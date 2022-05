Diario de Radio Nacional 22/5/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - GERMAN MARTINEZ: "Tenemos que ayudar a consolidar la agenda de Gobierno"

LRA 1 Buenos Aires - DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES: La Matanza reclamará en la Justicia una "deuda histórica millonaria"

LT 12 Paso de los Libres - NAYLA BOSCH: "Es necesario pensar Napalpí en clave regional"

LRA 1 Buenos Aires - MARIO OPORTO: “Si no hay síntesis va a ser muy difícil que se pueda sostener la unidad”

LRA 1 Buenos Aires - WADO DE PEDRO: "El desafío del peronismo es construir una Argentina federal"

LU 23 Lago Argentino - ROQUE FARFAN: "Las redes sociales estimulan una especie de infantilismo exacerbado"

LRA 1 Buenos Aires - RECUPERACION TRAS TERREMOTO: Construcción de más de 1500 viviendas en San Juan

LRA 1 Buenos Aires - El recuerdo de Mario Burgueño: Al cumplirse un año de su muerte

LRA 1 Buenos Aires - PABLO SEMAN: "La pandemia reabrió cosas que creíamos cerradas"

LRA 1 Buenos Aires - EL EX CENTRO CLANDESTINO: La Secretaría de DDHH repudió el acto de vandalización en "Olimpo"

LRA 1 Buenos Aires - LEONOR LARRABURU: “Las importaciones de cartón nos afectan a todos nosotros”

LRA 1 Buenos Aires - FERIA CLOUD MATCHMAKING: Se realizó una ronda de negocios entre empresas argentinas y chinas

LT 11 Concepción del Uruguay - RUBEN GENEYRO: "En Argentina permanentemente hay posibilidades de inversión"

LT 14 Paraná - JUAN JOSE BOSCHETTI: Preocupa el uso de semillas no fiscalizadas

LRA 1 Buenos Aires

El jefe del bloque de diputados del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez, aseguró hoy que el oficialismo debe "recuperar sintonía con la sociedad" y consolidar "la agenda de Gobierno", de cara a las elecciones del 2023.

"Tenemos que ayudar a consolidar esa agenda (la de Gobierno), que, en función de eso, podamos recuperar sintonía con la sociedad, y a partir de ahí tratar de ir incrementando las chances competitivas de nuestro espacio", afirmó el diputado en diálogo con El Destape Radio.

El legislador explicó que los integrantes del FdT deben "hablar menos" entre ellos mismos y "más con la sociedad".

Por otra parte, aseveró que su espacio debe ser capaz de "generar un proceso de síntesis sobre las distintas miradas que se están dando" en su interior para "generar unidad de acción" y así fortalecer "la gestión de Gobierno".

LRA 1 Buenos Aires

El municipio de La Matanza realizará una presentación judicial contra la ciudad de Buenos Aires para reclamar una "deuda histórica millonaria" que asciende a más de 100 mil millones de pesos en concepto de "tasas municipales adeudadas e impacto socioambiental y de desarrollo humano", por "una masiva deportación de pobres formando las villas en terrenos fiscales de la Nación" dentro del territorio de ese partido de la provincia de Buenos Aires.

LT 12 Paso de los Libres

En el marco de la sentencia que reconoció como genocidio la matanza de las comunidades qom y moqoit en Napalpí en 1924, Bosch señaló: "Es necesario pensar Napalpí en clave regional".

LRA 1 Buenos Aires

El historiador y ex diputado nacional, Mario Oporto, reflexionó al respecto de la situación dentro del peronismo, refiriéndose a los distintos grados de diferencia dentro del movimiento.

Resaltó que hay que ver “hasta donde se soporta una diferencia” y expresó: “Desde ya que creemos en un movimiento heterogéneo, policlasista, federal e intergeneracional como lo es el peronismo, que nació con muchas diversidades y la figura de Perón sintetizaba”.

“El tema es cuánta diferencia soporta la unidad”. “Cuando Perón brillantemente plantea que Brasil es el socio estratégico rompe con una tradición del nacionalismo que veía en Brasil como el enemigo histórico” destacó.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, sostuvo hoy que "el desafío del peronismo es construir una Argentina federal" y dijo que el futuro del partido pasa por "la libertad y la creatividad de las nuevas generaciones, libres de prejuicios y de condicionamientos".

"Todavía somos un país unitario y el desafío del peronismo es construir una Argentina federal. El federalismo es real si hay trabajo genuino privado que dignifique a la familia argentina, sino seguiremos siendo un gran puerto", dijo De Pedro al participar en Mendoza del encuentro "Peronismo futuro" convocado por el PJ de esa provincia.

Del encuentro participaron el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el gobernador bonaerense Axel Kicillof; el de San Juan, Sergio Uñac y el exmandatario Juan Manuel Urtubey, entre otros referentes del justicialismo a nivel nacional.

LU 23 Lago Argentino. Calafate

Dialogamos con el filósofo Roque Farfán sobre la ética y el uso de las redes sociales.

En la charla, Farfán propuso revalorizar la filosofía como práctica en la formación del sujeto, para por ejemplo pensar los usos de los dispositivos en los que estamos insertos como las redes sociales.

Afirmó que cada vez que alguien se pronuncia en las redes, aunque tenga más o menos seguidores debe prever su responsabilidad. "Toda practica tiene su responsabilidad, sea comunicacional, política o terapéuticas y eso hay que hacerlo notar" explica criticando los usos catárticos de las redes sociales.

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 23 Radio Nacional San Juan, la periodista Verónica Báez, se refirió a la actualidad de la provincia tras el terremoto que sufrió el pasado año y los avances en la construcción de viviendas.

Se refirió al terremoto del 17 de enero de 2021, el cual dejó a muchas familias en la calle: “Estábamos transitando también la pandemia, con este mal se acrecentó la preocupación en las zonas de Pocito y Rivadavia, donde muchas viviendas no tenían las características sísmicas y quedaron bastante dañadas”.

“En esos días llovió en San Juan y esos adobes que quedaron fueron un caldo de cultivo muy duro para los sanjuaninos, se movilizo mucho la provincia para ayudarlos. Afortunadamente hubo asistencia inmediata del gobierno provincial y nacional” resaltó.

LRA 1 Buenos Aires

El recuerdo de Mario Burgueño

Al cumplirse un año de su muerte

El 20 de noviembre de 2021 se puso en marcha el transmisor de 100 KW, en la planta transmisora de LRA 24 Radio Nacional Rio Grande. En esa ocasión con la presencia de la por entonces secretaria de Medios y Comunicación Publica, Valeria Zapesochny; la Presidenta de RTA, Rosario Lufrano y el director de Radio Nacional, Alejandro Pont Lezica, se anunció que la planta llevaría el nombre de Mario Burgueño.

Desde el 31 de marzo pasado y en el marco de una ceremonia cargada de emoción, que contó con la presencia de su esposa Fanny y su hijo Leandro, la planta lleva su nombre.

Una trayectoria radial de casi 50 años, que comenzó en los años ’70. En 2004 llegó a la Subgerencia Operativa de Radio Nacional, para entablar con los años una relación cotidiana con los equipos técnicos de las 49 filiales (102 emisoras) que componen la cadena federal.

“No hay imposibles para los que hacemos la técnica de radio Nacional”, era una de sus frases de cabecera.

“Contagiaba el entusiasmo cada vez que se resolvía algún problema técnico. Y qué decir cuando se ajustaba el transmisor de alguna emisora y lograba una cobertura de más kilómetros. Siempre se destacaba su espíritu de equipo y la capacidad y talento de todos los compañeros de Nacional, especialmente de los técnicos que tenemos”, dijo Alejandro Pont Lezica.

LRA 1 Buenos Aires

El antropólogo Pablo Semán se refirió al libro que escribió en colaboración con Fernando “Chino” Navarro, el cual indaga al respecto de las juventudes en la pandemia.

En este sentido, se refirió al libro ‘Dolores, experiencias, salidas’: “Nosotros intentamos retratar una situación muy compleja, donde hay muchos tonos, algunos deprimentes, muy terribles y al mismo tiempo esfuerzos de muchisma gente de tratar de salir de situaciones de perdida”.

“El balance es muy negativo y eso hay que asumirlo, pero en el medio hay un empeño de los jóvenes para salir, ante todo”. “Se cayeron relaciones familiares, relaciones laborales, tras eso hubo recuperaciones, pero el cuadro que queda es muy preocupante” expresó.

LRA 1 Buenos Aires

La Secretaría de Derechos Humanos manifestó hoy su repudio al acto de vandalización que sufrió la radio que funciona en el ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) "Olimpo" el pasado domingo por la noche, cuando "personas aún no identificadas" irrumpieron en el predio para provocar daños demostrando "el odio de una minoría de la sociedad".

"En la noche del domingo 15, personas aún no identificadas descargaron los matafuegos existentes en el lugar sobre la consola y equipos de transmisión, lo que provocó daños todavía no precisados y la consecuente interrupción de la programación habitual", informaron desde la secretaría a cargo de Horacio Pietragalla Corti en su cuenta de la red social Twitter.

El organismo precisó que también se descargó el contenido de los extintores "en el lugar de reclusión de las personas detenidas-desaparecidas durante la dictadura cívico-militar".

LRA 1 Buenos Aires

La referente de la cooperativa “El amanecer de los cartoneros” e integrante de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), Leonor Larraburu, habló del origen de la organización, nacida en el “98’ con 5 compañeros”, “para el 2001, a raíz de la crisis, se buscó mejorar la organización de la cual hoy tenemos un sistema de recolección y reciclaje más estable, nucleando a más 200 mil cooperadores en todo el país, la cooperativa más grande de la Argentina”.

LRA 1 Buenos Aires

El Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, la Embajada de la República Popular China en Argentina y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI) participaron en un encuentro denominado "Feria Cloud Matchmaking China-Argentina 2022", en el marco de las celebraciones por el 50° aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

El evento, que se llevó a cabo durante de la víspera de manera virtual, fue organizado por el ICBC Argentina y la Fundación ICBC.

La actividad consistió en 71 reuniones de negocios entre 26 empresas chinas y 26 argentinas, para lo cual se seleccionaron compañías productoras de vinos, carnes, lácteos, cítricos y otros productos argentinos de alta calidad, de manera de ampliar las oportunidades comerciales y de promover los negocios bilaterales entre los dos países.

LT 11 Concepción del Uruguay

Geneyro, a cargo de Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), se refirió a la llegada a nuestro país de una delegación de 19 empresas del sector del software y servicios informáticos para promocionar esa industria, la cual anualmente exporta más de 2.000 millones de dólares, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de negocios.

Luego, Geneyro agregó: "En Argentina permanentemente hay posibilidades de inversión".

LT 14 Paraná

La Bolsa de Cereales de Entre Ríos fue sede de la Jornada de Actualización de Semillas, organizada por la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (CASEM), en la cual se abordó la situación de la semilla fiscalizada en nuestro país. Después del evento, el titular de CASEM, Juan José Boschetti dijo: “Existe preocupación porque cada vez se hace menos semilla fiscalizada”, y luego destacó que se trabaja en conjunto con el INASE para avanzar en mayores controles. “Hay muchas bolsas blancas, que son semillas comercializadas ilegalmente, mucha semilla que no está fiscalizada y, por ende, se termina sembrando cualquier cosa”, afirmó Boschetti.

LRA 1 Buenos Aires

Víctor Heredia repasó la obra musical del cantautor y poeta Alberto Cortez, quien cuenta con más de cuarenta discos publicados y a lo largo de su trayectoria fue premiado en todo el mundo, obteniendo entre otros, el Grammy Latino a la excelencia y la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en España.

La producción de Cortez en sus orígenes mostraba influencias del tango, el folclore argentino y el cancionero popular de Hispanoamérica. La mayor parte de su obra consta de temas de su autoría aunque fue precursor en musicalizar a muchos poetas del siglo de oro y contemporáneos. Entre los principales éxitos de Cortez se encuentran los temas, "Cuando un amigo se va", "En un rincón del alma", "Callejero", "Mi árbol y yo", "A partir de mañana", "Te llegará una rosa", "Castillos en el aire" y "El abuelo".

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión de “Estación Piazzolla” Víctor Hugo presentó al multipremiado armonicista rosarino, Franco Luciani, quien compartió escenario con los más grandes músicos argentinos e internacionales, y en muchos de sus discos incorpora la obra de Piazzolla.

El músico contó sobre el inicio de su relación con la música de Astor, como fue cautivado por ese universo musical y el valor de la obra de Piazzolla en el mundo. También se refirió a las emociones al interpretar esta música, el ejercicio de la improvisación y recordó la historia acerca del deseo de Astor por tocar la armónica antes de convertirse en bandoneonista.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista y escritor, Ricardo Grassi, se refirió a la presentación de su libro “Periodismo sin aliento” en Paris y la historia de la revista “El Descamisado”, de la que fue director.

Al respecto de la repercusión de su libro en Francia: “Les interesó porque creo que vieron un retrato de nuestra generación que era así no solo en nuestra Argentina, sino en todo el mundo”.

“Vieron la conexión de esa forma de ejercer el periodismo, de comunicar y trayéndolo al hoy, que pasa con el modo de actuar de los medios de comunicación, que pasa con el papel de los medios sociales”.

En tanto a la importante revista y el cambio de nombre de esta: “Cerraron El Descamisado porque la policía había matado a un villero, publicamos la nota y en el artículo transmitimos una acusación a López Rega de ser el responsable de ese asesinato y publicamos que la organización montoneros lo sentenciaba a muerte”.

LRA 1 Buenos Aires

El equipo de Mundo Disperso abordó la historia del Aserejé, la canción compuesta por Las Kétchups inspiradas en Diego Armando Maradona.

Sumado a eso, Saborido y Miguez repasaron la historia de la palabra “boicot”, la cual fue tomada del apellido del inglés Charles Cunningham Boycott (1832-1897), un administrador del condado irlandés quien sufrió un bloqueo por parte de los arrendatarios a raíz de las duras medidas decretadas contra estos.

LRA 1 Buenos Aires

Alicia Barrios hablo con Napoleón Castellote que es cocinero e investigador de la cocina autóctona norteña. Napo contó cuál es la variedad de guisos que podemos comer en otoño, las especias y sabores posibles y además nos regaló una receta excelente de guiso de lentejas para poder hacer en casa para compartir en familia.

En la segunda parte del programa Alicia conversó con Lucas Guerriero, de 27 años, geólogo por la Universidad Nacional de La Plata y becario de CONICET quien contó detalles de su viaje a la Antártida en una expedición de estudio de los volcanes de la zona.

LT 12 Paso de los Libres

Estenaga hizo referencia al 75° aniversario de inauguración oficial del Puente Internacional "Agustín P. Justo-Getulio Vargas", el cual une Paso de los Libres con Uruguaiana.

LT 11 Concepción del Uruguay

El director de Salud Ambiental del municipio, Pablo Guillaume, indicó que en las próximas semanas se llamara a licitación para la obra de ingreso y la garita de seguridad al predio.

Tras esto, el funcionario municipal aclaro que el objetivo es que en agosto de este año ya esté operativa la planta, luego de informar que todas estas obras se están llevando a cabo con fondos municipales.

LT 12 Paso de los Libres

La licenciada Roxana Román, perteneciente al área de comunicación del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), hizo referencia al nuevo concurso audiovisual para alumnos del nivel secundario de la provincia, que está relacionado con el Día Mundial del Medio Ambiente, el cual se celebrará el próximo 5 de junio.

Román informó que los concursantes tendrán que realizar una producción audiovisual de hasta tres minutos de duración donde se reflejen estilos de vida ambientalmente sostenibles en sus comunidades, y el curso ganador tendrá como primer premio un viaje a los Esteros del Iberá.