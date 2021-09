“Cuando no podamos garantizar la distancia debemos seguir usando el barbijo”

La Dra. Gabriela Piovano, infectóloga del Hospital Muñiz analizó algunos aspectos sobre las medidas anunciadas por la ministra de salud Carla Vizzotti y dijo “en este momento tenemos una baja de casos muy importante y sostenida”. Además explicó “no es que estábamos encerrados todos adentro de casa y ahora de golpe podemos nos dejan salir y no usar barbijo”. Comentó “cuando nosotros no podamos garantizar la distancia tenemos que seguir usando el barbijo”.

También se refirió sobre la variante Delta, “yo no me atrevería a decir que estas medidas de apertura de circulación no van a traer una consecuencia de rebrote”.

Aire Nacional