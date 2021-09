Diario de Radio Nacional 23/09/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ, Cumbre de la ONU: El Presidente pidió eliminar “las políticas agrícolas distorsivas”

LRA 1 Buenos Aires – DANIEL GOLLAN, sobre la reactivación económica: “Hay sectores que no pueden seguir esperando”

LRA 1 Buenos Aires – CRISTINA ALVAREZ RODRIGUEZ: “El enorme desafío es que los planes puedan convertirse en trabajo”

LRA 1 Buenos Aires – Impuesto a las Ganancias: Moroni detalló los alcances de la modificación

LRA 1 Buenos Aires – Corte Suprema de Justicia de la Nación: Horacio Rosatti es el nuevo presidente

LRA 1 Buenos Aires – Fabiola Yáñez confirmó su embarazo

LRA 1 Buenos Aires – MARIO WAINFELD: “Rosatti presidente con el voto de Rosatti”

LRA 1 Buenos Aires -DARIO KUSINSKY: “Las universidades construimos una mejor ciudadanía”

LRA 1 Buenos Aires – MARIO SECCO: “Nos hemos comprometido a revertir el resultado de las PASO”

LRA 1 Buenos Aires – MATIAS BARROETAVEÑA: Denuncian la firma de 16 convenios urbanísticos en CABA

AREA DE PUEBLOS INDIGENAS – Comunidad Cañumil: Rechaza el desalojo y resistirá en el territorio

LRA 1 Buenos Aires – Plan estratégico de inmunización: Argentina superó las 50 millones de vacunas aplicadas

LRA 30 Bariloche – DANIEL STECHER: “Hay que tener en cuenta que la pandemia no terminó”

LRA 7 Córdoba – Acuerdo con la OMS: Argentina desarrollará vacunas ARN mensajero contra el coronavirus

LRA 12 Santo Tomé – GABRIELA PIOVANO: “Cuando no podamos garantizar la distancia debemos seguir usando el barbijo”

LT 14 Paraná – Prevención del coronavirus: Las nuevas medidas representan “un nuevo desafío” de cómo cuidarse

LRA 22 Jujuy – Flexibilización de restricciones: “Esperamos tener las especificaciones del decreto para tomar medidas”

LRA 22 Jujuy – GUSTAVO ECHENIQUE: “Me parecen medidas audaces y apresuradas”

LRA 28 La Rioja – GABRIELA PEDRALI: “Estamos muy contentos con la situación epidemiológica”

LRA 1 Buenos Aires – Expectativa en Misiones: Reapertura de un paso fronterizo con Brasil

LRA 1 Buenos Aires – MARIO GIORGI: “Cuadros de una oposición, segunda etapa”

LRA 28 La Rioja – LUZ SANTANGELO CARRIZO, “Instante en pandemia”: “Son imágenes muy sensibles y emotivas”

LRA 8 Formosa – Obras para la gente: Insfrán inauguró la obra educativa 1.395 de su gestión

LV 8 Libertador – PABLO BALCEDO: CELAC y ONU: (des)concierto internacional post COVID

LT 14 Paraná – Rige la nueva escala: Alrededor de 32 mil entrerrianos no pagarán el impuesto a las Ganancias

LT 14 Paraná – TOMAS LEDESMA: “Tenemos la responsabilidad de empatizar con la realidad”

LU4 Patagonia Argentina – SANTIAGO IGON: Menna y Torres “no gestionaron un solo ladrillo para Chubut”

LRA 53 San Martín de los Andes – JUAN PABLO PARRILLA: Rechazan la posibilidad de que se realice una contratación directa

LRA 54 Ingeniero Jacobacci – JORGE MOLINA: “Río Negro está desfinanciando el sistema previsional”

LRA 42 Gualeguaychú – LUIS MOLINUEVO: Diferencias entre un buen político y un estadista

LRA 6 Mendoza – NAHUEL SOSA: “El gobierno se hizo cargo de la derrota”

LT 14 Paraná – Bajante del Paraná: Prohíben la exportación de pescados de río

LRA 43 Neuquén – RAUL GODOY: “Buscamos que la policía no sienta impunidad de matar a cualquiera”

LRA 1 Buenos Aires – Espacio para la memoria: Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer

LRA 13 Bahía Blanca – LUCIA PORTOS: El día que Evita dijo “en nombre y representación de todas las mujeres

LRA 1 Buenos Aires – Solo pagarán un 10% de los trabajadores: Aumento por decreto del piso para el pago de Ganancias a $175.000

LRA 1 Buenos Aires

Alberto Fernández pidió ante la ONU “eliminar a la mayor brevedad las políticas agrícolas distorsivas y proteccionistas que han perjudicado tradicionalmente a productores agrícolas eficientes, especialmente en los países en desarrollo”. Lo hizo al participar, a través de un mensaje grabado, de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Sistemas Alimentarios.

El mandatario consideró “fundamental” que el comercio internacional esté “basado en reglas, con la OMC en su centro”, y expresó su convencimiento acerca de que “el sector agrícola es parte fundamental de la solución para alcanzar la seguridad alimentaria mundial de una manera sostenible”.

LRA 1 Buenos Aires

El candidato a diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires se refirió, entre otros temas, a la marcha de la campaña de las elecciones legislativas del 14 de noviembre: “Tenemos muy claro el mensaje de las urnas. Hay que tomar las medidas que reclama el pueblo”, afirmó.

En tanto, consideró que desde la oposición y sus usinas mediáticas “pretenden que dejemos de hacer políticas que se llevan adelante normalmente y que estuvieron postergadas por la pandemia”.

“Si hay que ayudar más a los sectores más humildes, ahí vamos a estar”, sostuvo.

LRA 1 Buenos Aires

La nueva ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, realizó un análisis de lo realizado hasta el momento por el gobierno bonaerense, proyectó las políticas a aplicarse en el futuro y destacó que “el gobierno de Axel ha trabajado desde el primer día de manera incansable” luego de haber atravesado “una crisis sobre otra crisis: la macrista-vidalista y la pandemia”.

En ese sentido, recordó que bajo el gobierno de María Eugenia Vidal, la provincia perdió “65 mil puestos de trabajo” y que el PBI bonaerense “cayó más que el nacional”.

Asimismo, consideró que hoy como ayer “lo primero a atender es el hambre”, destacó que se continúa “sosteniendo el sistema de alimentación en los barrios”, al tiempo que recordó que la primera política aplicada por el espacio político al asumir fue la tarjeta alimentaria.

LRA 1 Buenos Aires

Luego de oficializar una actualización del piso del impuesto a las Ganancias, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, encabezó una conferencia de prensa con detalles sobre el decreto publicado en el Boletín Oficial.

La medida significa que el nuevo límite pase de $150.000 a $175.000 brutos. Debajo de ese monto, el trabajador quedaría librado del pago de Ganancias.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de la Corte Horacio Rosatti fue designado como nuevo presidente del alto tribunal, luego de ser propuesto por Juan Carlos Maqueda y apoyado por el actual presidente, Carlos Rosenkrantz, que queda como vicepresidente.

Según informó Télam, Ricardo Lorenzetti no participó del encuentro y por tal motivo, Elena Higton solicitó una prórroga del acuerdo que no fue concedida por alcanzarse la mayoría de tres votos para elegir el nuevo titular del máximo tribunal.

El letrado, doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales y magíster en Evaluación de Impacto y Gestión Ambiental, quien se desempeñó además como ministro de Justicia y Derechos Humanos durante la presidencia de Néstor Kirchner; fue designado en el máximo tribunal por un decreto del expresidente Mauricio Macri.

LRA1 Buenos Aires

Mediante un comunicado oficial, la Presidencia de la Nación confirmó el embarazo (único) de la Primera Dama y aseguró que ambos se encuentran en muy buen estado de salud, bajo estricto control y que se brindará información sobre la evolución del embarazo.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó la designación de Rossati como nuevo presidente de la Corte Suprema. Los jueces Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco estuvieron ausentes, por lo que Rosatti necesitó de su propio voto para conformar la mayoría.

Carlos Rosenkrantz pasará a ser vice. Los nuevos mandatos estarán vigentes entre el primero de octubre y el 30 de septiembre de 2024.

“Parece medio pobre los modos por los que se eligió. Rosenkrantz tenía la camiseta amarilla, apoyaba a Mauricio Macri. La Corte actual es de las peores”, destacó Wainfeld.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente, Alberto Fernández, encabezó la inauguración de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de José C. Paz. Es un edificio de 20.370 metros cuadrados cubiertos que está pensado para unos 21.600 estudiantes.

El rector de la institución Darío Kusinsky señaló que ayer “fue un día histórico” en el municipio ya que trabajaron por tres años para lograr la certificación de dicha carrera que se comenzará a dictar el año que viene. Actualmente la UNPAZ tiene 35 mil estudiantes.

“Las universidades construimos una mejor ciudadanía. No se trata solamente de estudiar, en el camino suceden cosas muy lindas, uno se pregunta y es un lindo espacio para la formación”, declaró.

LRA 1 Buenos Aires

El Intendente de Ensenada, Mario Secco, al frente de esa ciudad de la provincia de Buenos Aires desde 2003, analizó la reacción del Frente de Todos tras las elecciones primarias del 12 de septiembre, materializada en acciones concretas que buscan dar respuesta al descontento expresado en las urnas.

El jefe comunal bonaerense evaluó que “las PASO fueron una aviso bastante grande”, que una parte del electorado “nos pidió corregir cosas” y, ante ello, la dirigencia política reaccionó y “los intendentes ya estamos trabajando y nos hemos comprometido a revertir los resultados”.

Precisó que el Frente de Todos “corrige a favor de la gente” a diferencia de la oposición que corrige “para saquear el país y lastimar profundamente la salud y la educación”.

LRA 1 Buenos Aires

El legislador porteño del Frente de Todos, advirtió sobre el avance del gobierno de Horacio Rodriguez Larreta en la firma de estos negocios inmobiliarios en la ciudad de Buenos Aires, luego de impulsar la venta de tierras públicas como en el caso de Costa Salguero y Costanera Sur.

Explicó que, ante la imposibilidad de avanzar en la venta de esas tierras, “ahora venden el aire, violando el código urbanístico y de edificación” al promover la firma de acuerdos con privados para construir torres de 20 pisos en vez de los 10 pisos autorizados por la normativa”.

El legislador detalló que el bloque del Frente de Todos “está a favor de la construcción pero en la medida en que sirva para resolver el déficit habitacional, por el contrario a la especulación inmobiliaria” que promueve el gobierno porteño.

AREA DE PUEBLOS INDIGENAS

Radio Nacional entrevistó a Orlando Carriqueo, weken del Parlamento Mapuche-Tehuelche en Rio Negro. Contó que luego del “atropello de parte de la Justicia de Río Negro, en esta ocasión de mano de la jueza Romina Martini de Bariloche, al negar la existencia del territorio ancestral de la Comunidad Cañumil y de sus integrantes”, varias comunidades de la zona y del Parlamento se están acercando a Chenqueniyen y Chacay Huarruca para ejercer “resistencia”.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Nuestro país recibió un lote de 842.400 dosis de Astrazeneca contra la COVID-19, donadas por España a través del Mecanismo COVAX. El país europeo comenzó la iniciativa del envío de 7,5 millones de vacunas a países de América Latina y el Caribe.

Con esta llegada, nuestro país superará las 64 millones de dosis para continuar con el Plan Estratégico de inmunización contra la COVID-19 que impulsa el Gobierno nacional en todo el territorio.

Según los datos actualizados del Monitor Público de Vacunación, se distribuyeron un total de 54.503.809 de vacunas y se aplicaron 50.072.842. De ese total, 29.185.527 personas recibieron el primer componente y 20.887.315 ya tienen el esquema completo de vacunación.

LRA 30 Bariloche

El médico se refirió a las nuevas medidas de apertura y fin de algunas restricciones sanitarias. “Cuando se hacen este tipo de aperturas entra en juego la responsabilidad individual. La pandemia no terminó y habrá que aprender a convivir con el virus y los que vengan”, señaló Stecher.

LRA 7 Córdoba

Argentina será uno de los pocos países del mundo en producir vacunas con ARN mensajero contra la COVID-19. “No tomamos dimensión de esta decisión”, indicó Fernando Lobos, Director de Desarrollo de Negocios del laboratorio Sinergium Biotech.

En tanto, la Organización Panamericana de la Salud anunció que seleccionó a la Argentina y a Brasil para crear dos centros de desarrollo con el objetivo de incrementar la producción de vacunas con esa moderna tecnología y disminuir así las brechas en el acceso a los inoculantes contra el coronavirus en la región.

LRA 12 Santo Tomé

La doctora Gabriela Piovano, infectóloga del Hospital Muñiz, analizó las medidas anunciadas por la ministra de salud, Carla Vizzotti, y expresó: “En este momento tenemos una baja de casos muy importante y sostenida. No es que estábamos encerrados todos adentro de casa y ahora de golpe nos dejan salir y no usar barbijo, porque cuando nosotros no podamos garantizar la distancia tenemos que seguir usando el barbijo”.

LT 14 Paraná

Gonzalo Camargo, quien es el Presidente de la Sociedad Argentina de Emergencias e integra el comité de asesores médicos y científicos del gobierno nacional, dijo: “Las nuevas medidas más flexibles ante el coronavirus son coherentes con las que se venían tomando en el último tiempo y representan un nuevo desafío y oportunidades de estar con la gente que necesitamos estar, haciéndolo con responsabilidad y de manera cuidada”.

LRA 22 Jujuy

El Ministro de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy, Exequiel Lello Ivacevich, informó que desde el gobierno provincial siguen aguardando la publicación en el Boletín Oficial de las medidas anunciadas sobre la eliminación de varias restricciones. Sobre el particular, el Ministro también indicó: “El uso del barbijo y otras cuestiones van a ser evaluadas siempre pensando en lo primero que dijo el gobernador en cuanto a la consigna de este año, que es mantener las escuelas abiertas y mantener las actividades económicas abiertas”.

LRA 22 Jujuy

El médico infectólogo del Hospital San Roque expresó su punto de vista con relación a las medidas anunciadas desde el gobierno nacional, diciendo: “Estamos en una situación de tensa calma epidemiológica, en la cual sabemos perfectamente que han bajado los casos en el nivel Nación y en la provincia también, pero tenemos una variante que es la Delta, la cual es altamente contagiosa, una variante Mu, que ya ha sido descripta también, y que aún no ha tenido impacto epidemiológico”.

LRA 28 La Rioja

La ministra de Desarrollo Social de La Rioja y actual candidata a diputada nacional, Gabriel Pedralli, habló sobre la situación actual de la pandemia y sobre las últimas medidas de cuidado que anuncio la ministra Carla Vizzotti, expresando: “Son medidas con las que hay que ir día a día. Hemos hecho mucho esfuerzo y hemos aprendido mucho. No cantemos victoria, y vamos paso a paso”.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista de Radio Nacional Puerto Iguazú Julio Quiñones informó que se ultiman los detalles de los protocolos para la prueba piloto que se pondrá en marcha a partir de este lunes 27 de noviembre con la apertura del puente internacional Tancredo Neves, que comunica al país con la ciudad brasileña de Foz de Iguazú y por el cual, habitualmente y en condiciones normales, cruzan alrededor de un millón de personas al mes.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó la figura de Luis Juez a quien definió como “reflejo del alter ego de los cuadros opositores de la derecha” y se refirió a las reacciones y críticas que generó la flexibilización de las medidas de cuidado por la mejora en la situación epidemiológica.

LRA 28 La Rioja

En el marco de la inauguración de la muestra fotográfica ´Instantes en pandemia´, la Secretaria de Comunicación y Planificación Pública, Luz Santángelo Carrizo, dijo: “La fotografía siempre se ha trabajado desde los gobiernos como algo técnico, y nosotros desde el paradigma de la comunicación pública reivindicamos la profesión. Es un brazo ejecutor”.

En cuanto a la renuncia del Secretario de Medios y Comunicación Pública, Francisco Meritello, la funcionaria comentó: “Entiendo su situación y su generosidad de presentar la renuncia. Le doy un gran agradecimiento a su trabajo, porque trabajamos en conjunto”.

Política | Volver al inicio

LRA 8 Formosa

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, inauguró la refacción y ampliación de la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 254 “Antonio Cabral”, ubicada sobre la avenida Los Pioneros, en el barrio capitalino San Antonio. Con una superficie intervenida de 4.500 metros cuadrados, esta nueva obra se convierte en la 1.395 entregada durante la gestión del primer mandatario provincial.

LV 8 Libertador

Pablo Balcedo analizó lo debatido en la cumbre de la CELAC y explicó que la Argentina debería haber asumido la presidencia pro témpore, pero Alberto Fernández se excusó de viajar por motivos de política interior. Respecto de lo sucedido en México, Balcedo se refirió a las críticas de los mandatarios de Paraguay y Uruguay sobre la democracia en Venezuela, Nicaragua y Cuba.

LT 14 Paraná

Marcelo Casaretto, diputado nacional (Entre Ríos-Frente de Todos) es autor del proyecto que se presentó a principio de año para modificar el piso del impuesto a las Ganancias. En aquel entonces se aumentó el mínimo no imponible de ganancias, el cual pasó de 75 mil a 150 mil pesos. Al haber surgido distintos incrementos salariales, el legislador volvió a presentar un proyecto donde le solicitó al Presidente Alberto Fernández, que “aumente ese valor por decreto, ya que tiene las facultades”. Hoy el mínimo no imponible está en 175 mil pesos y ya está en vigencia.

LT 14 Paraná

El candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Tomás Ledesma, hizo un análisis del resultado de las PASO y aseveró: “El pueblo nunca se equivoca, así que le toca la responsabilidad al Frente de poner más el oído que el habla”.

LU 4 Patagfonia Argentina

Lo dijo el diputado del Frente de Todos, Santiago Igon, en respuesta a las especulaciones que hacen los legisladores de Cambiemos en torno al Presupuesto que se destinará a Chubut.

“Lo escuche a Menna hablar de la ruta 259 como si no estaba el financiamiento. La verdad es que está, pasamos de tener un financiamiento de 2 mil o 3 millones en lo que es ruta, que es lo que pusimos como prioridad, y vamos a tener un Presupuesto cercano a los 4 mil millones de pesos. Es decir, un Presupuesto que acompaña la inflación”, expresó Igon.

LRA 53 San Martín de los Andes

Desde la agrupación que forma parte del Frente de Todos aseguran que el Intendente de San Martín de los Andes está analizando realizar una contratación directa para el servicio de transporte público de pasajeros y mostraron en un comunicado su rechazo a la posible iniciativa.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

El dirigente gremial habló de la situación de las jubilaciones docentes en Río Negro y afirmó que existe una maniobra “engañosa” del gobierno provincial, causa del freno de los tramites jubilatorios por parte de ANSES.

LRA 42 Gualeguaychú

Luis Molinuevo reflexionó sobre las diferencias entre el ser un político que simplemente espera el juicio de las urnas y el ser estadista, el cual aguarda que lo juzgue la historia. “Hacer pavimento puede garantizar un triunfo electoral, pero políticas públicas de menor impacto visual le pueden solucionar problemas a próximas generaciones”, indicó Molinuevo.

LRA 6 Mendoza

El sociólogo y abogado, docente de la UBA y director del Centro de Formación y Pensamiento “Génera”, Nahuel Sosa, analizó el escenario electoral después de las PASO y expresó la importancia de la escucha activa del gobierno con respecto a lo que manifestaron las urnas. “El gobierno se hizo cargo de la derrota, no cómo Macri que se enojó con la gente. Ahora tiene que profundizar el modelo, y para eso se necesita una coalición fuerte”, afirmó Sosa.

LT 14 Paraná

El Ministerio de Agricultura prohibió hasta el 31 de diciembre próximo la exportación de diversas especies de pescados de río y fijó cupos para otras con el objetivo de minimizar el impacto de la actividad pesquera sobre el stock reproductivo, afectado por la bajante histórica del río Paraná.

La medida dispone un cupo de 6.378 toneladas para las ventas al exterior de sábalos, y prohíbe las exportaciones de surubíes, tarariras, bogas, manguruyúes, dorados, patíes, armados, mandubíes y bagres de río.

LRA 43 Neuquén

El precandidato a Diputado Nacional del Frente de Izquierda Unidad se refirió al desarrollo del juicio en el que se investiga la responsabilidad del policía Sergio Palominos por las heridas que recibió el dirigente en el marco del desalojo de la maderera MAM el 8 de diciembre de 2017.

LRA 1 Buenos Aires

El 23 de septiembre de 1947, el peronismo ensanchó las fronteras de la construcción política que posibilitó la Ley Sáenz Peña. Tres décadas después, el voto universal y secreto que el radicalismo le arrancó a los conservadores, pasó a contemplar a las que nunca habían tenido voz, ni voto. Basada en las luchas viejas, Evita se puso al frente del sufragio femenino y aquella democracia tan liberal como formal, comenzó a ser un poco más real.

LRA 13 Bahía Blanca

La subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Lucía Portos, dijo que “las mujeres hemos sido un colectivo al que se nos ha negado derechos. Y empezaron a ser reivindicados a través de las acciones políticas y las de los movimientos populares”.

El 23 de septiembre se celebra el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer por el discurso que dio Eva Perón ese día de 1947: “Mujeres de mi Patria, recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación, la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo entre vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria”.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El decreto estará este jueves en el Boletín Oficial. De esta manera, el aumento de las paritarias no afectará el alivio fiscal impulsado por el Gobierno y solo seguirán pagando aproximadamente el 10% de los trabajadores.

El nuevo monto mínimo no imponible para el pago del impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría será de 175.000 pesos mensuales, adelantaron fuentes oficiales.

El decreto que dispone el aumento del piso impositivo se publicará este jueves en el Boletín Oficial.

Al mismo tiempo, la normativa dispone que estará exento del gravamen la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) de diciembre.

La medida incrementa el piso de $150.000 y el umbral de $173.000 a $175.000 y $203.000, respectivamente.

Laborales | Volver al inicio

LRA 13 Bahía Blanca

“Planteamos que haya un control de precios en toda la cadena y que participen todos: trabajadores, Estado, cooperativas”, dijo el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, Ricardo Peidro.

El sindicalista participó del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que contó con la participación de representantes del sector sindical y empresario y en el que se definió que el sueldo mínimo pase a 33.000 pesos.

LRA 42 Gualeguaychú

Marcelo Pagani, Secretario General de AGMER Entre Ríos, informó que hace un mes que se lleva a cabo la presencialidad completa de alumnos en las aulas y no hubo casos de alarma, ya que toda la actividad transcurre con normalidad. Luego, Pagani indicó que en el último Congreso se definió renovar el pedido al gobierno provincial de la inmediata apertura de paritarias para discutir salarios y convocar a elecciones generales e internas de autoridades.

LT 11 Concepción del Uruguay

El diputado nacional Marcelo Casaretto se refirió a la publicación en el Boletín Oficial del decreto que pasa el monto de ganancias a $ 175.000. El aumento es de $ 150 a $ 175.000 desde el 1° de septiembre, en tanto Casaretto había presentado un proyecto similar hace algunas semanas.

Géneros | Volver al inicio

LRA 2 Viedma

El Estado Nacional pedirá disculpas a Ivana y Abril Rosales, víctimas de violencia de género, por haberlas revictimizado en su búsqueda de justicia. La abogada sostuvo que se trata de acuerdo de solución amistosa.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

“Este 23 de septiembre es un día muy significativo para las mujeres, y en especial de las militantes políticas. Hoy es muy amplio el abanico de participación de las mujeres en todos los campos y cada vez se incorporan más derechos como el del cuidado, por ejemplo, que es producto de la militancia que excede a los partidos políticos. Presentaremos un libro, evento que se realizará mañana viernes 24, que trata sobre la memoria de la lucha de las mujeres durante la dictadura militar, y hoy, jueves 23, se hará una actividad referida al feminismo”, indicó la subsecretaria de Género, Diversidad y Disidencias del Chaco, Delia Pérez.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Transporte, Alexis Guerrera, junto a su par de Cultura, Tristán Bauer, participaron de la inauguración de una base operativa de control y fiscalización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en el predio de Tecnópolis.

Desde el móvil, Hernán Mundo dialogó con Guerrera aseguró que esta medida busca tener “más presencia del Estado en lo que respecta a la seguridad vial”. Sostuvo que es una de las decisiones que pidió el Presidente desde el inicio de la gestión que tiene por objetivo “introducir el concepto y la educación vial”.

LT 11 Comodoro Rivadavia

El Ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de Chubut, Leandro Cavaco, dijo: “La documentación ya está presentada, sobre todo la parte de relevamientos, y ahora quedará la emisión de los certificados de emergencia. Una vez que esto se concrete estamos a la espera de una próxima reunión para convocar al Comité de Crisis con organismos intermedios como INTA, SENASA, las asociaciones de productores, los municipios, etc.“.

LT 14 Paraná

La Campaña Nacional ´Cuidar en Igualdad´, apunta a reconocer a las tareas de cuidados como una necesidad, un derecho y un trabajo. Pilar Escalante, Subsecretaria de Políticas de Igualdad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, confirmó que según estimaciones previas a la pandemia realizadas por el Ministerio de Economía, si se contabilizase el trabajo de cuidado no remunerado, este representaría cerca del 16% del Producto Bruto Interno (PBI).

LRA 57 El Bolsón

Según se indicó desde la subsecretaría de Producción del Municipio, “el convenio inicial con el ministerio de Hábitat de Nación, que surge del relevamiento realizado entre las personas afectadas por los incendios del pasado 9 de marzo, fue de 250 módulos habitacionales”. Sin embargo, hasta el momento “ingresaron los fondos por la mitad (125).

LRA 52 Chos Malal

Vecinos y vecinas de la localidad neuquina recorrerán 400km hasta la Casa de Gobierno provincial para pedir la pavimentación de la Ruta Provincial N°21. Sostienen que el tránsito aumentó por las visitas a una curandera y cada vez hay más siniestros.

LRA 6 Mendoza

Viviana Burad, intérprete de lengua de señas y docente Universitaria, explicó la importancia de un día como hoy para visibilizar y “concientizar a la comunidad oyente sobre la importancia de proteger la identidad lingüista de las personas sordas”.

LRA 26 Resistencia

“Este aniversario lo hacemos con los festejos llamados ‘Chaco celebra’, que comienza con las estudiantina para los pibes que después de tanto tiempo podrán reunirse. Haremos una fiesta con un gran asado, campeonatos de deportes femenino y masculino y cerraremos con un festival popular”, indicó el jefe comunal, Walter Bulinqui Correa.

LRA 27 Catamarca

Se dio a conocer el informe general de la labor desarrollada en torno a la ceremonia de beatificación del fraile franciscano y obispo Mamerto Esquiú, concretada el pasado 4 de septiembre en Piedra Blanca, la cual comprendió tres días festivos.

La presentación se realizó mediante una conferencia de prensa ofrecida por los sacerdotes Julio Murúa (presidente), Fray Pablo Reartes (vocero) y Marcelo Amaya (secretaría), miembros de la Comisión Diocesana conformada para este acontecimiento especial, que estuvo integrada por representantes de la Diócesis de Catamarca y de la provincia Franciscana de la Asunción.

LT 14 Paraná

En el marco del Día Internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres que se conmemora cada 23 de septiembre, el Fiscal General en Ministerio Público Fiscal, José Candioti, destacó: “Estamos abocados a juicios y hay bastantes sentencias por trata de personas y también por trata laboral”.

LRA 6 Mendoza

La doctora Ivana Marinelli, médica pediatra y especialista en Terapia Intensiva del Hospital Pediátrico Doctor Humberto Notti, explicó las dificultades en la ocupación de camas de Terapia Intensiva que existen en el nosocomio y que se repite todos los años debido a las enfermedades respiratorias de la época. “En este momento, las UTI de niños están ocupadas y hemos tenido que expandirnos”, confirmó Marinelli.

LRA 26 Resistencia

“Este tema fue incorporado en el Código Penal de Argentina en 2013 con buena intención legislativa, pero considero que sin tutelar en forma efectiva el bien jurídico protegido que son los niños, las niñas y los adolescentes. El aumento del uso de internet durante la pandemia potenció los casos de grooming, con un crecimiento sostenido y vertiginoso. Las acciones de prevención son importantísimas, porque hay que poner en evidencia la necesidad de la acción de la familia, de la escuela y, por supuesto, la presencia del Estado”, señaló el titular de la Fundación Grooming Argentina, Hernán Bravo.

LU 4 Patagonia

Ivana Papaiani, Presidenta del Instituto Provincial de la Vivienda, expresó: “El Instituto está terminando de construir 216 unidades habitaciones con fondos nacionales. Tuvimos años paralizados esos fondos, pero a través del Ministerio de Desarrollo Territorial se han reactivado 40 mil viviendas en la Argentina y en Chubut tenemos este complejo de viviendas correspondientes a Kilómetro 12”.

LRA 7 Córdoba

El padre Mariano Oberlin, referente en materia de trabajo con los sectores más postergados, señaló: “Durante la pandemia se profundizaron las carencias. La gente no pudo salir a hacer las changas y eso generó un hueco muy grande”. Luego, Oberlin agregó: “La recesión económica afectó especialmente a los más humildes, algo que se vio contrarrestado al principio con políticas como el Ingreso Familiar de Emergencia”.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

Nacional Folklórica

Oscar “Cholo” Gómez Castañón charló con Nahuel Pennisi, guitarrista, compositor y cantante autodidacta.

Recordó los orígenes humildes de su familia, su etapa como músico callejero, y agradeció el gran apoyo recibido de parte de Luis Salinas, que lanzó su carrera en el ciclo Sin estribos.

Recién regresado de una serie de recitales en las Islas Canarias, anuncia una extensa gira por diversas ciudades del interior del país, que comienza el 1 de octubre.

Comentó que busca artistas locales que acompañen su actuación, algunas veces a través de representantes, pero también por medio de YouTube, lo que le permite conocer músicos jóvenes para ayudar a la promoción más federal de nuestra cultura.

Anunció a su vez la presentación de su trabajo Renacer, que tendrá lugar el 10 de diciembre en el Teatro Opera.

LRA 42 Gualeguaychú

Rosana Fiorotto, vocalista y música de Gualeguaychú, nos contó de sus vivos en streaming durante la pandemia y el desafío de esta nueva modalidad de ofrecer sus canciones.

Estamos trabajando en un nuevo proyecto con temas propios y queremos presentarlo en el Teatro Gualeguaychú.

LRA 26 Resistencia

“Es una iniciativa surge por la intención de saber la verdad de lo sucedido durante el terrorismo de Estado y homenajear a las mujeres del Chaco. El libro tuvo el apoyo de diferentes organizaciones, y es un trabajo que está abierto, en construcción permanente, donde el papel del testimonio de los sobrevivientes es fundamental, especialmente de las mujeres que pueden dar testimonio de quienes fueron víctimas y en todos ellos está presente la pulsión de vida, que es el título del libro”, indicó la escritora Ángela Méndez.

LT 12 Paso de los Libres

Belén tiene el orgullo de cantar y homenajear a Ramona Galarza, y de ser elegida para hacerlo. “Tengo la esperanza que si el trabajo se ve y se nota, las mujeres seamos visibilizadas” expresó la joven cantante. Después, anticipo: “En menos de un mes iré a grabar al Kirchner para el canal Encuentro y estaré comunicando cuando se acerque la fecha”.

LRA 1 Buenos Aires

Su nombre era Ricardo Eliecer Neftalí Reyes Basoalto y fue uno de los poetas hispanoamericanos más importantes del siglo XX.

Nació el 12 de julio de 1904, en la ciudad de Parral, región centro sur de Chile y murió el 23 de septiembre de 1973, en Santiago de Chile.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El relato de José Gabriel Carbajal por Radio Nacional.

LRA 57 Bolsón

El pasado fin de semana se disputaron las semifinales de la Liga Municipal de Básquet de El Bolsón. Estos encuentros fueron la frutilla del postre de una jornada que comenzó temprano con los encuentros que disputaron las categorías U15 y U13 masculino y mini básquet, donde los locales recibieron a Fontana de Trevelin. Luego fue el turno de la primera semi, donde Hielo Azul se impuso a Cerro Lindo 53 a 49. En la otra llave y tras tiempo suplementario Cerro Amigo venció a Cerro Perito Moreno 70 a 66. De esta manera Hielo Azul y Cerro Amigo disputarán la final de la primera Liga Municipal de nuestra ciudad.

LRA 19 Puerto Iguazú

La Confederación Argentina de Patinaje, los ministerios de Deportes y Turismo de Misiones y la Federación Misionera de Patinaje organizan en forma conjunta el Campeonato Nacional B de Patinaje Artístico en Puerto Iguazú que se realizará entre el 23 y el 30 de octubre.

Humor | Volver al inicio

Que sacudón…

Los alquileres aumentaron un 50% y me llama la atención leer los titulares cuando dicen, “Los alquileres “sufrieron” un aumento de…”. Aclaremos que los que sufrimos, somos nosotros.

Para mí la cuenta está mal y el aumento es mayor, si tenemos en cuenta que yo vivía en un tres ambientes y me mudé a un departamento de un ambiente y medio (Ahí tenés otro 50%).

Ni que hablar de los metros cuadrados de diferencia. Mi departamento es tan chiquito, que duermo con la cabeza en el dormitorio, el cuerpo en el comedor y los pies en la cocina.

Revisemos la nueva ley de alquileres, por favor.

CHOCOLATE POR LA NOTICIA