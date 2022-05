Diario de Radio Nacional 20/5/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "Los precios internos se deben desacoplar de los internacionales"

LRA 1 Buenos Aires - Terremoto de 2021: Avanzan las obras para las familias afectadas

LRA 1 Buenos Aires - VICTORIA TOLOSA PAZ: “Nuestro proyecto busca la recuperación del salario”

LRA 28 La Rioja - GABRIEL KATOPODIS: "En el Frente de Todos coincidimos en la necesidad de fortalecer la unidad"

LRA 28 La Rioja - GABRIEL KATOPODIS: "Están garantizadas todas las obras para La Rioja"

LRA 13 Bahía Blanca - CECILIA TODESCA BOCCO: "Las exportaciones alcanzaron en abril el máximo valor histórico"

LRA 7 Córdoba - ROBERTO BACMAN: Por los refuerzos económicos el Gobierno recogió un 56% de adhesión

LRA 26 Resistencia - BRIAN PELLEGRINI: “Hay mucho interés en poseer las tierras de los pueblos originarios”

LT 12 Paso de los Libres - Senadores del FDT: Reclaman a la provincia fondos de regalías de Yacyretá

LT 14 Paraná - Reemplazarán billetes de animales: Habrá paridad de género

LRA 6 Mendoza Quino - Lesa humanidad: "El fallo de Napalpí deja antecedentes continentales"

LT 12 Paso de los Libres - Masacre de Napalpí: La Justicia la reconoció como crimen de lesa humanidad

LRA 26 Resistencia - FEDERICO CARNIEL: Culminó el Juicio por la Verdad de la Masacre de Napalpí

LRA 1 Buenos Aires - Crimen de lesa humanidad: La Justicia reconoció a la Masacre de Napalpí

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa - MARCELA VAQUER: "Abogados querellantes y el IDACH dijeron que es un proceso histórico"

LRA 29 San Luis - NORBERTO ITZCOVIVH: ¿Qué información nos brindará el Censo Nacional 2022?

LRA 25 Tartagal - SILVIA FERNANDEZ: Qué hacer si no fuiste censado

LRA 5 Rosario - ANA PENDINO: Habilitación de una línea telefónica para reclamos por el censo

LRA 21 Santiago del Estero - LUIS PAIOLA: Positivo balance en el territorio santiagueño

LRA 1 Buenos Aires - LUIS ORLANDO VEGA: La vida del General Manuel Eduardo Arias, héroe de la Independencia

LRA 1 Buenos Aires - RODOLFO TAILHADE: "Hemos desenmascarado el sistema de espionaje ilegal del macrismo"

LRA 1 Buenos Aires - ERIC CALCAGNO: Criticó a EE.UU. por su postura en la Cumbre de las Américas

LRA 1 Buenos Aires - JONATAN BALDIVIEZO: El Gobierno porteño debe informar sobre más 100 convenios urbanísticos

LV 8 Libertador - RAUL MERCAU: Buenas noticias para el comercio exterior argentino

LRA 1 Buenos Aires - GASTON FIORDA: Uruguay, Bahamas y Portugal entre los países que más benefician a argentinos

LRA 1 Buenos Aires - Playadito: La cooperativa que se transformó en empresa nacional

LRA 1 Buenos Aires - Estimador mensual de actividad económica: Creció 4,8% interanual en marzo

LRA 1 Buenos Aires

En el campo recreativo de la Unión Obrera de la Construcción, que conduce Gerardo Martínez, ubicado en el partido bonaerense de Esteban Echeverría, el presidente Alberto Fernández encabezó un acto para celebrar la recuperación de puestos de trabajo en ese sector luego de la caída registrada a causa de la pandemia de coronavirus.

El Presidente afirmó que el mundo "padeció los efectos de la pandemia y ahora las consecuencias de una guerra y de sanciones económicas que pueden condenar al mundo a una hambruna". Fernández dijo que "la economía de la Argentina crece, a pesar de lo que decían algunos" y pronosticó que el país "va a crecer más de 6 puntos este año", aunque advirtió que, en ese contexto, "algunos acaparan ganancias en perjuicio de los que trabajan", al hacer referencia a la distribución del ingreso.

En tanto, pidió a los integrantes del Frente de Todos que "no se confundan" y sostuvo que "la verdadera discusión es con quienes quieren quitar derechos" a los trabajadores. "Queremos que el salario crezca y el bolsillo de los argentinos crezca, y que los salarios le ganen a la inflación y recuperemos el salario real de una vez y para siempre", concluyó.

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente se refirió a la suba de precios internos, aseguró que la manera de desacoplarlos de los internacionales y remarcó: "El modo son las retenciones; son un tema legislativo, y necesito que el Congreso entienda la problemática y acompañe llegado el caso”.

En declaraciones radiales, Alberto Fernández afirmó que "la economía argentina está encendida, está funcionando", pero advirtió que "recuperar el salario real cuesta mucho trabajo". Por ese motivo, agregó, decidió mantener abiertas las paritarias.

Por otra parte, el mandatario se refirió al Frente de Todos y dijo que dentro del espacio hay una "mirada común" sobre los problemas de la Argentina, pero admitió que existen diferencias "en los caminos" sobre cómo enfrentarlos.

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 23 Nacional San Juan, Jorge Floridia ofreció detalles de la visita que realizó ayer el presidente Alberto Fernández a la provincia durante la cual, junto al gobernador Sergio Uñac, constató el avance de las obras del futuro Barrio Las Pampas, emplazado en la calle Mendoza entre 12 y 13 de Pocito, donde se construyen 780 viviendas.

Ese emprendimiento es producto de un convenio firmado por el Gobierno Nacional y el provincial para dar respuesta a las familias afectadas por el terremoto del 18 de enero del 2021.

Tras la visita a esas obras, el periodista precisó que el jefe de Estado y Uñac se dirigieron al departamento de Rivadavia, donde entregaron 115 casas del complejo Gran Libertador, que empezó a construirse en 1993, pero que se paralizó por la quiebra de la empresa constructora durante 25 años hasta que la provincia decidió terminarlo.

LRA 1 Buenos Aires

Desde el predio de la UOCRA, en Esteban Echeverría, el móvil de Christian Varela adelantó detalles del evento en el que participará el presidente, Alberto Fernández, donde resaltará los últimos números de la construcción y la recuperación de 200 mil puestos de trabajo.

Una de las presentes fue la diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, quien dijo: “Los que somos parte del Frente de Todos sentimos la necesidad de expresar que esto tiene que ver con lograr un hito con la recuperación de la actividad formal de un sector sumamente golpeado como fue la construcción durante el 2015/2019”.

LRA 28 La Rioja

Luego, Katopodis confirmó en la "necesidad de fortalecer la unidad del Frente de Todos, para resolver los problemas de la Argentina", tras lo cual reafirmó el compromiso de todos los actores del FdT para "bajar la inflación y mejorar la economía, porque este camino es mejor que el macrismo que gobernó hasta 2019".

Luego, el ministro aseguró que la prioridad del Gobierno nacional y del FdT es la gente e instó a todos "a priorizar la mejora del salario, el poder de compra y la recuperación económica".

LRA 28 La Rioja

Entre las nuevas obras anunciadas por el ministro Katopodis y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se encuentran la continuidad de la Avenida Los Cactus, que unirá el Parque de la Ciudad con el barrio ´Néstor Kirchner´, ubicado en el sur de la ciudad de La Rioja. El emprendimiento, que genera cerca de 100 puestos de trabajo y beneficia a unos 25 mil habitantes, tiene un presupuesto oficial de 868.292.380,85 pesos y se estima su finalización para septiembre de 2023.

En cuanto al financiamiento de las distintas obras ejecutadas y anunciadas, Katopodis aseguró que "están garantizadas todas las obras para La Rioja, con su presupuesto correspondiente".

LRA 13 Bahía Blanca

La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales dijo que “las exportaciones de abril fueron 8.300 millones de dólares, crecieron un 35% en términos anuales y es el abril más alto de toda la serie histórica”.

"Es un muy buen dato. Muchos de los problemas que vive la Argentina están relacionados con no contar con dólares, por eso la relevancia de que ingresen dólares para seguir creciendo", subrayó Cecilia Todesca Bocco.

La funcionaria nacional resaltó que “a las importaciones hay que leerlas también como el trabajo de un montón de empresas de todo el país que involucran a un montón de trabajadores y trabajadoras que ponen lo suyo para que sigamos creciendo”.

LRA 7 Córdoba

Bacman, titular del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), hizo referencia al momento político que atraviesa el Gobierno nacional y a las estadísticas y lecturas que ofrecen las encuestas, los refuerzos y medidas que ejecutó, afirmando: "Le dieron un 56 % de apoyo al Gobierno por la satisfacción".

Sobre la oposición, Bacman dijo que no está en su mejor momento, y agregó: "La aparición de Milei es un gran problema para Juntos por el Cambio. Yo lo tengo en un 16 % de intención de votos”.

LRA 26 Resistencia

Sobre el tema, Pellegrini dijo: “En el tema de los genocidios de los pueblos originarios que ocurrieron en el norte y en el sur del país el interés fue el mismo: sacarles y quitarles sus tierras. Hace poco tiempo el bloque de Libertad Avanza, los llamados libertarios, presentó un proyecto para derogar la ley que declaró en emergencia la posesión de los territorios ancestrales”.

LT 12 Paso de los Libres

Los integrantes del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Senadores Martín Barrionuevo, José Aragón, Víctor Girau y Carolina Martínez Llano formalización un pedido de informes al Gobierno correntino para que se expida sobre el destino de las regalías hidroeléctricas de la represa Yacyretá que deben ser enviadas por el Estado provincial a los municipios de Ituzaingó, Villa Olivari y San Antonio Apipé.

LT 14 Paraná

El próximo lunes el Gobierno nacional anunciará cuáles serán los nuevos billetes que entrarán en circulación. A principios de 2020, la directora del Observatorio de Género y Políticas Públicas, Victoria Freire, había presentado una propuesta para lograr paridad de género y modificar los billetes con figuras de animales que incorporó el macrismo.

LRA 6 Mendoza Quino

En relación al tema, el abogado querellante de la Secretaría de Derechos Humanos de Chaco, Duilio Ramírez, señaló que no hay antecedentes de un juzgamiento de este tipo, afirmando: "Es el primer caso en Argentina y no hay antecedentes en toda América Latina. Esto dejará una huella muy fuerte para la Memoria, Verdad y Justicia de los pueblos originarios".

LT 12 Paso de los Libres

El fiscal Diego Vigay, integrante de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia, comentó que la jueza Zunilda Niremperger dictaminó “como hecho probado que existió responsabilidad del Estado nacional en los delitos de homicidio agravado y reducción a la servidumbre como crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas”.

LRA 26 Resistencia

“Fue una experiencia inédita e intensa, un juicio atípico pues no había nada en el banquillo de los acusados y nos permitió conocer un caso aberrante que esta jurídicamente silenciado. Estoy muy agradecido con la jueza, la querella, los testigos, los investigadores, con las familias de las víctimas que rompieron la barrera del miedo que viene de su pasado, con la sociedad, que en su mayoría apoyó el proceso, y todo eso tuvo el resultado en la audiencia final donde se leyeron los alegatos y se conoció la sentencia”, dijo el fiscal federal, Federico Carniel.

LRA 1 Buenos Aires

Culminó el histórico juicio oral por la verdad sobre la Masacre de Napalpí con la sentencia en la cual la jueza federal Zunilda Niremperger dictaminó “como hecho probado que existió responsabilidad del Estado nacional en los delitos de homicidio agravado y reducción a la servidumbre como crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas”.

Asimismo se ordenaron una serie de medidas reparatorias entre las que destacan continuar con el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense en la zona para delimitar ubicación de fosas comunes y constituir un sitio de memoria en el edificio que fuera sede de la administración de la Reducción de Napalpí.

En la sala de convenciones Gala de la ciudad de Resistencia, la jueza Niremperger leyó el dictamen del juicio oral por la Masacre de Napalpí, como se conoce el fusilamiento de más de 400 integrantes de etnias Qom y Moqoit por parte de fuerzas estatales y colonos del entonces territorio nacional de Chaco el 19 de julio de 1924.

LRA 1 Buenos Aires

El cantante de Hijos del Hijo es autor de la canción “Sangre aborigen”, y representante artístico de la comunidad Qom y Moqoit, dio su mirada sobre el histórico juicio oral por la verdad sobre la Masacre de Napalpí, que culminó ayer con la sentencia en la cual la jueza federal Zunilda Niremperger dictaminó “como hecho probado que existió responsabilidad del Estado nacional en los delitos de homicidio agravado y reducción a la servidumbre como crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas”.

“Lo sentí un logro propio”, dijo Rudy Serrano al hacer un repaso de su compromiso con esta causa y reflexionar sobre el valor del arte para despertar la conciencia colectiva. “Son 16 años intentando visibilizar y de que el país tome conciencia de que existen los pueblos indígenas”, expresó.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Se realizó la presentación y lectura de los alegatos finales por parte de la Fiscalía y las querellas en el Juicio por la Verdad por la Masacre de Napalpí. “Lo que sucede en Chaco va a quedar como un precedente para defender y conocer la verdad de los pueblos indígenas”, comentó Vaquer.

LT11 Nacional Concepción del Uruguay

La directora departamental de educación, Ana María Díaz indicó en nuestra emisora que será para aquellas viviendas que el censista asistió más de dos veces y no estaban.

LRA 29 San Luis

El ex funcionario se refirió a la importancia del censo. “Esto brinda información importante para llevar adelante políticas públicas. El dato primordial es cuántos habitantes hay, qué tipo de vivienda habitan, qué servicios tienen y las estructuras familiares o del nivel educativo”, explicó Itzcovich.

LRA 19 Puerto Iguazú

La Directora ejecutiva del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC), Silvana Labat, analizó el desarrollo de la jornada del censo de población, viviendas y hogares en la provincia e indicó que "puedo decir que fue un éxito en la provincia".

Sostuvo que "el crecimiento de viviendas de la provincia fue terrible" y adelantó que "los datos provisorios de población en provincia estarán en poco tiempo".

LRA 25 Tartagal

La coordinadora del Departamento de San Martín, Salta, explicó el procedimiento que deben realizar aquellos hogares que no hayan recibido la visita domiciliaria de un censista y no completaron el relevamiento de modo digital.

LRA 5 Rosario

En Rosario quedaron algunas casas sin censar por lo que, en el transcurso de la semana, continuará la supervisión. "La demora se debió a que a último momento faltaron varios censistas por problemas de salud", informó Pendino.

LRA 21 Santiago del Estero

El referente del censo en Santiago del Estero brindó detalles del desarrollo del operativo en la provincia. “Si bien hubo algunos inconvenientes en viviendas que no fueron censadas y el arrebato de elementos de trabajo de algunos censistas, se trató de casos aislados”, señaló Paiola.

LRA 1 Buenos Aires

El profesor Luis Orlando Vega, habló de la conmemoración que se estarán llevando a cabo en Humahuaca, Jujuy, por el bicentenario de la muerte del General Manuel Eduardo Arias, “considerado uno de los grandes héroes de la lucha por la independencia”, por lo que repasó su participación por los distintos frentes de batalla que defendió de los españoles, e hizo especial hincapié en la llamada Guerra Gaucha.

“Podemos encontrar en su fuerte personalidad, a una persona muy respetado entonces por toda la sociedad”, resaltó.

LRA 27 Catamarca

Sobre el tema, Carrizo dijo: “Entre mayo y junio, más de dos mil millones de pesos van a ingresar a la provincia solamente en lo que es el refuerzo, en el cual invierte el Gobierno nacional e invierte la ANSES, y eso queda en los comercios de proximidad, en las despensas, en el kiosco y en las carnicerías. Va a ayudar muchísimo, va a ser una gran contención social que se va a estar viendo y, sin lugar a dudas, será una gran ayuda para la provincia”.

LRA 26 Resistencia

“Este beneficio a nivel país lo recibirán siete millones y medio de personas, aproximadamente, y en Corrientes, 280 mil. Además de la pandemia sanitaria heredamos otra económica, la cual afectó a sectores sin ingresos formales y es ese el que, prioritariamente, recibe la ayuda del Estado. Para junio está previsto un aumento del 15 % en todos los beneficios de la caja de previsión nacional, el cual se efectúa trimestralmente”, afirmó el gerente de la UDAI-ANSES Corrientes, Cristian Zulli.

LU 4 Patagonia

Tirado, quien junto a un equipo de trabajo del ministerio y al secretario de Infancias del SENAF, Nicolás Falcone, presidieron en Comodoro Rivadavia la presentación Federal del ´Plan de los Mil Días´, dijo: “Estamos contentos de ver como este plan nos convoca tanto y nos moviliza, pensando en los derechos de las personas gestantes como una definición de política pública, y para esto necesitamos que todos estemos comprometidos trabajando en ese sentido”.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 53 San Martín de los Andes

La trabajadora de salud confirmó el aumento de casos en la zona de San Martín de los Andes aunque no revisten gravedad. Recomendó seguir usando el barbijo en espacios laborales, espacios cerrados y en el transporte público y aplicarse los refuerzos.

LRA 26 Resistencia

“Ante el inicio de esta cuarta ola de coronavirus y la llegada de los primeros fríos, tenemos que ocuparnos y continuar con los cuidados sanitarios que ya se conocen y, por supuesto, completar los esquemas de vacunación con la dosis de refuerzo inclusive. En la última semana se registraron 80 mil casos activos en todo el país, pero por suerte la tasa de mortalidad es muy baja”, dijo la subsecretaria de Atención y Acceso a la Salud del Chaco, Paula Sartor.

LRA 9 Esquel

Tras esto, Puratich agregó: "Lo importante es continuar con el ritmo de vacunación y los refuerzos para no llegar a casos graves".

Economía | Volver al inicio

LRA 57 El Bolsón

El funcionario participó de la licitación de la obra que permitirá duplicar el abastecimiento eléctrico en la Comarca Andina del Paralelo 42, lo que permitirá mejorar el servicio en El Bolsón. Palmieri destacó el trabajo conjunto de los intendentes, los gobiernos provinciales y el Estado nacional.

LV 8 Libertador

“Según una publicación del INDEC, la evolución de las exportaciones en este primer cuatrimestre de 2022 arroja un crecimiento de casi un 30 % y, hasta el momento, un saldo comercial 2.830 millones de dólares. Eso ayuda a alimentar las reservas del Banco Central”, informó el economista Raúl Mercau.

LRA 1 Buenos Aires

"La mudanza internacional es una de las herramientas de planificación patrimonial más utilizadas. Cuando uno se muda lo hace con una finalidad que no siempre tiene como foco la cuestión patrimonial; puede haber razones familiares, laborales, de calidad de vida, dependiendo del perfil de cada cliente o familia, pero el impacto en el patrimonio es obviamente el mismo”, explica el abogado argentino Martin Litwak, CEO y fundador de Untitled SLC, una boutique de servicios legales especializada en planificación patrimonial internacional y el establecimiento de fondos de inversión.

Uruguay, Bahamas y Portugal están entre los países que más benefician a los argentinos desde el punto de vista fiscal si tuvieran que elegir un lugar para mudarse.

LRA 1 Buenos Aires

Gustavo Quatrin, gerente de la cooperativa que comercializa Playadito, contó la historia de esta yerbatera, su crecimiento y su situación actual.

"De pasar a ser una empresa pequeña, nos transformamos en una mediana de esta industria. Superamos tres crisis y arrancó siendo una productora de materias primas, y pasó a una etapa industrial en su segunda generación. Pasamos a ser nacionales en la tercera generación, un proceso que llevó 20 años", recordó.

LRA 1 Buenos Aires

La actividad económica creció durante marzo 4,8% en relación a igual mes del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos. El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), que reúne a varios componentes que integran el Producto Bruto Interno (PBI), marcó en marzo una baja del 0,7% en relación a febrero, mientras que en el primer trimestre del año acumuló un incremento del 6,1%.

Con la suba de 4,8% registrada en marzo, el indicador trece meses consecutivos de alzas interanuales.

Desde el Ministerio de Economía -luego de que el Indec diera a conocer las cifras- destacaron que “la actividad económica supera por noveno mes consecutivo el nivel pre-covid de febrero de 2020” con un alza del 5,1%, “y se ubica a solo 3,3% del máximo de noviembre de 2017”.

Con estos datos, el primer trimestre del año cierra con un crecimiento de la actividad económica de 1% respecto al trimestre octubre-diciembre del año pasado.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29 de la Ciudad de Buenos Aires, Juan María Ramos Padilla, fue denunciado penalmente por diputados y diputadas de Juntos por el Cambio por pedir la renuncia de los integrantes de la Corte Suprema. En contacto con Norte Grande el magistrado manifestó que no le gusta trabajar en medio de delincuentes y tiene todo el derecho de expresarlo. Ramos Padilla manifestó que la Corte representa al capital, a los privilegios y de ninguna manera a los intereses de los ciudadanos.

LRA 1 Buenos Aires

La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia analiza cómo continuar con su investigación parlamentaria respecto del armado de causas contra sindicalistas durante los gobiernos de Mauricio Macri en Nación y de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires.

En ese sentido, el diputado nacional, Rodolfo Tailhade desandó lo realizado por el organismo, destacó que se trató de "un trabajo muy valioso para la democracia argentina", y remarcó que la Bicameral fue aceptada como amicus curiae por el juez de la causa.

"Hemos desenmascarado el sistema de espionaje ilegal que desplegó el macrismo con la anuencia de las más altas autoridades del país"

Además, criticó la avanzada de Juntos por el Cambio, periodistas, medios de comunicación y un sector del Poder Judicial para desacreditar a dicho organismo.

LRA 1 Buenos Aires

El ex senador nacional, Eric Calcagno, criticó la postura “conmigo o contra mí” de los Estados Unidos, en relación a la guerra entre Rusia y Ucrania y manifestó que “en la Cumbre de las Américas es geográficamente errado no invitar a todos los países de América como Cuba, Venezuela o Nicaragua. Si no admiten a todos no tiene sentido. Tienen que estar todos, los que nos gustan y los que no nos gustan".

“Pierden la coherencia en el relato, ya que imponen bloqueos a Venezuela, pero ahora habilitan vías de negociación con ese país con empresas estadounidenses”, remarcó.

LRA 43 Neuquén

El perito forense se refirió al nuevo testimonio de personal de Gendarmería que abona la hipótesis de que Santiago Maldonado fue asesinado en el marco de un interrogatorio y arrojado su cuerpo al río en 2017 en la Pu Lof de Cushamen. “Esta testigo es valiosísima”, aseguró Prueguer.

LRA 1 Buenos Aires

La Justicia ordenó que brinde precisiones sobre los 119 convenios firmados, que están por fuera de la norma urbanística, al hacer lugar parcialmente a una acción de amparo presentada por el abogado Jonatan Baldiviezo quien describió “la opacidad” con la que se maneja la administración de Horacio Rodríguez Larreta que ha denegado a la ciudadanía el derecho de conocer los alcances de “esas excepciones inmobiliarias que pagan las empresas constructoras”.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 19 Puerto Iguazú

La directora ejecutiva del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) analizó el desarrollo de la jornada del censo de población, viviendas y hogares en Misiones. "Puedo decir que fue un éxito en la provincia y se ve que el crecimiento de viviendas fue terrible", señaló Labat.

LRA 17 Zapala

La funcionaria se refirió al operativo estadístico en Neuquén. Resaltó que 404.000 personas realizaron el censo digital y que tuvieron aproximadamente 1000 llamados que alertan que el censista no pasó. “Es un porcentaje menor el que reclama”, especificó Rigo.

LRA 2 Viedma

Continua el operativo del censo y hay tres opciones para realizar el trámite: ingresar a censo.gob.ar, llamar al 02920-420421 o escribir al censo@indec.gob.ar. El funcionario aclaró que quienes hicieron o hagan ahora el Censo Digital quedan automáticamente incorporados.

LRA 54 Ing. Jacobacci

El funcionario se refirió a su recorrido por la Región Sur y brindó detalles de los beneficios del Refuerzo de Ingresos para la provincia de Río Negro y Neuquén. También señaló que se reunieron con personas que iniciaron sus trámites jubilatorios en la oficina de Jacobacci.

LT 11 Concepción del Uruguay

El docente Joaquín López indicó en nuestra emisora que participarán cinco universidades de la región, y está destinado para estudiantes de 3°, 4° y 5° año de la carrera de Abogacía de UCU y Universidades. López explicó que será los días 20 y 21 de mayo.

LU 4 Patagonia

En el marco de la presentación federal del ´Plan Mil Días´, el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, valoró la llegada a la ciudad de los equipos del Ministerio de Salud de la Nación y aprovechó para agradecer el trabajo mancomunado durante la pandemia.

En cuanto al plan, Luque indicó: “Es una ley que implica una decisión política propia del proyecto nuestro, que es permanentemente ampliar derechos. Como ciudad tenemos un fuerte agradecimiento con el Gobierno nacional, porque nos tocó ver ese apoyo en estos dos años de pandemia con la cercanía del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Agradezco a Dios haber atravesado esta pandemia con este proyecto político porque, de lo contrario, no sé qué nos hubiera pasado como país”.

LRA 6 Mendoza Quino

Este fin de semana se realizará en Mendoza el encuentro "Peronismo Futuro" en el Auditorio Ángel Bustelo. En tanto, Destéfanis hizo referencia a sus expectativas acerca de la cumbre peronista, un evento que será nacional y federal, del cual participarán Wado de Pedro, Gabriel Katopodis, Lucía Corpacci, Juan Manuel Urtubey, José Mayans y la presidenta local del PJ, Anabel Fenández Sagasti, junto a todos los dirigentes provinciales.

LRA 6 Mendoza Quino

El subsecretario de Articulación Territorial del Ministerio de Trabajo, Gerardo Girón, habló sobre el plan ´Fomentar Empleo´, informando que la intención es asistir a la población de entre 18 y 64 años que no ha registrado trabajo formal en los últimos tres meses para que, a través del portal de Empleo, puedan acceder a distintos beneficios.

El plan suma a los empleadores para conseguir ayuda respecto a las contribuciones patronales. Uno de los ejemplos consiste en que, en el caso de que se contrate a una mujer o una persona LQTTBQ+, se accederá a un 95 % de reducción en las contribuciones patronales a lo largo de 12 meses, entre otros beneficios.

LRA 43 Neuquén

La concejala del FIT, Julieta Katcoff, se refirió a la aprobación mayoritaria del proyecto presentado ayer en el Concejo Deliberante que busca ampliar la cantidad de colectivos aptos y se adapten las paradas para personas con discapacidad.

En diálogo con Es Ahora, por Radio Nacional Neuquén, Katcoff explicó que "lamentablemente no pudo aprobarse por unanimidad, pero si por mayoría. Lo que se plantea es instar a que el municipio le exija a la empresa Autobuses Neuquén la ampliación de la cantidad de unidades adaptadas para personas con discapacidad, como así también las frecuencias y los recorridos y la adaptación de toda la infraestructura que debe acompañar para garantizar la accesibilidad".

Además, Katcoff aseguró que "se requiere una celeridad en la respuesta que vamos a estar siguiendo con detenimiento".

LRA 2 Viedma

Producción de la Provincia se suma a la semana mundial de la miel. Sebastián González Tomas dio detalles de la importancia del consumo de este alimento.

LRA 9 Esquel

La directora de Estadísticas y Censos de Chubut, Silvia Iralde, expresó: "Esto de tener que recuperar aquellas viviendas que no fueron censadas estaba previsto", tras señalar que el INDEC volvió a habilitar el sitio web para completar el censo digital hasta el próximo martes 24 de mayo, inclusive”.

LRA 24 Río Grande

La empresa KMG Fueguina fabrica cámaras fotográficas marca KODAK en ocho modelos distintos en la línea Brigde, compacta y Smart Lens. También produce dos modelos de SmartPhone para la marca PIXPRO y tres modelos de SmartPhone para la marca Woo.

Géneros | Volver al inicio

LRA 13 Bahía Blanca

La titular de la dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, Sol Prieto, dijo que “lo que planteamos desde la economía feminista es que las mujeres realizamos una parte que las ciencias sociales y la economía tradicional no toman en cuenta, como son el trabajo doméstico y el de cuidados no remunerados. Las mujeres ocupan las 3/4 partes de estas áreas”.

La funcionaria agregó que las mujeres destinan 6,4 horas diarias a estas tareas: “Es tiempo que no tienen para el ocio, para actividades remuneradas, para estudiar, para formarse… y eso se traduce en menores ingresos”.

Laborales | Volver al inicio

LRA 4 Salta

Los choferes del interior del país cobrarán lo mismo que sus pares del Área Metropolitana de Buenos Aires. El acuerdo paritario entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) posibilitó que se levante el paro.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 25 Tartagal

El carisma y la destacada trayectoria del locutor Héctor Julio Pereira, conocido popularmente como "Taquito Pereira", lo han convertido en una figura emblemática para el norte salteño, especialmente para la ciudad de Tartagal. Inició su carrera en la radio a los 18 años y continúa en el micrófono hasta la actualidad. En entrevista exclusiva para Radio Nacional Tartagal, Taquito, compartió sus mejores recuerdos y todo aquello que le dejó la radio.

LRA 42 Gualeguaychú

Fulchieri presentó ´El Cordobazo de las mujeres´, una investigación histórica que cuenta con prólogo de María Teresa Andruetto, y luego expresó: “Cuando empecé a buscar fotos de la época para encontrar a las mujeres que participaron del Cordobazo sólo me topé con obstáculos”.

Tras esto, la periodista, quien al ver los negativos de distintas fotografía de la época en el archivo del sindicato de Luz y Fuerza descubrió que las imágenes de las mujeres habían sido recortadas, aseveró: “En los bordes rectangulares que se habían desechado había mujeres marchando al lado de Agustín Tosco y de otros dirigentes”.

LRA 29 San Luis

La actriz habló de su participación en "El primero de nosotros" que se emite por TeleFe, de su trabajo en "Julio César" de José María Muscari y "Tornamore". Contó sobre la vuelta a los escenarios y a la televisión, su incansable trabajo y respeto por el mismo. Aquí la charla con nuestra "Mujer Maravilla Argentina".

LRA 1 Buenos Aires

El actor habló de la película que estrena y que dirige Lucas Vivo García Lagos, en donde personifica a un ex boxeador en un policial argentino "al que no le falta nada".

"Para darle sustento a la historia dijimos de trabajar bien los vínculos. Es gente agobiada y presionada por su entorno y su condición social. Quisimos hacer hincapié en eso y en la comprobación de que no hace falta pertenecer a una clase para tener ciertos valores", expresó Palacios.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

River Plate es el cuarto equipo argentino clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores junto con Estudiantes de La Plata, Talleres de Córdoba y Colón de Santa Fe, tras golear por 4 a 0 como local a Colo Colo, de Chile, con goles de Agustín Palavecino, Nicolás De la Cruz, David Martínez y Esequiel Barco y asegurarse el primer lugar del Grupo F.

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 5 Rosario, el periodista Diego Frisco explicó que la decisión fue tomada por la Liga Santafesina de Fútbol por tiempo indeterminado ante “los reiterados hechos de inconducta, violencia y falta de respeto” protagonizados por jugadores de entre 6 y 18 años, hinchas y padres.

Según informó la mesa directiva del organismo, la «drástica decisión» fue tomada «con gran consternación» y apunta a un llamado a la reflexión de «jugadores, entrenadores, hinchas, padres y simpatizantes».

El periodista relató que "en un partido, le tiraron agua caliente a un árbitro; en otro, le tiraron un botellazo y hasta sacaron un arma", según la denuncia del presidente de la Liga.

Por otro lado, Frisco confirmó que a partir de hoy se habilitó libremente la vacunación del refuerzo contra el coronavirus a las y los mayores de 18 años tras finalizar la inoculación en personas de más de 50 años, frente a la cuarta ola de covid-19.

LRA 25 Tartagal

Brenda la "Pumita" Carabajal es la actual Campeona Mundial de Boxeo en la categoría Pluma quien en contacto con Norte Grande relató el momento tan particular que vive y cómo fueron sus inicios en el mundo de los guantes. La jujeña sostuvo que entre todos los deportes que practicó quedó atrapada por el boxeo y manifestó que nuestro país cuenta con un gran nivel de pugilistas femeninas. La campeona mundial narró cómo fueron sus inicios y lo duro que fue llegar hasta el momento de coronarse como tal.