Diario de Radio Nacional 25/6/2022

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - Actividad presidencial - Fernández parte esta noche hacia Alemania para participar de la cumbre del G7

LRA 26 Resistencia - AXEL KICILLOF, gobernador de Buenos Aires: "La ampliación de la vía navegable troncal es una cuestión de soberanía"

LRA 1 Buenos Aires - JUAN PABLO ENRIQUE y la inflación: "Lo que necesitamos es más y mejor Estado"

LRA 26 Resistencia - Liga de Gobernadores: "La Patria nos convoca a todos y todas, sin exclusiones"

LRA 26 Resistencia. CLAUDIO MORONI, ministro de Trabajo: "La tasa de mujeres que trabajan es la más alta de la que tengamos memoria"

LT 14 Paraná - Consejo Federal de Hidrovía - Bordet le propuso a Nación incorporar el dragado de los puertos secundarios

LRA 7 Córdoba - Carlos del Frade sobre la Hidrovía: “Queremos recuperar presencia y visibilidad ante el Estado argentino"

LU 23 Lago Argentino - Desde agosto - Santa Cruz avanza en ampliar y mejorar la jornada educativa

LRA 29 San Luis - Pedro Peretti, ex titular de la FAA: "La Mesa de Enlace es la pata agraria de Cambiemos"

LRA 1 Buenos Aires - FACUNDO MONGUZZI, del MTE Rural: "Al momento de negociar políticas solo se sienta una parte del campo"

LRA 1 Buenos Aires - Graciela Aleña, secretaria General del Sindicato Trabajadores Viales - El procesamiento de Iguacel y las irregularidades en la concesión de las autopistas

LRA 1 Buenos Aires - Informe - SOMISA: ¿acero o caramelos?

LT 12 Paso de los Libres - Sara Alegre, director de Vivienda y Hábitat - Comenzaron las obras del Procrear en Paso de los Libres

LRA 1 Buenos Aires - Periodista independiente - Víctor De Currea-Lugo habló de los procesos democráticos en Latinoamérica

LRA 1 Buenos Aires - Protestas, represión y advertencia militar - ¿Qué sucede en Ecuador?

LT 14 Paraná - Producción - Se presentó el programa que impulsa la producción agropecuaria sustentable

LRA 26 Resistencia - SEBASTIÁN BRAVO, subsecretario de Ganadería del Chaco: "Trabajamos para cumplir con las demandas internas y de exportación"

LRA 1 Buenos Aires

El presidente asistirá en carácter de invitado a la cumbre del G7 y mantendrá reuniones bilaterales con el canciller de ese país, Olaf Scholz, y con el primer ministro de India, Narendra Modi.

El primer mandatario viajará acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el canciller, Santiago Cafiero; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, y el embajador de la Argentina ante los Estados Unidos, Jorge Argüello.

LRA 26 Resistencia

Chaco fue sede de la segunda reunión del Consejo Federal de Hidrovía, oportunidad en la cual los gobernadores anunciaron que le solicitarán al presidente Fernández la inclusión de las provincias del NEA y del canal Magdalena en la vía troncal para la ejecución de las obras.

En tanto, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, sostuvo: "La provincia viene a apoyar la ampliación de las obras para incluir a los puertos de Santa Fe al norte. Veo esto como una necesidad y otra muestra más de ampliar la soberanía nacional para incluir a todas las provincias en los beneficios de la vía navegable troncal. Se trata de una cuestión de soberanía nacional y vamos a elevar esta propuesta al presidente de la Nación, Alberto Fernández".

LRA 1 Buenos Aires

Enrique, miembro del colectivo Economía Política para la Argentina (EPA), se refirió a la inflación resaltando el carácter multicausal de la misma. Tras esto, el economista señaló que el Gobierno de Mauricio Macri “tuvo prácticamente emisión cero”, y luego explicó: “En 2020, con el acontecimiento de la pandemia, la Argentina tuvo menos del 40 % de inflación”.

Posteriormente, Enrique dijo: “La inflación es multicausal, y no hay una sola causa que tenga inferencia. La guerra entre Rusia y Ucrania termina pesando, y lo que necesitamos es más y mejor Estado porque es necesario que se implementen medidas como las retenciones y que se lleven adelante estrategias con la retención, ya que estamos pagando los alimentos a precios internacionales”.

LRA 26 Resistencia

La Liga de Gobernadores y Gobernadoras, un espacio para la construcción de una Argentina justa y federal, se constituyó formalmente en el Chaco, oportunidad en la cual los mandatarios provinciales elaboraron un documento denominado ´En defensa de los argentinos´.

"Esta Liga de Gobernadores se constituye formalmente para constituir la unión nacional, afianzar la justicia, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y para nuestra posteridad. Las provincias son preexistentes a la Nación, por lo tanto, exigimos ser partícipes ante decisiones que nos afecten. Convocamos a todos y todas. Sin exclusiones”, destaca uno de los párrafos del documento, el cual fue rubricado por 14 provincias, más tres adhesiones por ausencia.

LRA 26 Resistencia

Moroni aseguró que el Consejo Federal es la herramienta más interesante que tienen las y los funcionarios para ejecutar las políticas públicas relacionadas al empleo, y después afirmó: “Se publicó el informe de la Encuesta Permanente de Hogares con datos muy buenos. En lo que refiere a las mujeres es la mayor tasa trabajando desde que tenemos memoria. El desempleo global es del 7 % y el de las mujeres está en el 8 %, cuando antes la diferencia era de más de tres puntos”.

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, participó de la tercera reunión del Consejo Federal de Hidrovía en el Chaco y propuso que los puertos secundarios también sean dragados para tener acceso directo. Además, firmó un convenio por el que Nación aportará 35 millones de pesos al Puerto Márquez de La Paz.

“Tuvimos la oportunidad de plantear que todos los puertos secundarios puedan tener un acceso al dragado, canalizado y también al balizamiento correspondiente”, explicó el gobernador entrerriano.

LRA 7 Córdoba

Sobre el tema, el diputado provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe, afirmó: “Queremos recuperar presencia y visibilidad ante el Estado argentino. Por eso hubo masificación en la manifestación realizada, luego se fue sumando gente y es un gesto volver luego de la pandemia para ocupar las calles. Habrá una nueva marcha general, probablemente el 9 de Julio en Capital Federal, reclamando la derogación del decreto con el que se pretende volver a concesionar el Río Paraná para mantenerlo en manos extranjeras".

LU 23 Lago Argentino

María Cecilia Velázquez, presidenta del Consejo Provincial de Educación, adelantó que se firmará un convenio con el Gobierno nacional para avanzar en la implementación de la jornada educativa completa, la cual se pondrá en marcha en agosto próximo en las escuelas rurales y, progresivamente, se irán sumando el resto de los establecimientos.

En tanto, Jaime Perczyk, ministro de Educación de la Nación, participó de la apertura de la Asamblea del Consejo Federal de Educación y afirmó: "Una hora más de clase por día son 38 días más en el calendario escolar y un ciclo completo más para el que comienza la escolarización”.

LRA 29 San Luis

Peretti, ex presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), hizo referencia a la actualidad del país y a la evolución de su sector.

LRA 1 Buenos Aires

Monguzzi, fundador de la Escuela Nacional de Agroecología del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE Rural), habló de la producción de la agricultura familiar en el sur de la provincia de Buenos Aires, sector con aproximadamente cinco mil familias relacionadas al trabajo rural, y luego hizo referencia a la actividad de los cinturones hortícolas de las grandes ciudades, donde se produce el alimento diario.

LRA 1 Buenos Aires

Aleña se refirió a la causa sobre las irregularidades en los contratos con empresas concesionarias de autopistas, en la que están acusados distintos ex funcionarios de la gestión de Mauricio Macri, y luego habló del procesamiento del ex director de Vialidad, Javier Iguacel.

“Se había abierto un expediente, pero lo caratularon, murió ahí y nunca tuvo un movimiento. El resultado es la ilegalidad de esa prorroga, no solamente perjudicando al Estado, sino también ante la posibilidad que otras empresas pudieran acceder al tema licitatorio”, expresó Aleña.

LRA 1 Buenos Aires

La industria nacional, basada en la fundación de metales, nació en el campamento “El Plumerillo”, el cual estaba a cargo el fraile Luis Beltrán, en tanto las primeras industrias ligadas al acero en nuestro país aparecieron en las últimas décadas del siglo XIX.

En este informe, el equipo del programa “Causa Pendiente” repasó la historia de SOMISA y del acero puesto a la disposición de un proyecto industrial argentino, formando parte de un extraordinario plan de industrialización que Argentina incorporó a partir de los años 40.

Política

LT 12 Paso de los Libres

Alegre confirmó que dieron comienzo los trabajos para la construcción de las 119 viviendas que el fondo fiduciario Procrear lleva adelante en la ciudad fronteriza.

LRA 1 Buenos Aires

De Currea-Lugo recordó su experiencia como reportero en las calles de Colombia y afirmó: “Vi cosas como las que están sucediendo ahora en Ecuador. Gente sin más esperanza queriendo pegar un grito por la injusticia, por un cambio. La gente está harta de la mentira, de la manipulación, de los abusos y de las políticas neoliberales. Todas cuestiones que el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, quiere cambiar”.

LRA 1 Buenos Aires

“El Gobierno, desde el primer día de la movilización, amenazaba a los participantes y hemos visto el tipo de persecución que sufrieron. Por eso demandamos al Gobierno nacional, que actuó en contra del pueblo y no solo del sector indígena”, manifestó Zenaida Yasacama, vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), quien acusó al Gobierno ecuatoriano “de amenazar de muerte” a los pueblos que reclaman por sus derechos.

“Desde el primer día venimos con una movilización pacífica, de la cual no hemos tenido respuesta más que la represión fuerte y las declaraciones que buscan acabar con el pueblo indígena”, enfatizó Yasacama.

Economía

LT 14 Paraná

La figura del Productor Agropecuario Sustentable Entrerriano (PASE) es una iniciativa conjunta del Estado, el sector productivo e instituciones científicas y académicas, el cual pone en valor y estimula la generación de riqueza en armonía con el ambiente.

En tanto, Lucio Amavet, secretario de Agricultura y Ganadería, expresó que el programa “busca visibilizar al productor que hace bien las cosas”.

LRA 26 Resistencia

Bravo señaló que hubo una fuerte importación de cerdos de Brasil que complicaron al sector, pero lo entendió como un caso puntual. Tras esto, el subsecretario indicó: "Debemos fortalecer la cría de ganado, y por eso venimos trabajando en el circuito criador para cumplir tanto con la demanda interna como la del sector exportador".

Sociedad

LT 14 Paraná

Alfredo Bel, dirigente de Federación Agraria Argentina (FAA), se refirió a los 110 años que se conmemoran del ´Grito de Alcorta´, la rebelión agraria de pequeños y medianos arrendatarios rurales que en 1912, durante la presidencia de Roque Sáenz Peña, sacudió el sur de Santa Fe, y luego se extendió por toda la región pampeana, con centro en la ciudad de Alcorta.

Ese levantamiento marcó la irrupción de los chacareros, mayoritariamente procedentes de inmigrantes europeos, especialmente italianos y españoles, en la política nacional del siglo XX dando origen, además, a su organización gremial representativa: la Federación Agraria Argentina.

LRA 24 Río Grande

El municipio de Río Grande formalizó la presentación del proyecto para la construcción y equipamiento de una tecnoteca en el barrio de Chacra II, la cual fue realizada ante el presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación en Desarrollo Tecnológico y la Información (I+D+I), Fernando Peirano.

Sobre el tema, Jonatan Bogado, subsecretario de Innovación Pública del municipio, sostuvo: "La primera etapa de este programa contempla la construcción y el equipamiento de edificios de última generación en cinco ciudades del país. Con la presentación formal de la documentación correspondiente, nuestra ciudad se posiciona como uno de los municipios en donde se implementará el programa".

LT 12 Paso de los Libres

Acuña se refirió al protocolo correspondiente a la inundación por la creciente del río Uruguay, que es la cuarta en el transcurso de 2022, diciendo: "Indefectiblemente, el cambio climático está haciendo estrago en nuestro río”.

LRA 1 Buenos Aires

La directora Corina Fiorillo habló de sus producciones en el circuito comercial e independiente, y luego adelanto el próximo estreno de "Network".

LRA 1 Buenos Aires

El coreógrafo Leonardo Cuello se refirió a "Astor nosotros", un homenaje a Piazzolla desde el tango y la danza contemporánea, el cual se lleva a cabo en el Centro Cultural de la Cooperación.

LRA 1 Buenos Aires

Micaela estuvo en los estudios de Radio Nacional, donde contó la historia de su banda e interpretó diferentes temas. Tras esto, la vocalista hizo referencia al segundo disco de Star Eléctrico, denominado ‘Mil Imperios”, diciendo: “Salió a fines de marzo, y nos encontramos en la etapa de llevarlo a dónde más se pueda”.

Luego, sobre su carrera, Racciatti expresó: “Arranqué de muy chica y es un camino muy largo, que aún sigue porque uno va aprendiendo y conociendo muchas personas”.