Diario de Radio Nacional 20/4/2022

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - Washington - Intensa actividad de Martín Guzmán en el marco de la Asamblea del FMI y el Banco Mundial

LV 8 Libertador - Inversión en obra pública - El ministro Katopodis y los más de 61 mil millones de pesos para Mendoza

LT 11 Concepción del Uruguay - HERNÁN LETCHER: "Efectivamente, hay un crecimiento de la productividad de un 7 %"

LRA 1 Buenos Aires - DANIEL BENSUSÁN: "Más allá que hay un interbloque, seguiremos con una agenda común”

LRA 1 Buenos Aires - Espacio para la memoria - A 57 años de la muerte de Alfredo Palacios

Nacional Rock - CLAUDIA NEIRA: “Rodríguez Larreta es un fabricante de mentiras”

LRA 1 Buenos Aires - Datos del INDEC - El intercambio comercial marcó en marzo un superávit de 279 millones de dólares

LRA 6 Mendoza Quino - Gabriel Katopodis en Mendoza - La obra pública como eje en la recuperación del empleo

LRA 30 Bariloche - CARLOS ROZANSKI: “El presidente debería denunciar a la Corte Suprema”

Nacional Rock - GUILLERMO OGLIETTI: “Recaudaríamos 600 millones de dólares si la justicia pagara Ganancias”

LRA 42 Gualeguaychú - Control de la inflación - Nación confía en extender el programa Precios Cuidados de cercanía

LRA 1 Buenos Aires - El editorial de Mario Wainfeld: “Novedades sobre el bono de 18.000 pesos”

LRA 28 La Rioja - RICARDO HERRERA: "Hoy es el Consejo de la Magistratura, mañana el Poder Ejecutivo o el Legislativo"

LRA 1 Buenos Aires - Francisco Durañona - Presentaron un proyecto "para garantizar el derecho de los consumidores"

LRA 1 Buenos Aires - Paula Galigniana - UTE realiza clases públicas contra los cambios en el estatuto docente porteño

LRA 1 Buenos Aires - Juan Manuel Castelli - Destacan la relevancia de la aplicación del segundo refuerzo contra el COVID

LRA 26 Resistencia - HÉCTOR ORTEGA: “A la soberanía hay que abordarla integralmente en todos sus aspectos”

LRA 6 Mendoza Quino – Verdurazo - Trabajadores rurales reclaman políticas públicas para el campesinado local

LT 14 Paraná - Contundente declaración - El Consejo Federal de Cultura apoya a las industrias y a las instituciones

LRA 19 Puerto Iguazú - Jorge Almada, referente del Frente Patria en Misiones - Misioneros apoyan la marcha federal por la soberanía del río Paraná

LRA 29 San Luis - CLARA ROMERO, Cacique Qom Nalá: "Después de 98 años se lleva adelante este proceso de justicia"

LRA 52 Chos Malal - Guillermo Carnaghi, diputado Nacional - Alberto Fernández viajará a Neuquén

LRA 1 Buenos Aires - Nahuel Levaggi - Productores venden alimentos sin intermediarios en el Mercado Central

LRA 1 Buenos Aires - MARÍA TERESA ROSANOVA: "El coronavirus ha sido desplazado por otros virus respiratorios"

LT 14 Paraná - Infraestructura - Se licitaron obras para 12 establecimientos educativos entrerrianos

LRA 13 Bahía Banca - JULIETA MOLINA y el Programa de Investigación y Desarrollo en Cannabis: “Es una alegría inmensa”

LRA 27 Catamarca - Ministerio de Salud provincial - Bajaron notablemente los casos de COVID en Catamarca

LRA 17 Zapala - MAURO BENENTE, doctor en Derecho: "No hay propuestas concretas para modificar el Poder Judicial"

LRA 15 Nacional Tucumán Mercedes Sosa - FLORENCIA CORREA DEZA: "Es una manera de reconstituir el poder adquisitivo que se vio muy golpeado"

LU 23 Lago Argentino. Calafate - JUAN PABLO BOHOSLAVSKY: "El FMI se auto percibe por sobre los derechos humanos"

LRA 21 Santiago del Estero - Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero - Comenzó el encuentro de cooperativas

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

LRA 1 Buenos Aires

En ese marco, el ministro de Economía expuso en el encuentro denominado "Una conversación sobre los mercados emergentes del G-20", del cual participó la directora Gerente del Fondo, Kristalina Georgieva.

En su primer día en Washington, Guzmán también mantuvo una reunión con representantes del FMI para dialogar sobre el entendimiento alcanzado entre el organismo y la Argentina.

LV 8 Libertador

Katopodis hizo referencia a su actividad en Mendoza, señalando que empezó muy temprano en la zona de Papagallos, luego fue a la alta montaña y, posteriormente, visitó las obras de la doble vía San Juan-Mendoza, sobre la ruta 40.

“Son más de 61 mil millones de pesos de inversión en obras viales, hídricas, acueductos y tratamiento de obras cloacales. Hay una inversión muy importante del Gobierno nacional en una provincia que no gobernamos y que tiene otro color político”, manifestó el ministro de Obras Públicas.

LT 11 Concepción del Uruguay

Letcher, quien es presidente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), habló sobre los anuncios del presidente Fernández referidos a la economía, afirmando: “Debemos reflexionar sobre tres cosas: el sector de menores ingresos, que esto no vaya a precios y termine en remarcaciones y, por último, el empleo registrado”.

En cuanto al crecimiento económico, Letcher dijo: “Efectivamente, hay un crecimiento de la productividad de un 7 %”.

LRA 1 Buenos Aires

Bensusán, quien es senador nacional pampeano del Frente de Todos, hizo referencia a la decisión de transformar a la coalición oficialista en el Senado en un interbloque con dos espacios, diciendo: "Más allá que hay un interbloque seguiremos trabajando en una agenda común".

LRA 1 Buenos Aires

Este 20 de abril se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento ocurrido en 1965 de quien fuera el primer diputado socialista de América, además de escritor, abogado y uno de los fundadores del Partido Socialista.

Palacios había nacido en Buenos Aires el 10 de agosto de 1878 y sus padres, ambos uruguayos, fueron Aurelio Palacios Bustamante y Ana Ramón Beltrán, quien fue la mentora de las ideas socialistas que maduraron en él varios años después.

Nacional Rock

Neira, quien es legisladora del Frente de Todos de CABA, apuntó contra el jefe de Gobierno porteño, expresando: “Larreta está hablándole al sector más duro de su espacio político para disputar votos que se le escapan a Milei”, y luego agregó: “Larreta tiene una gran capacidad mediática y discursiva para contar su relato, que es una gran fábrica de mentiras”.

LRA 1 Buenos Aires

El intercambio comercial cerró marzo con un superávit de 279 millones de dólares, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)

En marzo, las exportaciones sumaron 7.352 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 28,5 %, y las importaciones 7.073 millones de dólares, con una suba del 33 %, mientras que en el primer trimestre del año cerró con un superávit de 1.394 millones de dólares, alcanzando en ambos casos nuevos récords, tanto para el mes como para el primer trimestre.

LRA 6 Mendoza Quino

El ministro de Obras Públicas conversó con el equipo del programa “Aire Nacional” sobre su visita a Mendoza, donde inauguró junto al intendente de La Paz, Fernando Ubieta, un nuevo complejo Polideportivo y firmó distintos convenios, entre los cuales se incluye una fuerte inversión en el Polo Educativo del Departamento.

Luego, Katopodis cerró con el gobernador provincial, Rodolfo Suárez, un acuerdo para la reconstrucción del Circuito Papagayos, ubicado sobre la ruta 99, "el cual permitirá elevar el potencial turístico e inmobiliario de la zona", según informaron fuentes del Gobierno mendocino.

LRA 30 Bariloche

El doctor Carlos Rozanski se refirió a la situación en el Consejo de la Magistratura, diciendo: “Es un hecho insólito y grave que el presidente esté guardando silencio. Él debería denunciar a la Corte Suprema, como hizo Néstor Kirchner en 2003”.

Nacional Rock

Oglietti, quien es doctor en Economía Aplicada (UAB) y subdirector de CELAG Argentina, habló sobre las cargas impositivas en nuestro país y la relación con el mundo, explicando que el crecimiento de los activos en los paraísos fiscales es fruto de la fuga y es un fenómeno global, agregando luego: “Un 80 % de la fuga de capitales es evasión tributaria”.

Tras esto, Oglietti dijo: “El pago de la deuda no tiene que caer en la espalda del ciudadano de a pie. Podríamos recaudar casi 600 millones de dólares en un año si el Poder Judicial pagara impuesto a las ganancias”.

LRA 42 Gualeguaychú

La subsecretaría de Acciones para la Defensa de Consumidores, Liliana Schwindt, informó que se lograron acuerdos importantes para establecer el programa en todo el país.

Luego, la funcionaria dijo que se busca que los mismos funcionen como precios de referencia para los clientes de los almacenes, despensas y pequeños supermercados.

LRA 1 Buenos Aires

Wainfeld habló sobre la decisión del Gobierno nacional y el anunció de un bono de 18 mil pesos, el cual ya se empieza a implementar. La ANSES escribió un comunicado detallando quienes se pueden anotar para tener los beneficios, que están destinados a los jubilados, los pensionados, los trabajadores informales y los monotributistas.

"Las y los jubilados y pensionados no deberán realizar ninguna inscripción. Percibirán el refuerzo de 12.000 pesos en forma automática junto con su haber en el cronograma de pagos de mayo, y sin la necesidad de realizar ningún tipo de trámite", informó la ANSES mediante un comunicado.

LRA 28 La Rioja

Herrera, quien es diputado nacional por el Frente de Todos, se mostró preocupado por la crisis institucional en el Consejo de la Magistratura, agravada por el fallo de la Corte Suprema de la Nación y la asunción del juez Horacio Rosatti al frente del órgano extra poder.

"Fue un claro avasallamiento y el propio juez Lorenzetti, en su fallo en disidencia con la mayoría de la Corte, establece que genera un mal precedente. Hoy es el Consejo de la Magistratura, mañana puede ser el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo. Hay que tener cuidado, respetar las instituciones y la división de poderes", expresó Herrera.

LRA 1 Buenos Aires

El bloque de senadores bonaerenses del Frente de Todos anunció un proyecto de ley de Precios Justos, con el objetivo de que los municipios puedan llevar el control de precios en sus distritos.

Sobre el tema, el senador bonaerense Francisco Durañona dijo: "Este proyecto de ley viene a regular el derecho a defender a los consumidores, ya que se le otorga a los municipios facultades para llevar adelante los controles e imponer sanciones en caso que se detecten incumplimientos. Este proyecto ya fue presentado hace dos años, tuvo media sanción y mucho consenso, pero no logró superar la etapa en Diputados".

LRA 1 Buenos Aires

Se realizó ayer y se repetirá el próximo martes y jueves frente a la Legislatura porteña, en rechazo a la "modificación inconsulta del estatuto" promovida desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que está en debate en el parlamento local.

Tras esto, la secretaria de Comunicación de UTE-Ctera, Paula Galigniana, dijo: “Como cada decisión de esta gestión del Gobierno porteño, los docentes no somos convocados a ninguna mesa de debate ni de diálogo”.

LRA 1 Buenos Aires

En diferentes provincias, la aplicación de los refuerzos en la vacunación anti COVID avanza en forma paralela a la campaña de inmunización antigripal. En tanto, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, advirtió en la última reunión del Consejo Federal (COFESA) que se busca aplicar la segunda dosis de refuerzo "lo más rápido posible a las personas que tienen mayor riesgo para disminuir así la posibilidad de internaciones, complicaciones y fallecimientos".

Sobre esto, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Juan Manuel Castelli, remarcó que la administración de la vacuna antigripal y de la anti COVID “no producen más efectos que los comunes”, y luego destacó que se pueden dar de manera conjunta con pocos días de diferencia.

LRA 26 Resistencia

“Esta semana tuvimos que viajar mucho porque la tarea es muy grande, pero somos pocos. Siempre trabajamos en defensa de los soldados chaqueños y correntinos que sufrieron torturas en Malvinas, y la agenda de actividades continúa en este año clave por los 40 años de la guerra, bajo el lema 'Malvinas nos une'. Por eso hacemos capacitaciones y charlas”, expresó el integrante de la Fundación Soberanía y Memoria, Héctor Ortega.

LRA 6 Mendoza Quino

La referente de la Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra, Celia Mayorga, se refirió al verdurazo que llevaron a cabo frente a la Casa de Gobierno de Mendoza, habló sobre el pedido de la UST para resolver la pobreza de la ciudad y del campo y, finalmente, destacó el comunicado difundido por la organización, el cual en uno de sus párrafos destaca "el derecho a la cultura de producción no extractiva que provea alimentos sanos al pueblo y se lleve a cabo mediante una comercialización justa".

LT 14 Paraná

De manera unánime, el Consejo Federal de Cultura apoya la continuidad de la asignación de fondos para las industrias e instituciones culturales. El organismo, conformado por las máximas autoridades de Cultura de las provincias argentinas, emitió una contundente declaración en apoyo al proyecto de ley que extiende el plazo de caducidad de las asignaciones específicas que financian el INAMU, el INCA, el INT, RTA S.E., el ENACOM, la Defensoría del Público de Servicios de la Comunicación Audiovisual y las Bibliotecas Populares, a través de CONABIP.

Tras esto, el subsecretario de Gestión Cultural de Entre Ríos, Germán Andrés Gómez, expresó: “Lo que se está buscando es el aval de todo el arco político en el Congreso de la Nación para que pueda avanzar el proyecto de prórroga de la ley”.

LRA 19 Puerto Iguazú

En Misiones realizan un reclamo federal desde la Mesa Coordinadora por la defensa del Río Paraná, motivo por el cual Almada dijo: "Creemos que hay que tomar una decisión fuerte de una gestión estatal y control de la navegación, además de un control más estricto de los puertos".

LRA 29 San Luis

Comenzó el primer juicio de lesa humanidad por los delitos cometidos contra los pueblos originarios en la Masacre de Napalpí. “El mundo entero está con los ojos puestos en Argentina, porque después de 98 años se está llevando adelante este proceso de justicia”, dijo la cacique Qom Nalá, Clara Romero.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La doctora Rosanova, jefa Clínica de Infectología del Hospital Garrahan y vicepresidenta segunda de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica, evaluó la situación sanitaria, luego de que por tercer día consecutivo no se registraron pacientes internados con COVID-19 en ese nosocomio y se estabilizó la curva de casos de gripe en la población infantil.

LRA 27 Catamarca

Así lo confirmó la secretaria de Asistencia en Salud Publica de la provincia, Johana Carrizo, quien destacó que desde hace cuatro días no se registran casos de positivos de COVID-19. "Hace cuatro días no tenemos casos positivos, y la vacunación es un antes y después", señaló la funcionaria.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Levaggi, quien es el presidente del Mercado Central, destacó que el sitio inauguró ayer su primera nave de pequeños y medianos productores, y luego agregó: "Es un hecho histórico que va a quedar con una reglamentación particular".

LU 23 Lago Argentino. Calafate

El abogado, quien realizó diversas investigaciones sobre los organismos financieros internacionales y su impacto en el ejercicio de los derechos humanos, expresó: "El FMI siempre expresó de manera explícita que está por encima de las convenciones de derechos humanos".

LRA 21 Santiago del Estero

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, presidió el primer encuentro de cooperativas agroalimentarias desde el vivero San Carlos, ubicado en La Banda. Tras esto, el mandatario provincial fijó las normas que debería tener una cooperativa para su buen funcionamiento.

Política | Volver al inicio

LRA 52 Chos Malal

El legislador hizo referencia a la próxima visita del presidente Alberto Fernández a Neuquén para participar del lanzamiento del gasoducto denominado “Néstor Kirchner”.

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, presidió el acto de licitación para llevar a cabo distintas obras en 12 establecimientos educativos de la provincia.

“Cuando hablamos de mejorar la calidad educativa no sólo hablamos de los salarios docentes, sino de la necesidad de mejorar la infraestructura educativa”, afirmó el primer mandatario entrerriano.

LRA 13 Bahía Banca

Julieta se refirió así al Programa de Investigación y Desarrollo en Cannabis impulsado por el ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, el cual ofrecerá 250 millones de pesos en financiamiento para los proyectos de investigación y desarrollo del cannabis, el cáñamo y sus derivados para uso medicinal, terapéutico y paliativo, sus usos clínicos y/o industriales, junto a los aspectos sociales y culturales asociados.

LRA 17 Zapala

El abogado habló sobre la asunción de Horacio Rosatti como presidente del Consejo de la Magistratura, indicando: “Hay un gesto raro, ya que el Frente de Todos pone el foco en el poder judicial como una suerte de adversario, pero no hay propuestas concretas para modificarlo”.

LRA 15 Nacional Tucumán Mercedes Sosa

Ante los números de la inflación de marzo, el Gobierno nacional impulsó un paliativo para los sectores con ingresos más bajos.

Sobre esto, la asesora de la ministra de Gobierno y de Justicia de Tucumán, Florencia Correa Deza, señaló: “Los recursos están direccionados para aquellos que más lo necesitan”.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados realizó una nueva ronda de consultas para reformar la ley de Alquileres, en la cual los principales ejes de la discusión pasan por los plazos de los contratos y el sistema de actualización de los mismos.

En relación al tema, el presidente de la Asociación Platense de Inquilinos, Germán Schiertt, señaló: "El índice de inflación tiene que proteger el bolsillo de los inquilinos. Tiene que haber una política de distribución y los grandes propietarios tienen que absorber la crisis económica, pero no hay datos oficiales. El alquiler se lleva, al menos, el 40 % del salario".

LRA 13 Bahía Blanca

Sobre la temática, Montano, quien es integrante del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), dijo: “Los valores de los alquileres aumentaron por encima de la inflación interanual. En los departamentos de un ambiente los incrementos llegaron al 60 %, en los de dos ambientes al 67,2 % y en los de tres ambientes al 66,2 %”.

LT 14 Paraná

El Consejo General de Educación (CGE) modificó la modalidad de las cuatro jornadas institucionales programadas para el resto del año, con el objetivo de asegurar la mayor cantidad de horas en el aula para las y los estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario.

En este sentido, la vocal del CGE, Griselda Di Lello, manifestó que la medida pretende “garantizar 190 días de clases, con la finalidad de acompañar estas trayectorias escolares que pudieron quedar resentidas” en el marco de la no presencialidad debido a la pandemia.

LRA 5 Rosario

Tras desarrollarse una nueva jornada de debate en la Cámara de Diputados de la Nación por la modificación de la ley de Alquileres, Roldán aseguró que las organizaciones defienden los avances de la ley.

LRA 14 Santa Fe

Ayer se realizó una reunión entre la funcionaria y los gremios docentes de Santa Fe, donde se dio a conocer la posibilidad de extender el horario de clases a cinco horas.

“Es una propuesta que genera nuevas posibilidades de enseñanza y aprendizaje”, expresó Cantero.

LRA 1 Buenos Aires

Estudiantes de la escuela N°17 ´Martín Miguel de Güemes´, de Concordia, realizaron un proyecto para agilizar el proceso de asistencia en la institución. Dicha idea la denominaron ´Registro Automático de Asistencia por tarjetas/llaveros de proximidad´.

“Se trata de un llavero que tiene un ID asociado a los datos del alumno. Cada uno de ellos lo acerca a uno de los cinco lectores que hay en el colegio y, de esa forma, queda registrado el presente”, explicó la docente del establecimiento, Nora Orcellet.

LRA 26 Resistencia

“Llegar a este momento es un sueño, porque me crie escuchando testimonios referidos a la Masacre. Como niños no le dábamos mayor importancia, pero ya de grande, cuando conocí a Juan Chico, el tema empezó a tomar relevancia y comenzamos a trabajar en él. Hay que destacar que la lengua qom es mayormente hablada, pero no escrita, y tuvimos una primera experiencia con la traducción de la Biblia, y es así que después pude hacer este trabajo con los testimonios que son utilizados en este juicio”, afirmó el integrante de la Fundación Napalpí, David García.

LRA 9 Esquel

El presidente del Instituto Provincial del Agua (IPA), Nicolás Citadini, fue convocado por la legislatura provincial para referirse al proyecto de Emergencia Hídrica y al programa de perforaciones en la provincia.

LT 12 Paso de los Libres

El ministro de Turismo provincial, Sebastián Slobayen, destacó que Semana Santa dejó un saldo positivo en Corrientes, con una cifra que rondó los 500 millones de pesos en concepto de alojamientos hoteleros, extra hoteleros y servicios turísticos en general.

LRA 13 Bahía Blanca

El intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, expresó: “Ojalá que no haya sido intencional. Sería aberrante”, al referirse al incendio ocurrido el lunes pasado en la ex Estación Noroeste de Sixto Laspiur y Blandengues, ante algunos rumores de que el siniestro habría sido provocado.

LRA 26 Resistencia

“Tuvimos unas primeras reuniones con autoridades del Ministerio de Educación, las cuales han sido informativas respecto a la ampliación de las horas de clase, y coincidimos que es beneficioso para el estudiantado porque significa una posibilidad de mejorar ingresos de la docencia, pero también hay que tener en cuenta la planificación familiar. Es decir, realizar un abordaje integral de la problemática”, sostuvo el secretario General de la Coordinadora Docente y titular de la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), Norberto Piñero.

LT 12 Paso de los Libres

El presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes, Pedro Cassani, se refirió a la presentación del proyecto para modificar la ley de Manejo del Fuego, diciendo: “Esto se debe al aprendizaje que hemos tenido como consecuencia de las emergencias y las catástrofes en la provincia”.

LRA 22 Jujuy

Copello, quien es dirigente del Partido Obrero y el Polo Obrero de Jujuy, expresó: "Creemos que la detención de mi compañero y la mía son causas injustas, arbitrarias, porque no hay razón para criminalizar el derecho a la protesta. Esto fue hecho con el objetivo de disciplinar y demostrar que no se puede luchar, pero hubo muchas movilizaciones porque el pueblo sabe y defiende el derecho a luchar y manifestarse frente a la situación que se está atravesando".

LRA 2 Viedma

En el marco de la sesión legislativa de hoy, se movilizaron representantes de las comunidades mapuches de la zona para pedir que se respeten sus derechos.

En tanto, Nehuen Loncoman dio detalles de los planteos, mientras que a favor de los reclamos se manifestó una columna de la UOCRA.

LRA 4 Salta

La funcionaria habló de los reclamos por la asistencia alimentaria que dejaron de recibir referentes de más de 200 comedores y merenderos de Salta, diciendo: “No estamos en pandemia, no estamos confinados, sino que tenemos la posibilidad de trabajar”, señaló Vargas.

Géneros | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Lescano, presidenta de la Fundación Micaela García ´La Negra´, se refirió a la implementación de la ley Micaela, y agregó: "Si bien hay capacitación, no hay talleres ni debates".

Luego, Andrea calificó como "preocupante" la situación, y advirtió que "de esta forma, nunca se va a lograr nada".

LRA 25 Tartagal

Leal, quien es decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) ,se refirió a diversos temas como la inclusión y el rol de la UNT, haciendo hincapié en la necesidad de deconstruir el patriarcado presente en las distintas instituciones del Estado.

Laborales | Volver al inicio

LRA 7 Córdoba

La Unión Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) adelantó que no pedirá un bono, sino que buscará que se adelanten las fechas para percibir los incrementos.

"No vamos a pedir un bono, porque queremos que todo vaya al salario. No nos olvidamos que con la actual ley todos los jubilados estatales perciben los incrementos con un diferimiento de dos meses", indicó la referente de UPEC, Zulema Miretti.

LRA 6 Mendoza Quino

El médico anestesista Arturo Salassa, quien es portavoz de Anestesiólogos Autoconvocados de Mendoza, hizo referencia al conflicto vigente de los prestadores de salud externos con el Gobierno provincial.

Se trata de una problemática que se profundizó con la pandemia, y que ha generado diferentes manifestaciones y medidas de fuerza por parte de trabajadores de la salud.

LRA 6 Mendoza Quino

El gremio SADOP, que reúne a las y los docentes privados de Mendoza, denunció los incumplimientos de la patronal en referencia a los aumentos previstos por la paritaria nacional, motivo por el cual los maestros continúan cobrando un sueldo sin incrementos, que ronda los 40.000 pesos.

Sobre esto, la secretaria Adjunta de SADOP, María Luisa Nasif, subrayó el rol que le toca al Gobierno provincial para exigirle a los colegios privados que se adecuen al cumplimiento de los acuerdos salariales.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros, José Troilo, informó que habrá una "reducción de servicios" desde esta noche a las 22 horas hasta las 6 horas de mañana en las "líneas provinciales y comunales".

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

“En los años ´70 hubo una película llamada ´Poder que mata´, cuyo nombre original fue ´Network´, en la cual se hablaba de la manipulación que la televisión puede hacer con las sociedades. Ahora, ese film tendrá una versión teatral que se presentará desde el 14 de julio en el teatro Coliseo de Buenos Aires, con un elenco encabezado por Florencia Peña, Pablo Rago y Coco Silly, entre otros. La versión será de Juan José Campanella, mediante un proyecto especial con un dispositivo escénico deslumbrante”, afirmó la periodista Nora Lafón.

LRA 42 Gualeguaychú

Este sábado 23 abril a las 21.30 horas en el Teatro Gualeguaychú, Eutopía se prepara para revivir en una tercera función un clásico de todos los tiempos, como lo es "Esperando la Carroza", a través de un excelente elenco.

“El público la volvió a pedir y es una historia que sólo puede ser digerida con humor", expresó su directora, Silvia Camiolo.