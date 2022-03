Miguel Cantilo: “Si me quedaba, hubiera aumentado la lista de desaparecidos”

Miguel Cantilo, pionero y referente del rock argentino, repasó su recorrido artístico y presentó Corazón acústico, su nuevo álbum. “La guitarra acústica es el instrumento más íntimo, se lleva pegada al cuerpo. Tiene que ver con los sentimientos, el corazón, la intimidad y los secretos personales”, dijo Miguel Cantilo y se refirió a algunas de sus nuevas canciones como Disenso, en la que habla de la denominada grieta: “Los medios masivos de difusión mayoritarios son separatistas, buscan la confrontación para hacer negocios. Disenso es una advertencia, la llamada grieta puede convertirse en una confrontación bélica entre compatriotas. Se intensifica la agresión cuando no se sabe debatir. Hay que aprender a debatir las ideas para no caer en la confrontación violenta”.

“La censura condicionó mucho la manera de escribir canciones”, dijo Miguel Cantilo al recordar cómo era el trabajo cultural durante la dictadura: “Como ya no podíamos buscar eufemismos y metáforas para explicar lo que pasaba en la sociedad sin ofender a los gobernantes de turno, una buena parte de los cantautores y músicos tuvimos que optar por el exilio y cantar y componer desde afuera. Así conocí España, país que me amparó durante los peores años de dictadura. Tenía hijos muy pequeños que están en la edad de la mayoría de los niños que fueron desaparecidos o absorbidos por la dictadura militar. Si me hubiera quedado, hubiera aumentado la lista de desaparecidos con toda seguridad”.

“Los perros homicidas es de 1970, cuando todavía no había un organismo de censura aceitado como hubo después. Estaba Onganía, el dictador de turno, la policía estaba muy empeñada en perseguir pelilargos, manifestantes, gente que se salía del modelo que los militares pretendían para la sociedad. Quienes actuaban con un exceso de libertad eran perseguidos por la policía armada de perros, perros amaestrados para eso, perros que corrían a la gente, las mordían. Ahora parece una fábula, pero era lo que sucedía. En un principio, la canción se llamaba Los perros policías. Así la cantábamos con Pedro y Pablo. Y al momento de grabarla, nos sugirieron que hiciéramos un retoque para que no fuera tan agresiva con la autoridad policial porque se hubiera ganado la censura. Entonces quedó Los perros homicidas. Algo parecido pasó con Johnny Bigote que en realidad estaba dedicada al dictador de turno y su bigote, muy característico de los militares. Había que buscar esas formas disimuladas de protesta”, contó Miguel Cantilo al compartir la historia de algunas de sus canciones. “La marcha de la bronca madrugó a la censura. Cuando la censura reaccionó ya era tarde. La canción vendió 80 mil copias del disco chiquito, el simple, fue un éxito más allá de los avatares de la censura - dijo Cantilo y agregó - La primera vez que cantamos La marcha de la bronca en un festival, el público no nos prestó atención y nos abucheó. Nuestro debut fue un fracaso”.

“La poesía es el aire que respiro. Si me quitaran la poesía me quitarían el aire. La poesía es el pan de cada día. Todo el tiempo estoy buscando el poema del día, la manera de traducir poéticamente lo que me está pasando, ya sea para cantarlo o para escribirlo. Nosotros somos como fotógrafos de la realidad”, dijo Miguel Cantilo en Radio Cuaderno, de Radio Nacional Gualeguaychú.

Radio Cuaderno, de lunes a viernes, de 19 a 20/ Conduce Jimena Arnolfi