Diario de Radio Nacional 23/9/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - CRISTINA FERNANDEZ: "Hay toda una fábula montada para traerme de los pelos a este juicio"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A EDUARDO VALDES: "Cristina dio una clase de historia y de derecho"

LRA 1 Buenos Aires - LEOPOLDO MOREAU: “Se vivió una escalada que terminó con el intento de magnicidio”

LRA 1 Buenos Aires - MAXIMILIANO RUSCONI: "Hay que tener cero ética para emitir un fallo de condena"

LRA 26 Resistencia - ALDO LEIVA: “En Malvinas estuvimos cerca de 12 o 13 mil soldados”

LRA 9 Esquel - Charlas y encuentros: Los Veteranos de guerra se encuentran malvinizando en distintas localidades

LRA 7 Córdoba - MARIA DEL CARMEN BIANCHI: "Estamos en la pelea para que la lectura siga siendo política de Estado"

LRA 28 La Rioja - HEBE ESTRABOU: "Hay gran preocupación por la caducidad de las asignaciones a entidades culturales"

LV 8 Libertador - Fondos para Cultura: Artistas de Mendoza piden la prórroga de la ley de financiamiento cultural

LRA 7 Córdoba - Intento de magnicidio contra Cristina Kirchner: Los vínculos que incriminan a la banda de los copitos

LRA 1 Buenos Aires - MAXIMILIANO RUSCONI: "Hay que tener cero ética para emitir un fallo de condena"

LRA 1 Buenos Aires - MARIA CATALFAMO: "La Corte Suprema hoy no es independiente, eficiente ni ágil"

LRA 53 San Martín de los Andes - DARIO PERALTA: Presentan proyecto de Ley para asignar partidas específicas a las escuelas

LRA 2 Viedma - AXEL KICILLOF: Kicillof y Katopodis visitaron Patagones

LRA 57 El Bolsón - JUAN CAMELIA: Ley de Humedales en Diputados: cuarto Intermedio hasta el jueves

LRA 27 Catamarca - Banco de herramientas y materiales: El Gobierno nacional invertirá 54 millones de pesos en Catamarca

LRA 7 Córdoba - ENRIQUE VIALE: "Los Humedales son los ecosistemas más valiosos e inteligentes"

LRA 7 Córdoba - Elecciones en Brasil: Lula crece y cataliza el anti bolsonarismo

LRA 12 Santo Tomé - Violencia política: Golpearon a Marlen Gauna en pleno centro correntino

LRA 1 Buenos Aires - TENIA 97 AÑOS: Murió Carlitos Balá, referente de la infancia de los argentinos

LRA 1 Buenos Aires - SANDRA RUSSO: "La meta consiste en trabajar donde se puede decir lo que uno quiere"

LRA 22 Jujuy - Legislatura de Jujuy: Continúa el tratamiento de la reforma parcial de la Constitución provincial

LT 14 Paraná - LAURA STRATTA: “Es una gesta histórica, y Eva transformó la lucha en derecho”

LRA 1 Buenos Aires - Plaza Huincul: Petroleros lanzan un paro tras el incendio en la refinería

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La vicepresidenta Cristina Fernández reafirmó hoy que le fue “negado" su derecho a ejercer su defensa tras el alegato del fiscal Diego Luciani, y denunció: "Hay toda una fábula montada para traerme de los pelos a este juicio". Tras destacar el alegato expuesto por uno de sus abogados, Carlos Beraldi, consideró que dejó a la luz "todas las arbitrariedades de este juicio".

"Un Gobierno elegido por el pueblo no puede ser considerado una asociación ilícita", remarcó en su exposición en el marco de su alegato en el juicio oral y público que se le sigue por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.

LRA 1 Buenos Aires

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que “un Gobierno elegido por el pueblo no puede ser considerado como una asociación ilícita” y evaluó que los jueces y fiscales que intervienen en el juicio por la obra pública en Santa Cruz "creen que son más que nosotros y pueden juzgar todo".

El diputado del Frente de Todos Eduardo Valdés dijo que "Cristina dio una clase de historia y de derecho. Nada de lo que se la acusa es verdad".

"La política tiene que hacerse cargo y salir a repudiar un atentado, pasa todo al revés de lo que debería pasar. Lo mejor que puede suceder es que se internacionalice las palabras de Cristina Fernández de Kircher. Lamentablemente por este partido judicial naturalizan hechos que son anti jurídicos", reclamó.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional por el Frente de Todos habló sobre el alegato de Cristina Fernández en el juicio Vialidad. Además, tuvo palabras para los contactos entre el PRO y el atentado contra la Vicepresidenta, y el proyecto de ampliación de la Corte Suprema de Justicia.

Moreau consideró que el alegato de CFK tuvo una “enorme solides legal, política e institucional”, y señaló que su enjuiciamiento se debe a las "profundas transformaciones" de su gobierno en materia de derechos, que ha “chocado con los intereses" de las corporaciones.

Asimismo aseguró que “los medios y partido judicial dieron licencia social al intento de magnicidio”.

“Es muy difícil encontrar en la historia argentina a una mujer que haya sido tan estigmatizada” dijo, y detalló que “se vivió una escalada de violencia verbal, simbólica, material, e institucional”.

LRA 1 Buenos Aires

El abogado del exministro de Planificación Federal Julio de Vido se refirió a que la vicepresidenta Cristina Fernández ejercerá hoy desde las 11 su propia defensa en la última jornada de su alegato en el juicio que la tiene como acusada por la obra pública de Santa Cruz.

Maximiliano Rusconi recordó que a la expresidenta "le negaron arbitrariamente la posibilidad de hablar cuando ella lo dispuso" y afirmó: "La fiscalía nos ha hecho un relato, nos contó la colección Robin Hood. Lo que hicimos los abogados en los alegatos es volver al juicio".

En ese sentido, expresó que "todas las pruebas han ido para otro lado" y, en cuanto al rol de los jueces, manifestó que "hay que tener cero ética para emitir un fallo de condena".

LRA 7 Córdoba

Néstor Espósito, periodista especializado en temas judiciales, habló del vínculo entre la banda de los “Copitos”, un asesor del PRO y la embajada de los Estados Unidos, tras una investigación propia, expresando: “Nunca se les pregunta a los abogados quién les paga los honorarios, pero a partir de que se está investigando a quien le puso un arma en la cabeza a la vicepresidenta se empezaron a indagar antecedentes. Marano tiene vínculos con embajada de los Estados Unidos y era asesor de un legislador del PRO. Por eso mi temor es que una vez que determinen quién jaló del gatillo, la causa se quedé ahí y no se investigue qué o quién está por detrás”.

LRA 26 Resistencia

Tras esto, Leiva agregó: “Presentamos un proyecto de Reparación Histórica de Malvinas, el cual tiene que ver con los 104 meses que el Estado nacional estuvo ausente. La verdad es que en Malvinas estuvimos 12 o 13 mil soldados, y en esta instancia planteamos la situación de los conscriptos que estuvimos en las Islas”.

LRA 9 Esquel

Gustavo Lefipán, Veterano de Malvinas, confirmó la actividad en las localidades de Río Pico y Aldea Las Pampas, informando que se encuentra junto a Daniel Espósito, Julio Capandegui Gibbons, Raúl Díaz y Alfredo De Mena, quienes llevaron una muestra fotográfica y brindan charlas sobre la causa.

LRA 7 Córdoba

Sobre esto, Bianchi, presidenta de la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares (CONABIP), señaló: "Estamos en esta pelea de volver a una política que era de Estado, respecto de los libros, las lectura y las bibliotecas, y que está por dejar de serlo".

El organismo que preside Bianchi, el cual otorga apoyo técnico y económico a las bibliotecas populares, fue creado por Sarmiento en 1870, aunque fue en 1986, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, cuando nació el Fondo especial a través de la ley 23.351, la misma que hoy está en riesgo.

LRA 28 La Rioja

Estrabou, quien es miembro del Consejo Asesor del INCAA, transmitió la preocupación del sector cultural por la demora en el tratamiento de la prórroga de las asignaciones específicas que financian a los entes culturales nacionales, diciendo: "Nos quedan solo tres meses para que finalice el año, y con él la vigencia de la ley 27.432. Sin la prórroga, la cultura se queda sin financiamiento propio".

LV 8 Libertador

Carlos Casciani, perteneciente al Movimiento Independiente de Músicos de Mendoza, se refirió a la ley que data de 2017, expresando: “Esos recursos, en vez de ir a las organizaciones, quedaban en tesorería y, de acuerdo al capricho de cada funcionario de turno, eran asignados o no. Por eso pedimos al Congreso una prórroga de 50 años, del cual nos falta el aval del Senado, mientras que se planteó una contra propuesta por dos años”.

LRA 1 Buenos Aires

El senadora nacional del FDT destacó que la Cámara alta aprobó y giró este jueves a la Cámara de Diputados un proyecto de ley impulsado por el oficialismo, que amplía de cinco a quince el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en tanto que establece una representación de, al menos, ocho integrantes del mismo sexo, durante una sesión especial en la que la oposición votó en contra.

María Eugenia Catalfamo afirmó que "si bien no lo dicen abiertamente, la oposición sabe que es una Corte Suprema integrada por cuatro miembros que no es independiente, eficiente ni ágil, y de ninguna manera resuelve los problemas de los argentinos y las argentinas", al señalar que "deja de lado miles de causas que llegan al año porque no tienen la capacidad operativa".

LRA 17 Zapala

Se declaró de interés legislativo la creación de la Unidad de Atención Oncológica en el ámbito de la salud pública de Zapala. “Nos habían prometido que en el hospital remodelado iba a existir una sala oncológica”, recordó la funcionaria.

LRA 53 San Martín de los Andes

La iniciativa busca generar planes que abastezcan de elementos, mantenimiento y refacción a todas las instituciones educativas de Neuquén. “La educación debe ser una prioridad y el Gobierno provincial no da señales de que lo sea”, señaló Peralta.

LRA 2 Viedma

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó Carmen de Patagones y puso en marcha la construcción de una planta de tratamientos cloacales. Además, estuvo presente el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, que firmó un convenio para la generación de 363 lotes con servicios.

LRA 57 El Bolsón

Comenzó el debate sobre los proyectos de ley de humedales en Diputados y se pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves con el fin de reunir mayores respaldos a la iniciativa. El ambientalista se refirió a la lucha de los movimientos sociales en defensa del ecosistema.

LRA 27 Catamarca

Al respecto, durante su visita a la provincia, Juan Zabaleta, ministro de Desarrollo Social, dijo: “Vamos a estar comenzando la construcción de 12 playones deportivos en Catamarca antes de fin de año, y vamos a seguir invirtiendo en el programa del Banco de herramientas y materiales, disponiendo 54 millones de pesos más por parte del Gobierno nacional para ese objetivo”.

LRA 7 Córdoba

En relación al tema, Viale señaló: “Los Humedales son uno de los ecosistemas más importantes para la preservación de los ciclos hidrológicos y son fundamentales para regularlos. Son grandes esponjas que, en los momentos de excesos hídricos, absorben agua y en los de sequía brindan agua. Son de los ecosistemas más valiosos e inteligentes de la naturaleza, por eso es necesario crear una ley que los proteja".

LRA 7 Córdoba

A días de las elecciones generales que se producirán el 2 de octubre próximo en Brasil, Emir Sader, el sociólogo y politólogo brasileño que participa activamente en la campaña de Lula, señaló: “Las encuestas hablan que Bolsonaro ya perdió. Hoy, Lula da Silva no sólo es el candidato del PT o de la izquierda, es el candidato del anti bolsonarismo, ya que incorpora a todos los que se oponen a Bolsonaro y al bolsonarismo”.

LRA 12 Santo Tomé

Marlen Gauna, coordinadora de Relaciones Municipales del Ministerio del Interior de la Nación, hizo referencia al ataque que sufrió el viernes anterior en Corrientes, cuando una mujer mayor que la identificó con la actividad política, la golpeó en la cara y la insultó.

LRA 1 Buenos Aires

Falleció Carlitos Balá a los 97 años. El actor y humorista había sido internado ayer en el Sanatorio Güemes luego de sufrir una descompensación.

Su representante, Maximiliano Marbuk, brindó detalles de lo que había sucedido: "Tuvo mareos en su casa, lógico de su edad, y lo llevaron al sanatorio”.

“El Show de Carlitos Balá fue un programa fundacional y pilar del humor familiar”, recordó el periodista de espectáculos Jorge Vaccaro.

LRA 1 Buenos Aires

Horacio Embón conversó con la reconocida periodista Sandra Ruso, quien hizo un repaso de sus 45 años de periodismo, dio su visión de la democracia a casi cuarenta años del fin de la dictadura, la actualidad del periodismo y la escalada de la ultraderecha que estamos viviendo.

Sandra también se refirió a las mujeres fundacionales del feminismo cuando aún no era un pensamiento dominante, contó su experiencia al escribir el libro “La Presidenta” sobre la vida de Cristina Kirchner, así como las sensaciones junto a Milagro Sala durante el desarrollo de la obra que lleva su nombre, y también adelanto su próximo libro “La lengua suelta, 45 años de contra relato”.

Política | Volver al inicio

LRA 22 Jujuy

En relación al tema, Blas Gallardo, intendente de La Quiaca, afirmó: "Los puntos a tratar tienen que estar por sobre los intereses personales y ese es nuestro planteo, nuestro aporte, porque es importante que pensemos y trabajemos para saber qué provincia queremos de acá a 30 o 40 años".

LT 14 Paraná

Este 23 de septiembre se cumplen 75 años de la promulgación del voto femenino, tras la incansable lucha de Eva Perón. Por tal motivo el Museo Provincial ´Hogar Escuela Eva Perón´, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, organizó un simulacro con estudiantes sobre el voto femenino, actividad de la que participó Laura Stratta, vicegobernadora de Entre Ríos, quien expresó: “Es una gesta histórica que encierra mucha lucha previa, y fue Eva quien transformó esa lucha en un derecho concreto, real y efectivo, en cual las mujeres pudieron elegir y ser elegidas”.

Economía | Volver al inicio

LV 8 Libertador

Al respecto, Mercau dijo: “Según el último informe del INDEC en relación al empleo, el primer dato es que la tasa de desempleo ha disminuido, ubicándose en un 6,9%, mientras que en último trimestre de 2021 estaba en 9,9%. Probablemente la inflación haya incorporado nuevos trabajadores, pero hay que destacar que la economía ha permitido recoger esos nuevos empleos, y así y todo bajó la tasa de desempleo”.

LRA 29 San Luis

El Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Presupuesto para el año próximo. “El ministro de Hacienda Pública, Eloy Horcajo, adelantó que el 49% del presupuesto se destinará a gastos de capital, entre los que se destacan las obras de infraestructura”, dijo Lucero.

Laborales | Volver al inicio

LRA 52 Chos Malal

El funcionario se refirió a la explosión de la refinería New American Oil (NAO) y al trabajo que realizan a un día del hecho. "La municipalidad y la provincia pusieron a disposición los recursos necesarios, como también el equipo técnico de psicólogos de atención a la víctima", dijo Sepúlveda.

LRA 43 Neuquén

Los fallecidos por la explosión e incendio en Plaza Huincul son Fernando Jara, de 34 años, Gonzalo Molina, de 31 años, y Víctor Herrera, de 58 años. “Desde hace mucho tiempo insistimos en la prioridad que debe tener la seguridad de los trabajadores”, señaló Rucci.

LRA 3 Santa Rosa

Leandro Chirino, del Departamento de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo del Consejo Directivo de ATE La Pampa, hizo referencia al proyecto del Ejecutivo provincial para el pase a planta permanente de trabajadores contratados ante la emergencia sanitaria producida por la pandemia.

Allí también se incluye la creación de dos órganos con funciones logísticas para poner en marcha el Hospital de Complejidad Creciente y el Centro Radio Oncológico (ex CEAR).

LRA 24 Río Grande

La dirigencia de ATE Tierra del Fuego realizó una conferencia de prensa en la que confirmó que el lunes se realizará un paro general si no hay una convocatoria de la Legislatura para el debate de la reforma jubilatoria.

LRA 15 Nacional Tucumán Mercedes Sosa

Mañana será feriado en la provincia por el aniversario de la Batalla de Tucumán, pero los propietarios de comercios pidieron abrir sus locales. “Los comerciantes pidieron trabajar porque por lo general es el día de más venta en la actividad mercantil”, confirmó Saracho.

LRA 1 Buenos Aires

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa lanzó hoy un paro total de actividades "ante el desprecio por la vida y la seguridad", tras un incendio en una refinería de la localidad neuquina de Plaza Huincul en el que tres personas perdieron la vida.

El periodista de LRA 43 Radio Nacional Neuquén actualizó la información sobre el trágico episodio ocurrido en dicha provincia: "Los fiscales que trabajan en la causa no pueden determinar aún lo que pasó y provocó la explosión. Se sabe que había observaciones sobre seguridad, y se está investigando".

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 3 Santa Rosa

Fernández, delegada del Instituto Nacional del Teatro (INT) en La Pampa, se refirió al reclamo de trabajadores y trabajadoras de la Cultura para que el Senado apruebe por ley la prórroga de asignaciones específicas para estas actividades, diciendo: "Se debía tratar el tema, y lo están postergando. Por eso para todos los organismos esto no nos resulta indiferente, y nos preocupa”.

Géneros | Volver al inicio

LRA 21 Santiago del Estero

Este encuentro se desarrolla en diferentes regiones del país y se busca generar redes de trabajo e intercambios de saberes compartidos entre mujeres de Agropymes que están acompañadas por el Estado Nacional y Provincial.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 4 Salta

Exigen al Gobierno de Salta un plan de contingencia para prevenir muertes de niños y niñas indígenas. La medida tiene que ver con el alto índice de decesos de infantes, en su mayoría del pueblo wichí, en los departamentos Rivadavia, San Martín y Orán.

LRA 5 Rosario

Luego de la explosión e incendio en la refinería New American Oil en Plaza Huincul, Neuquén, la justicia neuquina inició una investigación. "Parece que la empresa tenía observaciones respecto a su funcionamiento y aun así seguía funcionando", señaló Pascuccio.

LRA 30 Bariloche

En el marco del 10° Festival Audiovisual Bariloche, se estrenó "Mankewenüy, Amiga del Condor", dirigida por María Manzanares, quien dio detalles de la obra que demandó cinco años de producción y que aborda la tarea de restitución sonora de la cantora mapuche, Anahí Mariluan.

LRA 54 Ing. Jacobacci

Anahí Mariluan se refirió al estreno de "Mankewuenuy, Amiga del cóndor" en el Festival Audiovisual Bariloche. “Es una obra hermosa que restituye el universo sonoro del pueblo mapuche y defiende el derecho a la ternura”, señaló Mariluan.

LRA 19 Puerto Iguazú

Se trata de un auto totalmente eléctrico, biplaza, C-R2 Hamelbot fabricado con materiales amigables con el medio ambiente. Fue pensado para el tránsito urbano, turismo y patrullaje.

LT 14 Paraná

“Si no fuera abogada estaría en un estado de indefensión”, manifestó la vicepresidenta al inicio de su alegato ante el Tribunal Oral Federal 2, en el juicio referido a la obra pública en Santa Cruz.

En tanto, Fernández de Kirchner ejerció su defensa, luego de que en la instancia anterior el tribunal le negara la posibilidad de expresarse.

LRA 6 Mendoza Quino

A la espera del dictamen de Diputados por la ley de Humedales, Enrique Viale, quien es abogado ambientalista, habló sobre la importancia de la norma, y luego se refirió al triple lobby que rechaza la medida: el del sector inmobiliario, que ha construido barrios privados sobre la destrucción de Humedales; el del agronegocio, el cual se deja visibilizar en el Paraná con los incendios, y el más silencioso de todos, que es el de la megaminería, dañando a los humedales de altura”.

LRA 14 Santa Fe

Ambientalistas se movilizaron al Congreso para exigir el dictamen del proyecto de la Ley de Humedales. “Existe una gran oposición desde los sectores que realizan agronegocios con estas tierras, ya sea para cultivar, la cría de animales o negocios inmobiliarios”, señaló el abogado.

LRA 29 San Luis

La subsecretaria de Articulación Federal de la Nación, Verónica de Cristófaro, visitó los estudios de Nacional San Luis para dialogar en "Punto de Encuentro" sobre la visita a la provincia y las actividades previstas.

Además de las 72 computadoras, un tomógrafo y 13 ambulancias, comenzará la construcción de un centro de almacenamiento de vacunas.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Tras la reunión que mantuvo el secretario de Comercio, Matías Tombolini, con representantes de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina y directivos de la empresa Panini, con el objetivo de abrir una mesa de diálogo entre las partes y así encontrar una solución que "transparente la cadena de comercialización"; el profesor de Historia y coleccionista de figuritas argentinas, Rafael Bitran se refirió al fenómeno del álbum del mundial Qatar 2022, lo comparó con los productos lanzados durante otros mundiales, y habló sobre la especulación que suele generarse en este tipo de negocio. "Está bien que el Estado se meta", consideró.