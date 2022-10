"Las recetas ortodoxas no permiten salir de la crisis, la profundizan"

Hugo Yasky, Secretario General de la Central de trabajadores de Argentina CTA, y Diputado Nacional por el Frente de Todos, dialogó con “A las fuentes” para analizar las distintas miradas expresadas el ultimo 17 de octubre, el debate sobre el presupuesto nacional 2023 bajo los parámetros del FMI y las alternativas de abandonar la agenda ortodoxa marcada por la derecha.

Al respecto indicó que estamos en un momento donde los grupos del poder económico se benefician con ganancias extraordinarias en plena crisis y buscan poner límites a la posibilidad de que el crecimiento se pueda volcar en una distribución equilibrada de la sociedad, con cientos de trabajadores por debajo de la línea de la pobreza. Asimismo, manifestó que nuevamente se están viendo signos de recesión, caída del consumo en los mercados de cercanía y situaciones que no se resuelven con el crecimiento económico ni con generación de empleo, demostrando que las recetas ortodoxas no permiten salir de la crisis, si no que la profundizan.

También, se refirió al documento leído en el acto del 17 de octubre donde se marcan las coincidencias básicas que deben ser retomadas para resolver las necesidades de quienes se encuentran bajo la línea de la pobreza e incluir estas cuestiones en la discusión del próximo presupuesto. Además, reflexionó sobre el requisito de que la movilización popular sea el motor para que las criticas planteadas logren la correlación de fuerza necesaria, sea el motor para producir esos cambios y evitar que la derecha tenga la posibilidad de abrirse paso.