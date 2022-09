Nacional obtuvo varias nominaciones en los Martín Fierro de Radio

La nueva edición de los Premios Martín Fierro 2022 de la Radio tiene fecha para el próximo sábado 1 de octubre en el complejo principal de Parque Norte, y va a ser transmitida en vivo por la señal televisiva IP Noticias. Entre los nominados, hay varios ciclos de Radio Nacional: Ahí Vamos de Gisela Busaniche (a Mejor programa periodístico matutino diario 2021), Todo con Afecto de Alejandro Apo (a Mejor programa periodístico semanal 2021, Panorama Nacional (a Mejor servicio informativo 2021), Una Mujer de Graciela Borges (a Mejor programa de Interés General 2020), La Clave de Fena Della Maggiora (a Mejor Programa Musical 2020), Soy Nacional de Sandra Mihanovich (a Mejor Programa Musical 2021), Historias de Nuestra Historia de Felipe Pigna (a Mejor Programa Cultural/Educativo 2021); y las nominaciones individuales a Lalo Mir, (por Mejor Labor en Locución 2021), y a Santiago Lucía (por Mejor comentarista deportivo 2019).

Esta entrega de los Martín Fierro de Radio, como medida excepcional, nuclea los últimos tres años de la radio -2019, 2020 y 2021-, por lo que habrá tres estatuillas de oro, informó la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA).

Todos los Nominados:

NOMINADOS MARTIN FIERRO RADIO

PRODUCCIÓN 2019/20/21

1) PERIODÍSTICO MATUTINO DIARIO

Primera mañana

2019

CADA MAÑANA (Marcelo Longobardi – Mitre)

MAÑANA SYLVESTRE (Gustavo Sylvestre- Radio 10)

¿Y AHORA QUIEN PODRA AYUDARNOS? (Ernesto Tenembaum- Radio

con Vos)

2020

LAS TAPAS DE PANCHO (Pancho Muñoz - AM 750)

NOVARESIO 910 (Luis Novaresio – La Red)

TODOS JUNTOS (Fernando Carnota - Rivadavia)

2021

DESAYUNO CONTINENTAL (Daniel López – Continental)

ESTA MAÑANA (Luis Majul - Rivadavia)

LA GARCÍA (Cynthia Garcia - AM 750)

Segunda mañana

2019

ESTA MAÑANA (Micaela Mendelevich – Radio de la Ciudad)

LA MAÑANA (Victor Hugo Morales - AM 750)

LA SUPER MAÑANA DE CHICHE (Chiche Gelblung – Rivadavia)

2020

LA INMENSA MINORIA (Reynaldo Sietecase - Radio con Vos)

LANATA SIN FILTRO (Jorge Lanata - Mitre)

REPORTE 910 (Eduardo Battaglia – La Red)

2021

AHÍ VAMOS (Gisela Busaniche - Nacional)

ALGUIEN TIENE QUE DECIRLO (Eduardo Feinmann - Rivadavia)

PERROS DE LA CALLE (Andy Kusnetzoff – Urbana)

2) PERIODÍSTICO VESPERTINO/ NOCTURNO DIARIO

2019

ATARDECER DE UN DIA AGITADO (Sergio Lapegue-La 100)

MASSACCESI QUE NUNCA (Mario Massaccesi – Radio de la Ciudad)

PASARON COSAS (Alejandro Bercovich - Radio Con Vos)

2020

BRAVO CONTINENTAL (Fernando Bravo - Continental)

CRÓNICA DE UNA TARDE ANUNCIADA (Nelson Castro - Rivadavia)

MANCINI 910 (Fernando Mancini – La Red)

2021

LE DOY MI PALABRA (Alfredo Leuco – Mitre)

PAN Y CIRCO (Jonathan Viale - Rivadavia)

PURO CUENTO (Paulo Kablan – Radio 10)

3) INTERÉS GENERAL DIARIO

2019

EL CLUB DEL MORO (Santiago Del Moro – La 100)

LA NEGRA POP (Elizabeth Vernaci - Radio Pop)

NO ESTA TODO DICHO (Guido Kaczka - La 100)

2020

ENCENDIDOS EN LA TARDE (Maria Isabel Sánchez – Mitre)

LA VENGANZA SERÁ TERRIBLE (Alejandro Dolina – AM 750)

METRO Y MEDIO (Sebastian Wainraich – Metro)

2021

BRAVO CONTINENTAL (Fernando Bravo – Continental)

DETRÁS DE LO QUE VEMOS (Claudio Villarruel - AM 990)

EL SHOW DE LA NOTICIA (Roberto Pettinato – Radio Pop)

4) INTERÉS GENERAL SEMANAL

2019

QUE NOCHE TETÉ (Tete Coustarot - Radio 10)

TARDE O TEMPRANO (Diego Brancatelli – Radio Pop)

UNA MUJER (Graciela Borges - Nacional)

2020

AIRE DE FIESTA (Florencia Ibañez – AM 530 Somos radio)

DE VUELTA CON VOS (Soledad Larghi – Radio con Vos)

MANCINI 910 (Fernando Mancini – La Red)

2021

DICEN QUE DICEN (Alberto Lotuf – Radio con Vos)

EL PERMITIDO DE LOS DOMINGOS (Daniel Dátola – Cooperativa)

LA PIZARRA (AM 750)

5) PERIODÍSTICO SEMANAL

2019

EL GATO ESCALDADO (AM 750)

MARCA DE RADIO (Eduardo Aliverti – La Red)

SÁBADO TEMPRANÍSIMO (Marcelo Bonelli - Mitre)

2020

A CONFESIÓN DE PARTE (Romina Manguel - Millenium)

AIRE DE MAÑANA (Guillermo Panizza – CNN Radio)

AIRE DE NOTICIAS (Sandra Borghi y Gonzalo Aziz – Mitre)

2021

ANTES QUE NADA (Roxy Vazquez – Radio con Vos)

TODO CON AFECTO (Alejandro Apo – Nacional)

VIVAMOS LA VIDA (Juan Carlos Del Missier – Mitre)

6) LABOR PERIODÍSTICA

2019

FACUNDO PASTOR (Foja Cero - La Red)

JORGE LANATA (Lanata sin filtro - Mitre)

MARIA O’DONNELL (De acá en mas - Metro)

2020

ALEJANDRO BERCOVICH (Pasaron Cosas - Radio Con Vos)

MARCELO LONGOBARDI (Cada Mañana – Mitre)

NELSON CASTRO (Crónica de una tarde anunciada – Rivadavia)

2021

CYNTHIA GARCÍA (La García – AM750)

JONATHAN VIALE (Pan y Circo – Rivadavia)

JESICA BOSSI (Lanata sin filtro – Mitre)

7) LABOR EN CONDUCCIÓN

2019

ALEJANDRO FANTINO (Fantino 910 – La Red)

ANGEL DE BRITO (El Espectador - CNN)

GUIDO KACZKA (No está todo dicho – La 100)

2020

ALEJANDRO DOLINA (AM 750)

ELIZABETH VERNACI (La Negra Pop – Radio Pop)

SANTIAGO DEL MORO (El Club del Moro – La 100)

2021

ANDY KUSNETZOFF (Perros de la calle – Urbana Play)

BETO CASELLA (Bien levantado – Continental)

PEPE GIL VIDAL (Café con Pepe - CNN Radio)

8) LABOR PERIODÍSTICA DEPORTIVA

2019

JUAN CARLOS “TOTI” PASMAN (Fútbol 910 – La Red)

DIEGO DIAZ (Fútbol Continental - Continental)

SERGIO ALTIERI (La Garcia - AM 750)

2020

FERNANDO PACINI (Super Mitre Deportivo - Mitre)

GUSTAVO GRABIA (Y ahora quién podrá ayudarnos – Radio Con Vos)

MARTÍN LIBERMAN (La Oral Deportiva – Rivadavia / Liberman en línea

- Radio Late)

2021

GUSTAVO LÓPEZ (Un buen momento – La Red)

JORGELINA ROCCA (Pibas con pelotas – AM 750)

RODOLFO “GRINGO” CINGOLANI (Despierta Corazón – La Red)

9) SERVICIO INFORMATIVO

2019

MITRE INFORMA PRIMERO (Mitre)

RADIO 10

SERVICIO INFORMATIVO CNN

2020

LA RED INFORMATIVA (La Red)

ROTATIVO DEL AIRE (Rivadavia)

SERVICIO CONTINENTAL (Continental)

2021

AM 750

PANORAMA NACIONAL (Radio Nacional)

RADIO NOTICIAS DEL PLATA (Del Plata)

10) LABOR EN LOCUCIÓN

2019

BELEN BADIA (CNN Radio)

LUIS ALBORNOZ (La Red)

MARCELA PACHECO (AM 750)

2020

ALEJANDRA ARESTIZABAL (El Rotativo del Aire - Rivadavia)

FERNANDA CARBONELL (La 100)

PABLO RAMIREZ (Blue)

2021

LALO MIR (Radio Nacional)

SANTIAGO MAURIG (Vorterix)

TAMARA TARRIO (Rock & Pop)

11) MEJOR RELATOR DEPORTIVO

2019

GUSTAVO CIMA (La Red)

LEONARDO GENTILI (La Red)

WALTER NELSON (La Red)

2020

DANIEL MOLLO (Cooperativa)

LEO GABES (Continental)

PABLO LADAGA (Radio 10)

2021

EDUARDO CAIMI (Mitre)

FEDERICO BULOS (Mitre)

GABRIEL ANELLO (Mitre)

12) MEJOR COMENTARISTA DEPORTIVO

2019

DANIEL CACIOLI (Del Plata)

ESTEBAN EDUL (Continental)

HUGO BALASSONE (La Red)

2020

GUSTAVO LOMBARDI (Mitre)

JUAN CARLOS “TOTI” PASMAN (La Red)

MARTÍN URRUTI (Mega)

2021

GUSTAVO LÓPEZ (La Red)

RODOLFO RAMÓN (La Red)

SANTIAGO LUCÍA (Nacional)

13) PROGRAMA MUSICAL

2019

CLÁSICO DE CLÁSICOS (Eduardo de la Puente- Rock & Pop)

CONEXIÓN ASPEN (Leo Rodríguez - Aspen)

DELICIAS DE UN CHARLATÁN (Daniel Jiménez - Vorterix)

2020

CANCIONES SON AMORES (Nora Perlé – Mitre)

LA CLAVE (Fena Della Maggiora - Nacional)

TAO (Bobby Flores – Rock & Pop)

2021

ETERNAMENTE BEATLES (Martín Aragón - Del Plata)

SOY NACIONAL (Sandra Mihanovich – Nacional)

TEMAZOS PARA TODOS (Carolina Wyler – La Pop)

14) LABOR HUMORÍSTICA

ARIEL TARICO (Crónica de una tarde anunciada – Rivadavia)

LIZY TAGLIANI (Perros de la calle - Metro)

ROLO VILLAR (Mitre)

15) LABOR EN PRODUCCIÓN

ANTONIO GARCÍA (Mañana Sylvestre – Radio 10)

EMANUEL HERRERA (La García - AM 750)

PABLO BENVENUTTI (El Club del Moro – LA 100)

16) LABOR EN OPERACIÓN

ADRIAN AJON (Mitre)

LUCAS GIULIANO (Del Plata y Radio 10)

RUBEN “CACHA” PAREDES (Novaresio 910 - La Red)

17) MOVILERO

ALAN LONGY (AM 750)

MERCEDES NINCI (Mitre)

ROSARIO BIGOZZI (La Red)

18) PROGRAMA DEPORTIVO

DE UNA OTRO BUEN MOMENTO (Gustavo López - La Red)

FÚTBOL CONTINENTAL (Diego Diaz – Continental)

SUPERMITRE DEPORTIVO (Gabriel Anello – Mitre)

19) PROGRAMA CULTURAL / EDUCATIVO

EL EXPLORADOR CULTURAL (Lorena Peverengo – Radio Cultura)

HISTORIA DE NUESTRA HISTORIA (Felipe Pigna – Nacional)

HISTORIAS DEL COLÓN (Martín Leopoldo Diaz - CNN Radio)

20) MEJOR LABOR EN MUSICALIZACIÓN

CRISTIAN RAIMUNDI (FM Blackie)

DJ PAUL (Metro y Medio – Metro)

JULIAN ETCHEVARRIA (Blue)