Diario de Radio Nacional 24/11/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires – ENTREVISTA - Nora Cortiñas participó del homenaje a Hebe de Bonafini en Plaza de Mayo

LRA 1 Buenos Aires - EL PAÑUELO BLANCO COMO BANDERA - Marcha en Plaza de Mayo para honrar el legado de Hebe de Bonafini

LRA 1 Buenos Aires - Homenaje a Hebe de Bonafini- Pietragalla: "Perdimos a una jugadora importantísima contra el negacionismo"

LRA 1 Buenos Aires - ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL: "Tenemos que valorar lo que Hebe hizo en bien del país"

LRA 1 Buenos Aires - Homenaje en Plaza de Mayo - Teresa Parodi: "Nunca vamos a poder de hablar en pasado de Hebe de Bonafini"

LRA 1 Radio Nacional - HOMENAJE A DE BONAFINI - Héctor Recalde: "Esta es la plaza que quería Hebe"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A VERÓNICA PARODI: "Vamos a celebrar la vida, la lucha y el amor revolucionario de Hebe"

LRA 1 Buenos Aires - HOMENAJE A HEBE DE BONAFINI - Kornblihtt: "Hebe es una prócer que, cuando tenía errores, los reconocía"

LRA 26 Resistencia - JULIO CICCONE, periodista de Radio Madres: "Hebe era nuestra segunda madre, de los trabajadores y las trabajadoras"

LRA 1 Buenos Aires - GABRIELA CERRUTI, portavoz presidencial: "El Presidente está en perfecto estado de salud"

LRA 1 Buenos Aires - QATAR 2022 EN LA TV PÚBLICA - El Presidente celebró la primera transmisión de un partido del Mundial encabezada por mujeres

LRA 1 Buenos Aires - Actividad económica - Creció un 4,8% en septiembre

LRA 1 Buenos Aires - SERGIO MASSA: "Vamos a cerrar el año cumpliendo el 2,5% de déficit fiscal"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A PABLO COPPARI - China alcanzó un nuevo récord diario de casos de coronavirus

LRA 1 Buenos Aires - Con la presencia de Axel Kicillof - El Ministerio de Ciencia impulsa polos científicos en la provincia de Buenos Aires

LRA 13 Bahía Blanca - JORGE TAIANA - Llegaron 2 helicópteros “para fortalecer nuestra mirada antártica”

LRA 1 Buenos Aires - ERNESTO CHERQUIS BIALO, periodista: "La Argentina tiene al mejor jugador del mundo, puede revertir la situación"

LRA 1 Buenos Aires - EN CONFERENCIA DE PRENSA - El gobernador de Misiones ponderó la Ley de Humedales de su provincia

LRA 1 Buenos Aires - Por Gastón Fiorda - Sin acuerdo por el BID

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A DANIEL LLERMANOS - Esmeralda Mitre sería candidata a diputada por el Frente de Todos

LRA 1 Buenos Aires - Por Gastón Fiorda - Sin acuerdo por el BID

LT 14 Paraná - Trabajo conjunto - El STJ otorgó aportes a Bordet para la modificación del Código Penal

LT 11 Concepción del Uruguay - Para el ejercicio 2023 - Se aprobó el proyecto de Presupuesto provincial en Entre Ríos

LRA 13 Bahía Blanca - ALICIA APARICIO, diputada nacional - ¿Cómo es el proyecto para reformar la ley de lavado de dinero?

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Nora, cofundadora de Madres de Plaza de Mayo y posteriormente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, participó del homenaje a Hebe de Bonafini y recordó los inicios de la lucha por los Derechos Humanos.

LRA 1 Buenos Aires

En el marco de la convocatoria realizada por las Madres de Plaza de Mayo para homenajear y honrar la memoria y el legado de quien fue su presidenta desde 1979, Hebe de Bonafini, fallecida el domingo pasado a los 93 años en el Hospital Italiano de La Plata, organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos, al igual que dirigentes políticos de diversos espacios, estuvieron presentes para acompañarla una última vez en la tradicional ronda de los jueves en Plaza de Mayo.

En ese sentido, Lucía García Itzigsohn, militante de H.I.J.O.S. y directora Provincial de Comunicación en el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, presente en el acto, recordó a Hebe y expresó: “No la puedo pensar a Hebe asociada a la muerte, entonces iremos a celebrar su vida”.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Derechos Humanos de la Nación se refirió a la figura de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo y sostuvo que "su dureza, energía y templanza" se debía a una "sobredosis de sensibilidad".

En ese sentido, Horacio Pietragalla Corti consideró que de Bonafini "trascendió la lucha por los Derechos Humanos, fue un dirigente política que se opuso a las políticas neoliberales", y luego lamentó que "perdimos a una jugadora importantísima contra el negacionismo y los discursos de odio".

LRA 1 Buenos Aires

En el marco de la convocatoria realizada por la Asociación Madres de Plaza de Mayo a la tradicional ronda de los jueves en homenaje a quien fuera su presidenta desde 1979, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel contó como la conoció y la describió como a "una militante con mucho carisma", y luego agregó: “Trato de rescatar cómo vivió: buscando encontrar el camino, protestando, luchando para cambiar las cosas".

LRA 1 Buenos Aires

La cantautora y ex ministra de Cultura de la Nación se refirió a la figura de la luchadora social y los Derechos Humanos, en el marco del homenaje organizado por la Asociación Madres de Plaza de Mayo, expresando: "Nunca vamos a poder de hablar en pasado de Hebe, así como ella decía de Néstor (Kirchner)", y agregó: "Fue emocionante ver su coherencia a lo largo de los años".

LRA 1 Radio Nacional

El abogado laboralista, ex diputado nacional e integrante del Consejo de la Magistratura, participó del homenaje a Hebe de Bonafini en Plaza de Mayo.

"Esta es la plaza que querría Hebe", dijo Recalde, y luego expresó la necesidad de "honrar su lucha y sacrificio", destacando que la luchadora por los Derechos Humanos "participaba de la discusión sobre las luchas sociales", considerando también su trabajo en la promoción del cooperativismo.

LRA 1 Buenos Aires

La directora del Espacio Cultural Nuestros Hijos (ECUNHI), Verónica Parodi, visitó el móvil de Radio Nacional en la transmisión del homenaje a Hebe de Bonafini desde la Plaza de Mayo, y recordó la figura de la referente de Madres de Plaza de Mayo, expresando: "Vamos a celebrar la vida, la lucha y el amor revolucionario de Hebe. No quiero hablar de despedida porque ella seguirá en nosotros. Están sus discursos, su voz y corazón. La vamos a tener para siempre y sus cenizas quedarán en la Plaza de Mayo, como ella quería. Vamos a cantar y celebrarla como pidió".

LRA 1 Buenos Aires

El biólogo e investigador superior del CONICET, Alberto Kornblihtt, participó del homenaje a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, quien falleció este 20 de noviembre a los 93 años. En ese sentido, consideró que Hebe de Bonafini "es una prócer, que no son impolutos, ni de mármol, y luego señaló que la luchadora por los Derechos Humanos "cuando tenía errores, los reconocía y se arrepentía", y recordó "ese olfato que tenía para detectar traiciones y complicidades".

LRA 26 Eesistencia

Ciccone se refirió al legado de Hebe de Bonafini, diciendo: "Estamos conmocionados con esa sensación de que se nos murió la vieja, porque Hebe era nuestra segunda madre, la de los trabajadores y las trabajadoras. Ella va a seguir siendo una de las tres mujeres más importantes en la historia de nuestra patria: Evita, Cristina y Hebe”.

LRA 1 Buenos Aires

Cerruti afirmó que el presidente Alberto Fernández se encuentra en "perfecto estado de salud", tras el episodio de gastritis erosiva que sufrió la semana pasada en Bali, mientras participaba de la reunión del G20.

"Se encuentra en perfecto estado de salud. Necesitaba unos días de reposo. Hizo reposo hasta el martes, y se reincorporó a sus tareas", dijo Cerruti en rueda de prensa en la Casa de Gobierno, y luego afirmó que el mandatario "está pleno en sus actividades".

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente celebró la primera transmisión de un partido del Mundial encabezada por mujeres

Alberto Fernández celebró la transmisión por primera vez de un partido del Mundial de Fútbol que se realiza en Qatar encabezada por mujeres, en el encuentro que jugaron esta mañana Suiza y Camerún, el cual fue televisado por la TV Pública.

"Hoy disfrutamos del primer partido de #Qatar2022 relatado y comentado por tres mujeres", escribió Fernández en su cuenta de la red social Twitter, y después expresó que "es un día histórico para la @TV_Publica, para las mujeres que lo hicieron posible y para todas y todos los que trabajamos por un mundo más igualitario".

LRA 1 Buenos Aires

La actividad económica en su conjunto creció durante septiembre 4,8% en relación a igual mes del año pasado, al tiempo que marcó un retroceso de 0,3% frente a agosto, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De esta manera, en los primeros nueve meses del año, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) acumuló un alza del 6,2%.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Economía afirmó que la Argentina cerrará el año "cumpliendo el 2,5% de déficit fiscal" que se había propuesto en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y luego destacó que se tomaron "decisiones vinculadas con la acumulación de reservas".

En un encuentro organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, Massa señaló que el sector energético se perfila para estar en "2025-2026 como ganador en términos de balanza comercial, logrando entre 12 y 15 mil millones de dólares".

LRA 1 Buenos Aires

Desde el gigante asiático, el periodista argentino contó cómo convive el país con el coronavirus, las medidas sanitarias y restricciones adoptadas ante la suba en la cantidad de contagios diarios que llegaron a 31.454, de los que 27.517 eran asintomáticos, según datos de la Oficina Nacional de Salud de este país de 1.400 millones de habitantes.

Pablo Coppari hizo especial hincapié en lo que sucede en la ciudad de Beijing que, precisó, “está complicada” atento a que tiene “más de 3 mil casos y una política dura de control total de la situación” lo que derivó en la adopción de restricciones “como cierres de restaurantes, los boliches y shoppings”: “se vive un Beijing distinto”, remarcó.

Respecto al ánimo de la población frente a las restricciones, admitió cierto descontento de la gente que “muestra necesidad al menos de moverse” entre ciudades atento a la cultura del trabajo para avanzar y progresar que los motiva.

Argentina.gob.ar

Se destinarán casi 3 mil millones de pesos en total para infraestructura y capacidades tecnológicas en Quilmes, Berazategui, Baradero, Tres Arroyos y General Madariaga, en el marco del Programa Federal “Construir Ciencia”.

Daniel Filmus selló los convenios de ejecución con los/as intendentes locales, ante la presencia del Gobernador Axel Kicillof.

LRA 13 Bahía Blanca

El ministro de Defensa de la Nación, Jorge Taiana, dijo que “esto fortalece nuestra mirada antártica” durante la ceremonia de recepción de los helicópteros H-3 Sea King que se llevó a cabo en la Base Aeronaval Comandante Espora.

“Es un día de fiesta. Muestra el resultado de destinar el fondo de Defensa a la modernización de armamentos. Con esto damos un paso adelante”, agregó el funcionario nacional.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista deportivo analizó la dura derrota en el debut de Argentina contra Arabia Saudita (2-1) y afirmó que la "selección asumirá un grado de involucramiento más alto que el primer partido", en la previa del encuentro contra México, que se jugará el sábado por el Grupo C del Mundial de Qatar y con transmisión de Radio Nacional.

Ernesto Cherquis Bialo expresó que "después de la inesperada derrota de un equipo flojito, nos preguntamos qué pasó y qué necesitamos ahora" y enfatizó en que ese resultado "nos impone obligaciones que no teníamos". "Nos obliga a ganar todo lo que nos queda por delante", dijo.

En ese sentido, consideró que el próximo "es un partido más complicado que el primero", ya que "México tiene mejores jugadores y más experiencia".

"Lo único que necesitamos es que los jugadores estén en condiciones de actuar durante los 90 minutos con vitalidad", subrayó.

LRA 1 Buenos Aires

Oscar Herrera Ahuad, gobernador de Misiones, habló en conferencia de prensa luego de participar de la 15º Asamblea de los Gobernadores del Norte Grande y ratificó su postura acerca del proyecto de ley.

“Nuestra postura con los humedales es muy clara, ya que la provincia cuenta con una ley propia, la cual es pionera en lo que son los criterios de conservación del 53% de la biodiversidad en la Argentina y con más de tres millones de selva natural”, sostuvo.

“No podríamos ser una provincia turística sino tenemos un cuidado y protección del ambiente”, agregó.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que no se logró un acuerdo entre los gobiernos de Chile y Argentina para definir una sola candidatura para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

"No se logró entre nosotros un acuerdo y preferimos mantener a nuestro candidato (Gerardo Esquivel). Lamentamos que no se haya llevado a cabo un cambio", explicó el primer mandatario mexicano.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

"El Frente de Todos tiene diferentes agrupaciones, yo vengo del radicalismo. Esmeralda Mitre tiene un perfil político y es muy luchadora con un gran compromiso. Para el diario La Nación debe ser como una piedra en el zapato. Ella tiene una enorme capacidad", sostuvo el ex juez de la Nación y abogado, Daniel Llermanos.

"Sería precandidata a diputada por la ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos. Ella le pone mucha garra", destacó el abogado.

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, se reunió con integrantes de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), quienes le acercaron aportes recabados por ese órgano en el ámbito judicial para la reforma del Código Procesal Penal.

Bordet, junto a la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, recibió en su despacho a los vocales Claudia Mizawak y Daniel Carubia, quienes, junto a Miguel Giorgio, conforman la Sala Nº 1 en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. “En el mensaje a la Legislatura, en febrero de este año, el gobernador de la provincia expresó la intención de hacer algunas reformas al sistema de enjuiciamiento penal de Entre Ríos, lo que se conoce como el Código Procesal Penal”, explicó Mizawak.

LT 11 Concepción del Uruguay

La diputada provincial del frente CREER, Vanesa Castillo, indicó que se aprobó en la Cámara de Diputados el Presupuesto 2023, con varios puntos que se modificaron a pedido de la oposición, y luego resaltó la participación de funcionarios provinciales para su interpelación en el recinto legislativo.

LRA 4 Salta

Lo hizo en Corrientes mientras se desarrollaba la décimo quinta asamblea de gobernadores del Consejo Regional del Norte Grande. El gobernador de Salta se refirió a los incendios en la provincia y especialmente en el departamento Orán.

LU 23 Lago Argentino. Calafate

El diputado dio detalles de la reunión que tuvo con la gobernadora Alicia Kirchner para avanzar en un proyecto que pueda generar ofertas turísticas en temporada baja. “Por pedido del intendente de El Calafate, Javier Belloni, me reuní con la gobernadora y ella aprobó la propuesta”, dijo Oyarzún.

LRA 1 Buenos Aires

El precandidato a gobernador por el PRO se refirió a la situación política de Juntos por el Cambio y recordó las reglas para dirimir las candidaturas. “Esas normas dicen que en Neuquén no hay PASO y que tenemos que hacer internas abiertas en caso de que no haya acuerdo”, señaló Taylor.

LRA 43 Neuquén

El exgobernador de Neuquén analizó el tablero político provincial hacia las elecciones del año próximo y la situación económica nacional. “Desde que asumió Sergio Massa las cosas van mejorando. No quiere decir que no tengamos problemas”, afirmó Sapag.

Economía | Volver al inicio

LRA 13 Bahía Blanca

Aparicio contó detalles del proyecto de reforma de la ley de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, diciendo: “Las multas pueden llegar a 3 millones de pesos, mientras que ahora está en 300.000 pesos”, al comentar una de las reformas que busca este proyecto.

Laborales | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La ministra de Trabajo de la Nación calificó de "muy importante" el acuerdo alcanzado por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil que determinó un incremento del 20%; y consideró que la suba, que se abonará en cuatro tramos de 7% en diciembre, 6% en enero, 4% en febrero y 3% en marzo; es "una fuerte apuesta al programa económico del Gobierno, que va a quebrar la inflación que nos aqueja".

Asimismo, Raquel "Kelly" Olmos destacó que los acuerdos con empresarios, el Gobierno y los trabajadores permiten "mantener la generación de empleo de una manera vigorosa, a una tasa del 6% anual; un nivel de inversión muy alto, de alrededor de 23 puntos del PBI; y un crecimiento de la economía, que va a superar el 4% anual".

"Hay una cantidad de elementos que nos permiten ser optimistas y nos obliga a trabajar activamente en aquello que todavía es una materia pendiente: recuperar la capacidad adquisitiva de los salarios, que se perdió fundamentalmente en la gestión del macrismo", dijo.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El 7 de noviembre Onofre Torres, un joven wichí de 27 años con retraso madurativo, salió de su casa hacia el centro de Ingeniero Juárez a recoger botellas para reciclado como habitualmente solía hacer. Vivía en Barrio Belgrano, uno de los espacios indígenas de Ingeniero Juárez. Desde aquel día la familia no volvió a verlo. Un testigo relata a su madre que cerca de las 11 de la noche la policía, luego de golpearlo, lo llevó detenido a la comisaría por supuestas molestias en el pueblo. Otro testigo relata que a la 1 hora habían traído a Onofre, que fue encerrado en el calabozo donde fue víctima de duras golpizas por parte de un efectivo policial, precisamente uno de los que había atendido a la madre horas antes.

LRA 1 Buenos Aires

El hecho ocurrió en la zona de Cuesta del Ternero el 22 de diciembre de 2021, mientras la Lof Quemquemtrew realizaba una reivindicación territorial.

En tanto, los abogados querellantes Andrea Reille y Ezequiel Palavecino dialogaron con Radio Nacional y explicaron cómo continuara el juicio el próximo lunes 28.

LRA 1 Buenos Aires

Se realizará la Primera Convención Internacional de Saberes Ancestrales de los Pueblos Indígenas en el Complejo de las Serranías del Zapla, de la ciudad de Palpalá los días 24, 25, 26 y 27 de noviembre próximos. Entre sus objetivos el evento pretende generar espacios de diálogo y de construcción colectiva de conocimientos y ceremonias en torno a los Saberes Ancestrales de los Pueblos Indígenas.

LRA 1 Buenos Aires

Representantes de las comunidades coordinaron la Ronda de Salud Intercultural del Noveno Encuentro Nacional de Salud, el cual se realizó en Gualeguaychú el fin de semana anterior.

Esa mesa concretó una apertura a la palabra y cosmovisión de los pueblos guaraní, huarpe, qom, mapuche, colla y comechingón, mientras Isabel Araujo Pincen, lonco de la lof de Trenque Lafquén, contó que junto a la medicina y la salud ancestrales, el trabajo también apuntó a descolonizar el pensamiento.

LRA 1 Buenos Aires

La presidenta de AySA, Malena Galmarini, junto a la presidenta de la ONG Sumando, Valeria Merkin y la gerenta de Asuntos Públicos de Coca–Cola Argentina, Silvina Bianco, celebraron el cierre de “Plataforma de Agua Segura”, un proyecto llevado adelante entre las entidades para llevar agua potable a 5.000 vecinas y vecinos del barrio Las Tunas, ubicado en la localidad de General Pacheco, Tigre.

LRA 7 Córdoba

El fin de semana finalizó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022 (COP27) y entre las definiciones la comunidad internacional reconoció la necesidad de crear un fondo para las pérdidas y los daños que sufren los países más vulnerables ante el cambio climático.

En relación a los derechos de los pueblos indígenas en la temática, Sandra Ceballos, periodista y coordinadora del Área Pueblos Indígenas de Radio Nacional, hizo referencia al evento, diciendo: “Las propias Naciones Unidas han aprobado una declaración universal sobre los derechos de los pueblos indígenas, y en los hechos vemos cómo se violan esos derechos".

LRA 6 Mendoza Quino

Investigadores del CONICET de Tucumán demostraron en estudios in vitro que un derivado de un conocido antibiótico, la tetraciclina demeclociclina, tiene efectos protectores sobre las neuronas que se ven afectadas en la enfermedad de Parkinson, lo que permite avanzar a estudios preclínicos para comprobar si puede evitar la muerte de estas células y detener la progresión de la patología.

“Se trata de una molécula desarrollada entre el Instituto de Investigación en Medicina Molecular y Celular Aplicada (IMMCA, Conicet-UNT-Siprosa), con base en Tucumán, y el Instituto del Cerebro de París, cuya investigación fue publicada recientemente en la prestigiosa revista ´Cells´”, comentó en comunicación con el programa Temprano es Mejor, Rodrigo Tomas-Grau, coautor del estudio y becario posdoctoral del Conicet en el Instituto de Investigación en Medicina Molecular y Celular Aplicada (IMMCA).

LRA 26 Resistencia

Respecto de los incendios en Salta, el primer jefe del cuerpo activo del cuartel de bomberos voluntarios de Resistencia, zona sur, Gabriel Aucar, dijo: "La zona donde trabajó la brigada del Chaco quedó totalmente controlada".

LRA 3 Santa Rosa

El pampeano Alejandro Gigena, que integra el directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), se refirió a la autorización de incrementos del 19,8% en octubre y del 9,8 % en diciembre en las tarifas del servicio de internet, telefonía fija y móvil y la televisión paga.

LRA 53 San Martín de los Andes

Luego de ganar de forma invicta el Torneo Prefederal Andino, las autoridades del club analizan si participarán de la tercera categoría del básquet nacional. “Vamos a analizar los gastos de traslados, alojamiento e infraestructura para llevarlo adelante”, dijo Serna.

LRA 29 San Luis

Será a partir de diciembre, con dos frecuencias semanales que conectarán de forma directa el Aeropuerto Internacional Valle del Conlara en Santa Rosa, San Luis, con el Aeroparque “Jorge Newbery”. El funcionario dio detalles.

LRA 24 Río Grande

En Río Grande se desarrollan actividades para la Conmemoración del Genocidio Selk'nam, que se celebrará el 25 de noviembre, recordando la matanza ocurrida en el año 1886 en San Sebastián y que fuera encabezada por Ramón Lista.

Géneros | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Esta semana se conmemora el Día Internacional para Erradicar las Violencias hacia las Mujeres. El 25 de noviembre se eligió para visibilizar y también reflexionar sobre todas las violencias que se ejercen hacia niñas, adolescentes y mujeres adultas.

La fecha fue elegida en honor a la memoria de las hermanas Patricia, Minerva y María Teresa Mirabal, tres activistas de la República Dominicana que fueron asesinadas un 25 de noviembre de 1960 bajo la dictadura de Rafael Trujillo.

LRA 42 Gualeguaychú

Este 25 de noviembre se conmemorará el Día de lucha contra la violencia patriarcal. En este marco, desde la Multisectorial de Mujeres Entrerrianas, Luz Omar, integrante la Asamblea de Mujeres Lesbianas Travestis Trans y No Binaries hizo un repaso de las estadísticas de femicidios y travesticidios en la provincia e invitó a marchar para construir un mundo libre de violencia.

LRA 2 Viedma

Esta es la situación en Viedma según las denuncias recibidas en los últimos meses en la Comisaria de la Familia. La titular de esa oficina habló del tema y se refirió a los siete años de atención de ese tipo de problemática.

LRA 25 Tartagal

MARÍA DEL VALLE AGUILAR, directora Nacional de Políticas de Preservación de las Violencias por Razones de Género

En diversos puntos del país se realizan Jornadas Federales para promover estrategias de sensibilización que permitan la construcción de vínculos responsables y prevenir la violencia.

LRA 5 Rosario

La concejala se refirió a los datos procesados por el Observatorio de Violencias Machistas Mercedes Pagnutti. "Con 324 días del año, con un corte estadístico al 20 de noviembre, registramos 266 femicidios. En Santa Fe son 68, de los cuales 51 están en contexto de criminalidad", dijo López.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Leandro Illia de Relatores Pasión Nacional desde Qatar habló del entrenamiento de Argentina tras su derrota con Arabia Saudita, y las posibles decisiones que tome Scaloni tras el último traspié del equipo.

"Argentina no ha tenido un buen partido ayer, y hay desilusión entre los hinchas argentinos aquí en Qatar. Luego de la práctica de fútbol, se ha hablado de la posibilidad de que el técnico haga cambios. En el entrenamiento de hoy hubo varias modificaciones: Cuti Romero estuvo 20 minutos en la cancha, el ingreso de Alexis Mc Allister. Hay que ver si sale el Papu Gómez, que jugó bien pero no pudo nivelar en la mitad del campo. Y, Leandro Paredes parecería el cambio más fuerte de cara a México", detalló.

LRA 23 San Juan

La licenciada habló de cómo afecta la derrota a la Selección Argentina frente a Arabia Saudita. "Teniendo en cuenta las declaraciones de los principales referentes, el resultado tuvo un efecto diferente porque ellos hablaron de unidad y de desafío", resaltó la especialista.

LRA 54 Ing. Jacobacci

Finalizó el evento deportivo Copa Malvinas Argentinas "Prohibido Olvidar" que se realizó en Ingeniero Jacobacci. “Participaron entre 400 y 500 chicos y chicas con la presencia de los equipos de Maquinchao, Comallo, Sierra, Los Menucos y distintos equipos particulares”, dijo Riquelme.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

El vicepresidente de Radio y Televisión Argentina comentó su profundo orgullo respecto de la transmisión que están realizando del Mundial, señalando: "Hoy hubo un hecho histórico en la televisión argentina, ya que una relatora y una comentarista hicieron un programa exclusivamente femenino, cosas que, por supuesto, a una sociedad muy machista le provoca mucha angustia. Para los que creemos en los derechos igualitarios nos da mucha satisfacción que sea la televisión pública la realizadora de este hecho histórico conformado por el relato y el comentario de mujeres en un partido del Campeonato Mundial”.

LRA 1 Buenos Aires

“No solamente hay que pensar cómo se coordinan los actores internos y externos a las redes o lo medios para pergeñar las estrategias de desinformación, sino también, qué tipos de mensajes, temáticas y problemáticas y encuadres generan y promueven estos mensajes”, señaló la periodista e investigadora, Natalia Arguete, acerca de las estrategias de desinformación utilizada por los medios de comunicación en la actualidad.

“Buscan activar pensamientos, creencias y prejuicios que convalidan algo que presumían”, agregó.

Asimismo, señaló que, “los medios de comunicación hace bastante tiempo que están en una crisis fenomenal y a la par son actores políticos. Lo que sucede ahora, en ese marco, están sometidos a ciertas monetizaciones de sus noticias que vulneran los códigos ontológicos y morales sobre sus criterios de noticiabilidad”.

LT 12 Paso de los Libres

Suplemento Cultural | Volver al inicio

El Presidente del Instituto de Cultura de la provincia de Corrientes, Arquitecto Gabriel Romero, destacó que se realizó un foro Audiovisual donde se llegó al compromiso de gestionar un fondo extraordinario para el 2023, al cual se sumarían los fondos enviados anualmente por el INCAA para que beneficien a los realizadores, logrando luego que Corrientes tenga un ley provincial de Cines.

LRA 57 El Bolsón

Virginia Bernasconi y Cristian de Campos Morais, organizadores del festival "Cordillera en Escena", hablaron de las actividades culturales que se realizarán en fin de semana en la Comarca.