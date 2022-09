Diario de Radio Nacional 22/9/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - SESION ESPECIAL: El Senado debate la ampliación de la Corte Suprema de Justicia

LRA 1 Buenos Aires - AMPLIACION DE LA CORTE SUPREMA: Califican de injerencista la carta de la Cámara de Comercio de los EE.UU.

Nacional Rock - TRISTAN BAUER: “La Ciudad de Buenos Aires también está apoyando”

LRA 1 Buenos Aires - EDUARDO RINESI: "Lo que está en juego es la idea misma de una cosa pública común”

LRA 1 Buenos Aires - CARLOS CASTAGNETO: “No hay recesión en Argentina, al contrario, hay una gran expansión”

LT 14 Paraná - Acuerdos Cabandié y Bordet: Se reunieron para combatir los incendios forestales

LRA 28 La Rioja - Visita de Cabandié: Primera planta modulada en pellet de olivo de Latinoamérica

LRA 7 Córdoba - MARINA LLAO: "Los cambios le permiten a Schiaretti reforzar la línea ideológica"

LT 12 Paso de los Libres - Asignaciones específicas para Cultura: El Senado no trató el proyecto de prórroga

LRA 6 Mendoza Quino - Reforma de la Corte: “Los jueces tienen miedo”

LRA 6 Mendoza Quino - Legislatura provincial: Proponen incentivar el empleo para las víctimas de trata

LRA 21 Santiago del Estero - RICARDO DAIVES: Santiago del Estero tendrá dos Héroes Nacionales

LRA 1 Buenos Aires - ROBERTO MIRABELLA: Comenzó el plenario de comisiones en Diputados

LRA 42 Gualeguaychú - La protección de los Humedales: Su importancia para el ecosistema y la vida

LRA 13 Bahía Blanca - ALDO LEIVA: Una reparación para los soldados que fueron a Malvinas

LRA 43 Neuquén - GERMAN BUSAMIA: Investigan las cuentas del Ministerio de Desarrollo Social

LRA 1 Buenos Aires - Argentina y Vietnam: Profundizan sus acuerdos comerciales

LRA 1 Buenos Aires - Argentina avanza con obra clave: Para competir con el puerto de Montevideo

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

LRA 1 Buenos Aires

El oficialismo, junto a senadores aliados, consiguió el quorum necesario para habilitar la sesión especial en el recinto de la Cámara Alta para el tratamiento del dictamen de mayoría que propone la ampliación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia a 25 miembros.

El proyecto también propone la paridad de género entre los miembros de la Corte, así como también la regionalización de ellos.

Por su parte, Juntos por el Cambio, el principal bloque de la oposición, rechazó el proyecto pero bajó al recinto luego de haberse conseguido el quorum.

LRA 1 Buenos Aires

El doctor en Ciencias Políticas, miembro de la comisión directiva de Justicia Legítima y vicepresidente de la Federación Interamericana de Abogados, Ángel Bruno se refirió a el escrito que publicó la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham) en la que se expresó en contra de la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, proyecto de ley que trata el Senado.

En ese sentido expresó que "no sorprende", y consideró que se trata de una "injerencia", al tiempo que instó a "repudiarlo y seguir con nuestra agenda, para que se den cuenta que no son partícipes de un diálogo en estas condiciones".

Nacional Rock

En Rosca N' Roll hablamos con el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, a propósito del debate que habrá en el Senado sobre las asignaciones culturales.

Bauer explicó: “No son fondos que van al tesoro y después mediante el presupuesto se distribuye, va directo del INCAA a las bibliotecas populares”. Sobre el tratamiento en el Congreso, dijo: “Tenemos mucha esperanza que los senadores voten y que continúe este financiamiento de las industrias culturales y bibliotecas populares”.

LRA 1 Buenos Aires

A tres semanas del atentando contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el filósofo, Doctor en Historia y Ciencias Políticas analizó ese intento de magnicidio, la violencia discursiva y su impacto hacia la política y la sociedad. “El conjunto de discursos pone en evidencia la existencia de odio a la idea misma de que con esa persona o ese grupo hay que convivir”.

Eduardo Rinesi advirtió que “estamos ante un problema: lo que escuchamos bajo los discursos de odio, de estigmatización y rechazo no solo de dirigentes políticos sino de amplios sectores” de la sociedad.

Identificó como uno de los ejes centrales al analizar lo que sucede “los cuestionamientos de las propias reglas que permiten la convivencia entre grupos sociales que pueden ser distintos y tener proyectos diferentes y no tener simpatías mutuas”.

LRA 1 Buenos Aires

Rosario Lufrano, presidenta de Radio y Televisión Argentina (RTA), habló de la puesta en valor de la reinauguración de la Radio Nacional Rosario, bautizada “Roberto Fontanarrosa”, en honor al humorista gráfico nativo de la ciudad de Santa Fe.

“Pusimos en valor toda la radio porque la hicimos toda, convirtiéndola en el centro de la ciudad que va a volver a tener su vigor y su presente”, resaltó.

LRA 22 Jujuy

Moises indicó que "la reforma de la Constitución provincial no paga la factura de la luz ni el aumento del boleto del colectivo, creo que hoy esos son los problemas reales de los jujeños, pero no hay solución para eso porque a Morales solo le interesa seguir concentrando poder y sosteniendo un modelo en el cual los problemas de la gente queda afuera de la agenda de la gestión pública, buscando solamente intereses personales y políticos, no los intereses de los jujeños".

LRA 1 Buenos Aires

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) habló de las irregularidades encontradas por parte de diferentes contribuyentes y del intercambio de información con Estados Unidos.

“Vamos a tener una recaudación interanual récord, viene creciendo, es una de las metas que nos planteó el FMI. No hay una recesión en Argentina, al contrario, hay una gran expansión; tenemos que solucionar la inflación y la mejora de ingresos”, informó.

“Ya hemos mandado el convenio a EEUU para ver si podemos concretar el anhelo de tener online la información. Hemos alcanzado a más de 2500 personas humanas que mostraron diferencias con respecto a lo informado en el exterior”, declaró Carlos Castagneto.

LRA 13 Bahía Blanca

El secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia y Tecnología del ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, Diego Hurtado, dijo que “la ciencia necesita tiempo y acuerdos que estén por encima de las diferencias políticas y las alternancias de gobiernos”.

Ayer fue presentado en el Senado de la Nación el proyecto de ley que pone en marcha el Plan Nacional de Ciencia 2030 que el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Nación y que está siendo debatido a nivel de comisiones en la Cámara Alta.

LT 14 Paraná

Juan Cabandié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos, rubricaron una serie de convenios para robustecer la articulación, la financiación y la ejecución de acciones para el manejo del fuego. El primer convenio establece la transferencia a la provincial de 50 millones de pesos, los cuales serán destinados para la adquisición de bienes y servicios a favor de Entre Ríos.

LRA 28 La Rioja

Juan Cabandié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, visitó La Rioja para inaugurar una fábrica de pellet y firmar convenios junto al gobernador Ricardo Quintela, con el objetivo de entregar maquinaria vinculada a la gestión de residuos y al combate de incendios forestales por un monto superior a los 50 millones de pesos. En este sentido, Santiago Azulay, secretario de Ambiente y presidente del COFEMA, destacó las inversiones ambientales de la Nación en la provincia.

LRA 7 Córdoba

Llaó, analista política de la consultora JWC y becaria del CONICET, consideró que los cambios en el gabinete cordobés le permiten al gobernador Juan Schiaretti “reforzar una línea ideológica. No me parece que sea una oxigenación, pero tampoco una debilidad”. Tras esto, la analista agregó: “Hay un importante blindaje al Gobierno cordobés, ya que en Córdoba no se habla de Córdoba, sino del Gobierno nacional".

LT 12 Paso de los Libres

Al respecto, el periodista Gastón Fiorda señaló: “El proyecto de ley que extiende por 50 años las asignaciones para las industrias culturales del país, el cual ya cuenta con media sanción de Diputados, no fue tratado en el Senado, hecho que preocupa a más de 600 mil trabajadores del rubro que están en riesgo si esta ley no se termina aprobando”.

LRA 6 Mendoza Quino

La periodista Gisela Marsala realizó un informe sobre el tratamiento político y legislativo que ha tomado el proyecto del oficialismo para lograr un nuevo funcionamiento de la Suprema Corte mendocina.

En tanto, el magistrado Omar Palermo analizó la posibilidad que impulsa el Ejecutivo provincial.

LRA 6 Mendoza Quino

La Legislatura analiza el proyecto para crear el Plan Provincial de Empleo para Personas Víctimas de Trata.

Tras esto, Adrián Reche, el diputado radical autor de la iniciativa, dio detalles de la presentación, la cual trata de incentivar a las patronales para que contraten a personas que hayan sido víctimas de esta actividad.

LRA 21 Santiago del Estero

Se dio dictamen a un proyecto del ley del diputado nacional por Santiago del Estero, Ricardo Daives con el objeto de para declarar Héroes Nacionales a Juan Francisco Borges y Juan Felipe Ibarra por su contribución decisiva para la declaración de la Autonomía Provincial de Santiago del Estero, la paz regional y sentar las bases futuras del federalismo para toda la Nación Argentina.

LRA 1 Buenos Aires

Comenzó el debate en la Cámara de Diputados, en un plenario de comisiones, los proyectos de ley de humedales, en el marco de un fuerte reclamo de la sociedad y las organizaciones ambientalistas, mientras los incendios forestales provocados por personas o por la pronunciada sequedad siguen azotando campos y ciudades.

"Es central esta ley para ver como preservamos nuestros recursos naturales. Esperemos que pronto se convierta en ley y la mayor cantidad de diputados podemos encontrar posiciones", dijo el diputado nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella.

"Tengo la esperanza que pueda salir la ley y preservar el lugar donde vivimos", destacó.

La urgente sanción de una Ley de Humedales es reclamada desde hace años por organizaciones defensoras del medio ambiente y acompañada por una campaña de recolección de firmas que lleva reunidas 790 mil adhesiones.

LRA 42 Gualeguaychú

Florencia San Millán, perteneciente a la dirección de Ambiente de Entre Ríos, explicó la importancia de la conservación de los humedales y los beneficios que aportan para la vida y los ecosistemas.

LRA 13 Bahía Blanca

El diputado nacional Aldo Leiva dijo que “a los soldados nos hicieron sentir que éramos los responsables de la derrota, cuando las decisiones no pasaban por nosotros. Nos hicieron sentir unos parias cuando teníamos 19 años. La enorme mayoría de los caídos en Malvinas son soldados que fueron a cumplir con el servicio militar obligatorio”.

El legislador por Chaco y excombatiente se refirió al proyecto de "Reparación Histórica de Malvinas" en beneficio de quienes en cumplimiento de la Ley de Servicio Militar Obligatorio participaron de la Guerra de Malvinas en 1982.

LRA 1 Buenos Aires

Una mirada sobre el funcionamiento del Poder Judicial y el servicio de justicia, en el marco del comienzo de la sesión para debatir la ampliación de la Corte Suprema de Justicia en el Senado.

"El peor poder del Estado. El que no depende del voto popular. El que no paga impuestos. El que tiene una estructura endogámica y aristocrática. El que utiliza el lenguaje más hermético".

LRA 43 Neuquén

El funcionario se refirió al inicio de sumario para investigar las cuentas del Ministerio de Desarrollo Social de Neuquén. "Es el criterio habitual del Tribunal hacer el seguimiento para ver si de ella se desprende alguna situación de presunto perjuicio fiscal respecto a fondos públicos", dijo Busamia.

LRA 1 Buenos Aires

El embajador vietnamita en Argentina, Duong Quoc Thanh, afirmó la importancia que otorga su país al impulso de los nexos de cooperación con la provincia de Buenos Aires, al realizar una visita de trabajo a esa localidad argentina.

Al intervenir en una reunión con el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, el diplomático vietnamita manifestó su voluntad de intensificar y ampliar más el intercambio comercial con Buenos Aires.

Informó que Vietnam ha diversificado activamente sus relaciones comerciales y prestado mayor atención a la región de América del Sur en general, y a Argentina en particular.

En el contexto de que ambos países celebrarán el 50 aniversario del establecimiento de sus relaciones diplomáticas en 2023, resulta necesario promover una cooperación más fuerte entre las localidades, concentrada en los sectores con sus fortalezas como la agricultura y energía.

LRA 1 Buenos Aires

El gobierno de Alberto Fernández definió cómo financiará las obras para la apertura del Canal Magdalena, con el que pretende ganar soberanía portuaria. Podrá ofrecer mejores costos, reducir tiempos de navegabilidad y tomar carga que actualmente opera en el puerto de Montevideo.

La definición de cómo financiar el proyecto las obras de dragado surgió de una reunión entre el presidente Alberto Fernández y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Luego que el Congreso argentino sancione la Ley de Presupuesto, que incluye los fondos necesarios para concretar las obras, aproximadamente US$ 291 millones al tipo de cambio oficial, se dictará un decreto de Presidencia para delegar el trámite de licitación al gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

LRA 52 Chos Malal

El sindicato petrolero inició un paro total de actividades por la muerte de los tres operarios en la planta de New American Oil (NAO) de Plaza Huincul. "Es un paro por tiempo indeterminado para que quienes tengan poder de decisión generen un cambio radical en la seguridad", expresó Rucci.

LRA 21 Santiago del Estero

Fabián Framarín, secretario general de la Asociación Sindical Única de Recicladores Argentinos (A.S.U.R.A), en comunicación con Radio Nacional se refirió a los objetivos del congreso denominado “Contribuyendo al medio ambiente desde el reciclaje”. Los ejes que se abordaran en el encuentro serán: Educación ambiental, Reciclado y Desarrollo sustentable, mientras que en la tarde serán las mesas de trabajo con talleres.

En Santiago del Estero el sindicato es representado por Raúl Ferreyra como secretario General y María Valentina Fierro como secretaria de Capacitación, Cultura y Difusión.

LRA 2 Viedma

La referente de la Asociación Sindical de la Salud de Río Negro (ASSPUR) habló de la falta de reconocimiento en el sector y del “vaciamiento” de la Salud Pública. “Aprendimos de una manera abrupta que nos arrebataron nuestros derechos laborales”, señaló Albano.

LRA 1 Buenos Aires

Docentes porteños realizan hoy un paro de actividades en rechazo a la decisión del Gobierno porteño de realizar un día sábado las jornadas de capacitación denominadas EMI. La secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) Capital expresó su rechazo "a las políticas arbitrarias que vienen realizando desde hace un tiempo el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta".

LRA 1 Buenos Aires

El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que la tasa de desocupación en el segundo trimestre del año bajó al 6,9%, frente al 9,6% de igual período del año pasado.

Esta merma se dio a la par de un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 6,9% en el segundo trimestre del año respecto a igual período del 2021.

“La tasa bajó considerablemente respecto al 2021 que era de un 9% pero también es el registro más bajo desde el 2015”, destacó la economista del CEPA, Luciana Bilbao.

LRA 1 Buenos Aires

Obra que imagina un encuentro hipotético entre Eva Perón, Frida Kahlo y Simone de Beauvoir. Con autoría de Erika Halvorsen y con la actuación de Fabiana García Lago, Anabel Cherubito y Ana Celentano, la obra realiza su quinta temporada en El Tinglado y puede verse los viernes a las 20.

Cherubito contó cómo surgió la idea y expresó: "Eva Perón, Frida Kahlo y Simone de Beauvoir son tres personajes que admiro profundamente y Erika entendió perfectamente lo que quería contar". Sobre su papel de Simone de Beauvoir, Cherubito expresó: "La leo desde muy chiquita, sus libros y su historia me han acompañado toda la vida. Fue alguien muy importante para todas las mujeres".

Por su parte, Celentano se refirió a su interpretación de Eva Perón y dijo que "el desafío más grande fue pensar qué puedo aportar yo a la figura de Evita, en contraste con las otras dos figuras que también admiro mucho".

LRA 1 Buenos Aires

La señal pública e infantil Pakapaka presentó su nueva programación el lunes 19 y festejará su 12do. aniversario con una gran fiesta en “El Asombroso Parque de Zamba y Nina" en Tecnópolis el domingo 25. La directora del canal y gestora cultural anticipó algunas de las propuestas del festejo.

"Este domingo cerramos nuestra semana de celebración con una gran fiesta en el Asombroso Parque de Zamba y Nina, con un montón de actividades. A las 17 30 soplaremos las velitas con el gran baile de cumpleaños en el microestadio de Tecnópolis, así que los esperamos a todos", expresó.

Salviolo reflexionó sobre la historia de Pakapaka en Argentina y lo que significa: "Son 12 años de la primer pantalla educativa pública en el país, que inspiró a otras en la región. Con mucho reconocimiento, pero también que atravesó momentos difíciles, con menos producción y menos equipo. Pero que desde hace 3 años se refundó y está nuevamente muy bien posicionado. Tenemos que seguir honrando la innovación que el canal tuvo siempre. Es el primer canal en el mundo que tiene un consejo de chicos, que acompañan la pantalla, que crea contenidos y que reflexiona sobre las infancias".

LRA 29 San Luis

El viernes se estrenará en San Luis la película “La rebelión de las flores”. El documental narra la historia de 23 mujeres indígenas de diferentes regiones del país que en 2019 ocuparon el Ministerio del Interior de la Nación durante 11 días reclamando el cese de la muerte en sus territorios.

LRA 5 Rosario

Bajo el lema "Por una primavera sin muertes", Mumulá se reunió con funcionarios de Santa Fe para pedir la sanción de la Emergencia en Violencia de Género. “En lo que va del año se registraron 56 víctimas mujeres travestis-trans”, indicó Sosa.

LRA 4 Salta

En Santa Victoria Este, Salta, detuvieron a tres hombres en el marco de la causa que investiga el crimen de Jimena Salas ocurrido en 2017. Fueron acusados provisoriamente por "homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por el concurso predeterminado de dos o más personas y femicidio".

LRA 1 Buenos Aires

Hace 65 años nacía Carlos Jáuregui (1957-1996), primer presidente de la Comunidad Homosexual Argentina y fundador de la Asociación Gays por los Derechos Civiles.

En 1992 encabezó la primera marcha del Orgullo Gay Lésbico en Buenos Aires. Ayudó a impulsar el primer proyecto de unión civil y la inclusión de la orientación sexual en la cláusula anti-discriminatoria de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Igualmente presentó dos querellas contra el arzobispo de Buenos Aires por discriminación.

Jáuregui basó su activismo por la lucha por los derechos de las personas LGBT+ en la búsqueda de visibilidad mediática y política en los medios y en el último año de su vida publicó el libro Homosexualidad en la Argentina.

LRA 57 El Bolsón

El sábado 24 se realizará en Lago Puelo el Primer Encuentro de Mercados y Ferias de la Comarca. La iniciativa se dirige a fortalecer la producción de alimentos frutihortícolas de la comarca involucrando a localidades desde Epuyén a Bariloche para acompañar a ferias y mercados de la Comarca.

LRA 21 Santiago del Estero

El médico explicó que todas las personas están expuestas a la mucormicosis rinocerebral, pero sólo afecta a una parte de la población. "Fundamentalmente afecta a pacientes diabéticos y también puede haber pacientes trasplantados o con tratamientos oncológicos", señaló Serrano.

LRA 13 Bahía Blanca

La rectora de la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO), Andrea Savoretti, dijo que “uno de los desafíos que tenemos para 2023 es volver a una nueva normalidad, luego de la virtualidad que vivimos durante la pandemia”.

La UPSO está cumpliendo 22 años. La casa de altos estudios lleva a cabo un programa de educación superior deslocalizada, con actividades académicas presenciales en 26 localidades del Sudoeste Bonaerense.

LRA 14 Santa Fe

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación impulsa un proyecto de investigación interinstitucional del cual participa el Instituto Nacional del Agua, junto a más de veinte instituciones del ámbito científico y tiene como objetivo estudiar el socioecosistema fluvial Paraná-Paraguay.

LRA 17 Zapala

Durante la madrugada se produjo una explosión en la refinería New American Oil de Plaza Huincul. El intendente de la localidad confirmó la muerte de tres trabajadores.

LRA 25 Tartagal

El Frente Nacional Campesino (FNC) convoca a pequeños ganaderos y ganaderas a una Jornada por el Agua el lunes 3 de octubre en Coronel Juan Solá, Morillo. Integrantes de la organización dieron más detalles.

LRA 24 Río Grande

La funcionaria habló de los requisitos para acceder a viviendas en Desarrollos Urbanísticos Procrear II. Esta política urbanística impulsada por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, se extenderá a 18 provincias de todo el país.

LRA 1 Buenos Aires

El escritor y periodista de Telefe Noticias, uno de los primeros corresponsales deportivos en llegar a Qatar, contó sus primeras impresiones de dicho lugar y cómo se siente la previa al mundial de fútbol 2022.

"Plantamos la bandera Argentina, aquí ya hay periodistas de todo el mundo. Aquí ya está todo listo, podría arrancar mañana el mundial, respecto a la estructura. Tratarán de hacer una Copa del Mundo igual a cualquier otra. No va a haber tantas restricciones. Liberaron la venta de alcohol, así la gente de afuera no siente tanto el impacto cultural", expresó.

LRA 30 Bariloche

Se realizó el torneo Nacional de menores de squash en Puerto Madryn. Del evento participó la delegación barilochense junto a dos representantes de Esquel que pertenecen a la Asociación Rionegrina. Lomaglio destacó la experiencia que vivieron los principiantes.