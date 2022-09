Diario de Radio Nacional 21/9/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - FERNANDEZ ANTE EMPRESAS DEL SECTOR: El Gobierno apuesta al desarrollo energético como "política de Estado"

LRA 1 Buenos Aires - Encuentro en Estados Unidos: Argentina y Francia alertan al mundo para poner fin a la guerra en Ucrania

LRA 1 Buenos Aires - NESTOR ESPOSITO: Cristina Kirchner asumirá su defensa en el juicio por la obra pública

LRA 1 Buenos Aires - FABIAN CATANZARO: "El mayor pecado de Cristina es que le dio impulso a la obra pública"

LT 14 Paraná - DORA BARRANCOS: “Cristina es esa perpetuidad fundamental de un desafío de ideas”

LRA 6 Mendoza Quino - DANIEL FILMUS: Argentina anuncia inversión millonaria en ciencia dentro de siete provincias

LRA 27 Catamarca - RUBEN GENEYRO: El INTI trabaja en Catamarca y en La Rioja exportando de manera sustentable

LRA 24 Río Grande - KATOPODIS EN RIO GRANDE: "Nación invirtió más de 24 mil millones en obra pública para la provincia"

LRA 1 Buenos Aires - DANIEL GOLLAN: Presentan cuatro proyectos de ley sobre la eutanasia

LRA 7 Córdoba - VALERIA PLAZA: "No hay nombres que den cuenta de un cambio en la política de seguridad"

LRA 6 Mendoza - Reforma de la justicia: De Marchi cuestiona que se naturalicen pertenencias políticas en la Corte

LRA 1 Buenos Aires - Martín Fierro Radio 2021: Nueve nominaciones de la Radio Pública

LRA 29 San Luis - ENTREVISTA A ROBERTO SALVAREZZA: Los desafíos de la industria del litio y el desarrollo tecnológico argentino

LRA 1 Buenos Aires - CORONAVIRUS: El Ministerio de Salud declaró la no obligatoriedad del uso del barbijo

LRA 1 Buenos Aires - 300.000 RESERVISTAS RUSOS: Putin reforzará el frente en Ucrania con una "movilización parcial"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A CAROLINA MOISES: "La reforma constitucional es totalmente vacía e inoportuna"

LRA 1 Buenos Aires - CENTRO DEL CONOCIMIENTO: Se realizó la jornada forestal con el primer congreso del mueble

LRA 21 Santiago del Estero - CONCEJALES: Aprobaron el aumento en el precio del boleto de colectivo a 50 pesos

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A WALTER CORREA: "Vamos a articular el Ministerio de Trabajo bonaerense con el territorio"

LRA 4 Salta - LUCIA SPINATTO: La Colmena es la primera cooperativa de bioconstrucción en Salta

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente disertó en Houston, ante directivos de las 30 empresas más importantes del sector energético, en la última actividad oficial de su gira por Estados Unidos, antes de emprender el regreso a Buenos Aires. Fernández aseguró que uno de los "objetivos centrales" de su Gobierno es producir "divisas genuinas" y, en ese sentido, afirmó que su administración apuesta a un desarrollo energético como una "política de estado".

En ese sentido, resaltó las "extraordinarias perspectivas" que ofrece la "exportación de gas y, en particular, de gas natural licuado", aseguró que las reservas de gas no convencional "alcanzan para 170 años de abastecimiento del mercado doméstico argentino" y reafirmó que su Gobierno tomó la decisión de hacer gasoductos para aumentar las ventas al exterior.

"Argentina tiene una enorme oportunidad y no tenemos que desaprovecharla", expresó, al tiempo que exhortó a los empresarios del sector energético a "profundizar las inversiones y el trabajo conjunto" para "cuanto antes sacar el gas" del yacimiento Vaca Muerta para "la Argentina y el mundo".

LRA 1 Buenos Aires

Tras el encuentro que mantuvieron Alberto Fernández y Emmanuel Macron junto a otros 7 presidentes sobre temas vinculados a la energía, los mandatarios afianzaron posiciones comunes para buscar una "salida" al conflicto bélico.

El mandatario francés convocó a esa reunión privada a mandatarios que representan a los bloques del G20, la Unión Africana y la Celac, para discutir el escenario internacional abierto a partir de la guerra, sobre todo en lo referido a la cadena de suministros y la provisión de bienes y servicios.

Fuentes oficiales adelantaron a esta agencia que "habrá novedades" sobre las definiciones que se tomaron en ese encuentro, aunque aclararon que aún es prematuro darlas a conocer.

"Fernández y Macron hablan muy seguido, tienen una relación amistosa y política fuerte que se incrementó en estos meses porque hablan mucho de posibles salidas para la situación de la guerra, y la charla de ayer fue la continuidad de eso", añadieron las fuentes.

LRA 1 Buenos Aires

La diputada nacional Karina Bachey (JxC-PRO) resolvió desvincular a su asesora Brenda Selva por tomar la defensa de uno de los detenidos por el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner.

Salva es defensora de Gabriel Carrizo, junto con Gastón Marano, que fue asesor hasta hace pocos días del senador nacional por Chubut de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres, en la Comisión Bicameral de Inteligencia.

En ese sentido, la diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Entre Ríos, e integrante también de la Comisión Bicameral de Inteligencia, Blanca Osuna expresó que siguen los interrogantes sobre el financiamiento del atentado contra la Vicepresidenta, al tiempo qué se preguntó cuáles son los vínculos o propósitos que llevan a los letrados a defender al jefe de los imputados por el hecho, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, y sus vínculos con el PRO.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista especializado en judiciales analizó la segunda jornada del alegato final de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el juicio por supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre el 2003 y 2015. A su vez, confirmó que la ex mandataria tomará parte de su propia defensa el próximo viernes, en su condición de abogada y de acuerdo al artículo 104 del Código Procesal Penal que así lo prevé.

Néstor Espósito señaló que si bien “el que acusa tiene que demostrar la responsabilidad penal del acusado, en este juicio es al revés porque Cristina arrancó la etapa de alegatos con la presunción de culpabilidad y la defensa tiene que explicar y justificar la inocencia”.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario gremial de la Federación del Personal de Vialidad Nacional se refirió a la causa Vialidad y acusó a un sector del Poder Judicial de estar "perjudicando y salpicando a los trabajadores", ya que se "crea un discurso siniestro para generar luego las condiciones de intervenciones, concesiones y hasta privatizaciones", advirtió.

Fabián Catanzaro resaltó que "el mayor pecado que hicieron Néstor Kirchner y Cristina Fernández es que le dieron y devolvieron un impulso a la obra pública".

Tras describir lo realizado durante el kirchnerismo y en el gobierno de Mauricio Macri, expresó que "el macrismo vino con otro proyecto, querían un Estado bobo".

LT 14 Paraná

Barrancos, quien es socióloga e historiadora feminista, visitó los estudios de LT 14 Radio Nacional Paraná y al referirse al intento de magnicidio contra la vicepresidenta, expresó: “Cristina es esa perpetuidad fundamental de un desafío de ideas”, y luego sostuvo: “La justicia debe investigar porque es una obligación republicana inexorable”.

LRA 6 Mendoza Quino

Filmus informó que se trata de proyectos de infraestructura para San Luis, Misiones, Corrientes, Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, en el marco del programa “Construir Ciencia”, el cual contempla una inversión inédita de 3.605 millones de pesos, más un espacio de desarrollo de 14.500 metros cuadrados destinados a fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

LRA 27 Catamarca

Al respecto, Geneyro, titular del Instituto Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI),

se refirió al trabajo que realizan en Catamarca y en La Rioja con el sector olivícola para que las principales actividades de exportación sean respetuosas del ambiente y tengan una mirada sustentable.

LRA 24 Río Grande

En el marco de su visita a la ciudad de Río Grande, el Ministro de Obras Públicas de Nación Gabriel Katopodis cumplió con una apretada e intensa agenda, dentro de la cual visitó obras, participó de la inauguración del Centro Integral de la Mujer y realizó la presentación de un plan de obras nacional junto al Gobernador Gustavo Melella y los Intendentes Martín Perez y Daniel Harrinton.

En el acto que se realizó en el salón de IPRA, Katopodis dijo que "esta presentación es en parte una rendición de cuentas de nuestro ministerio a toda la sociedad de Tierra del Fuego, pero también un reflejo de como venimos trabajando con el señor gobernador y los intendentes y que permite que en la provincia la obra pública sea una marca y un eje con proyectos, que no los pensamos en un escritorio en Buenos Aires, sino que los trabajamos de manera muy articulada".

LRA 1 Buenos Aires

Daniel Gollán habló de la presentación de cuatro proyectos en la Cámara de Diputados “que pretenden abordar la posibilidad de realizar una eutanasia o suicidio inducido, sin la actuación de forma directa de un profesional, sino que asiste brindando los elementos a la persona que esté consiente”. También señaló que otras iniciativas se centran en quienes no están en condiciones de decidir.

El funcionario adelantó que los cuatro proyectos son similares y que, probablemente, cuando se presenten y debatan, logren ser unificados. A su vez, dijo: “Están sustentados por la oposición y el oficialismo”.

En ese contexto, Gollán aseguró que hay un buen nivel de diálogo entre los legisladores pero que luego “no se traduce en los lineamientos oficiales en los que están agrupados”.

“Temen ser escrachados por los medios que tienen una política de exacerbación de la violencia todo el tiempo”, continuó el diputado y agregó: “Hay mucha presión sobre personas del radicalismo”.

LRA 7 Córdoba

El gobernador Juan Schiaretti anunció este martes una reestructuración de su gabinete de cara a los últimos 15 meses de su gestión. El cambio más importante fue la salida del Ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, y la designación de Julián López, quien deja el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para asumir como ministro de Gobierno y Seguridad.

Tras esto, Valeria Plaza, abogada y especialista en Seguridad, señaló: "En términos concretos estos cambios dan cuenta de cómo viene la política de seguridad: prueba y error sobre lo mismo que ya se hizo".

LRA 6 Mendoza

Omar de Marchi, diputado nacional del PRO, analizó la modificación del funcionamiento de la Corte que propone el gobernador Rodolfo Suárez, diciendo que desde el espacio político que representa consideran que se requiere de tiempo, tolerancia y escucha para tratar un proyecto de esta índole, y luego cuestionó que se naturalicen las pertenencias políticas dentro del máximo tribunal.

LRA 1 Buenos Aires

APTRA dio a conocer los nominados en 20 categorías y Radio Nacional Buenos Aires, está presente con siete programas y dos labores individuales: “Ahí vamos” (Periodístico matutino diario), “Una mujer” (Interés general semanal), “Todo con afecto” (Periodístico semanal), “Panorama nacional” (Servicio informativo), Lalo Mir (Labor en locución), “Historia de nuestra historia” (Felipe Pigna), Santiago Lucía (Mejor comentarista deportivo) y “La clave” y “Soy Nacional” (Programa musical).

La ceremonia se llevará a cabo el próximo sábado 1 de octubre, en el complejo principal de Parque Norte y será trasmitida en vivo por IP Noticias, con la conducción de Teté Coustarot.

LRA 29 San Luis

Roberto Salvarezza, Presidente del Directorio de Y-TEC. Presidente del Directorio de YPF

Litio. Investigador Superior del CONICET. Doctor en Bioquímica, dialogó en "Punto de Encuentro".

Salvarezza se refirió a los desafíos de la industria del litio en el país y sobre las baterías de litio. También dio detalles sobre la presencia de litio en áreas petroleras de Formosa.

Habló también sobre la promulgación de la ley de bio y nanotecnología en el país y los desarrollos tecnológicos de la Argentina.

LRA 1 Buenos Aires

El Ministerio de Salud declaró la no obligatoriedad del uso del barbijo en el país a partir de la resolución 1849/2022 publicada en el Boletín Oficial. Se decretó luego de dos años y medio del comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) declarado por el Gobierno nacional para paliar los efectos de la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, la funcionaria Carla Vizzotti, continúa recomendando su uso “en espacios interiores, incluyendo los ámbitos laborales, educativos, sociales y el transporte público".

Según la resolución, "el SARS-CoV-2 se ha convertido en un virus circulación estacional", lo que hace que la utilización del barbijo quede solo reservada a la presentación de "escenarios particulares".

El texto resalta la importancia de las coberturas de vacunación que "lograron disminuir de manera considerable la incidencia de enfermedad grave y la mortalidad por Covid-19, independientemente de la variante circulante".

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

El ministro de Salud de Tucumán anunció que en la provincia deja de ser obligatorio el uso del barbijo, aunque recordó que evita contagios y de esa manera se protege a los adultos mayores.

LT 12 Paso de los Libres

La doctora Laura Morelli, quien pertenece a la Fundación ´Instituto Leloir´ y es investigadora del CONICET, comentó que en los últimos años se avanzó mucho en las investigaciones sobre el Alzheimer, aunque se logró poco para encontrar tratamientos efectivos, detener o prevenir la enfermedad.

Luego, la profesional destacó el rasgo positivo de los trabajos vinculados a la patología, recordando que con dichas investigaciones se pudo comprender mejor cuales son las causas asociadas al deterioro cognitivo tan característico de la edad adulta.

LRA 1 Buenos Aires

Los criterios de detección de la enfermedad de Alzheimer, la más frecuente de las demencias, experimentaron una profunda transformación en la última década al punto que hoy es posible llegar a un diagnóstico presuntivo entre 15 y 20 años antes de que se manifiesten los primeros síntomas clínicos de pérdida de la memoria.

"El Alzheimer se puede prevenir, es una enfermedad muy común que afecta la memoria y la conducta", destacó.

"Lo más novedoso en materia de diagnóstico es que hoy existen biomarcadores que permiten algo surrealista, que es diagnosticar la enfermedad con certeza y precocidad antes que suceda", dijo el médico psiquiatra y decano de la facultad de Medicina de la UBA Ignacio Brusco.

LRA 6 Mendoza Quino

El periodista Sebastián Abella actualizó la información acerca de los policías federales, incluido el jefe a nivel nacional, que actuaban como una banda de intercambio ilegal de divisas, expresando que tanto Dino Rossignoli, el jefe de la Policía Federal en Mendoza, como los otros siete detenidos por el cobro y el pago de coimas se negaron a declarar.

LRA 3 Santa Rosa

Laura Giumelli, gerenta de nuevos negocios de Pampetrol, dio detalles del futuro Parque Solar Fotovoltaico de Victorica, el cual contará con una inversión cercana a los 7 millones de dólares.

LRA 42 Gualeguaychú

El cuartel de Bomberos Voluntarios de Ceibas incrementó su labor debido a los focos ígneos que se dan a la vera de las rutas nacionales 12 y 14, en el Departamento Islas.

En tanto, Marcelo Paredes, jefe del cuartel activo, describió esas intervenciones y la participación de brigadistas en los incendios forestales del Delta.

LRA 1 Buenos Aires

La Legislatura de Jujuy avanzó en la conformación de una agenda de trabajo en torno al proyecto de reforma parcial de la Constitución provincial, que tuvo como punto de partida la convocatoria a los sectores políticos, colegios de profesionales y de la comunidad en general para discutir la iniciativa impulsada por el gobernador Gerardo Morales.

La diputada del Frente de Todos Carolina Moisés expresó que se trata de "una agenda alejada de los jujeños y jujeñas" y subrayó que "no tiene nada que ver con las cuestiones que hoy afligen a la gente", sino más bien con "una especulación política muy fuerte".

LRA 1 Buenos Aires

Mario habló sobre el derecho moderno y la relacionó con la ley del Talión (ojo por ojo, diente por diente). "Cualquier persona debe tener un acceso a la defensa", aseguró Wainfeld. Este viernes Cristina Kirchner asumirá su defensa en los alegatos en la Causa Vialidad.

"Hoy lamentablemente el sistema funciona muy mal, los tribunales son capciosos y los jueces son terribles", expresó el conductor de Gente de a pie.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, detalló que cerca de 300.000 reservistas serán llamados en el marco de la "movilización parcial" decretada horas antes por el presidente Vladimir Putin por la guerra en Ucrania.

"Tenemos una enorme capacidad de movilización, son gente que hizo el servicio militar, con experiencia de combate y especialistas en las áreas de la defensa, son casi 25 millones de personas", manifestó.

"La movilización parcial implica a 1,1%, un poco más de 300.000 reservistas que serán llamados", dijo el titular de la cartera de Defensa a la televisión estatal rusa y citado por la agencia de noticias Sputnik.

LRA 52 Chos Malal

El diputado Guillermo Caranghi, habló de diferentes temas, entre ellos, del informe de gestión del Poder Ejecutivo hecho por el de Gabinete, Juan Manzur, la visita a Neuquén del ministro Gabriel Katopodis, y de la próxima visita del presidente, Alberto Fernández a San Martín.

LRA 53 San Martín de los Andes

La edil confirmó que el diputado nacional Rolando Figueroa será candidato a gobernador en Neuquén. Las elecciones internas del Movimiento Popular Neuquén (MPN) serán el 13 de noviembre, y la general, sería en marzo o abril del 2023.

LRA 5 Rosario

El senador provincial por el departamento de Iriondo habló de la inauguración del nuevo edificio de tribunales provinciales que será el 29 de septiembre en Cañada de Gómez. "Se va a administrar justicia para 12 localidades de tres departamentos distintos de Santa Fe", explicó Rasetto.

LRA 29 San Luis

La Ley “Innovación Financiera para la Inversión y el Desarrollo Socio-Económico” ya tiene media sanción del Senado. “La propuesta tiene por objeto la implementación de la tecnología blockchain, que permitirá la generación y transmisión de valor a bienes y servicios sin la existencia de intermediarios”, dijo Escudero.

LRA 30 Bariloche

El analista económico del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) habló del resultado de la especulación financiera en el periodo 2015-2019. “Como ocurrió en el macrismo, es un endeudamiento fenomenal como única fuente de ingreso para mantener esa fuente de financiación”, dijo Epstein.

LRA 57 El Bolsón

Desde la Acción por el Crecimiento Estratégico y Responsable de la Cordillera Argentina (AcercAR) trabajan para obtener un índice representativo del costo de la canasta alimentaria comarcal. “Son productos de primera necesidad con diferencia con las grandes ciudades”, señaló Castro.

LRA 1 Buenos Aires

En el marco del 65 aniversario del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se realizó una jornada de articulación de una agenda estratégica desde la región del Nea y también el primer Congreso del mueble.

El presidente del INTI, Rubén Geneyro, sostuvo que la agenda está pensada como "una mirada estratégica de cómo vamos aportando a cada eslabón de la cadena de valor hasta terminar en el mueble como exportación". Agregó también que "desde nuestro gobierno la apuesta es al desarrollo federal".

LRA 21 Santiago del Estero

El Concejo Deliberante de la Capital, se aprobó el aumento del valor del boleto del transporte público. En declaraciones a Radio Nacional, el concejal Walter Medina Salomón expresó: "Lo que nosotros estamos tratando de buscar es garantizar que el servicio siga funcionando en Santiago y que el servicio público de transporte pueda seguir siendo sustentable".

LRA 1 Buenos Aires

El flamante ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, quien asumió hace menos de un mes la cartera, habló sobre su nuevo cargo y las medidas que llevará adelante desde su lugar.

"Quiero articular mucho el ministerio con el territorio, donde están las pymes, las cooperativas, los sindicatos, las escuelas, las sociedades de fomento", expresó.

Correa dijo que su concepción dentro del ministerio es "horizontal y colectiva". "Quiero formar un equipo de compañeros que articulen con la misma responsabilidad en todas las áreas. Tenemos que ir al territorio, accionar en una cooperativa o pyme, en un sindicato. Esto se está realizando cotidianamente, hay que charlar, debatir y construir", agregó.

LRA 22 Jujuy

En relación a la medida, Carlos Sajama, referente de ATE Jujuy, indicó: "Convocamos este lunes 27 de septiembre a un paro general en todo el país con movilizaciones, ante la situación de la paritaria en la actividad y la ausencia de respuestas oficiales al reiterado reclamo de adelantamiento de su revisión. Buscamos un incremento por encima de la inflación, el adelanto de los tramos de enero y marzo, más el pase a planta de 30 mil empleados”.

LRA 4 Salta

"Somos un grupo de jóvenes que desde hace un año nos constituimos en cooperativa, convencidos de que queremos trabajar de una manera más horizontal y colaborativa.

Nosotros somos una cooperativa de bioconstrucción que trabajamos con materiales naturales, lo que nos da la tierra, que busca aplicar sistemas de aprovechamiento energético para lograr un hogar más sustentable.

Hay muchísima historia tras nuestro porque son técnicas ancestrales y mucho futuro para adelante. Contamos con una variedad enorme en términos estéticos. Estamos convencidos que al medio ambiente hay que cuidarlo.

LRA 1 Buenos Aires

De la mano de Florencia Peña, el actor protagoniza la comedia “Miénteme” donde Benjamín Vicuña aseguró que interpreta a un personaje que le “permite jugar con el acento chileno”.

“Hace tiempo quería hacer una comedia al estilo Notting Hill y que me permite bailar y cantar, algo que me gusta”, reveló.

“Genera empatía, risa, reflexión y el público se va a sentir identificado”, agregó Vicuña en la entrevista que le realizó Horacio Marmurek.

LRA 26 Resistencia

Sobre el tema, Cardozo manifestó: “Estamos muy expectantes por la realización en el Chaco de la Fiesta Nacional del Teatro, con la presentación de 32 obras de las provincias, las cuales se llevarán a cabo en todas las salas independientes de Resistencia, con la puesta de entre cuatro y cinco obras por día”.

LRA 6 Mendoza Quino

La sala de arte "Sergio Sergi", perteneciente a LRA 6, inauguró una nueva muestra, en esta oportunidad la que está a cargo del artista visual Leo Pedra, cuyo curador es el maestro Edgar Murillo.

Lo cotidiano, el juego, el apego y las infancias son parte del concepto de este gran trabajo de Pedra, que se presenta Radio Nacional Mendoza Quino.

LRA 1 Buenos Aires

Radio y Televisión Argentina transmite la reinauguración de LRA 15 Radio Nacional Rosario Fontanarrosa en honor al reconocido escritor y dibujante, que se transformó en un gran creador universal del humor gráfico.

LRA 1 Buenos Aires

El autor del libro “¿La rebeldía se volvió de derecha?” reflexionó sobre el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández y expresó que quienes estuvieron detrás del ataque "son grupos muy informales, subterráneos y bizarros en cierto punto".

Pablo Stefanoni subrayó que se trata de personas que "tienen peligrosidad y a la vez incompetencia" y señaló que "estuvieron muy cerca de lograr lo que se proponían, que era asesinar a la vicepresidenta".

Tras considerar que "llama la atención de la suma de torpezas que se cometieron", el periodista agregó: "Se mueven en un ambiente turbio, pero no sabemos si tienen otras conexiones".

LRA 26 Resistencia

En relación al tema, Lafón señaló: “Hay mucha oferta de teatro, pero también preocupación porque los grupos multi pantalla decidieron no estrenar ´Argentina 1985´, la película con Peter Lanzani y Ricardo Darín, alegando que como en tres meses estará en una plataforma internacional no les es redituable. Esta película fue premiada en el Festival de Venecia y trata el tema del juicio a las juntas, motivo por el cual no nos parece una buena decisión”.

LRA 25 Tartagal

El próximo jueves 22 de septiembre al mediodía, el colectivo Unidxs por la Cultura convoca al Congreso de la Nación para exigir la votación y aprobación del Proyecto de Ley que prorroga por 50 años las asignaciones específicas a la cultura nacional. En diálogo con Norte Grande el director, guionista y documentalista Fernando Krichmar dio detalles de la movilización y cuál es el pedido a los legisladores. Krichmar señaló que es una ardua y larga tarea la que llevan a cabo desde la organización para evitar el llamado "Apagón cultural".

LRA 43 Neuquén

La activista feminista se refirió a la mesa colectiva "Cartas, novelas, investigaciones. Narraciones diversas sobre el aborto" que se desarrollará en la Feria Internacional del Libro de Neuquén.

LRA 14 Santa Fe

La referente de géneros habló de la representación de las mujeres dentro de los medios de comunicación y el rol que ocupan. La directora y cofundadora de Grow remarcó la necesidad de que las mujeres tengan las mismas posibilidades de inserción dentro de los medios.

LRA 54 Ing. Jacobacci

En Ingeniero Jacobacci celebran el primer aniversario de la inauguración de esa institución. En la localidad realizaron actividades y presentaron números estadísticos que surgen del funcionamiento de la oficina.

LRA 17 Zapala

El próximo Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Intersexuales, Bisexuales y No Binaries, se realizará los días 8, 9 y 10 de octubre en la ciudad de San Luis. Informe especial.

LU 4 Patagonia

Varsky estuvo presente en el II Encuentro Regional de Áreas de Género en Comodoro Rivadavia, donde señaló: "A pesar de la legitimidad de votos que tiene Cristina Fernández en un sistema democrático, ese respaldo no fue gratuito para ella porque no solo le facturan el crecimiento y el avance en materia de derechos para la sociedad argentina, debido a que eso lo padece también a nivel personal".

LRA 19 Puerto Iguazú

El Ara Pyau es una celebración mbya guaraní para recibir la llegada de la primavera considerada el año nuevo. En esta oportunidad el Consejo Educativo Autónomo de los Pueblos Indígenas (CEAPI) y la Organización de Docentes Indígenas de Misiones (ODIM) llevan adelante en la Selva Iryapú de Puerto Iguazú un encuentro para debatir y reflexionar sobre la educación intercultural.

LRA 21 Santiago del Estero

La médica habló de los cuidados para la piel en los meses de calor. Explicó que no es conveniente exponerse al sol entre las 11 y 17 horas aproximadamente y recomendó el uso de fotoprotectores tópicos y fotoprotectores físicos, como sombreros, anteojos y ropa blanca, entre otros.

LRA 4 Salta

Tres aviones, dos helicópteros, brigadistas y bomberos trabajaron para extinguir una buena cantidad de los focos ígneos en distintos puntos de la provincia de Salta de los cuales siete permanecen activos.

LRA 25 Tartagal

Buscan dar con el paradero de Julián Cisneros Flores, de 71 años, que fue visto por última vez en la terminal de Tartagal. "Nos dijeron que lo vieron el domingo en la ciudad, pero no sabemos más nada”, explicó su hija.

LRA 2 Viedma

Una de las propietarias de las tierras usurpadas hace más de 12 años en el barrio de Viedma expresó públicamente la propuesta de venta de lotes a los ocupantes.

LRA 30 Bariloche

El Centro Cultural y Educativo que trabaja con la discapacidad recibió un subsidio de mejoramiento para la infraestructura institucional por un monto de casi $ 5.000.000 proveniente de la Agencia Nacional de Discapacidad. “Esto nos permitirá realizar una ampliación que veníamos proyectando hace mucho tiempo: nuestro comedor y una nueva aula-taller”, dijo Luis “Chicho” Suero, director de Cre Arte.

Por su parte, la legisladora María Eugenia Martini, quien fue la encargada de realizar las gestiones valoró el trabajo realizado por la institución y se mostró entusiasmada por las reformas.

LRA 1 Buenos Aires

En La Quiaca se cumplieron 100 años de la presencia de Sanidad de Frontera allí, una unidad sanitaria instalada en 1922 clave para el cuidado de las poblaciones fronterizas, migrantes y en tránsito. El director Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras Fabián Basílico, habló sobre la importancia de las políticas sanitarias en ese lugar del país.

"La salud es uno de los principales derechos de los seres humanos, y la pandemia puso de manifiesto lo fundamental que es tener un sistema de salud que de respuestas cuando es necesario", expresó.

LRA 29 San Luis

Entrevistamos a Pamela Ortiz, coordinadora de la Escuela Generativa "Felix Máximo María".

Ante la malintencionada información que ponía en duda la validez nacional de los títulos de las escuelas generativas, Ortiz dejó en claro que "nuestros establecimientos tienen títulos con validez nacional".

"La escuela Feli Máximo María trabaja en conjunto con la casa de la música. Se especializa en Música o teatro", agregó Ortiz.

LRA 14 Santa Fe

Germán Bacarella, titular de la región Litoral-Centro de ANSES brindó detalles respecto a las facilidades con las cuentan en las oficinas de ANSES para realizar el trámite de cambio de titularidad de apoderado para jubilados y pensionados.

En este sentido remarcó "es importante que los jubilados y pensionados tengan presente que pueden tener un apoderado que pueda cobrar sus haberes", y aclaró que el trámite se realiza de forma presencial, concurriendo a las oficinas con turno previo. Así mismo indicó que el apoderado puede ser una persona física, familiar o no; como así también una institución. Deberán presentarse el jubilado o pensionado con el nuevo apoderado y la documentación necesario a fin de realizar el cambio de titularidad.

LRA 9 Esquel

Este martes estaba prevista la realización de la audiencia de formulación relacionada a los hechos en los que perdió la vida Martín “Tino” Alejandro John.

La querella, a cargo del defensor oficial, Marcos Ponce, planteó una cuestión previa al inicio de la audiencia a pedido de su representado, motivo por el cual recusó al juez tras entender que estaba afectada su imparcialidad.

LRA 30 Bariloche

Se llevó a cabo el Big Fight Sport de artes marciales mixtas en El Bolsón con protagonismo barilochense. Sebastián Azocar y Nicolás Sandoval se quedaron con las victorias en sus respectivas peleas.

"El cazador" dialogó con Nacional Bariloche acerca de su triunfo, lo que fue la pelea de "La Pesadilla", el crecimiento de la disciplina en la zona y lo que se viene en la ciudad el próximo mes de octubre.

LRA 21 Santiago del Estero

La Dra. Susana Muratore, directora del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de la provincia (SPEP), y Daniel Fernández, el fundador del proyecto Los Pumpas XV, seleccionado de rugby inclusivo, brindarán en Santiago del Estero un seminario de capacitación sobre rugby inclusivo.

Será el próximo viernes 23 y sábado 24 del corriente mes, en el Fórum de la capital provincial. También se presentará el libro “Un Sueño llamado Pumpas”, escrito por Susana Muratore, con colaboración de Daniel Fernández.

LRA 30 Bariloche

Durante el fin de semana se desarrolló en Viedma y Carmen de Patagones el torneo provincial de basquetbol para la categoría U17 en ambas ramas.

La entrenadora Mariana Merino dialogo con Radio Nacional Bariloche y contó acerca de esta nueva experiencia vivida en la capital provincial.