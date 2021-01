Diario de Radio Nacional 24/01/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

La vicepresidenta de la Nación se aplicó la vacuna Sputnik V en el Hospital Presidente Perón de Avellaneda, que apunta a lograr la inmunización ante la pandemia de coronavirus.

A través de la red social Twitter, la presidenta del Senado publicó una foto donde se le observa cuando le aplican la vacuna.

“En el Hospital Presidente Perón de Avellaneda, vacunándonos con la Sputnik V. Haciéndolo, no solo me estoy cuidando, sino que también cuido a los demás”, afirmó.

La vicepresidenta regresó este sábado de Santa Cruz y este domingo se dirigió a Avellaneda para recibir, a las 12.30, la primera dosis de la vacuna desarrollada por el Centro Gamaleya de Rusia, en el marco de la campaña “Buenos Aires Vacunate”.

LRA 1 Buenos Aires

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseveró que “militar contra las vacunas es algo muy miserable” y reafirmó que el 17 de febrero se iniciará la revinculación de los chicos “que tuvieron dificultades en la continuidad” educativa el año pasado, mientras que el 1 de marzo se iniciarán las clases presenciales “con muchas modificaciones” en el contexto de la pandemia de coronavirus.

Kicillof apuntó contra los funcionarios porteños que aún no se aplicaron la vacuna contra el coronavirus, al considerar que “los que cumplen funciones deberían vacunarse urgentemente”.

“Si la autoridad sanitaria no estuviera a favor de las aprobaciones de la vacuna, no la estaría aplicando a su personal de salud, porque esa es su decisión. Cuando hicimos la reunión con el Presidente quedó claro que en las 24 jurisdicciones se están aplicando las dosis que llegan”, afirmó el mandatario en una entrevista con Página/12.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, aseguró que las cuotas de los créditos basados en las Unidades de Valor Adquisitivo (UVAs) no superarán “el 35 por ciento del ingreso del grupo familiar”.

El ministro informó que “tras 10 meses congelamiento, para febrero el aumento para los que tomaron crédito por menos de 120.000 UVA se ajustará un 6% y para los de más de 120.000 UVA, un 9%”.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, aseguró en Misiones que en el presente año se instalará nuevamente un programa similar a lo que fue Conectar-Igualdad, a través del cual se distribuirán cerca de medio millón de computadoras en todo el país.

“Estamos revitalizando nuestro plan de conectividad y hemos distribuido casi 10 mil computadoras en la provincia de Misiones a lo largo del 2020 y vamos a sostener ese compromiso”, afirmó el ministro.

LT 12 Paso de los Libres

El viceintendente de Monte Caeros, Sergio Paniagua, dijo que debido al incremento de casos el municipio resolvió endurecer los controles de ingreso a la ciudad.

En tanto, los residentes de Monte Caseros que lleguen de zonas de riesgos o ciudades con focos de contagios dentro de la provincia u otras regiones del país deberán presentar test de hisopado negativo, con una vigencia de 48 horas de anticipación. “Si no cuentan con hisopado ingresarán, pero deberán aislarse por 14 días”, informó el funcionario.

LRA 1 Buenos Aires

El expresidente Evo Morales fue dado de alta en Bolivia tras estar internado por coronavirus y antes de abandonar la clínica contó que se siente “bien”, solo tuvo “agitación y tos” y continuará el reposo en su casa en Cochabamba.

Si bien los expertos aún deben someterlo a evaluaciones de seguimiento, Morales expresó que “si lo autorizan los médicos” estaría dispuesto a convertirse en donante de plasma sanguíneo para la recuperación de futuros contagiados.

Más temprano, antes de abandonar la clínica, el expresidente llamó a los bolivianos a “cuidarse” para poder “derrotar al virus”.

LRA 7 Córdoba

Sergio Tagle, especialista en política internacional, se refirió a la llegada al poder de Jode Biden en los Estados Unidos, tras la crítica administración de Donald Trump.

“Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Biden, a diferencia del supremacista blanco Trump, incluye afrodescendientes y mujeres en su elenco gubernamental. El progresismo demócrata finaliza cuando conocemos trayectorias e ideologías de esta diversidad: generales tan afroamericanos como guerreros imperiales, mujeres que hacen suyo el destino imperialista de los Estados Unidos”, explicó Tagle.

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 27 Catamarca

La localidad debió suspender todos sus eventos culturales, artísticos y deportivos ante el incremento de contagios de COVID-19.

Magalí Díaz, encargada de prensa de la municipalidad local, expresó que “en el Departamento tenemos 21 casos activos y un total 124, por lo cual la idea es que esto no se siga propagando”.

Política | Volver al inicio

LU 4 Patagonia

El pastor Juan Silva indicó que “la conformación del partido político está en una instancia muy avanzada. Hablamos con pastores, con gente que practica el cristianismo en general y hay quienes creen que puede ser un cambio factible. Creemos que para el 15 de febrero podremos tener todo presentado para las elecciones. Los tiempos no los manejamos nosotros sino el Juzgado, que tiene reducido su personal por el COVID y las vacaciones”.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

El gobierno del Chaco puso en marcha el programa “Verano, con cuidados, a lo Grande”, con una serie de actividades para quienes tengan más de 60 años.

Carina Ojeda, referente del Área de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social, dijo que “organizamos un extenso calendario de actividades, y también hacemos charlas de autocuidado y hábitos saludables a través de la plataforma Zoom. De las actividades pueden participar todos quienes deseen hacerlo”.

LRA 1 Buenos Aires

En una nueva mañana de domingo de enero, Carla Ruiz hizo una recorrida por distintas emisoras de la Radio Pública a lo largo y ancho de la Argentina para conocer los principales temas de la actualidad local. Además, indagó en los cuidados que hay que tener en cuenta al momento de viajar con mascotas, consejos sobre plantas, la pesca, el sexo en pandemia y mucho más.

En Todo el país, el periodista de Radio Nacional Río Turbio Martín Adolfo describió la situación epidemiológica de esa localidad, donde hay 23 casos confirmados, y detalló cuáles son las restricciones para prevenir contagios de coronavirus. En ese marco, resaltó que el jueves comienza la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V al personal de la salud.

LRA 26 Resistencia

La Subsecretaría de Articulación Comunitaria y Gestión de Tierras, la Policía del Chaco y la Fiscalía 13 intervinieron en cercanías del Shopping Sarmiento de Resistencia para evitar la toma de terrenos.

Lo informó el subsecretario Leandro García Arias, quien afirmó que “recibimos la información de esa situación y rápidamente activamos el protocolo previsto para estos casos, el cual incluye a diferentes organismos y a la Justicia”.

LRA 3 Santa Rosa

Una de las integrantes del merendero Nelson Mandela, Soledad Álvarez, informó que están recibiendo frutas, verduras y carne porque “ya nos quedamos sin insumos para asistir a las familias de nuestro barrio”.

Luego, Soledad informó que están juntando dinero para techar la sede del merendero, la cual fue destrozada por la tormenta.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El poeta nació en Buenos Aires el 17 de agosto de 1891 y falleció el 24 de enero de 1967. Recordamos su legado, con la lectura de uno de sus poemas, en la voz de Tom Lupo, conservado en el Archivo Histórico de Radio Nacional.

LRA 42 Gualeguaychú

´FLOTAR, 100 poemas sobre ríos, 100 poetas argentinxs´, es una antología publicada por Proyecto Camalote con una selección de los poemas recibidos tras la convocatoria denominada ´Cómo es tu río´.

El escritor y editor Ferny Kosiak contó cómo surgió este proyecto, y habló sobre la diversidad de voces compiladas en el libro.

LRA 7 Córdoba

La película ´La noche más larga´ se convirtió en el primer estreno nacional en exhibirse en las salas, luego del cierre de la actividad ocasionado por la pandemia. El filme, producido integralmente en Córdoba, está basado en los crímenes de Marcelo Sajen, el violador serial que mantuvo en vilo a Córdoba durante la década del noventa y comienzos del nuevo siglo.

Moroco Colman, director del filme, expresó que “en este momento faltan solucionar muchos problemas en torno a la violencia contra las mujeres, y traer un hecho del pasado a la actualidad hace que esas cosas se revisen y se ponga en debate. Creo que el cine es eso, porque sirve para interpelar”.

LRA 1 Buenos Aires

En esta edición de Mundo Disperso, el equipo lleva a los oyentes la historia de amor clandestino de Julio Argentino Roca con Guillermina de Oliveira Cézar, la esposa de su mejor amigo Eduardo Wilde.

Luego, las dos versiones de la hilarante historia de amor entre Pablo Neruda y la escritora y poeta Blanca Brum, en la casa de su pareja, Natalio Botana, dueño del diario Crítica. En ambas versiones, aparece Federico García Lorca como un tercer participante que sufre un accidente, del que jamás comentó públicamente que había sucedido en verdad.

María Josepha Petrona de Todos los Santos Sánchez de Velasco y Trillo, más conocida como Mariquita Sánchez, nacida en 1768. Nieta de uno de los hijos de Napoleón, fue disruptiva para su época. Se negó a casarse por arreglo con un extraño, y le envió una carta al Virrey del Río de la Plata, Rafael de Sobremonte, quien la autorizó a casarse con su primo, con quien mantenía una relación preexistente.

Por último, el equipo repasó la historia del mejor disco del rock argentino, Artaud, de Luis Alberto Spinetta, desde la voz de uno de sus integrantes, compañero del músico, y columnista de Mundo Disperso, Rodolfo García.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Defensa y Justicia hizo historia en la cálida tarde de Córdoba y ganó su primer título internacional al obtener la Copa Sudamericana 2021, tras vencer a Lanús 3-0 con goles de Adonis Frías, Braian Romero y Washington Camacho.

El equipo de Florencio Varela se quedó así con su primer cetro en su cuarta participación en una competencia internacional, en la que arribó a la final tras eliminar a Coquimbo de Chile en semifinales. Antes había sacado del torneo a los brasileños, Bahía y Vasco Da Gama.

El club ganador se llevó 4.000.000 de dólares por quedarse con la final, lo que significa que acumuló 6.575.000 de dólares en premios a lo largo de la competencia, mientras que el ‘Granate’ esta tarde se llevó 2.000.000.