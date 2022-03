Diario de Radio Nacional 24/3/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente Alberto Fernández afirmó que el 24 de marzo de 1976 la Argentina “comenzó a vivir una tragedia, con un nivel de crueldad inimaginable” y con un régimen militar que actuó “con impudicia”.

La última dictadura cívico-militar “fue impiadosa con los opositores, porque le temieron al pensamiento que conducía a construir una sociedad más justa”, añadió el primer mandatario al encabezar un acto en homenaje a los científicos y trabajadores desaparecidos del CONICET, en la jornada en la que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Luego, Fernández aseguró que le “da vergüenza el negacionismo” que expresan algunos sobre los crímenes cometidos por la última dictadura, y aseguró que en el campo popular “no hay diferencias” a la hora de condenar el terrorismo de Estado. "La búsqueda de justicia es un imperativo moral", afirmó el Presidente y les agradeció a las Madres de Plaza de Mayo "por la lucha que dieron contra la impunidad".

LRA 1 Buenos Aires

En una nueva edición de la Entrevista Federal, periodistas de todo el país pertenecientes a la Radio Pública dialogaron con el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia, que se conmemora cada 24 de marzo desde hace dos décadas.

El funcionario habló de las políticas que se están llevando adelante en materia de derechos humanos y también dio detalles del trabajo realizado en cada provincia.

LRA 1 Buenos Aires

Taiana, ministro de Defensa y ex canciller, aseguró en diálogo con Radio Nacional que la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia "es un día de unidad, porque está por encima de las distintas posiciones políticas y de muchos partidos. Es un día de reencuentro y de alegría, aunque sea una paradoja. Recordamos mucho el sufrimiento, pero lo recordamos con alegría. Es un encuentro de todos".

LRA 1 Buenos Aires

En el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Félix Crous, quien desempeñó un papel importante en los juicios contra los represores de los crímenes cometidos durante la última dictadura, expresó: "La movilización es un hecho político imprescindible y el 24 de marzo es un día de mucha emoción".

LRA 1 Buenos Aires

Lewin, Defensora del Público, se refirió al trabajo realizado desde el organismo que dirige, con el objetivo de asesorar a los medios sobre el uso de la terminología correspondiente para redactar la información vinculada a la dictadura.

En relación a lo sucedido en la Plaza de Mayo, Lewin señaló: “Es una marcha sin precedentes. Esto es una política de Memoria, Verdad y Justicia que está grabada en el pueblo”.

LRA 23 San Juan

Estela valoró la política de Derechos Humanos aplicada durante los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, diciendo: "Hay que fortalecer la democracia y no confundirnos con las mentiras de quienes quieren confundirnos".

LRA 30 Bariloche

Dolores, Madre de Plaza de Mayo, reflexionó sobre el 24 de marzo, afirmando: “Son 45 años que las Madres estamos en la calle. No dejen de luchar, todos los días tenemos algo por qué seguir y eso dará sus frutos”.

LRA 1 Buenos Aires

La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Cecilia Todesca Bocco; la secretaria Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, dialogaron con Radio Nacional, destacando la importancia del 24 de marzo, la masiva convocatoria en la Plaza de Mayo y el consenso que genera esta fecha.

LRA 1 Buenos Aires

Pont Lezica, director de la Radio Pública, resaltó que "Radio Nacional volvió hoy a ocupar la Plaza de Mayo", tras dos años de pandemia, al cumplirse 46 años del golpe cívico-militar. "Como medio público no puede estar ajeno, y debe estar presente en las cosas que definen a la argentinidad y que nos importan", expresó Pont Lezica.

Luego, el titular de Radio Nacional agregó: "La plaza tiene lugar para todos. El pueblo está en la Plaza de Mayo, acá está la gente y la calle está llena".

LRA 1 Buenos Aires

El vicedirector de Radio Nacional, Gustavo Campana, quien es periodista, historiador y escritor, reflexionó en torno a los 46 años del golpe cívico-militar de 1976 destacando el valor y el honor de “resignificar los micrófonos de Radio Nacional un 24 de marzo”.

Tras esto, Campana hizo un breve repaso histórico sobre lo que ocurrió en nuestro país en la época referida, hechos a los que definió como “la locura más terrible económica, política y social de la República Argentina”.

LRA 1 Buenos Aires

El cantautor, poeta y escritor reflexionó en torno al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y reiteró la necesidad de que esta fecha sea una oportunidad para "repensarnos como ciudadanos".

En un mensaje que compartió, Heredia se preguntó "¿por qué hay sectores de la sociedad que consideran una feriado más a este 24 de marzo, que es un día de recogimiento y de análisis?".

LRA 28 La Rioja

Ferraresi, ministro de Hábitat de la Nación, destacó que la gestión del gobernador riojano, Ricardo Quintela, señalando: "Se ocupa, se preocupa y tiene el objetivo de terminar con la vivienda social que estigmatiza la pobreza", y luego agregó: “Aspiramos a un proceso de clase social ascendente".

LRA 1 Buenos Aires

Arroyo, diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, analizó la situación económica que atraviesa nuestro país a partir de los incrementos en los valores de los alimentos, remarcando la necesidad de ir “ya hacia un plan antinflacionario”, y luego convalidó las medidas adoptadas en ese sentido por el Gobierno nacional.

LRA 23 San Juan

En San Juan se desarrolló el acto en conmemoración del 46º aniversario del último golpe cívico-militar en la ex legislatura provincial establecida y reconocida como Centro Clandestino de Detención.

Tras esto, el primer mandatario provincial, Sergio Uñac, reflexionó sobre lo que debe significar esta fecha.

LRA 7 Córdoba

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad compartió un relevamiento sobre las causas de lesa humanidad a partir del reinicio de los juicios en 2006. En referencia al tema, la periodista argentina e integrante de H.I.J.O.S., Giselle Tepper, expresó: "Los números nos dan un mapa de lo que hoy es el proceso de Memoria, Verdad y Justicia para saber qué conseguimos y qué falta".

El informe revela que 1.058 personas fueron condenadas por crímenes de lesa humanidad y 165 resultaron absueltas, pero del total de condenas 964 personas están fallecidas. “Mueren por ausencia de justicia, de impunidades. Cierta forma del Poder Judicial hace que esto se demore”, señaló Tepper, y después añadió: “Las causas por las que fallecen sin condenas terminan lastimando muchísimo a las víctimas”.

LRA 1 Buenos Aires

En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la docente y periodista especializada en lesa humanidad y crímenes de Estado, Ailín Bullentini, destacó los avances del país en materia de Derechos Humanos, diciendo: "Argentina es vanguardia y ejemplo mundial desde que las Madres y las Abuelas salieron a reclamar por sus hijos y nietos en plena dictadura".

Tras señalar que ya son 16 años ininterrumpidos de juicios de lesa humanidad, Bullentini expresó: "Los juicios vienen avanzando sin pausa, pero falta celeridad".

LRA 7 Córdoba

Ex combatientes de Malvinas marcharon a la Corte Suprema de Justicia en reclamo para que la misma se pronuncie sobre las torturas en Malvinas. La causa se inició hace 15 años y acumula más de 170 declaraciones y 130 militares imputados.

En tanto, Ernesto Alonso, ex combatiente de Malvinas y fundador del Centro de ex Combatientes de Islas Malvinas, señaló: "Lamentablemente, se está imponiendo la impunidad biológica. Muchos de los militares que han sido denunciados por las graves violaciones de derechos humanos durante la guerra de Malvinas han fallecido, como así también las víctimas”.

Política | Volver al inicio

LRA 28 La Rioja

"Es un orgullo venir de un gobierno de 300 viviendas en cuatro años y pasar a uno de 3.500"

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, expresó: "Es un orgullo venir de un programa de un gobierno que entregó 350 viviendas durante cuatro años y pasar a un gobierno que entrega más de 3.500 ".

En un acto que contó con la participación del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, se entregaron 95 nuevas viviendas del programa ´Hogar Riojano´, y también se firmó un convenio para construir 300 viviendas a través del programa ´ProCreAr´, junto a otras 350 unidades habitacionales que se realizarán en la capital provincial y en Chilecito.

LRA 1 Buenos Aires

El economista analizó las medidas dispuestas por el Gobierno nacional a raíz de las subas de los precios de los alimentos, sumado a los datos macroeconómicos de 2021 difundidos por el INDEC, los cuales son “muy buenos”, como la creación sostenida de empleo, el crecimiento económico y la evolución del comercio exterior, el cual “han sido récord”, manifestó Zaiat.

Sin embargo, pese a esos datos positivos, el economista sostuvo que emergen como problemas “la inflación y los ingresos de los trabajadores y jubilados”, y luego hizo hincapié en el intento de la Secretaría de Comercio Interior para identificar la responsabilidad que tienen en esta situación “el sector privado y la propia gestión de gobierno”. Por otro lado, en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, Zaiat reflexionó sobre esa etapa, señalando: “La dictadura fue un proyecto político con objetivos económicos muy claros de transformación y modificación del modelo de acumulación capitalista”.

Derechos Humanos | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La fecha fue establecida en 2002 por la ley nacional 25.633, en homenaje a quienes resultaron víctimas de la última dictadura cívico militar, la cual usurpó el Gobierno del Estado argentino entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.

El objetivo de instaurar esta fecha fue el de construir colectivamente una jornada de reflexión y análisis crítico de la historia reciente, que comprenda los alcances de las graves consecuencias económicas, sociales y políticas de la última dictadura militar, y se comprometa activamente en la defensa de los derechos y las garantías establecidos por la Constitución Nacional, junto a la del régimen político democrático.

LT 12 Paso de los Libres

Mumbach, comisionada Nacional en Prevención de la Tortura y presidenta de la Asociación Civil por la Memoria, Verdad y Justicia de Paso de los Libres, dijo: “El 15 de marzo inauguramos una muestra llamada ´Mejor hablar de ciertas cosas´, la cual está destinada a un proyecto didáctico pedagógico que reproduce todo lo que pasó en este periodo tan nefasto para la historia argentina. El trabajo está destinado para que las generaciones que nacieron en democracia conozcan lo que paso en el terrorismo de Estado en nuestro país”.

LRA 1 Buenos Aires

Horacio Embón conversó con el docente Flavio Gabaldón, perteneciente a la escuela N° 17 “Francisco de Vitoria” del barrio de Villa Crespo, quien contó los detalles del proyecto “Huellas de identidad”, y luego describió como se ejerce la docencia a través de la memoria.

LRA 27 Catamarca

Silvia, hermana de Marta Teresita Lizárraga, quien estando embarazada fue secuestrada el 28 de mayo de 1976 en Córdoba por militar en la organización Montoneros, contó la historia de su hermana, y expresó: “En mi casa no se supo por un tiempo lo de la desaparición de Tere. Mis hermanos, que eran los que estuvieron en Córdoba y los primeros en saber de esto, no lo querían contar o no sabían cómo. Yo no me voy a olvidar nunca como un hermano del marido de Tere llegó a mi casa un día y habló con mi papá. Yo lo sentí a mi papá llorar desconsoladamente y a ese llanto, hasta el día de hoy, me lo acuerdo”.

LRA 42 Gualeguaychú

Durante la sesión del Concejo Deliberante, las y los concejales, junto a miembros del Gabinete y distintos familiares, homenajearon a través de un decreto y una placa a las y los desaparecidos durante la última dictadura.

Tras esto, Ignacio Journe, miembro del Museo de la Memoria Popular, indicó que se reconocieron 21 víctimas de la dictadura en Gualeguaychú, entre desaparecidos y asesinados.

LRA 42 Gualeguaychú

Silvia, tía de la nieta recuperada 126, Adriana Garnier Ortolani, dio detalles de la lucha y la historia por la búsqueda de verdad, afirmando: "La memoria no puede quedar congelada y todos los días tiene que ser tomada en cuenta, porque tiene que ver con nuestra historia y con nuestra vida".

LRA 53 San Martín de los Andes

Gervasio, quien reconstruyó la memoria de uno de los juicios que se lleva adelante por la desaparición de su padre, Guillermo Díaz Nieto, expresó: "La palabra es la herramienta fundamental de la reconstrucción histórica".

LRA 30 Bariloche

Con el lema “Tenés una historia/tenés un derecho” por primera vez el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) invita a los jóvenes que tienen a su abuela o abuelo desaparecida o desaparecido a contactarse para dar su muestra de sangre.

LRA 3 Santa Rosa

En el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, Radio Nacional Santa Rosa realizó una transmisión especial, junto a Radio Kermés.

En el desarrollo del trabajo, fue entrevistada la fiscala Iara Silvestre, quien se refirió al significado de cada 24 de marzo.

LRA 6 Mendoza Quino

En el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, Daniel Rodríguez Infante, fiscal en los juicios de lesa humanidad que se desarrollan en Mendoza, realizó un balance sobre el proceso judicial contra los responsables del terrorismo de Estado, informando que en la provincia se han llevado a cabo 11 juicios, más el juzgamiento de funcionarios judiciales como partícipes primarios del terrorismo de Estado, logrando un nivel de condenas que ha dejado conformes a los organismos de Derechos Humanos.

LV 8 Libertador

El abogado en causas de delitos durante la dictadura militar, Diego Lavado, contó que Mendoza es una jurisdicción con cinco jueces procesados y condenados por su participación en la dictadura militar, posicionando a la provincia como un fenómeno destacado por los medios internacionales.

“Es muy interesante como la justicia dio un cambio sustancial de concepción para avanzar en este sentido”, señaló Lavado.

LRA 6 Mendoza Quino

Los comunicadores e integrantes de los organismos de Derechos Humanos en Mendoza, Inés Belgrano y Pablo Seydell, recordaron el capital simbólico de la lucha por Verdad, Memoria y Justicia.

La reconstrucción de la Memoria a través de la lucha inclaudicable desde los tiempos más tempranos y la defensa de las banderas de los desaparecidos y de las víctimas del terrorismo de Estado conformaron la parte central del análisis.

LV 8 Libertador

“Importante connotación tiene esta fecha, ya que para nosotros fue un hito fundador”, expresó la referente de Derechos Humanos de la Nación, Natalia Brite, quien retrató aspectos relevantes del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

LRA 27 Catamarca

Luis Navarro Santana, docente y escritor catamarqueño de gran trayectoria, compartió su experiencia en las aulas durante la última dictadura militar, diciendo: “Esta fecha fue un retroceso para nuestra historia. Iniciamos un periodo de miedo y silencio, y eso es lo que percibí en mis alumnos y en mis colegas”.

Después, Navarro Santana agregó: “Las autoridades de los colegios también asumieron un rol autoritario”.

LRA 13 Bahía Blanca

Debido al temporal que azotó a Bahía Blanca se suspendieron las convocatorias organizadas para la mañana y la tarde de este 24 de marzo. En tanto, la agrupación H.I.J.O.S. Bahía Blanca y “la Red por el Derecho a la Identidad” de la ciudad leyeron un comunicado en conjunto en LRA 13 Radio Nacional Bahía Blanca, el cual fue preparado para esta fecha.

La presentación estuvo a cargo de Natalia Carabajal Figueroa, y en la mesa también estuvieron Anabel Bustos y Victoria Aure de la Red, acompañados por Alejandra Santucho, perteneciente a H.I.J.O.S.

LRA 27 Catamarca

El profesor Carlos Ibáñez, investigador de la historia local, retrató el panorama social catamarqueño durante la dictadura cívico-militar, expresando: “Catamarca en ese momento tenía sólo 190.000 habitantes, el centro era pequeño y a los militares no les costó nada. Estoy promoviendo que reflexionemos sobre la apatía de la sociedad ese día, pero lo más preocupante es la actitud de la dirigencia política del momento, porque en el oficialismo y en la oposición hubo un silencio absoluto. Eso es lo que en la historia política local no podemos dilucidar”.

LT 12 Paso de los Libres

Cuevas, viceintendente de Paso de los Libres, Marcelo Cuevas, hizo referencia a lo difícil que resultó vivir durante la última dictadura cívico-militar, afirmando: "La dictadura fue una época de miedo y terror inspirado por el Estado".

LT 12 Paso de los Libres

Ascúa, intendente de Paso de los Libres, destacó la necesidad de generar conciencia sobre el significado del 24 de marzo de 1976 en las futuras generaciones.

"Estamos hablando de hechos atroces, de terrorismo de Estado, del avasallamiento más tremendo de las libertades individuales, de los derechos humanos y de los derechos subjetivos a través de la utilización de las instituciones del Estado. Es clave que esto no vuelva a suceder, y por eso es importante tener memoria", dijo el jefe comunal libreño.

LT 14 Paraná

Sabrina es hija de Tulio Valenzuela y Raquel Negro, dos militantes secuestrados en Rosario, mientras ella estaba embarazada y tenía un hijo de corta edad. Fueron secuestrados por las Fuerzas Armadas y Raquel fue llevada al Hospital Militar de Paraná donde, luego de tener mellizos, fue desaparecida.

En tanto, Gullino Valenzuela Negro recuperó su identidad el 23 de diciembre de 2008 y desde entonces busca a su hermano mellizo. Fue parte de un colectivo de personas que trabajó para que se realicen dos juicios, el correspondiente al Hospital Militar en 2011 y el realizado a los dueños del Instituto Privado de Pediatría en 2018, que es en donde se juzgó la responsabilidad de los médicos que ayudaron para que el delito de apropiación del “Melli” pueda concretarse.

LRA 43 Neuquén

Mallimaci se refirió a la complicidad eclesiástica de la dictadura, diciendo: “Por un lado, hubo una complicidad, colaboración y silencio de la mayoría de la institución eclesiástica y, por otro lado, la iglesia estaba muy preocupada desde el Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo”.

LRA 29 San Luis

En la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) se realizó una nueva conmemoración del golpe de Estado cívico-militar del 24 de marzo de 1976 con un homenaje al rector desaparecido, Mauricio López.

En tanto, el actual rector de la institución, Víctor Moriñigo, reflexionó sobre el tema.

LRA 43 Neuquén

La politóloga se refirió a la importancia de la memoria y a la necesidad de evitar fórmulas generales de condena a la violencia en abstracto.

"Hoy se trata de mantener viva la memoria histórica y el pedido de justicia con respecto a una formación histórica y determinada de violencia", señaló Casullo.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

¿Qué tienen en común artistas como Horacio Guarany, Ian Dury, Tormenta, Queen, Yoko Ono, el Gato Barbieri y Rafaella Carrá? Que todos ellos, y muchos más, fueron incluidos en la circular “Cantables cuyas letras se consideran no aptas para ser difundidas por los servicios de radiodifusión”, una lista que la dictadura cívico-militar elaboró con canciones que no debían sonar ni en radio ni en la televisión.

LT 12 Paso de los Libres

El histórico músico argentino se refirió a un nuevo aniversario del inicio de la última dictadura militar y destacó lo importante que es vivir defendiendo la democracia, expresando: "Les deseo a todos los argentinos un día de Memoria, Verdad y Justicia".

LRA 42 Gualeguaychú

Cantilo, pionero y referente del rock argentino, presentó ´Corazón acústico´, su nuevo álbum, y luego hizo referencia a su exilio, expresando: “Como ya no podíamos buscar eufemismos y metáforas para explicar lo que pasaba en la sociedad sin ofender a los gobernantes de turno, una buena parte de los cantautores y músicos tuvimos que optar por el exilio y cantar y componer desde afuera. Así conocí España, país que me amparó durante los peores años de dictadura. Si me quedaba hubiera aumentado la lista de desaparecidos, con toda seguridad”.