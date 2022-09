“Fue una gran alegría ver que Cultura de la Ciudad también está apoyando”

En Rosca N´Roll hablamos con el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, a propósito del debate que habrá en el Senado sobre las asignaciones culturales.

Bauer explicó: “No son fondos que van al tesoro y después mediante el presupuesto se distribuye, va directo del INCAA a las bibliotecas populares”. Sobre el tratamiento en el Congreso, dijo: “Tenemos mucha esperanza que los senadores voten y que continúe este financiamiento de las industrias culturales y bibliotecas populares”.

Cuando se trató el proyecto en Diputados, la oposición no acompañó esta Ley y apuntó contra la gestión anterior: “Fue durante el gobierno de Macri que se llevó el Ministerio de Cultura a Secretaría. No me sorprende que los diputados de Juntos por el Cambio se abstengan o se ausenten”.

Por último, recordó el rol del Estado durante la pandemia y denunció que muchas veces no se valora la importancia de la cultura: "El Estado es fundamental para el fomento, sustento y desarrollo de la actividad cultural".

Primera Versión con Pablo Vázquez, lunes a viernes de 6 a 7hs

Seguinos

Twitter/NacionalRock937

Facebook/NacionalRock937

Youtube/NacionalRock937

Instagram/NacionalRock937

Spotify/NacionalRock937