"Las redes sociales estimulan una especie de infantilismo exaservado"

Dialogamos con el filósofo Roque Farfán sobre la ética y el uso de las redes sociales.

En la charla, Farfán propuso revalorizar la filosofía como práctica en la formación del sujeto, para por ejemplo pensar los usos de los dispositivos en los que estamos insertos como las redes sociales.

Afirmó que cada vez que alguién se pronuncia en las redes, aunque tenga más o menos seguidores debe prever su responsabilidad. "Toda practica tiene su responsabilidad, sea comunicacional, política o terapeuticas y eso hay que hacerlo notar" explica criticando los usos catarticos de las redes sociales.

También aclaró que la subjetividad dominante que promueven las redes es la subjetividad troll, cuya característica principal es la reactividad y el odio. "Hay un estímulo constante a la expresión, una especie de infantilismo exaservado. Como que hay que consentir a ese sujeto sujeto infantil, que berrea y chilla" explica y ejemplificó con una serie de personajes que diariamente se ven en los medios de comunicación y redes sociales. "Encontramos un sujeto infantilizado al que no se les pide razones, no se le pide una posición ética. Y creo que en algun punto llegamos a este lugar poque cargamos demasiado las tintas en la información y no, en la formación".

Roque Farfán es investigador Adjunto del Conicet, Doctor en filosofía y Licenciado en Psicología por la Universidad Nacional de Córdoba; miembro investigador del Programa de Estudios en Teoría Política (CIECS-Conicet), donde dirige el grupo de Pensamiento Materialista.

Escuchá la entrevista completa en: