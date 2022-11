Diario de Radio Nacional 20/11/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor



LRA 1 Buenos Aires - A LOS 93 AÑOS: Murió Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo

LRA 1 Buenos Aires - Alberto Fernández sobre Hebe de Bonafini: "Despedimos a una luchadora incansable"

LRA 1 Buenos Aires - Banco Interamericano de Desarrollo: Argentina será parte de la nueva conducción

LRA 1 Buenos Aires - ESPACIO PARA LA MEMORIA: Se conmemora el Día de la Soberanía Nacional

LRA 1 Buenos Aires - PARTIDO INAUGURAL: Ecuador de Alfaro debuta con valioso triunfo 2 a 0 ante Qatar

LRA 1 Buenos Aires - EMBAJADOR ARGENTINO EN QATAR: "En Medio Oriente siempre hubo una idolatría por la camiseta argentina"

LRA 1 Buenos Aires - DE CARA AL PROXIMO AÑO: Massa ratificó su decisión de "correrse" de la política electoral

LT 11 Concepción del Uruguay - Un software argentino conquistó Angola: La industria del software hace bandera en todo el mundo

LRA 1 Buenos Aires - JAVIER RODRIGUEZ: "Vemos una afectación en la zona norte de la provincia"

LRA 22 Jujuy - Falta de lluvias: Mucha preocupación de los productores

LRA 24 Río Grande - VITALCAM Y COMMANDOG: "Tenemos previsto generar alrededor de 350 puestos de trabajo"

LRA 1 Buenos Aires - VICTOR HEREDIA: El poder interpretativo de Jorge Cafrune

LRA 1 Buenos Aires - ANABELLA ZOCH: Mujeres que irrumpen en la música

LRA 1 Buenos Aires - LUCIANO LUTEREAU: El amor digital y el mercado de las relaciones afectivas

LV 8 Libertador - ELENA QUINTERO: A 13 años del cambio sobre la penalidad de calumnias e injurias

LRA 1 Buenos Aires - ALICIA BARRIOS: Entrevista al historiador Pablo Borda y el periodista Julio Romero

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa - VISITA DE LA FUNCIONARIA NACIONAL: "Mazzina se llevó muchas ideas para impulsar como políticas de género"

LRA 1 Buenos Aires - AREA DE GENEROS: Día Internacional de la Memoria Trans

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A ALVARO PEREIRA: "No existe la presión, existe la responsabilidad de representar los colores de tu país”

LRA 1 Buenos Aires - Milton Melgar: "Es la mejor experiencia que puede tener un futbolista"

LRA 1 Buenos Aires - Javier Castrilli: "La culpa no la tiene la tecnología, sino como la operan"

LRA 1 Buenos Aires - Patricio Hernández: "Soy de los que intenta decir Maradona y Messi, no compararlos"

LRA 1 Buenos Aires

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, falleció hoy a los 93 años, informaron fuentes cercanas a la referente de los derechos humanos.

Bonafini había sido dada de alta el 13 de octubre, después de haber estado internada tres días en el Hospital Italiano de la ciudad de La Plata para realizarse controles médicos.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández despidió hoy a la fallecida titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, a quien definió como "una luchadora incansable".

LRA Nacional Folklórica

02/09/2022: Luis Bremer conversó con Hebe de Bonafini, de Madres de Plaza de Mayo sobre el atentado a la vicepresidenta.

“Escuché el atentado por la radio, no entendía nada, no podía creer que no tuviera custodia, Aníbal se tiene que ir, tiene que renunciar, creen que el pueblo se va a quedar, pero el pueblo se va a levantar, hoy no es un día para quedarse en casa, hoy vamos todos a la plaza, ellos creen que con toda la mala propaganda nadie va a querer a Cristina, y esto provoca lo contrario a lo que ellos quieren”.

LRA Nacional Rock

31/03/2022: La titular de Madres de Plaza de Mayo habló con Rosca and Roll y en diálogo con Lautaro Maislín y Vero Castañares recordó la emoción de volver a marchar y expresó “Cuando bajamos a la plaza desaparece el dolor. Las Madres estamos muy cuidadas, en las marchas sentimos el encuentro con nuestros hijos”.

LRA 19 Puerto Iguazú

24/11/2021: Hebe de Bonafini, madre de Plaza de Mayo, sostuvo esta mañana que "se necesita una muy buena transformación de la primaria y secundaria, desde el jardín de infantes educamos mal a los niños" criticando la individualidad que se enseña.

Comentó sobre su espacio Mateando con Hebe y lxs jóvenes y respondió sobre el avance de la derecha en Latinoamérica. "La gente aspira a tener más, sueña con Miami, Dysnelandia, el último teléfono", señaló.

LRA 13 Bahía Blanca

21/09/2021: Hebe habló de fake news, los cambios en el Gabinete nacional y las prioridades en la acción de Gobierno. Afirmó que la derecha se basa en el odio: "No tienen profundidad, no aman, salvo a los billetes verdes. No les importan los desprotegidos. Ya lo dijo Macri: que se mueran los que se tengan que morir".

LRA 1 Buenos Aires

18/08/2021: “Nosotros trabajamos por el amor, con fuerza y ganas, algo que es muy diferente a lo que hacen ellos que están esperando que les tiren un peso para denigrarte”, manifestó la fundadora de Madres de Plaza de Mayo en respuesta a la noticia falsa sobre su muerte.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

05/05/2021: La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, mantuvo una extensa charla con el programa “¿Quién tiene la bandera?” y, entre otros temas, recordó el momento en el que conoció al expresidente Néstor Kirchner y cómo fue la primera vez que pisó la ESMA. “Me dijo que Néstor era un diamante, que había que cuidarlo y luego de la entrevista le pedimos disculpas y nos hicimos amigos.

LRA 53 San Martín de los Andes

La entrevista de Radio Nacional San Martín de los Andes fue realizada por Germán Marcos en abril de 2021, con motivo de los 44 años de lucha de la organización Madres de Plaza de Mayo.

LRA NUESTROS SURES

21/03/2021: La presidente de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, aseguró que la “verdadera política, es la que se hace por el otro”, y por eso reivindicó a los desaparecidos, la lucha de las Madres, la presidencia de Néstor y Cristina Kirchner, y el trabajo que “miles de pibes hacen en los barrios”.

Bonafini fue entrevistada en una edición especial de Nuestros Sures, el programa de la región patagónica que comenzó esta semana y que, de manera inédita, agrupa diariamente a 11 radios de Chubut, Santa Cruz, y Tierra del Fuego.

LRA 1 Buenos Aires

La Argentina tendrá lugares clave en la nueva conducción del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que surgirá hoy en el marco de la asamblea que se reunirá para elegir al nuevo presidente del organismo multilateral, aseguraron fuentes oficiales.

El nombre del nuevo presidente del BID, que será elegido en una votación que se realizará de manera virtual a partir de las 8 hora de Washington (las 10 en Argentina), surgirá de entre estos cinco nombres: Ilan Goldfajn (Brasil), Gerardo Esquivel (México), Nicolás Eyzaguirre (Chile), Gerard Johnson (Trinidad y Tobago) y la argentina Cecilia Todesca Bocco.

Fuentes oficiales señalaron que a partir de un acuerdo arribado entre autoridades de Estados Unidos, Canadá, Brasil y de nuestro país, la Argentina contará en la nueva conducción del BID con una de las vicepresidencias de la entidad, denominada de Sectores y Conocimiento; a lo que sumará la Gerencia de Infraestructura y Energía.

LRA 1 Buenos Aires

Sucede cada año el 20 de noviembre, en honor a la batalla de la Vuelta de Obligado ocurrida ese día de 1845 en un recodo del río Paraná, en el distrito de San Pedro, al norte de la provincia de Buenos Aires.

El episodio enfrentó, por un lado, a la Confederación Argentina, cuyo responsable de las Relaciones Exteriores era el gobernador de Buenos Aires, el general Juan Manuel de Rosas; y, por el otro, a la marina anglo-francesa que pretendía invadir nuestras tierras.

LRA 1 Buenos Aires

Ecuador, dirigido por el argentino Gustavo Alfaro y con el arquero Hernán Galíndez de titular, comenzó el Mundial con un valioso triunfo por 2 a 0 sobre Qatar, anfitrión y debutante en la competencia, en el marco del partido inaugural.

En el imponente estadio Al Bayt y ante 60 mil espectadores, el conjunto sudamericano consiguió una merecida y contundente victoria por la gran actuación de Enner Valencia, autor de los goles a los 16 -de penal- y 31 minutos del primer tiempo.

Valencia, quien se convirtió en el máximo goleador de Ecuador en Mundiales con cinco tantos, también había hecho otro gol a los 3 minutos que fue anulado por el árbitro italiano Daniel Orsato, a instancias del VAR, en el estreno de la herramienta del offside semiautomático.

LRA 1 Buenos Aires

El embajador argentino en Qatar, Guillermo Nicolás, se refirió a la importancia del evento en el país asiático y destacó las normas que se deben respetar durante el enorme evento.

“Dada la masividad del evento y la importante cantidad de argentinos que van a visitar Doha para el mundial puede haber algún tipo de inconveniente y por eso estamos preparándonos para eso” expresó.

“Hay cuestiones que probablemente sea donde vaya a haber más problemas, en la perdida de pasaportes, de documentación”. “Uno siempre confía en la responsabilidad de la gente, de los que vengan y ojalá la conducta sea la mejor posible para evitar problemas” explicó.

Política

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Economía, Sergio Massa, ratificó hoy su decisión de correrse de la discusión político-partidaria de cara a las elecciones de 2023 ya que, aseguró, no es compatible con sus responsabilidades en la gestión económica y que, además, no es momento de hablar de candidaturas en momentos en los que el Gobierno tiene "deudas con la sociedad".

Economía

LT 11 Concepción del Uruguay

El titular de la empresa de software “Intellymation”, José Luis Bentancourt, se refirió a la llegada de la industria al mercado angoleño, y luego agregó: "Argentina es el país latinoamericano con más desarrollo tecnológico".

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, afirmó hoy que la sequía afecta "sobre todo en la zona norte de la provincia", aunque también hay "algunos distritos de la zona central".

"Estamos viendo una afectación sobre todo en la zona norte de la provincia, bastante generalizada y coincidente con los estudios que se están mostrando a nivel nacional desde el sector privado", remarcó Rodríguez en declaraciones radiales.

Si bien "en el caso de la provincia, la afectación está centrada en la región norte, también lo está en algunos distritos de la zona central", aclaró.

Ante ello, el ministro destacó que el gobernador Axel Kicillof firmó el pasado 11 de noviembre el decreto de declaración de emergencia, lo cual -explicó- "lleva a un proceso de inscripción de los productores y está habiendo movimiento con respecto a eso".

LRA 22 Jujuy

Al respecto, el productor tabacalero Gustavo Alfaro dijo: "La falta de lluvia está afectando a todo el sector tabacalero, hay cultivos desparejos y no se avizora prontamente que esto mejore. Estamos esperanzados, pero hasta los diques están secos y eso también incide. En tanto, esperamos que llueva, porque los volúmenes de agua que antes había no se pueden recuperar".

Laborales

LRA 24 Río Grande

La empresa productora de alimentos Vitalcan está realizando una importante inversión en Río Grande para comenzar a producir alimentos para perros y gatos, a partir de enero del 2023.

El Director de producción de la empresa Hugo Thorel, brindo información sobre el arribo a Rio Grande de Vitalcan y explicó que "somos una empresa que tenemos 21 años en el mercado y nos dedicamos a la fabricación de alimentos balanceados para mascotas y en conjunto con la empresa de logística Commandog encaramos la construcción de una nueva planta de alimentos húmedos, que son latas y pouchs y además una planta de snacks que son golosinas para las mascotas"; confirmando que "la inversión total es de 26 millones de dólares".

Suplemento Cultural

LRA 1 Buenos Aires

En esta ocasión, Víctor Heredia, hizo un repaso al legado artístico del cantante de folclore Jorge Cafrune, quien con su particular voz cautivo el corazón de muchísimos argentinos.

Cafrune inició su carrera musical en el año 1957, integró el grupo de Ariel Ramírez y rápidamente cobró notoriedad a nivel nacional presentándose en los principales escenarios. También se dedicó a la investigación, compilación y difusión de la cultura nativa, durante la dictadura militar vivió seis años en España impactando al público de ese país con la fuerza de sus interpretaciones y asimismo fue el responsable del salto a los grandes escenarios de Mercedes Sosa.

LRA 1 Buenos Aires

Anabella zoch presentó a la música platense Astro Kate, que fusiona Tango con las nuevas tendencias del Trap; Inés Bayala guitarrista y compositora revelación del folclore surgida en el año 2000 y Connie Isla, música y activista quien cobró notoriedad a partir de la publicación de sus vídeos en las redes sociales.

También se recordó a la fugaz estrella del folclore María Elena, fallecida en un accidente de tránsito en 1969 a los 23 años, y se hizo un repaso a lo vivido en la entrega de los premios Gardel 2021 con la colaboración entre María Becerra y Patricia Sosa.

Sociedad

LRA 1 Buenos Aires

El psicoanalista y doctor en filosofía, Luciano Lutereau, escritor de “No hay relación sexual. Amor, deseo y goce en psicoanálisis”, profundizó en los enigmas de las relaciones sociales y sexuales y la interferencia de las aplicaciones de citas en la sociedad.

En ese sentido, Lutereau ahondó en las distintas exposiciones a los que uno se somete, los distintos tipos de búsquedas y ofertas dentro del “mercado del sexo” y los códigos de las relaciones en la actualidad.

En un agudo análisis, desarrollo las desigualdades entre hombre y mujeres a la hora de buscar pareja, sostuvo que, “el varón puede llevar mucho mejor la búsqueda”, ya que “la mujer tradicionalmente preservaba ese aspecto”.

LV 8 Libertador

La profesional explicó los cambios y la actual implicancia ante la difamación falaz de una persona, señalando: “Me parece que uno debe manejarse con la verdad de los hechos”.

LRA 1 Buenos Aires

Alicia Barrios entrevistó a Pablo Borda, Licenciado en historia y profesor, que tiene 29 años y es de la generación millennial. Como historiador y docente da cuenta la historia del siglo XX que más buscan conocer los jóvenes. Además, abordó diversos temas como el día de la soberanía nacional y la figura de Juan Manuel de Rosas en la historia del siglo XIX.

En el segundo bloque, Alicia conversó con el periodista uruguayo Julio Romero acerca de su trabajo social en barrios populares de Montevideo, así como de su libro "Un Cacho de dios, huellas de un camino compartido" que lleva ya cinco ediciones.

Géneros

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

La flamante ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Ayelén Mazzina, realizó distintas actividades durante su visita a la provincia, como la visita a la cocina comunitaria “El amor vence al tiempo”. “Muchas mujeres que son beneficiarias del programa “Acompañar”, hemos comenzado a capacitarlas en varios cursos, por ejemplo, gerontología, cuidado de adultos mayores. Cuando terminen el cursado van ser prestadoras del Estado o de alguna obra social privada cuando lo requieran. Así empezamos a dar ocupaciones a las beneficiarias de los planes sociales. También hemos ido a cocinas comunitarias, a espacios de contención de mujeres que sufrieron violencia de género y se llevó muchas ideas para que ella las impulse como políticas públicas de género a nivel nacional”, destacó María del Carmen Carrillo, asesora de Género del Ministerio de Desarrollo Social.

LRA 1 Buenos Aires

Cada 20 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Memoria Trans, con la finalidad de recordar a todas aquellas personas asesinadas víctimas de la transfobia y el odio a las personas transgénero, así como también para concientizar sobre la violencia continua que sufren estos colectivos.

En nuestro país desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, se están llevando a cabo políticas y programas centrados en los derechos de las personas trans, como la promulgación de la Ley de Cupo Trans, para fomentar la inclusión y el fin de la violencia hacia este colectivo.

Deportes

LRA 1 Buenos Aires

El exfutbolista uruguayo y actual entrenador, quien disputó el mundial de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, Álvaro Pereira, reflexionó al respecto del ambiente que se vive dentro de la mayor competencia internacional y destacó la importancia de trabajar como “un grupo comprometido”.

En este sentido expresó: “Si vos tenés un jefe, en este caso un buen cuerpo técnico, que baja un buen mensaje y un grupo totalmente comprometido con la causa y siendo grandes compañeros en ese mes que toca disputar el mundial, las cosas van a salir mucho más fáciles”.

Al respecto de sus vivencias: “Estuve en grandes grupos disputando cosas importantes y uno no toma magnitud de lo que es jugar una copa del mundo y después el secreto es moverse en bloque”.

LRA 1 Buenos Aires

El exfutbolista boliviano, quien estuvo presente en el partido inaugural de 1994 entre Alemania y Bolivia resaltó lo que significó ese momento y lo que falta por hacer en el país para continuar desarrollando el fútbol.

“Yo creo que es la mejor experiencia que puede tener un futbolista, el jugar un mundial e inaugurarlo es lo máximo, yo lo disfruté de sobremanera y obviamente siendo también boliviano no tenemos muchas chances de participar, entonces con más razón es una experiencia muy importante” expresó.

En tanto al fútbol en Bolivia: “Del 94 a la fecha ha pasado más de 20 años y no se ha trabajado absolutamente nada, siempre manifiesto que la dirigencia y las autoridades no hicieron absolutamente nada en nuestro país para poder mantener o ir proyectando a los futbolistas para después de ese mundial”.

LRA 1 Buenos Aires

El exárbitro internacional del fútbol argentino, Javier Alberto Castrilli, se refirió a la actualidad del arbitraje y el cambio de las faltas.

Opinó al respecto del momento del arbitraje a nivel internacional: “En líneas generales estamos viviendo un momento de transición hay varios cambios la aparición de tecnologías”.

En tanto al VAR: “No es un producto terminado, está siempre en una instancia de prueba y está mutando constantemente, seguiremos con los dolores de cabeza, pero la culpa no la tiene la tecnología sino como la operan”.

“Va evolucionando la interpretación de muchas jugadas que ha generado un impacto negativo en la concepción de las faltas, el tema de las manos ha generado mucha controversia” expresó.

LRA 1 Buenos Aires

Un gran jugador y actualmente entrenador de fútbol con una gran trayectoria, Patricio Hernández, reflexionó al respecto de las grandes figuras que acompañó y lo acompañaron y de la actualidad de la selección argentina.

Destacó la figura de Ramón Diaz: “Fue un jugador espectacular, un jugador que, si hubiera tenido una mentalidad o una persona más en su etapa formativa, el era sobresaliente en el mundo, porque comprendía todas las situaciones de juego naturalmente”.

Al respecto de Di Stefano: “Fue una cosa para nosotros los argentinos, el marcó donde quedaba la Patagonia con 5 copas del mundo y jugando en una posición en la que él no se movía, de centro delantero, pero ayudando a los mediocampistas y los defensores”.