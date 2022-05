Diario de Radio Nacional 23/5/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR: Roberto Feletti presentó su renuncia ante Martín Guzmán

LRA 1 Buenos Aires - 25 DE MAYO: El Presidente asistirá al Tedeum en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires

LRA 1 Buenos Aires - HUGO YASKY: “No podemos volver a entregar el país a los que nos llevaron al desastre”

LRA 7 Córdoba - MARTIN FRESNEDA: "Cristina nos enseñó que no hay imposibles en la política"

LRA 9 Esquel - NORBERTO GALASSO: "Se mantiene una desigualdad entre Buenos Aires y el interior"

LRA 1 Buenos Aires - ROBERTO SALVAREZZA: “El conocimiento es la herramienta que más pesa en el siglo XXI”

LRA 7 Córdoba - EXEQUIEL DI TOFINO: "El acueducto Córdoba-Santa Fe generará graves consecuencias ecológicas"

LRA 26 Resistencia - NANCY TREJO: “Este gobierno realiza importantísimas inversiones en Salud Pública”

LRA 27 Catamarca - El acto de asunción se realizó en la Casa de Gobierno: Juan Carlos Rojas asumió como nuevo ministro de Desarrollo Social

LT 14 Paraná - 24 de mayo: Sortearán nuevas viviendas ejecutadas con recursos provinciales

LRA 1 Buenos Aires - JUAN MARTINEZ HERNANDEZ: “Sorprende la explosión de casos que se está dando en todo el mundo”

LRA 1 Buenos Aires - CONRADO GEIGER: Entrevista a la subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos

LT 12 Paso de los Libres - GUILLERMO DOCENA: “Estamos trabajando en un spray nasal que se fabricará en la Argentina”

LRA 22 Jujuy - OSCAR ATIENZA: "Hay muchos más casos de los que se conocen, porque no se testea"

LRA 1 Buenos Aires - RICARDO TEIJEIRO: “Estamos en la cuarta ola de covid y hay que seguir con los cuidados”

LRA 1 Buenos Aires - MARIO WAINFELD: "Conflictos, violencias y exclusiones en nuestra historia"

LRA 1 Buenos Aires - Encuentro en Mendoza: El Congreso del PJ selló la unidad

LRA 1 Buenos Aires - ALEXANDRE ROIG: "Todas las fuerzas que hay en el FdT deben converger en el Presidente"

Nacional Rock - MARGARITA STOLBIZER: “Milei es un elemento peligroso para el sistema democrático”

Télam - LA MENTIRA PLANIFICADA: El franquista que deslumbró a todos

LRA 30 Bariloche - JULIETA CURIHUALA: Denuncia persecución política e ideológica

LRA 4 Salta - JAVIER MONICO: "No hay un espíritu corporativo para proteger a Soria"

LRA 26 Resistencia - DARIO GOMEZ: “Las condiciones de detención en el Chaco son infrahumanas”

LRA 1 Buenos Aires - NICOLAS PERTIERRA: "Es preocupante y llamativo lo que pasa con el rubro de los alquileres"

LRA 53 San Martín de los Andes - JUAN FARIAS: Se creó la Federación de Cooperativas de Construcción

LT 11 Concepción del Uruguay - Cerró sus fronteras: El puerto local retomaría la comercialización con China

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, puso a disposición del Ministerio de Economía de Martín Guzmán su renuncia.

"He presentado mi renuncia al cargo de Secretario de Comercio Interior. Agradezco al Presidente por la confianza, y a los ministros Matías Kulfas y Martín Guzmán por su trato siempre profesional y respetuoso.

LRA 1 Buenos Aires

Alberto Fernández asistirá el próximo miércoles 25 desde las 11 al tradicional Tedeum que se celebrará en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires con motivo de los festejos por un nuevo aniversario de la revolución de 1810.

Fuentes oficiales comunicaron que, por estas horas, se encuentra descartada la posibilidad de que el jefe de Estado se trasladara hasta la Antártida para conmemorar la fecha patria y se reactivó su participación en ese espacio religioso.

Se adelantó además que la celebración estará encabezada por el arzobispo y primado de Argentina, Mario Poli, y contará con la presencia de ministros de otras confesiones religiosas.

Durante los dos primeros años de su mandato, con motivo de la pandemia de coronavirus, Fernández participó de los Tedeum de manera virtual.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional y titular de la CTA destacó la realización del plenario de debate doctrinario organizado por el Partido Justicialista (PJ) de Mendoza, en el que dirigentes peronistas que representan todas las vertientes que conforman el Frente de Todos (FDT) coincidieron en que “hay futuro para el 2023” de cara a las elecciones presidenciales, destacaron la “muestra de unidad” de los sectores y enfatizaron “la necesidad de una apertura” hacia los disidentes.

“Todos coincidimos en que no podemos volver a entregar el país a los que nos llevaron al desastre del hambre, la pérdida de puestos de trabajo y la deuda externa”, sostuvo Hugo Yasky.

LRA 7 Córdoba

En mayo de 2012, Cristina Fernández de Kirchner convocó a Martín Fresneda para que asuma como secretario de Derechos Humanos de la Nación. Ahora, tras el paso del tiempo, Fresneda recordó el hecho, y expresó: "Cuando se cumplió la fecha, hice una publicación realizando un balance y un reconocimiento a Cristina y a Néstor, quienes en 2003 comenzaron a dar pasos contundentes en materia de políticas en el movimiento de Derechos Humanos. Durante todos esos años vimos acciones concretas y un proceso en el cual se empieza a erradicar la impunidad".

LRA 9 Esquel

Se acerca un nuevo festejo patrio este 25 de mayo y el historiador revisionista Norberto Galasso aprovechó la oportunidad para recordar los motivos de la fecha, lanzando una serie de podcasts titulados “25 de mayo: de 1810 a la independencia”, donde revisa y critica la mirada mitrista de la historia que trajo confusión entre el 25 de mayo y el 9 de julio.

Luego, Galasso relacionó el proceso revolucionario con la historia contemporánea y recordó que cuando se nacionalizó la Aduana, luego de la derrota de Mitre, ya Carlos Pellegrini planteaba una desigualdad que, según el historiador, se ha mantenido: "Hay dos países: el del interior, que mira hacia Latinoamérica, y el país de Buenos Aires y su Capital, el cual mira hacia el Atlántico, ya sea Europa o los Estados Unidos", señaló Galasso.

LRA 1 Buenos Aires

El exministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvarezza, dijo que “el conocimiento es la herramienta que más pesa en el siglo XXI. Los países desarrollados basan su desarrollo económico y social en el dominio de las tecnologías”.

El actual presidente de Y-Tec -empresa de investigación y desarrollo para la industria energética- charló con el programa “Botellas al mar” que se emite por Radio Nacional Bahía Blanca los sábados de 11 a 13.

En consonancia con lo que expresó en el inicio de la entrevista, Salvarezza hizo hincapié en la importancia de contar con universidades, institutos de formación y científicos “para que puedan responder a las demandas crecientes que permitan competir con el mundo. Generalmente el conocimiento queda en segundo plano y sin embargo es lo que mueve a las sociedades”.

LRA 23 San Juan

El ministro visitó San Juan y presentó un conjunto de iniciativas en conjunto con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECITI) destinadas a la creación del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación para la gestión del agua en el árido.

LU 23 Lago Argentino. Calafate

El referente del radicalismo afirmó que se arrepiente de haber acompañado a Macri en 2015 y criticó la complicidad de Eduardo Costa y Roxana Reyes con el abandono y ajuste del gobierno nacional hacia Santa Cruz durante esos años.

LRA 17 Zapala

La diputada se refirió a las nuevas reglas de la legislación de la norma que apunta a mejorar la participación de las pymes en el sector hidrocarburífero. “Hoy Vaca Muerta es una realidad, no es un sueño como hace 10 años atrás y estamos en la etapa de desarrollar las pymes”, señaló Du Plessis.

LRA 54 Ing. Jacobacci

El intendente de Ingeniero Jacobacci se refirió a las noticias que circularon el fin de semana en redes sociales donde se anunciaba su traspaso al Frente Renovador. "Nunca voy a renunciar a mi partido, puedo trabajar en conjunto con otras agrupaciones pero no voy a renunciar a mi espacio", dijo Toro.

LRA 7 Córdoba

Di Tofino, investigador de las cuencas hídricas de Córdoba, denunció que la construcción del acueducto Córdoba-Santa Fe, cuya financiación de la primera etapa fue firmada ayer en Kuwait por los gobernadores Juan Schiaretti y Omar Perotti, generará problemas ecológicos irreversibles.

Tras esto, Di Tofino señaló: "Es una obra gigantesca y el rechazo de las unidades académicas es total. El stress hídrico del Paraná es irreversible, y esto significa quitarle más agua".

LRA 26 Resistencia

“Se están realizando varios trabajos que significan un salto de calidad en la salud pública, los cuales se ponen a disposición del personal de Salud y de los pacientes para mejorar las condiciones, los medios y los equipamientos, con el objetivo de atender los indicadores sanitarios de la población. Todo esto es gracias a la inversión provincial realizada por el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich”, aseguró Trejo.

LRA 27 Catamarca

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, le tomó juramento a Juan Carlos Rojas, flamante ministro de Desarrollo Social provincial, quien, tras la ceremonia, dijo: “Es una responsabilidad enorme y atenderemos la problemática de los más necesitados, tratando de estar a la altura de las circunstancias para también responder a la confianza que me depositó el gobernador Jalil”.

LT 14 Paraná

El Gobierno entrerriano, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), realizará este martes el sorteo de 30 nuevas unidades habitacionales que el organismo construyó en El Pingo, Bovril y Ceibas, las cuales han sido financiadas íntegramente con fondos provinciales del programa ´Primero tu Casa´.

Sobre el tema, el titular del IAPV, Marcelo Bisogni, expresó: “Una vez que se hace el sorteo para mayor transparencia en la adjudicación, se sortea titular y suplente, luego se pide la documentación correspondiente y en 30 días más se entregarán las propiedades junto al gobernador provincial, Gustavo Bordet”.

LRA 1 Buenos Aires

Desde España, el Dr. Juan Martínez Hernández, ex Director General de Salud Pública, analizó la situación sanitaria a raíz de la aparición de enfermedades zoonóticas, es decir, de origen animal, como la viruela de los monos o símica, de la que se están reportando casos en Reino Unido, España, Francia, Alemania y otros países.

Reveló que “desde el final del siglo XX es una constante la aparición de nuevas enfermedades, con un ritmo acelerado” lo que atribuyó a “la globalización” al explicar que “estaban circunscriptas a lugares remotos pero han accedido a poblaciones no inmunes”.

En ese sentido, el médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública fundamentó que se trata de “virus que ya estaban pero que se han propagado a poblaciones que nunca antes habían estado en contacto”.

Reconoció que aún hay “incertidumbre” respecto al comportamiento de la actual viruela del mono; señaló que, en principio, “no es tan contagiosa como la viruela tradicional”, que está erradicada desde 1980, pero admitió que “sorprende la epidemiología de esta explosión de casos que está dándose en el mundo”.

LRA 19 Puerto Iguazú

Josías Galeano oriundo de Oberá tiene 15 años y el 30 de abril salió de su casa rumbo a la , barbería, pero nunca regresó. Varias hipótesis señalan incluso a la Policía de Misiones, pero hasta el momento no se tienen novedades. El comisario brindó más detalles de la investigación.

LRA 2 Viedma

El titular de la Unidad de Formación Masiva de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) se refirió a la competencia que lanzó el organismo para escuelas secundarias de todo el país.

LRA 1 Buenos Aires

Conrado Geiger dialogó con la Dra. Natalia Barreiro, subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos, dependiente de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, quien explicó las particularidades del área a su cargo vinculada a los pilares de Memoria, Verdad y Justicia, como así también la incorporación de nuevos valores de derechos humanos, equidad intercultural, discapacidad e inclusión, entre otros.

Natalia hizo referencia a las actividades de difusión que se llevan adelante junto a distintas organizaciones civiles, sociales y políticas, con el objeto de formar una red nacional de multiplicadores en derechos humanos y vincular las políticas públicas de la secretaría con la sociedad. También destacó la mirada federal de los proyectos, la importante repercusión obtenida y la importancia de formarse, conocer los derechos y dar debates para mejorar la militancia.

Coronavirus | Volver al inicio

LT 12 Paso de los Libres

Docena explicó la importancia de estar vacunados al señalar: “Si tenemos todas las dosis no la vamos a pasar tan mal, pero si estamos en contacto con una persona infectada, nos vamos a contagiar y vamos a transmitir el virus a las personas que están a nuestro alrededor”.

LRA 22 Jujuy

En relación a esta temática, Atienza indicó: "Estamos viendo un aumento de casos en prácticamente todo el país, pero estos casos no reflejan la realidad, ya que deben ser cinco o seis veces mayores, porque en Argentina pocos se testean. El tema es que hay mucha relajación y debería haber más cuidados. Hay muchos eventos masivos, muchos lugares donde el barbijo no es obligatorio y eso hace que se sumen casos día a día".

LRA 1 Buenos Aires

Ante el aumento de casos de coronavirus, el infectólogo del Hospital Pirovano confirmó que el país inició la cuarta ola y que era algo que los médicos tenían previsto. “Debemos seguir con las medidas de prevención y completar los calendarios de vacunación tanto del covid como de la gripe”, expresó.

Por otra parte, Ricardo Teijeiro explicó qué es la Viruela del Mono: “Es un virus similar a la viruela humana, pero tiene la característica de presentarse en los animales salvajes. El humano se contagia cuando invade el hábitat de ellos”.

Entre los síntomas, destacó que se encuentran la fiebre, dolor de garganta, de cabeza, inflamación de ganglios y las lesiones en la piel.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Mario habló sobre la grieta que vivimos en estos tiempos y las diferentes teorías que hay con el paso de los años. También recordó la cantidad de próceres argentinos que fueron fusilados, un repaso a lo largo de la historia.

"San Martín es quien más imagen positiva genera por unanimidad, la pregunta es cuando la historia argentina no fue polarizada", expresó el conductor de Gente de a pie.

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 6 Mendoza, el periodista Rodrigo Sepúlveda Reyes, compartió los puntos más salientes del encuentro celebrado en la provincia que reunió a dirigentes peronistas que representan todas las vertientes que conforman el Frente de Todos y en el que hubo coincidencias en la necesidad de "la unidad del campo popular para derrotar a la derecha” de cara a las elecciones presidenciales del año próximo.

Señaló que el eje de la cumbre estuvo puesto en las históricas banderas del peronismo que son "independencia económica, soberanía política y justicia social".

LRA 1 Buenos Aires

Juan José Carbajales presentó su libro "Manual de empresas públicas en Argentina (1946-2020)”. De la centenaria YPF a las actuales SABIE".

"Este libro es el punto final de un proyecto de investigación que lleve adelante por más de tres años. El objetivo es revalorizar el aporto histórico que hicieron empresas públicas y analizar su actualidad" , destacó.

Este libro propone reflexionar acerca del rol y perfil de las empresas públicas en Argentina bajo la premisa de que estos instrumentos societarios han tenido –y mantienen aún– un importante papel que cumplir en la consecución de fines económicos y sociales para el desarrollo productivo federal", expresó.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) e integrante de la conducción nacional del Movimiento Evita se refirió a la realización de la cumbre del PJ en Mendoza y expresó: "Fue un encuentro rico en intervenciones y propuestas".

Alexandre Roig destacó que "la unidad del Frente de Todos (FdT) sirve para poder transformar el país" y señaló que "no debe ser una unidad electoralista, sino una unidad que proponga procesos de transformación".

"Todas las fuerzas que hay en el FdT deben converger en el Presidente para que tenga más capacidad de implementar las reformas", subrayó, al expresar: "Proponemos una forma de vida lejos del enojo, cerca del amor y que permite pensar un futuro".

En Rosca and Roll hablamos con la diputada nacional Margarita Stolbizer, sobre la coyuntura política y su rol dentro de Juntos por el Cambio de cara al 2023.

La titular del GEN apuntó contra el Gobierno y expresó que la pelea entre sus integrantes es un espectáculo lamentable. Sobre Juntos por el Cambio aclaró que no la están incluyendo en la Mesa Nacional: “No reconocen que somos un partido con militancia, con debate, con congresos”. Además, dijo que Macri tiene más similitudes con Milei que con ella.

Sobre Milei opinó que es un elemento peligroso para el sistema democrático, no por sus ideas liberales, sino por su violencia y descalificación hacia sus adversarios políticos. Y consideró "infantil" que se le niegue la entrada en un comunicado a alguien que ni siquiera pidió entrar.

Caso: Fernando Vizcaíno Casas. Octava prueba develada de la campaña de propaganda de la dictadura cívico-militar argentina en el exterior. El escritor, abogado y periodista del diario monárquico español ABC, Fernando Vizcaíno Casas, llegó en 1979 a la Argentina invitado por Canal 13, que por entonces administraba la Armada. Vino, por supuesto, a potenciar las ventas de sus libros. Pero tuvo tanta repercusión y derramó tantos elogios a la “realidad argentina que los medios europeos ocultan o distorsionan” que funcionarios de la SIP se acercaron a proponerle un segundo viaje, esta vez oficial a cargo del Estado. Los cables secretos refieren al cuestionario que el español presentó a la dirección de Prensa del ministerio de relaciones Exteriores para entrevista con el dictador Videla. En las notas publicadas ya en su país, Vizcaíno Casas describió a los argentinos como “apacibles, sonrientes y aparentemente felices" y bajo un texto por demás poético manifiesta que argentina tiene una especial preocupación por el camino hacia la democracia que emprendió España. Los expedientes que revelan las huellas del Terrorismo de Estado en cada una de las operaciones de propaganda y contrainformación forman parte de una investigación a cargo del periodista Enrique Vázquez y un equipo multidisciplinario de la Agencia.

LRA 30 Bariloche

La Comunidad Nehuen Tuaim Kom, de Fita-miche y Costa Ñorquin-có, perteneciente al Consejo Asesor Indígena (CAI), denunció actos que consideran "absurdos e ilegales". La integrante de la comunidad dio detalles de lo acontecido en los últimos días.

LRA 4 Salta

Apenas sucedida la desestimación del jury contra el juez de Personas y Familias Víctor Raúl Soria, una nueva denuncia se suma por violencia de género. La fiscala penal de Violencia Familiar y de Género, Claudia Noemí Geria, imputó a Soria por acercarse a la defensora oficial Natalia Buira violando una orden.

LRA 26 Resistencia

“Las consecuencias de la pandemia en las personas en contexto de encierro en el Chaco fueron severas, aunque no con la magnitud que se vieron en otras provincias, y eso se debió a las medidas de prevención que se tomaron con el área de Salud, especialmente por el hacinamiento que se tiene en los lugares de alojamiento”, dijo el integrante del Comité de Prevención de la Tortura del Chaco, Darío Gómez.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Los diputados del Frente de Todos (FdT) buscarán este martes emitir dictamen favorable al proyecto de reforma a la ley de Compre Argentino, que propone ampliar el margen de preferencia para empresas locales en las licitaciones públicas, y por la cual el Gobierno estima que podría ahorrar US$ 500 millones.

En ese sentido, el diputado del FdT por Entre Ríos, Marcelo Casaretto sostuvo que se busca "priorizar la industria nacional ante lo importado", y explicó que "la ley existe pero, según los gobiernos, se bajan o se suben las preferencias".

LRA 1 Buenos Aires

Pertierra, del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, dio cuenta del relevamiento realizado por el CESO que constató un incremento en el precio de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires de “entre el 60 y 70 por ciento” respecto a los valores de un año atrás.

Lo definió como “preocupante y llamativo” y, si bien consideró que no sorprende el comportamiento especulativo, admitió que “no es lógico que no haya otros mecanismos que aseguren a las y los inquilinos el acceso a un precio más razonable”.

En el mismo sentido, lamentó la ausencia de “políticas de vivienda de solución habitacional”, es decir, “ni de créditos ni de construcción” al explicar que las nuevas unidades edificadas “son más un ahorro de muy pocas personas”.

LRA 53 San Martín de los Andes

Uno de los objetivos de esta iniciativa es hacer un desarrollo conjunto de las cooperativas que realizan proyectos de hábitat y vivienda. Desde la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) consideran que esto permitirá mejorar la calidad de las viviendas.

LT 11 Concepción del Uruguay

El presidente del Ente de Puerto Concepción del Uruguay, Marcelo Gay Balmaz, dijo que los mercados con China están cerrados por el retorno de los casos de COVID. Luego, el funcionario explicó que en dos meses se retomaría la negociación para colocar la producción de la región en ese país.

Acerca de las expectativas del sector, Balmaz señaló: “Pretendemos reactivar el mercado con China, pero no depende de nosotros, sino de ese país que cerró por dos meses su mercado”.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 24 Río Grande

El músico recordó al máximo exponente del folclore nacional. "Cuando lo escuché sentí que se trataba de un sabio que a través de la guitarra y su poesía sembraba algo más que canciones criollas. Yupanqui fue uno de los pensadores más lúcidos de nuestra cultura”, dijo Ceña.

LU 4 Patagonia

Un día como hoy en 1992 fallecía Atahualpa Yupanqui, cuyo nombre real fue Héctor Chavero. En su recuerdo, su hijo Roberto ´Coya´ Chavero, realizó una semblanza sobre su obra, expresando: “Vivo trabajando con ella y con la de mi madre, por eso en días como estos no hay dolor, no hay pena”.

“El trabajo de Atahualpa es un patrimonio nuestro que es reconocido en el resto del mundo. Su pensamiento, su forma de ver el mundo forma parte de una mirada que es necesaria, por lo menos así lo vivimos, pero creemos que de ningún modo debemos fomentar un personalismo que el nunca cultivó. Yupanqui no necesita estatuas ni necesita calles con su nombre, nosotros necesitamos leer su obra y comprenderla. Por eso no necesitamos la biografía de un personaje, necesitamos acercarnos a su obra. Él lo decía: ´Mi vida está en mi obra´”.

LRA 57 El Bolsón

El Instituto Universitario Patagónico de Artes (IUPA) es la universidad pública de artes de Río Negro. La tercera edición del concurso busca poner en valor a los compositores e intérpretes de toda la Patagonia de diversos géneros musicales. Una de las organizadoras explicó las características.

LRA 1 Buenos Aires

Compositor, arreglador, guitarrista, pianista e intérprete argentino, es considerado uno de los músicos más representativos del Litoral por su aporte a la música de raíz folclórica.

Chacho Müller nació en Buenos Aires, el 2 de enero de 1929 y murió en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, el 23 de mayo de 2000.

A los cinco años comenzó a aprender a tocar el piano, a los catorce la guitarra y, en 1964, a los 35 años, comenzó a escribir canciones que acompañaba con la guitarra.

Así aparecieron “Cofre de sueños”, “Corazón de curupí”, “Creciente abajo”, “Juancito en la siesta”, “La isla”, “Pampa gringa”, entre otras.

LRA 1 Buenos Aires

Hijo de un padre con raíces quechuas y una madre del país vasco español, Atahualpa nació en Campo de la Cruz, provincia de Buenos Aires, el 31 de enero de 1908.

Héctor Roberto Chavero fue el nombre con el que lo anotaron en el Registro Civil, pero Atahualpa Yupanqui fue el que adoptó en 1913.

Le gustaba definirse como un “cantor de artes olvidadas que camina por el mundo para que nadie olvide lo que es inolvidable: la poesía y la música tradicional de Argentina”.

Guitarrista, cantautor, poeta, escritor, gran parte de sus 84 años de vida los dedicó a la música y a la poesía constituyéndose en el máximo exponente de nuestro folclore.

Laborales | Volver al inicio

LRA 9 Esquel

Resuelto por el Plenario de Secretarías Generales el pasado 17 de mayo, las 27 Asociaciones de base distribuidas en todo el país desarrollarán hasta el próximo jueves 26 de mayo un paro de 48 horas.

Dicho Plenario resolvió también adherir a la Jornada Nacional de Lucha de la CTA Autónoma para este 24 de mayo, en tanto las razones del paro son de índole salarial. Tras esto, la docente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Susana Rizzuto, quien es integrante de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, de la CONADU histórica y delegada gremial zonal de la ADU Esquel, hizo referencia a la actualidad crítica de los docentes argentinos.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 25 Tartagal

Tras su renuncia como gerente del Hospital Juan Domingo Perón por pedido del ministro de Salud de Salta, el médico Juan José Esteban brindó una conferencia de prensa donde señaló la falta de recursos y negó malversación de fondos. Aseguró que los 13 millones de pesos ya fueron rendidos.

LRA 1 Buenos Aires

La licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA), y doctora en ciencia política de la Universidad de Georgetown, se refirió a los posibles resultados del Censo 2022, en particular en el sur del país, "provincias de gran dinamismo y movilidad económica, muy insertadas globalmente, pero con terribles exenciones sociales".

En ese sentido, sostuvo que "históricamente, la Patagonia es un distrito que viene con un crecimiento poblacional muy grande" y en Neuquén, provincia donde reside, hubo un salto demográfico en los últimos años, en torno al "35%".

LT 14 Paraná

El fin de semana comenzaron las tareas de combate de incendios en Isla Las Lechiguanas, con un operativo desplegado desde el Aeródromo de San Pedro, ubicado en la provincia de Buenos Aires. Luego de esto, Rodríguez dijo: “Se solicitó la prestación de servicios de medios aéreos y de un avión hidrante, y desde el sábado hasta el día de la fecha estamos trabajando. El fuego ya está contenido”.

LRA 5 Rosario

La infectologa se refirió a la Viruela del Mono. "Es una zoonosis que se transmite habitualmente por contacto con animales infectados y es propia de las selvas de África central y occidental. Es una enfermedad que tiene un periodo de incubación largo", explicó Subirá.

LRA 6 Mendoza Quino

Villaba, quien preside la Federación de la Unión Nacional de Cooperativas de Trabajo, es un joven oriundo de Almirante Brown que vivió diez años en presión tras delinquir.

Junto con la Universidad Nacional de Córdoba y 18 ex reos, Martín conformó una cooperativa de primer grado, lo que les permitió acceder a fuentes de trabajo dignas. "Yo sabía que estaba privado de mi libertad, pero no del derecho a estudiar y a trabajar", señaló Villalba, y luego agregó que el sistema no trabaja para formar a las personas, sino que "ese interés sale de uno mismo”.

Géneros | Volver al inicio

LRA 29 San Luis

Estudiantes de la Escuela Rosenda Quiroga de la Ciudad de la Punta denunciaron a un docente por acoso y agresión. La ministra de Educación confirmó que se inició un sumario de investigación y mientras dure el proceso el docente fue apartado del cargo.

LRA 14 Santa Fe

Red de Mujeres para la Justicia es una asociación civil sin fines de lucro de trabajadoras del sistema judicial con una construcción colectiva y federal. Las integrantes se unieron para brindar ideas que se proyecten en los poderes judiciales y así incidir en la sociedad.

LRA 21 Santiago del Estero

La médica presentó en el Senado un proyecto de ley para la creación de Banco de Leche en Santiago del Estero. "Estamos en la etapa de concientización de las madres y la preparación del personal de salud. Resta la construcción de un banco de leche", señaló Ledesma.

LRA 43 Neuquén

En 2002 Mónica García, Carmen Marcovecchio y Alejandra Carbajales fueron víctimas de un triple femicidio en Cipolletti. Se acusó a David Sandoval quien quedó libre por orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya que lo habían enjuiciado dos veces. Familiares invitan a la marcha del 3 de junio.

LRA 52 Chos Malal

El fiscal reformuló cargos a un policía que fue imputado por abusar sexualmente de una niña tras secuestrarla a la salida de un negocio y que exhibió partes íntimas a otras dos niñas. Fuentes le atribuyó a E.B.P, los de delitos de rapto calificado por la edad de la niña, abuso sexual con acceso carnal, producción de imágenes pornográficas calificadas por la edad de la niña, lesiones leves agravadas por mediar violencia de género y exhibiciones obscenas agravadas

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Diego Schwartzman, favorito número 15, se convirtió este domingo en el primer argentino en avanzar a la segunda ronda de Roland Garros, el segundo Grand Slam del año.

El “Peque”, a quien el parate por la lluvia lo tomó mal y volvió a la cancha lleno de imprecisiones, venció en el debut al ruso Andrey Kuznetsov por 6-3, 1-6, 6-4 y 6-2 en 2 horas y 41 minutos.

En conferencia de prensa, el número uno de Sudamérica admitió que "no estaba fino" y que se sintió "fastidioso" en el segundo set cuando "no salían las cosas", pero rescató la mejora de rendimiento en el tercer y cuarto set, que le permitió cerrar el triunfo en el tercer match point.

En la siguiente fase, el martes, tendrá como adversario al español Jaume Munar (91), vencedor del alemán Daniel Altmaier (54) 6-1, 6-2, 4-6 y 6-2.

El historial ante el español favorece claramente al argentino que lo derrotó las 4 veces que jugaron, la última en febrero pasado en Buenos Aires cuando Schwartzman ganó por un doble 7-6.

LRA 1 Buenos Aires

La renovación de Kylian Mbappé ya está dejando las primeras consecuencias en París. El delantero le pidió a Nasser Al-Khelaïfi un proyecto ambicioso para la Champions League y el Emir de Qatar, que viaja esta semana a París para acudir a la final y para comenzar a tomar decisiones importantes en el club, quiere convertir sus deseos en órdenes.

El primero en caer es Leonardo. El sábado, una vez que el PSG festejó el título de campeón de la Ligue 1 ante el público del Parque de los Príncipes, el director deportivo fue informado de madrugada que no iba a continuar en el club. Fuertemente criticado por su gestión de la renovación de Mbappé, el brasileño será sustituido, salvo sorpresa de última hora, por Luis Campos, figura paternalista del talento de Bondy en el Mónaco y un director deportivo que buscará armar un equipo competitivo para la Champions League.