Diario de Radio Nacional 20/7/2022

Entrevista Federal - DANIEL FILMUS: "El futuro del país depende de políticas de Estado en Ciencia y Tecnología"

LRA 1 Buenos Aires - GABRIELA CERRUTI: “El dólar blue no tiene impacto en la economía real”

LRA 1 Buenos Aires - ANGEL BRUNO: "La Corte es el ejemplo más claro de lo mal que funciona la justicia"

LRA 1 Buenos Aires - MARTIN DONATE: "Un modelo judicial para imponer exclusión y disciplinamiento"

LRA 1 Buenos Aires - JAVIER FIGUEROA: "Buscamos acercar nuestra visión para que Malvinas se empiece a discutir"

LRA 1 Buenos Aires - CHRISTIAN D'ALESSANDRO: Reclaman que se trate en Diputados el proyecto de moratoria previsional

LRA 7 Córdoba - CARLOS ROZANSKY: “Estamos ante una organización criminal”

LRA 6 Mendoza Quino - Infraestructura: La obra de ensanchamiento del túnel trasandino llevará siete años

LRA 7 Córdoba - JAVIER MONTALVO: "Nuestra lucha es para quienes no llegan a cubrir un salario digno"

LRA 7 Córdoba - SANTIAGO YANOTTI: "La segmentación es una forma de distribuir de manera equitativa"

LV 8 Libertador - CLAUDIO RODRIGUEZ: Familiares apelarán el sobreseimiento a Macri

LT 14 Paraná - Un 3,1 % en Entre Ríos: El empleo privado creció y la actividad turística fue la que más se recuperó

LT 12 Paso de los Libres - Encuentro Provincial por la Democracia: La justicia correntina no da respuestas y persigue a los opositores políticos

LRA 3 Santa Rosa - OSCAR VERON: Piden "recuperar la soberanía" sobre el río Paraná

LRA 1 Buenos Aires - PROGRAMA "PACIENTES CUIDADOS": Habrá descuento en medicamentos para población sin cobertura

LRA 1 Buenos Aires - CAROLINA MERA: Continúa abierta la convocatoria de los Premios Raíces y Leloir 2022

LRA 1 Buenos Aires - ALEXANDER PUPO: "Brasil aspira al retorno de los derechos y la dignidad de las personas"

LRA 13 Bahía Blanca - CLAUDIO CARUCCI: Lo que hay que saber para completar el trámite

LRA 1 Buenos Aires - SERGIO CHOUZA: "El dólar billete está perdiendo 9% de valor en un año"

LT 12 Paso de los Libres - Programas con perspectiva de género: Líneas de créditos no reembolsables para proyectos de desarrollo productivos

LRA 6 Mendoza Quino - Economía bimonetaria: La experiencia de Chile en revalorizar su moneda para evitar la inflación

LRA 1 Buenos Aires - ITAI HAGMAN: Celebró la extensión del plazo de la moratoria previsional

LRA 1 Buenos Aires - Los precios de medicamentos: Estarán por debajo de la inflación durante 60 días

LRA 1 Buenos Aires

"Estamos ayudando a vivir en una sociedad más justa, a los que les cuesta, encuentran un Estado que los ayuda a tener techo propio", sostuvo el jefe de Estado; junto al ministro de Habitat, Jorge Ferraresi; el ministro de Obra Pública, Gabierl Katopodis; y autoridades locales.

En tanto, el mandatario advirtió que "muchos siembran desaliento y desesperanza", pero aclaró que "no todo es lo mismo".

"Donde hay una necesidad, existe un derecho, más allá de lo que piensa alguno", siguió, en referencia a los dichos del ministro de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz.

Alberto Fernández expresó también que no pretende "ser el mejor presidente de la historia Argentina, sino el presidente del mejor país del mundo".

Entrevista Federal

En una nueva edición de la Entrevista Federal, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación dialogó con los periodistas de Radio Nacional sobre el rol de los científicos y científicas del país, el impulso de políticas para la federalización de la ciencia y la brecha de género que existe en este campo. "La valoración a los científicos y científicas de la Argentina es enorme", recalcó.

Daniel Filmus destacó que "la Argentina tiene una enorme experiencia en la investigación científica" y señaló que "las encuestas demuestran que la valoración a los científicos y científicas del país es enorme", tras resaltar el trabajo realizado por los investigadores durante la pandemia de coronavirus.

LRA 1 Buenos Aires

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, encabezó una nueva reunión del gabinete en la Casa Rosada, en la que se analizará la marcha y el diseño de las políticas públicas y de la que participó por primera vez la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis.

Luego del encuentro, se brindó una conferencia de prensa con la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; su par en Salud, Carla Vizzotti y el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

En ese contexto, informaron que Batakis encabezará mañana una reunión de gabinete económico para analizar medidas.

Sin embargo, Cerruti se refirió al tema: “Comprendemos y tenemos absoluta empatía con la sensación de incertidumbre que generan las informaciones alrededor de del dólar blue, creemos que efectivamente no tiene impacto en la economía real”.

Por otro lado, Lammens destacó la importancia del turismo para el ingreso de divisas: “Necesitamos fortalecer las reservas del Central, se hizo un gran trabajo para mantener al destino argentina con buen nivel de demanda. Está dando un buen resultado”.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno analiza nuevas medidas económicas, que serán anunciadas en los próximos días tras una reunión del gabinete económico que encabezará este jueves la ministra Silvina Batakis.

Entre ellas se encuentra la posibilidad de un “tipo de cambio diferenciado para el turista extranjero”, con el objetivo de que los dólares “ingresen al Banco Central” para fortalecer las reservas.

"En la reunión de hoy la ministra Batakis hizo un informe de la situación. Mañana ella tendrá reunión de gabinete económico donde se van a analizar diferentes medidas. La ministra y el gabinete económico las van a comunicar hacia fin de esta semana o la semana que viene", informó la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, en una conferencia de prensa que se realizó en la Casa de Gobierno tras la reunión de gabinete, que encabezó este miércoles Juan Manzur.

LT 14 Paraná

Juan Manzur, jefe de Gabinete, junto a Juan Zabaleta, ministro de Desarrollo Social, inauguraron en Paraná una obra para la primera infancia, acompañados por el gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, y el intendente local, Adán Bahl.

Luego del acto, Zabaleta señaló: “Esto se logra en el marco de la articulación con los gobiernos provinciales”, tras adelantar que, de aquí hasta fin de año, en la capital provincial restan inaugurar seis obras más.

LRA 1 Buenos Aires

El senador nacional por Río Negro y miembro del Consejo de la Magistratura, Martín Doñate se refirió al funcionamiento del Poder Judicial y consideró que "hay una necesidad de repensar el sistema institucional argentino".

Asimismo consideró que existen argumentos suficientes para avanzar en un juicio político contra la Corte y otros magistrados, y recordó que incluso existen presentaciones de diversos bloques a este fin.

Además, señaló que miembros de la Justicia ingresaron "aceptando protocolos que van en contra de la Constitución Nacional y de la mano del operador macrista y prófugo en el Uruguay, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón".

En ese sentido, Doñate afirmó que "este tipo de modelos judiciales son para imponer modelos económicos y construcciones sociales de exclusión y disciplinamiento".

LRA 25 Tartagal

Tras las críticas al intendente de Tartagal, Mario Mimessi, por el uso de fondos públicos para promocionar su nombre, el edil dio su opinión. También expresó su desacuerdo en el uso de fondos públicos para promocionar figuras políticas.

LRA 1 Buenos Aires

Referentes académicos británicos y argentinos junto a veteranos de guerra de ambos países participaron de un encuentro cultural denominado "Diálogos Transatlánticos Argentina-Reino Unido: Malvinas 40 años después", organizado por la Universidad inglesa de Nottingham y la Embajada argentina en el Reino Unido. El responsable de la sede diplomática, el Embajador Javier Figueroa, destacó que "fue una jornada positiva, muy interesante en la cual se trató de enfocar el conflicto pero desde un punto de vista cultural”.

LRA 4 Salta

El 24 de julio realizarán una marcha en Salta para reclamar a las autoridades bolivianas por el incumplimiento del tratado de reciprocidad firmado en el 2019.

LRA 1 Buenos Aires

Esta semana el Gobierno oficializó la extensión del plazo de la moratoria previsional. Sin embargo, el abogado previsionalista y periodista especializado en personas mayores sostuvo que la vigente está “desactualizada” y agregó que “no es la solución definitiva”.

“Cuando llegó el macrismo intentaron acabar con las moratorias previsionales, pero no pudieron, entonces las dejaron al borde de la muerte”, sentenció Christian González D'Alessandro y completó: “Así como están no tienen una razón de ser, por ende, lo que hay que esperar y reclamar es para que en Diputados se trate el proyecto que esta cajoneado en la que ya le dan un nuevo oxígeno a hombres y mujeres”.

LRA 6 Mendoza Quino

Mario Isgró, ministro de Infraestructura de Mendoza, habló sobre el impacto que tendrá la obra anunciada por el Ejecutivo nacional "Plan Argentina Grande", el cual contempla la ampliación del túnel internacional de paso a Chile, más las tareas de mantenimiento en el dique Potrerillos y el Paso Pehuenche.

La obra llevará seis años más de trabajo debido a su magnitud y consiste en el ensanche y la profundidad del túnel, la construcción de galerías internas y la puesta en marcha de carriles interconectados.

LRA 7 Córdoba

La Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) se movilizaron en reclamo del salario básico universal, el aguinaldo para beneficiarios del Potenciar Trabajo, el aumento a las jubilaciones mínimas y el aumento salarial generalizado para el sector público y privado.

En tanto, Javier Montalvo, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos y referente de la UTEP, expresó: "El salario básico universal busca beneficiar a un sector que no está organizado como las trabajadoras de cuidado, la población rural adulta y los jóvenes que están estudiando, quienes están por debajo de la línea de la indigencia".

LRA 7 Córdoba

Yanotti, vicepresidente de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista, sostuvo que la operatoria “es una forma de distribuir de manera equitativa para que el gasto público vaya a la familia que más lo necesita".

LV 8 Libertador

“Lo catalogaría como enojo y bronca. Hay gente que es intocable”, sostuvo Claudio Rodríguez tras el sobreseimiento de Mauricio Macri en la causa por espionaje a los familiares del submarino, y luego agregó: “Los jueces confirmaron las pruebas, pero esto se realizó por la seguridad presidencial”.

LT 14 Paraná

Juan José Bahillo, ministro de Producción y Turismo provincial, se refirió al crecimiento en el empleo privado, el cual trepó el 3,1% en la provincia, explicando que la baja que sucedió tuvo dos puntos críticos, uno de ellos en julio de 2019 y el otro en mayo de 2020, cuando se iniciaba la pandemia.

“Luego de ese segundo semestre, los índices de empleo comenzaron a recuperarse, a pesar de algunos altibajos, pero siempre con tendencia creciente”, agregó el Bahillo.

LT 12 Paso de los Libres

El doctor Sebastián Pardo, presente en el Encuentro Provincial por la Democracia, cuestionó la causa contra el Intendente Tape Caram de Mercedes, señalando: “Es una causa absolutamente insostenible desde todo punto de vista y, principalmente, desde lo jurídico, ya que se sustenta en un elemento falso, una fotocopia apócrifa que intenta imputar una serie de delitos de acción pública contra el intendente, que es con una clara intencionalidad política”.

LRA 3 Santa Rosa

Verón, quien es capitán fluvial dragador, secretario General de ATE Vías Navegables y representante del Frente por la Soberanía Nacional en la Mesa de Unidad por la Soberanía del Río Paraná y la construcción del canal Magdalena, explicó de que se trató la caravana federal de organizaciones realizada en Rosario, la cual exigió la derogación del decreto por el cual el gobierno decidió volver a concesionar en manos privadas el dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal (VNT) del río Paraná, por donde sale buena parte de la producción agrícola del país y sus subproductos.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno nacional anunció la puesta en marcha de un programa de "Pacientes Cuidados" que ofrece un "35% de descuento" en "todos los medicamentos de prescripción a la población con cobertura pública exclusiva" que no cuenta con obra social o prepaga.

Así lo anunciaron la jefa de Gabinete del Ministerio de Salud, Sonia Tarragona, y el secretario de Comercio, Martín Pollera, en conferencia de prensa desde la Casa Rosada después de reunirse con el presidente Alberto Fernández.

LRA 13 Buenos Aires

La presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Adriana Serquis, brindó detalles de la puesta en marcha de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), que fue desactivada en 2017.

La producción de agua pesada es esencial para el funcionamiento de las centrales nucleares de uranio natural que operan en la Argentina, según explicó Serquis.

La planta está emplazada en la localidad neuquina de Arroyito, donde aprovecha las aguas isotópicamente enriquecidas del Río Limay para producir agua pesada, en la cual los átomos de hidrógeno tienen 1 o 2 neutrones más según se genere deuterio o tritio y es un elemento imprescindible en la operación de reactores nucleares que usan uranio natural como combustible, como las centrales de Embalse y Atucha I y II.

LRA 22 Jujuy

Sobre el tema, Valdecantos indicó: "Estamos atravesando una gran temporada, estamos muy contentos y con una ocupación hotelera casi plena en toda la provincia".

LRA 26 Resistencia

En el stand del encuentro de artesanía indígena de la Bienal que se desarrolla en Resistencia se exhibe el proyecto de algodón agroecológico, sobre el cual la abogada Alejandra Gómez dijo: “Tenemos la presentación de la red de producción de algodón agroecológico, que se inició en distintas localidades del interior de la provincia, y ahora se han incorporado al proyecto distintas familias criollas y originarias”.

LRA 6 Mendoza Quino

Báscolo, quien también es el coordinador del Paso Cristo Redentor, informó que el lunes por la tarde hubo un conflicto en Uspallata , debido a que el paso no estaba habilitado para particulares, más allá de Puente del Inca. Posteriormente, los transportistas y el turismo interno entendieron la situación y, finalmente, se resolvió el problema.

Argentina ya está en condiciones de habilitar el paso internacional , pero permanece a la espera de que el lado chileno genere las mismas condiciones.

LRA 1 Buenos Aires

La coordinadora del programa Raíces destacó las distintas políticas que se llevan a cabo para promover la repatriación de científicas y científicos radicados en el exterior.

Carolina Mera, además, adelantó que "se está creando el programa Raíces Federales" al referirse a la federalización de la ciencia y señaló: "Hay formas de incentivar para que aquellos que quieran volver, puedan hacerlo no a una universidad central, sino para que vayan a distintas provincias donde necesitamos mayor cantidad de científicos".

En tanto, resaltó que "se promueve la producción de conocimiento en red" y expresó que "hay más de 20 redes de científicos en distintos países del mundo y a través de ellos se fortalece el sistema científico nacional, con colaboraciones e intercambios".

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Relaciones Internacionales de la Juventud del Partido de los Trabajadores, Alexander Pupo se refirió a la situación política y económica del país vecino, de cara a las próximas elecciones presidenciales. Además, el crecimiento de la violencia institucional y el posible posicionamiento del presidente Jair Bolsonaro ante un triunfo de Lula Da Silva.

El abogado y magíster en Sociología en la Universidad de San Pablo, expresó que tras los 4 años del gobierno de Bolsonaro y el "golpe de Estado" a Dilma Rousseff, las personas "sienten la necesidad de volver a tener un Estado que se ocupe de las necesidades más básicas".

Asimismo señaló que, a pesar de la persecución sufrida por Luiz Inácio "Lula" Da Silva, "hay otra sociedad que aspira al retorno de un Estado que garantice los derechos y la dignidad de las personas".

LRA 29 San Luis

Entrevistamos a Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos del Senado sobre las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Fernández por el funcionamiento de la Corte Suprema y la situación del Poder Judicial en el país.

LRA 25 Tartagal

A sus 26 años la concejala Julieta Yurovich falleció el pasado jueves tras una larga lucha contra el cáncer. Tras su deceso, Hugo Soruco quien pertenece a la comunidad KM 6, ocuparía su banca en el Concejo Deliberante. Soruco se encontraba en la sexta posición de la lista que presentó el oficialismo en las últimas elecciones, lo que le permite tomar el lugar en el Concejo. Se espera una resolución por parte de la Junta Electoral.

LRA 17 Zapala

Así se refirió Peralta al presidente del PJ Neuquén y secretario de Energía, Darío Martínez. “De ser necesario, el candidato a gobernador del Frente de Todos se definirá mediante una interna, Darío ya esbozó sus ganas e intenciones de ser el candidato del espacio”.

El Congresal del PJ dijo que “esto va más allá del peronismo, este espacio tiene un desarrollo territorial muy amplio en toda la provincia”. “El peronismo es frentista y va a seguir siendo frentista, no nos juntamos para ganar sino para gobernar mejor Neuquén”.

LRA 7 Córdoba

Al respecto, el ex juez señaló: “Es interesante el apoyo del presidente Alberto Fernández a las afirmaciones de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y ahora faltan las medidas que lleven a la práctica ese concepto. Una cosa es aquello que las normas indican y otra las decisiones políticas que hay que tomar para transformar la situación. El presidente, si está de acuerdo con las críticas, debe denunciar la situación”.

LRA 6 Mendoza Quino

Salvo, consultada sobre la legitimidad de la actual Corte Suprema y la necesidad de reformular la justicia que sostienen la vicepresidenta, Cristina Fernández, y el presidente de la Nación, expresó: "Cualquiera de los tres poderes es susceptible de estar cuestionado. Desde ese lugar, no me parece una embestida, sobre todo si se trata del Poder Judicial, el cual tiene un descrédito muy importante".

LRA 1 Buenos Aires

El abogado Angel Bruno, Doctor en Ciencias Políticas, miembro de la Comisión Directiva de Justicia Legítima y de la Asociación de Abogados de Buenos Aires reflexionó sobre los cuestionamientos expresados por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner respecto al funcionamiento del Poder Judicial y, especialmente, de la Corte Suprema de Justicia, declaraciones que fueron avaladas por el presidente Alberto Fernández. En ese marco, Bruno coincidió en “la necesidad imperiosa de que haya una profunda reforma judicial”.

LRA 1 Buenos Aires

A partir de la premisa de que el precio de dólar ilegal afecta a la economía, debido a que genera expectativas especulativas, Mario indagó acerca de los instrumentos con los que cuenta el Estado para contener la brecha cambiaria.

LRA 1 Buenos Aires

El director del Banco Central de la República Argentina, analizó las medidas económicas que se podrían tomar para estimular el ingreso de dólares. También se refirió al aumento del dólar blue.

"El dólar blue o ilegal está totalmente fuera de nuestro alcance. Es un mercado ilegal que se mueve por canales oscuros y escapa a cualquier control", sostuvo Agustín D'Attellis.

"Lo que sí es real es que hace daño y muchas veces se traslada a los precios. Escapa al control directo y es muy preocupante. Hay un contexto de incertidumbre fogoneado por algunos sectores en particular que presionan para que ocurra una devaluación", destalló. "Se necesita un fuerte apoyo a las medidas económicas para que ratifiquen el rumbo".

LRA 13 Bahía Blanca

El titular de la oficina de la Unidad de Atención Integral II de la Administración de la Seguridad Social (Anses) de Bahía Blanca, Claudio Carucci, dijo que “hasta el momento viene funcionando bien, con mucha afluencia de público” al referirse al trámite de segmentación de los servicios de luz y gas para favorecer a los sectores más vulnerados de la economía y que comenzaría a regir desde septiembre.

Sobre quiénes están concurriendo a las sedes de Anses, Carucci dijo que “algunos se acercaron porque los primeros días había dificultades con la página en la que se puede hacer el trámite de manera virtual, eso ya no está sucediendo. Y también se acercan personas mayores o aquellos que no tienen acceso a internet desde sus casas”.

La atención presencial es en las 4 oficinas del partido de Bahía Blanca de 8.30 a 14.30: Brown 180, avenida Colón 279 y en las sedes de General Cerri (Gutiérrez 379) e Ingeniero White (Belgrano 3.741).

LRA 2 Viedma

La Defensoría del Pueblo de Viedma continuará con las tareas de asesoramiento y acompañamiento a las usuarias y usuarios de los servicios de gas natural y electricidad que necesiten ayuda para acceder al subsidio.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Continúa abierta la inscripción para aquellas personas que quieran mantener el subsidio de gas y energía eléctrica. El trámite se puede hacer presencial en ANSES de Tucumán.

LRA 1 Buenos Aires

El director de la Consultora Sarandí analizó la cotización del dólar oficial, que cerró ayer en $136,08, con una suba de veintinueve centavos con relación al cierre del lunes; mientras que en el segmento informal, el denominado dólar "blue" registró un incremento de diez pesos y se negoció a un promedio de $301 por unidad.

Sergio Chouza sostuvo que la suba registrada en los últimos días "es por la inestabilidad política y económica" y explicó que en Argentina "no hay un mercado único como ocurre en otras partes del mundo, sino que hay una segmentación de facto".

LT 12 Paso de los Libres

Christian Deganis, perteneciente a Desarrollo Económico Municipal, se refirió a los diferentes programas del Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación, los cuales financian proyectos productivos para las pymes y algunos de ellos no son reintegrables.

LRA 6 Mendoza Quino

El economista chileno Ricardo French Davis analizó la política de la economía bimonetaria a partir de la experiencia chilena, señalando la importancia del mecanismo en defensa de la inflación llamado "unidad de fomento" que se estableció en su país.

Se trata de un índice basado en la evolución mes a mes del IPC, mecanismo que fue utilizado para evitar que la ciudadanía ahorre en dólares y malgaste los recursos nacionales.

LRA 1 Buenos Aires

El economista, diputado del Frente de Todos celebró la medida del Gobierno de extender el plazo de moratoria previsional.

La medida la tomó el Presidente tras una reunión que mantuvo en su despacho de Casa Rosada con la titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta.

"Las políticas de inclusión jubilatoria y de Asignación Universal por Hijo suelen ser atacadas por la derecha como la causa de los problemas. La clave del desarrollo de nuestro país tiene que ver con una economía que distribuya de forma equitativa la riqueza y sea más humana", expresó Itaí Hagman.

LRA 1 Buenos Aires

La jefa de Gabinete del Ministerio de Salud destacó el programa de "Pacientes Cuidados" que ofrece un "35% de descuento" en "todos los medicamentos de prescripción a la población con cobertura pública exclusiva" que no cuenta con obra social o prepaga.

Sonia Tarragona resaltó también el acuerdo con las cámaras de laboratorios y empresas farmacéuticas para que durante los próximos 60 días los precios de los medicamentos aumenten como máximo un punto por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior.

La funcionaria resaltó que "es un acuerdo voluntario" y señaló que "la industria farmacéutica ha acompañado estos acuerdos". "En los próximos dos meses nos volveremos a sentar para ver cómo seguimos luego", agregó.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Debido a que la mayoría de la gente ya completó su esquema de vacunación, en distintos puntos de la provincia se mudaron los nodos de aplicación de vacunas contra el Covid-19. “Son nodos de gran afluencia de pacientes como el de Concepción. En las ciudades más pequeñas han disminuido las consultas para vacunarse. Tanto es así que se dejó de vacunar en esos nodos durante el fin de semana. También hubo traslado de nodos, por ejemplo, en Monteros de ser en el Complejo Deportivo pasó al SIC viejo que está en la terminal. Mientras que, en Concepción pasó a un nodo de vacunación que está dentro del Hospital Regional y en La Cocha pasó a un SIC desde un complejo deportivo en la que se hacía. Esto va a pasar como cualquier tipo de vacunación que se hace de manera habitual”, señaló Marcela Figueroa, del área programática del sur de la provincia.

LRA 43 Neuquén

El Frente Popular Darío Santillán realizó un corte total en las dos manos de la ruta 22, cercana al puente carretero Cipolletti-Neuquén. "Pedimos que se empiece a tratar en la cámara de Diputados y de Senadores el salario básico universal", explicó Bertrán.

LRA 6 Mendoza Quino

En relación al tema, Claudia Iturbe, secretaria general de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS), dijo: "Nuestra expectativa es poder sentarnos a ver qué necesita Mendoza y cómo fortalecer a los profesionales. En tres años han quedado lugares vacíos, residencias desiertas y esto afecta a futuro".

Luego, Iturbe agregó: “La pérdida salarial de los trabajadores de la Salud es del 50 %”.

LRA 14 Santa Fe

El sábado 23 de julio Villanos tocará en Santa Fe con 4 Sudakas como banda invitada. El músico adelantó la fecha y recorrió algunos hitos en los 27 años de vida del mítico grupo.

LRA 18 Río Turbio

El pasado fin de semana, se realizó de manera exitosa una nueva edición de la Fiesta de la Nieve en la Cuenca Carbonífera, en el Centro Invernal Valdelén de Rio Turbio.

Tres jornadas con grandes artistas locales, provinciales y nacionales, con una diversa propuesta de géneros y estilos musicales, paseos de artesanos, gastronómicos y cerveceros, como así también, actividades deportivas sobre la nieve que fueron los principales atractivos de ésta fiesta.

A pesar de las bajas temperaturas, las localidades de la Cuenca Carbonífera tuvieron ocupación en la capacidad hotelera al 100%, los recitales tuvieron un público importante que se quedó hasta las últimas instancias de cada día.

LRA 26 Resistencia

“Saludo a toda la gente de la provincial y agradezco esta posibilidad de cantar acá y seguir trabajando. Hace muchísimo que no estaba en la provincia, y creo que la última vez fue hace 20 años. Ahora, estamos presentando parte del repertorio del disco que está por salir, el cual se llama ´Un viaje´, y está formado por canciones nuevas que se complementan con canciones anteriores”, señaló Peteco.

LRA 21 Santiago del Estero

Hugo Navarro titular del colegio farmacéutico de la provincia, se refirió al programa nacional de pacientes cuidados, el cual prevé un descuento del 35 % en los valores de los remedios para la población más vulnerable desde el punto de vista de la seguridad social.

A su vez brindó detalles del convenio firmado entre el colegio farmacéutico de Santiago del Estero y el IOSEP (obra social provincial), mediante el cual acordaron beneficios para los pacientes diabéticos con el objetivo de ampliar, mejorar y asegurar la provisión de medicamentos.

LRA 1 Buenos Aires

La temporada de ballenas comenzó en Puerto Pirámides, la única localidad ubicada sobre Península Valdés en el extremo noreste del Chubut, desde donde operan las seis empresas que realizan el servicio de avistamiento a bordo de embarcaciones.

El capitán y guía ballenero chubutense Miguel Bottazzi, quien opera desde Puerto Pirámides, destacó que "es una experiencia única" y expresó: "Tratamos de transmitir esa vivencia, más allá de la foto".

En ese sentido, resaltó que "son animales muy grandes y con una inteligencia emocional muy interesante" y agregó: "El cerebro de la ballena es seis veces más grande que el nuestro".

Además, tras describir en qué consiste la experiencia de avistaje de ballenas, precisó que para adultos tiene un valor de $8.400, mientras que para los menores cuesta un 50% menos.

LU 4 Patagonia

Hiller se refirió a los subsidios del gas y la electricidad, diciendo que se busca ordenar las inscripciones, pero que habría prórrogas. “Las personas que no llegan con turnos a la fecha de terminación, que se queden tranquilas porque nosotros vamos a seguir atendiendo de manera presencial sin que importe la terminación del DNI”.

LRA 42 Gualeguaychú

María Laura Saad, secretaria de turismo de Entre Ríos, hizo un repaso por la actividad turística en distintos municipios de la provincia, la seguridad y los principales atractivos, tras lo cual estimó que esta temporada turística será superior a la última temporada de prepandemia.

LRA 5 Rosario

Realizaron un estudio sobre los murciélagos que habitan en el parque Villarino de Zavalla y la colonia migratoria que se asienta temporalmente en el ático de la Facultad de Derecho de UNR en Rosario.

"Identificamos 35 virus nuevos pero no constituyen un peligro para los humanos", señaló Cerri.

LRA 29 San Luis

En “Conexión Nacional” hablamos con Fernando Romero, de San Luis Diversa, sobre la organización de la Fiesta Nacional del Orgullo que se realizará el 6 de agosto en el Royal Arena.

“La fiesta comenzó en el año 2009, en la Disco La Bohemia, y se elegía al rey y la reina del orgullo. Años posteriores se comenzó con la Fiesta Provincial del Drag Queen. En esta edición se va a elegir a lxs embajadorxs”, contó Fernando.

“Pueden participar todos, binarios y no binarios, más allá de ser un certamen de belleza porque no lo es, en realidad la elección se hace sobre quienes ha trabajado por la diversidad”, cerró.

LRA 24 Río Grande

Hace días se realizó una reunión de las autoridades del IPVyH con las dos empleadas que fueron víctimas de acoso laboral y violencia, por parte de un personal jerárquico. La misma se concretó a instancias del Ministerio de Trabajo de la provincia y contó también con la presencia de la Dra. Dalila Mora, quién acompaño a las denunciantes.

En diálogo con Radio Nacional, la abogada Nora, se refirió a dicha reunión explicando que "fue una reunión larga la de la semana pasada, y que comenzó a las 2:30 hs de la tarde y terminamos las 20:38. La verdad que fue por demás extensa y agradezco a los medios de comunicación porque a partir de que tomó estado público lo sucedido, se logró la reunión".

Respecto de la situación actual de las empleadas denunciantes del acoso laboral, Nora sostuvo que "las trabajadores están hoy con tratamiento psicológico y psiquiátrico; por momentos tiene mucho miedo de estar en presencia de la presidenta del Insituto de Vivienda"; y explica que "tienen el síndrome del trabajador quemado, más conocido como síndrome de burnout, que es un síndrome que sufren los trabajadores cuando han sido expuestos durante mucho tiempo a situaciones de presión".

LRA 1 Buenos Aires

