vistas a sumar nuevos negocios. Su directora de finanzas, Anabel Delta, y su directora de administración, Yuliana Trivelli, señalaron que producen y comercializan piezas especiales y engomado de rodillos, pero con la entrada en actividad de la segunda generación, y en pleno tiempo de pandemia, iniciaron un plan de inversiones para entrar en un tercer mercado, el de la burletería. “Estamos tratando de entrar a la exportación”, manifestaron, al tiempo que dijeron que tratan de aprovechar todas las oportunidades.

LRA 1 Buenos Aires

Fernando Savore, vicepresidente de la Confederación General Almacenera de la Argentina y Presidente de la Federación de almaceneros de la provincia de Buenos Aires (FABA), analizó los datos positivos del consumo y el incremento en las ventas registrado en junio, según el INDEC.

Precisó que, desde el comienzo de la pandemia, los negocios de cercanía y almacenes “han trabajado bien” y no dejaron de atender a los vecinos y valoró que el almacenero “es altamente competitivo” y que las dos herramientas con las que cuenta son “la atención personalizada y precios competitivos”.

Explicó que,” en los últimos 20 días, se amesetó la catarata de aumentos y remarcaciones de precios, lo que motiva al consumidor a comprar un poco más”.

Además, Savore se refirió al cambio en el comportamiento de los consumidores respecto a las segundas marcas, que ahora se consumen más, debido a las diferencias de precios respecto a los productos de primera marca como en el caso del yogurt, que pueden venderse a valores más accesibles gracias a la iniciativa Super Cerca.

LT 11 Concepción del Uruguay

El contador y analista en Economía, Juan Pablo Enríquez, se refirió al lanzamiento de los créditos a tasa cero de hasta 150 mil pesos que hizo la AFIP para los monotributistas, expresando que “el Gobierno ha lanzado una ayuda a un sector que ha sido muy golpeado. Los nuevos créditos a tasa cero para monotributistas tienen un monto de entre $ 90.000 y $ 150.000 según la categoría al 30 de junio, es decir antes de la recategorización 2021”.

LRA 3 Santa Rosa

Matías Toso, secretario de Energía y Minería de La Pampa, dijo que “hay que buscar un precio de referencia de equilibrio para poder mantener una tarifa eléctrica única en toda la provincia”.

LRA 26 Resistencia

“Nos reunimos referentes de distintas organizaciones y legisladores nacionales para analizar los conflictos de tierra y desalojos, tanto en el Chaco como en el resto del país. Se planteó el problema de la expulsión de productores familiares de sus tierras tras muchos años de ocupación en situación de pobreza y vulnerabilidad, y que no tienen títulos de propiedad por los costos que implica”, dijo la integrante de la CANPO y de la CTA, Ana Nicora.

LRA 14 Santa Fe

Rioja se refirió a los incendios registrados en los últimos días en la zona de islas o la vera de rutas santafesinas y las medidas que se están llevando a cabo. “Ayer trabajamos con brigadistas, camiones hidrantes, en los lugares donde más complicado estaba”, expresó.

LRA 23 San Juan

Se trata de un fósil que ilumina el origen de los animales similares a los reptiles. Vivió en Ischigualasto, San Juan, hace 231 millones de años y lo bautizaron Taytalura alcoberi, que significa “abuelo de los lagartos”.

LRA 21 Santiago del Estero

Organizado por la Federación Argentina de Ingeniería Forestal (FAIF) se realizó el conversatorio “Los bosques nativos: el desafío entre preservar y producir”, con más de 100 participantes de diferentes puntos del país, quienes analizaron el uso sostenible de los bosques.

LRA 9 Esquel

Mauricio Mateos, jefe del Servicio Sanitario de la Cooperativa 16 de Octubre, se refirió a la situación climatológica actual y a la emergencia hídrica, que continúa vigente pese a las lluvias y nevadas que se registran en las últimas semanas en la región. El ingeniero contó que mantuvo una reunión con el Municipio para abordar la problemática del agua, destacando que se harán dos nuevas perforaciones en Esquel, las cuales servirán de paliativo para enfrentar la sequía en los meses de verano.

LRA 42 Gualeguaychú

Ana Delaloye, secretaria Adjunta de AGMER, dio detalles de la nueva modalidad de presencialidad plena en las escuelas y del avance en el plan de vacunación para docentes y trabajadores de establecimientos educativos. Por otra parte, Delaloye se refirió a la firma entre el gobierno y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos sobre el acuerdo paritario de condiciones laborales, el cual permite la titularización de 60.000 horas cátedra en el nivel secundario.

LT 14 Paraná

El intendente de Concordia, Alfredo Francolini, realiza encuentros con autoridades nacionales y con integrantes del Grupo Puente, habitantes de Concordia y Salto, en Uruguay, que tienen vínculos familiares estrechos en ambas márgenes del río. “Ante la emergencia sanitaria por la pandemia muchas familias quedaron separadas para poder trabajar”, explicó Francolini, agregando que en el contexto actual de pandemia con “muy bajos contagios diarios y bajo porcentaje de internación, estamos en condiciones de hacer una prueba piloto con este grupo de 300 personas que lo necesitan para trabajar diariamente”.

LT 12 Paso de los Libres

Carlos Alvez, referente del SITRAJ Paso de los Libres, comentó que por resolución de la Comisión Directiva desde el 25 al 30 de agosto los trabajadores judiciales convocaron a dos jornadas de protesta en toda la provincia con quite de colaboración desde las 8 hasta las 10 horas, y en el turno vespertino de 15 a 17 horas. En tanto, el próximo martes 31 de agosto se realizará una movilización en Corrientes capital con los delegados del interior desde el edificio donde funciona Tribunales hasta el Superior Tribunal de Justicia, reclamando por el incremento salarial que este año ha sido solamente de un 10%.

LRA 29 San Luis

La joven de 28 años, Johana, fue asesinada el miércoles 26 de mayo de cinco disparos que le efectuó su expareja y padre de su hijo, Juan Carlos Solalinde. Tras el femicidio, el gremialista se entregó en la comisaría 8va de Villa Mercedes. Hoy habrá una marcha en Villa Mercedes, en la Plaza del Mercado a las 16hs, para acompañar a la Familia.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

Sofía Barbisán, abogada de Lucía (como eligió llamarse la víctima de abuso para resguardar su identidad), se refirió al pedido de condena por parte del fiscal Eduardo Urquiza a Reynaldo Cardoso de 3 años de prisión en suspenso por los delitos de abuso sexual simple en concurso ideal con amenazas coactivas y expresó que “esperábamos más”.

LRA 1 Buenos Aires

Graciela Borges conversó con la escritora y periodista especializada en moda, Victoria Lezcano, autora de numerosos libros sobre el tema, quien contó detalles de su libro “Prueba de vestuario” en el que recorre la historia del cine argentino a través de los usos, costumbres y tendencias utilizadas por los principales diseñadores.

En la segunda parte del programa Graciela entrevistó a la actriz, docente y directora de teatro independiente, Emilia Mazer, para hablar sobre su actividad en la docencia teatral, el camino de formación en el teatro y los distintos métodos empleados.

LRA 1 Buenos Aires

La cantautora y ex ministra de Cultura de la Nación, habló sobre cómo vivió la pandemia, y se refirió a temas de su universo como el arte, el río, los pájaros, el agua, y su pasado como maestra rural: “Durante la pandemia, como siempre, y como para todos, mi refugio fue la música”, expresó.

La artista se encuentra presentando Mojones, Signos y memorias de la Patria, junto a Liliana Herrero, y a Juan Falú en el CCK. Una obra musical y poética que revela y expone signos de la memoria vital y dramática de nuestro país, y que su última función será este 29 de agosto.

LRA 14 Santa Fe

Desde Tokio, Roberto Murillo, asistente técnico en la selección de atletismo en sillas de ruedas charló con “Nacionalmente”. Contó que los atletas que representarán en esta disciplina son 11, quienes empiezan a competir el viernes. En total, son 57 los deportistas de todas las disciplinas en estos Juegos Paralímpicos.

Cabe destacar que la función de Murillo es ayudar en el entrenamiento y asistencia de los deportistas, además de la reparación de sillas de ruedas en caso de ser necesario. Desde ayer martes 24 de agosto al domingo 5 de septiembre, sin presencia de público en las sedes por el estado de alerta que se mantiene en la capital de Japón, los más de 4 mil atletas de 162 delegaciones participarán de 22 disciplinas en lo que será la versión número 16.

Murillo expresó se encontraron con una “infraestructura muy grande, a otro nivel, la gente muy amable, todo muy bien organizado. Es para mirar y aprender”.

Asimismo, destacó la “accesibilidad en todas las esquinas, el estadio”.

LRA 25 Tartagal

El Club Argentinos Junios (AAAJ) inició la búsqueda de talentos en la ciudad de Tartagal. Se presentaron 600 niños y hoy continuarán con las pruebas en el Club Alianza. “Tenemos muchos talentos acá en el norte”, manifestó Calderón.

LRA 57 El Bolsón

El próximo domingo se hará una prueba combinada de 23 kilómetros de bicicleta y 8 kilómetros de trote en Pampa de Mallín Ahogado. Los maratonistas chubutenses, Eulalio “Coco” Muñoz y Joaquín Arbe, de destacada actuación en los JJOO Tokio 2020, participarán del evento.

LRA 6 Mendoza

Juan Ignacio Lara, director de Deportes Comunitarios de Argentina, contó desde Tokio que ya se iniciaron los Juegos Paralímpicos 2020 en Japón. La delegación argentina se luce y sus atletas se desarrollan en plenitud, incluso, sumando diplomas en representación del país. La particularidad de estos Juegos es “la energía y el clima de fiesta que trasmiten los competidores”, señaló Lara.