Diario de Radio Nacional 20/6/2022

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "Vamos a ponernos de pie para que tengan la Patria que se merecen"

LRA Buenos Aires - CRISTINA KIRCHNER: "Advertimos un ataque formidable al Estado y el Estado es imprescindible"

LRA 1 Buenos Aires - TRISTAN BAUER: "La figura de Manuel Belgrano marcó definitivamente a la Argentina"

LRA 1 Buenos Aires - ROSARIO LUFRANO: “La bandera nos identifica, nos une y habla de quiénes somos"

LRA 25 Tartagal - JIMENA ESTRADA: Caso Silvestre Castro: Denuncian irregularidades por parte de la policía

LRA 25 Tartagal - ELENA GARECA: Buscan conocer las causas de muerte de trabajador golondrina salteño

LRA 5 Rosario - FELIPE PIGNA: "Belgrano fue el primero que dio lugar a las mujeres en el Ejército"

LRA 1 Buenos Aires - HERNAN BRIENZA: "La creación de la bandera fue un acto de subversión de Belgrano"

LRA 1 Buenos Aires - En el puerto de Mar del Plata: Reubicarán a lobos marinos

LRA 1 Buenos Aires - GABRIEL KATOPODIS: "La tarea principal de todo el Gobierno es mejorar el salario"

LRA 43 Neuquén - ELIO CANALIS: "Tuvimos que seguir combatiendo durante 10 años después de la guerra"

LRA 1 Buenos Aires - SE ABRE UNA NUEVA ETAPA EN COLOMBIA: Alberto Fernández y Cristina Fernández felicitaron a Gustavo Petro

LRA 1 Buenos Aires - PRIMER PRESIDENTE DE IZQUIERDA: Gustavo Petro asumirá la presidencia de Colombia el 7 de agosto

LRA 43 Neuquén - ALEJANDRO GOMEZ DUGAND: "La victoria de Petro es una sorpresa en términos históricos y coyunturales"

LRA 1 Buenos Aires - IVAN CEPEDA: "Gustavo Petro hoy es el político referente en Colombia"

LRA 1 Buenos Aires - PIERO: "Hay una efervescencia muy linda con lo que pasó en Colombia"

LRA 27 Catamarca - Fin de semana largo: Catamarca con ocupación hotelera que supera el 85%

LT 14 Paraná - Fin de semana extralargo: Se movilizaron 2,3 millones de turistas para estos feriados

LRA 2 Viedma - ADRIANA SANTAGATI: “Necesitamos otra mirada desde las prestaciones del Estado”

LRA 27 Catamarca - Ministerio de Ciencia y Tecnología: Lanzan TEC, un espacio multiplataforma destinado a los jóvenes

LV 8 Libertador - DANIEL SANTORO: "El peronismo triunfará en Europa"

LV 8 Libertador - Quita de subsidios: La Favorita, nuevo golpe a la educación popular en Mendoza

LV 8 Libertador - JULIAN MARADEO: "Desde 1973, la DEA se mueve en Argentina como se le antoja"

LRA 1 Buenos Aires - CLAUDIO BOADA: "Es un paso hacia la justa distribución de los subsidios"

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández encabezó el acto central por el Día de la Bandera junto a las y los integrantes del Gabinete Nacional en el Centro Cultural Kirchner, donde tomó la Promesa de Lealtad a la Bandera a más de 2000 alumnas y alumnos de cuarto grado de escuelas bonaerenses de los municipios de Hurlingham, Almirante Brown, Quilmes, Avellaneda, Pilar y San Martín.

En ese marco, el jefe de Estado destacó la figura de Belgrano quien señaló, "dio todo para que hoy seamos un país libre e independiente" y sostuvo que su trascendencia es "sólo equiparable a José de San Martín y Martín Miguel de Güemes".

LRA 1 Buenos Aires

La vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner participó del acto por la celebración con motivo del Día de la Bandera del plenario de delegados de la CTA de los Trabajadores en la ciudad bonaerense de Avellaneda. Bajo la consigna "20 de Junio. La vigencia de Belgrano. Estado, mercado y precios: producción, trabajo y política social en una Argentina bimonetaria", el acto fue en el predio del Parque La Estación, donde se acercaron más de 4000 personas. Además de la vicepresidenta, del encuentro participaron también el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; y el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, entre otros.

LRA 1 Buenos Aires

Desde el Centro Cultural Kirchner, el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, dio la bienvenida a las chicas y los chicos que harán su Promesa de Lealtad a la Bandera este mediodía, en un acto que será encabezado por el presidente Alberto Fernández este mediodía.

A propósito de esta fecha patria que Radio Nacional conmemora con una transmisión especial, destacó la figura de Manuel Belgrano, creador de la bandera, “que marca definitivamente a la Argentina”, uno de los próceres protagonistas de la revolución.

Señaló que prometer la bandera, en este 2022 en el que se cumplen 40 años de la guerra de Malvinas, “tiene que ver con ratificar la idea de luchar contra el colonialismo, por la independencia y proponernos la defensa de la soberanía” que, aclaró, es algo que tiene que hacerse “todos los días”.

LRA 1 Buenos Aires

Rosario Lufrano, presidenta de Radio y Televisión Argentina, participa del acto central por el Día de la Bandera en el Centro Cultural Kirchner, reflexionó en torno a esta conmemoración y recordó la promesa de Lealtad de la Bandera como “muy emocionante” valorando el “compromiso” que implica.

“La bandera nos identifica y nos une, genera pertenencia, habla de quienes somos”, remarcó y confió en que el sueño de una Patria grande se haga realidad”.

Destacó la tarea que realizan los medios públicos y “la territorialidad” de Radio Nacional para “llegar a cada lugar del país, que es algo que nos da sentido” y, en ese marco, enfatizó que “nuestro sentido está en llegar adónde nadie llega”.

LRA 25 Tartagal

Un joven argentino fue hallado sin vida en la celda de la comisaría EPI 4 de la localidad boliviana de Yacuiba. Se trata de Silvestre Castro, de 29 años, oriundo de la ciudad de Tartagal que estaba desaparecido desde el 9 de junio.

LRA 25 Tartagal

Darío Gareca de 45 años, trabajador golondrina oriundo de Acambuco, falleció en Carmen de Patagones, Buenos Aires. Según el informe médico se trataría de una muerte súbita pero la familia tiene sospechas. Su hermana señaló que buscan conocer las causas de su deceso.

LRA 5 Rosario

Al cumplirse 202° aniversario del fallecimiento de Manuel Belgrano, Felipe Pigna recordó la figura del héroe y el lugar que le dio a las mujeres en el ejército. "Sus planteos políticos, sociales y económicos tienen una vigencia abrumadora", dijo el historiador.

LRA 1 Buenos Aires

El escritor, ensayista e historiador argentino Hernán Brienza, director del Instituto Nacional de Capacitación Política (INCAP) reflexionó con motivo de conmemorarse el Día de la Bandera e hizo un repaso sobre el rol que tuvieron mujeres como María Catalina Echevarría durante los tiempos revolucionarios en nuestra historia.

Destacó la importancia de “integrar la historia”, recordó cómo fue el proceso de creación de la bandera y la consideró “un acto de subversión de Manuel Belgrano”.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata Gabriel Felizia explicó lo que sucede con algunos lobos marinos en esa ciudad. Días atrás llamó la atención de todos el video de un lobo marino que atrajo todas las miradas en Mar del Plata, tras ingresar a un comercio ubicado en el puerto.

"Con el tema de la pandemia y al haber poco movimiento en la zona de la banquina chica del puerto, los lobos marinos estuvieron viniendo desde el mirador de la escollera sur hasta donde están los pescadores. Y habían empezado a interferir en la parte productiva, y empezaba a ser peligroso para los turistas", explicó.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, defendió la gestión del gobierno nacional en el camino por “acelerar las soluciones” que necesitan las y los argentinos y remarcó que “el presidente Alberto Fernández viene tomando decisiones todos los días y poniéndose al mando en un contexto de guerra mundial”.

Repasó los pasos dados por esta gestión para “recuperar la obra pública”, consideró que es momento de que se comprometen los empresarios y explicó que la manera de hacerlo “es que paguen mejores sueldos”.

Katopodis admitió que “hay un reconocimiento de los empresarios de que esto tiene que ser así” en tanto “se han beneficiado con este modelo”.

En ese sentido, destacó los datos positivos en el sector de la construcción, que se ha recuperado a niveles históricos, con creación de “más de 400 mil empleos”.

LRA 43 Neuquén

En diálogo con Es Ahora, por Radio Nacional Neuquén, Canalis relató que "es un día cargado de emociones, veníamos con la alegría de llegar de nuevo al continente, con la tristeza de haber perdido, veníamos sin bandera porque veníamos bajo la tutela de la cruz roja internacional, como prisioneros, en el Camberra. Con el hambre, con la ansiedad, con la necesidad de ver gente, de ver sonrisas, de ver lágrimas, era una mezcla terrible, y sobre todo con la tristeza de haber dejado compañeros en las islas".

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, celebró anoche en redes el triunfo de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de Colombia y llamó a seguir "el camino hacia una América Latina integrada".

"Me llena de alegría el triunfo obtenido por Gustavo Petro y Francia Márquez Mina con el que culmina el proceso electoral en Colombia", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter, donde también añadió: "Acabo de transmitirle al presidente electo mis felicitaciones por la confianza que el pueblo colombiano ha depositado en él".

LRA 1 Buenos Aires

El líder de la coalición Pacto Histórico, Gustavo Petro se impuso en la segunda vuelta electoral con el 50,47% de los votos sobre el magnate Rodolfo Hernández, con un discurso que se asentó en un programa de redistribución para “el buen vivir”, que promete un cambio en lo económico con cuidado del medioambiente junto a su vice, la activista Francia Márquez, la primera mujer afro que ocupará ese lugar.

Desde el Servicio Informativo, Ramiro Poce brindó una crónica completa de la victoria de la izquierda en Colombia y repasó los ejes del discurso que ofreció Petro tras consagrarse presidente.

LRA 43 Neuquén

El periodista hizo un análisis de las elecciones en Colombia."Es el primer gobierno de izquierda y tiene una vicepresidenta es una mujer afordescendiente, feminista, líder social", comentó Gómez Dugand.

LRA 1 Buenos Aires

El senador de Colombia e integrante del Polo Democrático Alternativo Iván Cepeda Castro se refirió al triunfo en Colombia del candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, quien se impuso en la segunda vuelta electoral con el 50,47% de los votos sobre el magnate Rodolfo Hernández.

"Es una victoria que hemos obtenido con prácticamente una epopeya. Ha sido una campaña electoral muy difícil pero hicimos lo necesario para que se diera el resultado. Aunque hubo incertidumbre hasta último momento", expresó.

LRA 1 Buenos Aires

Piero, celebró el triunfo en Colombia del candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, quien se impuso en la segunda vuelta electoral con el 50,47% de los votos sobre el magnate Rodolfo Hernández.

"Ojalá sea el inicio de días hermosos con este resultado electoral. Hay una efervescencia muy linda, me siento muy contento por el pueblo colombiano que es maravilloso", expresó.

"Es una oportunidad hermosa, todavía no hicimos lo mejor y hay que ir para adelante. Estando juntos espero que hagamos las cosas que deseamos hace mucho tiempo. Es una oportunidad que no podemos perder", agregó el cantautor.

LRA 27 Catamarca

Inés Galíndez, secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de la capital catamarqueña, destacó que hubo un 85 % de ocupación hotelera, señalando que esto es fruto de la tarea entre la provincia y los municipios, tras lo cual dijo: “Nosotros nos hemos propuesto después de la pandemia tener una ciudad alegre, divertida, con actividades y con cosas para hacer. Ésta fue la idea: empezar a planificar en pandemia para que después nos encontrara preparados”.

LT 14 Paraná

El aumento de movimiento turístico contra el mismo fin de semana de 2019 supera el 100 % y confirma el sólido crecimiento del turismo interno. Sobre el tema, Matías Lammens, ministro del área, dijo: "Esto es una gran noticia para el sector turístico, que hoy es uno de los principales motores de la recuperación de la actividad económica y de la generación de empleo".

En tanto, unos de 2,3 millones de turistas se movilizaron en todo el país para este fin de semana extralargo, hecho que significa un nuevo récord histórico, el cual que duplica las cifras de 2019, según estimaciones provisorias del sector privado.

LRA 2 Viedma

La funcionaria habló del plan estratégico que propone desde la Defensoría del Pueblo de Río Negro, donde se busca resolver conflictos a partir de modificar las prestaciones de los organismos del Estado provincial.

LRA 27 Catamarca

El próximo miércoles, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, encabezado por Daniel Filmus, lanzará el espacio TEC multi plataforma.

Sobre esto, Lucas Turturro, director de TEC, expresó: “Hace varios años qué existe la señal de TV, y surgió la propuesta de hacer un ecosistema de medios. El objetivo es mantener la señal pública de televisión y hacerla crecer, tener un portal de noticias y un espacio de streaming para poder multiplicar y dar a conocer a muchos influencers qué están vinculados a la tecnología”.

LV 8 Libertador

En este sentido, Santoro declaró: “Al peronismo le interesa que las personas sean felices. El peronismo no proletariza y es esa promesa de felicidad que le da la sobrevida. Esa es la capacidad del peronismo".

LV 8 Libertador

Milagros Molina, docente del bachillerato popular ´Violeta Parra´, informó por qué el gobierno provincial le quitó un subsidio mínimo, sin mayores explicaciones, señalando: “Necesitamos un espacio de diálogo para mostrarles que, por ejemplo, no tenemos desgranamiento por la forma en que trabajamos y acompañamos. Es una escuela pensada para la comunidad que está hecha, y estamos pidiendo que no nos hagan un emplazamiento, donde ya se nos canceló el subsidio”.

LV 8 Libertador

En relación a esta temática, Maradeo, autor del libro ´La DEA en la Argentina´, dijo: “Desde 1973, la DEA tiene en Argentina una oficina, y yo empecé a investigar por qué”, tras comentar que en ese libro analiza el vínculo de Administración de Control de Drogas\u200b de Estados Unidos con nuestro país.

LRA 1 Buenos Aires

El abogado Claudio Boada, presidente de La Unión de Usuarios y Consumidores, avaló la decisión de segmentar las tarifas de gas y de electricidad así como la instrumentación del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) que lo definió como “muy importante” y confió en que “esté operativo lo antes posible”.

Consideró ambas medidas como “un paso hacia una puesta en justicia de la distribución de los subsidios” de manera que “aquel que más tiene pagará la tarifa plena y el que menos tiene mantendrá el subsidio”.

Además, Boada destacó que a partir del registro se contempla la situación de los inquilinos y “se podrá saber quién es el usuario del servicio”.

LT 14 Paraná

Los casos positivos de coronavirus registraron un marcado descenso por tercera semana consecutiva, ya que el Ministerio de Salud de la Nación reportó este domingo 28.039 contagios en la última semana, casi un 24 % menos que el registro anterior.

En tanto, la cartera sanitaria, en su informe semanal, consignó 22 decesos, una cifra similar a los 21 informados la semana pasada.

LRA 1 Buenos Aires

El cantante y compositor Hernán Lucero, una voz saliente del tango actual, estuvo presente con su música en el Centro Cultural Kirchner, durante la transmisión especial que realiza Radio Nacional en el Día de la Bandera desde allí.

Además de interpretar varios temas musicales, sostuvo que "el tango es una estética" y, a propósito de esta fecha patria, consideró que Manuel Belgrano fue "un hombre honesto, generoso y alguien que dio la vida por la Patria".

"Su memoria y su recuerdo es un llamado a la hermandad de los pueblos del mundo", enfatizó el cantante que se presentará en el Kirchner el próximo 1 de Julio a las 19 horas.

LV 8 Libertador

El licenciado Marcos Pérez Linares se refirió a Frantz Fanon, un escritor y psiquiatra cuya obra es una nítida influencia de los actuales estudios poscoloniales.

Fanon nació en la isla Martinica y su vida terminó a los 36 años, debido a que tenía leucemia. Entre sus obras más destacadas están “Piel negra, máscaras blancas”, y la que se publicó después de su muerte, denominada "Los condenados de la tierra”, donde su aporte inspiró a los movimientos subalternos que lucharon contra la discriminación y la desigualdad.

LRA 1 Buenos Aires

Martín Bonavetti, Subsecretario de Gestión de Espacios y Proyectos Especiales del Ministerio de Cultura de la Nación, ofreció detalles de la programación especial prevista para esta jornada en el Centro Cultural Kirchner, que será escenario hoy del acto central por el Día de la Bandera.

En ese sentido, sostuvo que ser sede de una de las tantas Promesas de Lealtad de la Bandera “nos llena de emoción y compromiso”.

Dio detalles de la logística implementada y de las actividades previstas para esta jornada especial que contará con la presencia del presidente Alberto Fernández junto a los ministros de Educación, Jaime Perczyk; de Cultura, Tristán Bauer, y de Defensa, Jorge Taiana.

LV 8 Libertador

Claudia Iturbe, secretaria General de AMProS, fundamentó por qué se realizará este martes un paro de actividades desde el sector de profesionales de la Salud, indicando: “Es una crisis sanitaria sin precedentes, lo venimos anunciando hace muchos años y no hay un programa de gobierno para solucionar este problema, el cual es de salud Pública".

LRA 43 Neuquén

El funcionario se refirió al importante movimiento turístico de los últimos días. "Estuvo muy bien, estamos terminando de analizar los números, pero habíamos hecho un relevamiento de las reservas que tenían los principales destinos turísticos de la provincia, y era un nivel importante", dijo Badilla.

LRA 17 Zapala

Desde Radio Nacional Zapala realizaron un homenaje y transmisión especial por el Día del Padre con músicos y cantoras locales. Los hermanos Hermosilla, Anabella y Matías, llegaron a la audiencia con folclore.

LT 14 Paraná

El periodista Elidelmar Otman de LRA 42 Radio Nacional Gualeguaychú brindó un panorama sobre los focos ígneos en la provincia, ubicados ahora en el área de Victoria, sobre la costa del Paraná, informando que trabajan brigadistas de la provincia en la zona, y también de Santa Fe y del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista contó de qué va su publicación “El Gráfico y las Malvinas, periodismo deportivo en tiempos de guerra” y explicó cómo se posicionó políticamente la revista durante la guerra. "Tratamos de abrir archivos de temas no estudiados, y descubrimos aspectos interesantes", contó.

Bernardi recordó varios hitos del deporte durante la guerra de Malvinas, entre ellos: el despegue de Reutemann en la Fórmula 1, Guillermo Vilas y su título en tenis en Montecarlo hasta el ascenso de San Lorenzo a la primera B en el fútbol y otros eventos importantes. "En la revista siguieron una línea histórica muy estudiada y trabajada. Hablaban de una identitaria nacional masculino que se volvían los héroes del país. El Gráfico continuó ese discurso en la guerra.", describió.