El intercambio comercial marcó en marzo un superávit de US$ 279 millones

El intercambio comercial cerró marzo con un superávit de US$ 279 millones, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)

En marzo, las exportaciones sumaron US$ 7.352 millones, con un crecimiento interanual del 28,5% y las importaciones US$ 7.073 millones, con una suba del 33%; mientras que el primer trimestre del año cerró con un superávit de US$ 1.394 millones, alcanzando en ambos casos nuevos récords tanto para el mes y para el primer trimestre.

En marzo, los principales destinos de las exportaciones argentinas fueron Brasil, Estados Unidos, China, Chile, India, Vietnam, Países Bajos, Perú, Indonesia y República de Corea, en ese orden, países que en conjunto explicaron el 58 % del total de ventas.

En tanto, los diez principales países de origen de las importaciones fueron: China, Brasil, Estados Unidos, Paraguay, Alemania, Arabia Saudita, Tailandia, México, Italia y Países Bajos, que representaron el 70,3% del total de compras al exterior.