Diario de Radio Nacional 22/10/2022

LRA 1 Buenos Aires - 22 de octubre - Día Nacional del Derecho a la Identidad

LRA 1 Buenos Aires - Espacio para la memoria - Abuelas de Plaza de Mayo: 45 años de una lucha y una búsqueda que no cesa

LRA 7 Córdoba - ESTELA DE CARLOTTO, presidenta de Abuelas: “La jueza me dijo: ´Encontramos a tu nieto´, y me vino como una luz al alma"

LRA 1 Buenos Aires - En Moreno - Alberto Fernández afirmó que la salud "es prioridad para el gobierno”

LRA 1 Buenos Aires - HUGO YASKY, diputado nacional: "Las recetas ortodoxas no permiten salir de la crisis, la profundizan"

LRA 1 Buenos Aires - JUAN ALONSO, periodista: "La causa de Revolución Federal está teniendo una gravedad institucional inusitada"

LRA 1 Buenos Aires - DANIEL ROSATO, sobre el gasoducto ´Néstor Kirchner´: “Aquí hay algo mucho más amplio, que es el futuro de la Argentina"

LRA 1 Buenos Aires - Historia real - Pedro Peretti presentó ´FAA. De los orígenes a la traición´

LT 14 Paraná - Cancillería - Para Bordet el crecimiento debe apuntar a reducir las desigualdades

LT 14 Paraná – Colectivos - Este lunes buscarán frenar el paro de 72 horas

LRA 1 Buenos Aires

En 2004, el Congreso de la Nación instituyó al 22 de octubre como el Día Nacional del Derecho a la Identidad, en homenaje a la lucha iniciada por las Abuelas de Plaza de Mayo en 1977.

Esta fecha busca promover la reflexión sobre un problema vigente en nuestro país, siendo su objetivo localizar y restituir a sus legítimas familias a todas las niñas y los niños apropiados ilegalmente por la última dictadura cívico-militar.

En tanto, durante 45 años la labor de Abuelas ha estado guiada por la consigna innegociable: Memoria, Verdad y Justicia.

LRA 1 Buenos Aires

Creada en 1977, Abuelas es una organización no gubernamental que se conformó con el objetivo de localizar y restituir a sus familias legítimas a las y los niños desaparecidos por la última dictadura cívico-militar, instaurada el 24 de marzo de 1976.

Aquel régimen autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” desapareció a 30 mil personas de todas las edades y condiciones sociales, mientras que centenares de bebés fueron secuestrados con sus padres o nacieron durante el cautiverio de sus madres embarazadas. Hasta el momento, Abuelas de Plaza de Mayo ha restituido la identidad de 130 nietas y nietos, mientras mantienen la búsqueda de más de 300.

LRA 7 Córdoba

Estela, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, se refirió a la lucha constante de Abuelas, entidad que cumple 45 años, señalando: “La jueza me dijo: ´Hemos encontrado a tu nieto´. Bueno, ahí pegué un salto, me vino como una luz al alma y nos abrazamos y lloramos juntas con la jueza”.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente sostuvo que “garantizar la salud pública es prioridad para el gobierno”, y luego aseguró que el “Estado tiene que estar presente”, al encabezar la entrega de 344 ambulancias en la planta COLCAR, ubicada en la localidad de Moreno, donde fue acompañado por Carla Vizzotti, la ministra de Salud.

LRA 1 Buenos Aires

Yasky, quien también es secretario General de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), se refirió a la actualidad nacional, señalando: “Estamos en un momento donde los grupos del poder económico se benefician con ganancias extraordinarias en plena crisis y buscan poner límites a la posibilidad de que el crecimiento se pueda volcar en una distribución equilibrada de la sociedad, con cientos de trabajadores por debajo de la línea de la pobreza”.

LRA 1 Buenos Aires

Alonso reflexionó sobre las causas que investigan las amenazas y el atentado realizado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, expresando: “La causa de ´Revolución Federal´ está teniendo aristas de una gravedad institucional inusitada. No recibieron por parte del grupo Caputo la cifra de 7 millones de pesos, sino que recibieron 13 millones”.

LRA 1 Buenos Aires

Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos, reflexionó acerca de la construcción del gasoducto ´Néstor Kirchner´ y sus consecuencias en la economía, a través de la generación de puestos de trabajo y su influencia en el desarrollo del país, diciendo: “Aquí hay algo mucho más amplio, que es el futuro de la Argentina. Cuando nosotros hablamos de soberanía energética, hablamos de que la Argentina podría tener independencia energética en cuanto al gas en tres años”.

LRA 1 Buenos Aires

Peretti habló de ´La Federación Agraria Argentina. De los orígenes a la traición´, el libro de su autoría que recorre la historia desde los orígenes de la FAA hasta sus virajes ideológicos contrapuestos a sus ideas iniciales.

En ese sentido, Peretti hizo referencia a la importancia de recordar los inicios de la Federación Agraria “porque han cambiado la historia y las consecuencias de esa mala lectura histórica hizo que una organización creada para defender a los eslabones más débiles agrarios terminó plagiada para proteger a los sectores más poderosos”.

LT 14 Paraná

Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos, participó de un encuentro de la CEPAL, el cual fue organizado por la Cancillería, y reafirmó la necesidad de fortalecer las estrategias con perspectiva federal para que el crecimiento económico esté acompañado por un desarrollo social y humano que reduzca las desigualdades.

LT 14 Paraná

Empresarios y representantes del Gobierno nacional se volverán a reunir formalmente el lunes próximo en el Ministerio de Trabajo para intentar desactivar el paro por 72 horas que lanzó la Unión Tranviarios Automotor (UTA) desde el próximo martes.

En tanto, las provincias reclaman más fondos para el transporte en el interior del país.

LRA 4 Salta

Al respecto, Daniel Rojas, periodista especializado en temas legislativos, afirmó: "La articulación fue acordada tras un plenario con Matías Cánepa, el ministro de Educación salteño. En base a su conocimiento territorial, los senadores colaborarán en la definición de las prioridades en materia de infraestructura, recursos humanos, oferta educativa, becas y fondos para la alimentación escolar, con las que se confeccionará el proyecto de Presupuesto 2023 del área”.

LRA 1 Buenos Aires

Pacho O’Donnell conversó con Mucci, quien fue reconocida por su programa de periodismo cultural denominado ´Los siete locos´, el cual lleva más de 30 años en la TV Pública.

En la charla, Cristina dijo: “Me resulta muy difícil de imaginar no hacer el programa y ya soy parte de la continuidad de la televisión argentina”.

LRA 27 Catamarca

La provincia será sede de una nueva edición del Festival ´Guitarras del mundo´, evento que será transmitido por Radio Nacional y contará con la participación de 33 sedes de todo el país y 12 intérpretes de distintas partes del mundo.

En tanto, Juan Falú, director musical del festival, informó que ya comenzaron las presentaciones de este año en la cúpula del CCK.

LU 23 Calafate

Daniel Godoy, presidente de la Comisión de Fomento de Tres Lagos, dio los detalles de los artistas que actuarán en esta primera edición del ´Festival del Viento´, el cual abrirá la temporada 2022/2023.

LRA 4 Salta

La columna de Rodrigo Solá en la Radio Pública se denominó ´Civiles al banquillo´, y estuvo relacionada al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revocó la absolución del empresario Marcos Levín por el secuestro y tortura de un trabajador, ordenándole a la Cámara de Casación Penal que dicte condena por delitos de lesa humanidad.

LRA 14 Sata Fe

Milagros y Marcelo, integrantes de ´Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Santa Fe´, expresaron su repudio ante la decisión tomada por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe contra los ex policías federales acusados por el asesinato de tres integrantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) durante 1976.

Por este motivo, la organización destacó que "los derechos humanos deben ser siempre la base de nuestra democracia, y por eso rechazamos el vergonzoso fallo del Tribunal Oral Federal de Santa Fe".