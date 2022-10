Diario de Radio Nacional 20/10/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - Investigados por amenazas - Detuvieron a Jonathan Morel y a otros dos integrantes de “Revolución Federal”

LRA 1 Buenos Aires - Tras las acusaciones de un participante - El presidente Fernández podría iniciar acciones legales por lo dicho en ´Gran Hermano´

LRA 1 Buenos Aires - PABLO MOYANO, referente de Camioneros: “Macri es el mayor traidor a la patria”

LRA 1 Buenos Aires - Congreso de la Nación - El Frente de Todos logró dictamen para el Presupuesto 2023

LRA 1 Buenos Aires - Atentado contra Cristina Fernández - Sabag Montiel le pidió a un militante de derecha un nuevo abogado defensor

LRA 1 Buenos Aires - Rodolfo Tailhade, diputado nacional - Advierten que Sabag está "absolutamente vinculado" a Bullrich y a Milei

LRA 1 Buenos Aires – Justicia - Cristina Caamaño criticó la investigación del atentado contra CFK

LRA 7 Córdoba - Investigación de Néstor Espósito - Los vínculos de Macri con el galpón de “Revolución Federal”

Nacional Rock - MARCELO CASARETTO, sobre ´Gran Hermano´: "Por más que sea un reality no se puede agraviar a las personas”

LRA 1 Buenos Aires - GUSTAVO CAMPANA, subdirector de Radio Nacional: “´Gran Hermano´ se utilizó como una herramienta política”

LRA 1 Buenos Aires - Valeria Carreras, abogada - Familiares del ARA San Juan recusaron al juez Mahiques

LRA 22 La Rioja - EDUARDO DE PEDRO, ministro del Interior: "La Rioja es el modelo de unidad peronista a seguir para 2023"

LRA 1 Buenos Aires - Para adultos sin ingresos - El próximo lunes empezará la inscripción para el refuerzo alimentario de 45 mil pesos

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa - Raúl García, director de Estadísticas de Tucumán - Se necesitan 112.129 pesos para no caer en la pobreza

LRA 1 Buenos Aires - Por Gastón Fiorda - Argentina recibe a los líderes diplomáticos del mundo

LRA 1 Buenos Aires - ¿Militarización en la zona? - Crecen las acusaciones por la Hidrovía Paraná-Paraguay

LRA 1 Buenos Aires - Informe - A 12 años del asesinato de Mariano Ferreyra

LT 14 Paraná - OSCAR MUNTES, reelegido en la CTA: “En la Argentina ganan los formadores de precios y los sectores concentrados”

LRA 6 Mendoza Quino - Consejo de la Magistratura - Héctor Recalde pidió mayor intervención contra el lawfare

LRA 43 Neuquén - HÉCTOR RECALDE, abogado laboralista: "Dios no tiene el domicilio constituido en Buenos Aires"

LRA 24 Río Grande - Rosana Bertone, diputada nacional del Frente de Todos - Realizarán una conferencia sobre "Soberanía y Defensa del Atlántico Sur"

LT 14 Paraná - ÁNGEL GIANO, presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos: “El Presupuesto provincial garantiza un aumento de salarios por encima de la inflación”

LRA 1 Buenos Aires - Se agrava la crisis en el Reino Unido - La primera ministra británica Liz Truss renunció tras 44 días en el cargo

LRA 1 Buenos Aires - Alfredo Zaiat, economista - El Presupuesto y el análisis sobre cómo se trata la noticia en los medios

LRA 1 Buenos Aires

La justicia dispuso las detenciones de tres integrantes de “Revolución Federal”, entre ellos la de su líder, Jonathan Morel, en el marco de la causa en la que se investigan las amenazas y los mensajes violentos difundidos por esa agrupación en las redes sociales, según informaron fuentes judiciales.

Además de Morel, también fueron detenidos otros dos integrantes del espacio: Gastón Guerra y Leonardo Sosa, luego de que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizara 11 allanamientos en el Gran Buenos Aires debido a una causa iniciada por averiguación de delitos en la que interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, a cargo del magistrado Marcelo Martínez de Giorgi.

LRA Buenos Aires

Alberto Fernández instruyó al abogado Gregorio Dalbón para iniciar acciones civiles por daño contra su honor, luego de que un participante del reality ´Gran Hermano´ lo vinculara con un hecho de corrupción.

"Sin perjuicio de lo dicho por la vocera presidencial y en caso de persistir la injuria al presidente de la Nación, Alberto Fernández me instruyó a iniciar las acciones civiles por daño contra su honor. Esperamos evitar el dispendio judicial innecesario con la retractación", publicó Dalbón en su cuenta de Twitter. En tanto, Gabriela Cerruti, la portavoz presidencial, destacó que el primer mandatario "a lo largo de su trayectoria pública nunca se vio involucrado en hechos de corrupción y ha hecho de la transparencia un propósito central de su gestión en la función pública".

LRA 1 Buenos Aires

Tras las declaraciones que realizó el ex presidente, Moyano le contestó, expresando: “Él está obsesionado con los camioneros y los trabajadores. Es un caradura y me acusa a mí de espantar las inversiones. Es el mayor traidor a la patria. Se afanó 45 mil millones de dólares, con los que no sabemos qué hizo, empobreció al país, nos endeudó, y ¿yo soy el que espanta las inversiones?

LRA 1 Buenos Aires

En la Cámara de Diputados, el Frente de Todos consiguió emitir dictamen de mayoría, con el respaldo de distintos bloques provinciales, sobre el proyecto de Presupuesto 2023, con el fin de que pueda ser tratado en una sesión a realizarse el próximo martes 25 de octubre. El oficialismo aceptó incorporar una cláusula como pedía Juntos por el Cambio para que si la pauta de inflación o la recaudación supera lo establecido, se envíe un proyecto de ampliación de los gastos y los recursos.

En ese sentido, el texto establece que si "al 31 de agosto la tasa de inflación superara el 10% y la meta establecida en el Presupuesto o los ingresos superan el 10%, el Poder Ejecutivo enviará una ley complementaria", fijando que no se podrá ampliar el Presupuesto por decreto.

LRA 1 Buenos Aires

Fernando André Sabag Montiel, el hombre que quiso asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, presentó una carta en el juzgado que tramita la causa por la cual está detenido, pidiendo que un referente del espacio conocido como “Nueva Centro Derecha” le asigne otro abogado defensor.

El texto está escrito a mano, lleva la firma y la huella de Sabag Montiel y fue entregado a un personal del Servicio Penitenciario a fines del mes pasado para que sea llevado ante el juzgado de la magistrada María Eugenia Capuchetti.

LRA 1 Buenos Aires

Tras conocerse la carta de Fernando Sabag Montiel, detenido por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández, Tailhade, diputado nacional del Frente de Todos, consideró que él y los otros imputados en la causa están "absolutamente vinculados" a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al economista Javier Milei, y luego agregó: "Todo el soporte y sustrato ideológico de estos chicos que ejecutaron materialmente el intento de asesinato está absolutamente vinculado a Bullrich, a Milei y a la derecha más recalcitrante del propio PRO”.

LRA 1 Buenos Aires

Camaño, ex interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), criticó el proceder de la justicia en la causa por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, señalando: "Se está investigando como si hubiese sido una sustracción del teléfono celular. No se le está dando la importancia debida, ya que aquí hubo un atentado hacia la vicepresidenta, hacia la democracia, hacia la ciudadanía y hacia todas las instituciones".

LRA 7 Córdoba

Al respecto, Espósito, periodista especializado en temas judiciales, dijo: "En ese galpón funciona la carpintería de unos de los referentes de ´Revolución Federal´, Jonathan Morel. Allí estaba, antiguamente, un Centro de Jubilados donde figura una visita del ex presidente Mauricio Macri, y la querella quiere saber quién es el dueño".

LRA 1 Buenos Aires

Sobre lo dicho por un participante de ´Gran Hermano´, injuriando al presidente Alberto Fernández, Casaretto, quien es diputado nacional, expresó: “Por más que sea un reality de entretenimiento no se puede agraviar a las personas. Espero que el personaje en cuestión se rectifique”.

LRA 1 Buenos Aires

Sobre las expresiones de uno de los integrantes del reality denostando al presidente Alberto Fernández, conocido como ´Alfa´, Campana señaló: “El problema no es ´Gran Hermano´, sino Telefe, ya que se trata de un programa guionado desde su primera edición. No estamos viendo un reality, es un ciclo de ficción. Por lo tanto, cuando se orienta a que un don nadie sea quien revienta la moral del presidente de la Nación, el canal está jugando una carta política”.

LRA 1 Buenos Aires

Carreras, quien representa a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan en la causa por el espionaje ilegal al que fueron sometidos por el Gobierno de Mauricio Macri, pidió la recusación del juez de Casación Carlos Mahiques, luego de que se revelara que él y otros funcionarios judiciales viajaron en secreto a Bariloche para reunirse con el magnate Joe Lewis, amigo personal del ex primer mandatario.

Tras esto, Carreras dijo: "Desde que cayó en Comodoro Py esta causa tiene sentencia de muerte, pero como cualquiera yo trato de que viva un poco más. Nada de lo que afecte a Cambiemos tendrá una resolución favorable".

LRA 22 La Rioja

De Pedro acompañó a Ricardo Quintela, gobernador riojano, en un plenario militante del PJ, el cual se llevó a cabo en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza.

En la ocasión, el funcionario nacional destacó la unidad del peronismo riojano durante las últimas elecciones, afirmando: “Ese es el camino que debe seguir el Frente de Todos para 2023. Quiero felicitar a cada riojano y riojana y a cada compañero y compañera por la enorme demostración de madurez y unidad en 2021. La Rioja fue la mejor maquinaria electoral de las últimas elecciones y es el modelo a seguir para 2023".

LRA 1 Buenos Aires

El próximo lunes 24 de octubre comenzará la inscripción del Refuerzo Alimentario para adultos sin ingresos, que consta de 45 mil pesos, el cual se pagará en dos cuotas de 22.500 pesos durante noviembre y diciembre, según informó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer que el costo de la canasta básica alimentaria para una familia de cuatro personas es de 128.214 pesos para no caer en la pobreza, y luego agregó: “Un hogar tucumano para no ser pobre necesita 112.129 pesos”.

LRA 1 Buenos Aires

En calidad de presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), Argentina será sede de dos reuniones con los cancilleres del mecanismo de integración, una de ellas con la Unión Europea (UE), según lo informó la Cancillería.

El próximo 26 de octubre se encontrarán los ministros de Relaciones Exteriores de los 32 países que conforman la CELAC en el Palacio San Martín, mediante un evento que será encabezado por Santiago Cafiero, el canciller argentino, quien presentará los avances y moderará el diálogo sobre los 15 ejes de acción establecidos por la presidencia pro tempore de nuestro país.

LRA 1 Buenos Aires

Domingo Peppo, embajador argentino en Paraguay, habló sobre la supuesta solicitud de informe al Gobierno de Mario Abdo, referido a la militarización en la Hidrovía Paraná-Paraguay, diciendo: “Se transmitió una información errónea”, y luego indicó que fue un “pedido personal” y que desconoce si hay un pedido formal al Gobierno paraguayo.

LRA 1 Buenos Aires

Ferreyra, militante del Partido Obrero, fue asesinado el 20 de octubre de 2010, tras ser atacado por un grupo vinculado a la Unión Ferroviaria durante una protesta gremial por las condiciones de precarización laboral de los trabajadores tercerizados de la Línea Roca.

Por el crimen fueron condenados en 2013 distintos miembros del sindicato, entre ellos José Pedraza, su titular, y agentes de la policía federal.

En ese sentido, el Centro de Estudios Legales y Sociales volvió a reclamar que "12 años después, aún no hay fecha de inicio del juicio" por el encubrimiento del hecho en el que se debe "determinar responsabilidades de integrantes de estudios jurídicos, ex agentes de Inteligencia y funcionarios judiciales, en una trama orientada a encubrir el crimen".

LT 14 Paraná

Muntes, secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), asumió un nuevo mandato al frente de la Central de Trabajadores de Argentina y, en ese marco, visitó los estudios de LT 14 Radio Nacional Paraná para analizar la realidad económica del país y la situación laboral de los trabajadores.

“¿Quiénes son los que ganan en esta Argentina totalmente desigual?. Siguen ganando los formadores de precios y los sectores concentrados. El gobierno tiene todos los instrumentos legales para aplicar, para poder garantizar que los argentinos no estemos pasando esta necesidad, pero no lo está haciendo”.

LRA 6 Mendoza Quino

Recalde, quien es abogado laboralista y ex diputado nacional, habló tras las elecciones que se celebraron en el Consejo de la Magistratura de la Nación, donde obtuvo una banca, y propuso que el organismo tome mayor intervención sobre los hechos de lawfare.

Luego, el ex legislador destacó cómo un hecho positivo que el sector que "avaló" la persecución judicial haya resignado un escaño en el Consejo de la Magistratura, y propuso que las sesiones se observen en vivo y en directo por el canal público.

LRA 43 Neuquén

Recalde fue electo para integrar el Consejo de la Magistratura y se refirió a los proyectos que llevará adelante en ese cuerpo del Poder Judicial, asegurando: "El Consejo no puede funcionar solo en la ciudad de Buenos Aires, sino que tiene que sesionar en todas las regiones del país”.

LRA 24 Río Grande

En instalaciones de la Facultad Regional Tierra del Fuego de la UTN se brindará una conferencia denominada “Soberanía y Defensa del Atlántico Sur” este viernes 21 de octubre, la cual contará con la participación de Agustín Rossi, interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)

Política

LT 14 Paraná

Giano hizo referencia al proyecto de Presupuesto 2023 elaborado por el Ejecutivo provincial, asegurando que “el Presupuesto garantiza un aumento de salarios por encima de la inflación”, estimada en un 60% por el Gobierno nacional.

LRA 1 Buenos Aires

Truss renunció a su cargo jaqueada por crecientes pedidos de dimisión de su propio espacio, el Partido Conservador, luego de que su política económica hiciera tambalear a los mercados.

"Reconozco que, dada la situación, no puedo cumplir el mandato para el que fui electa por el Partido Conservador", dijo Truss en la puerta de su residencia oficial, un día después de afirmar que era una luchadora y no alguien que se rendía fácilmente.

LRA 25 Tartagal

Así lo expresó Loria al referirse al conflicto de los trabajadores que ejecutan una importante obra en la zona sur de la ciudad.

LRA 29 San Luis

El texto obtuvo 24 votos a favor y 16 en contra en la Cámara de Diputados de San Luis, en tanto la semana que viene será tratado en el Senado. De aprobarse, derogaría las Primarias, Abiertas y Simultáneas (PASO) provinciales.

Economía

LRA 1 Buenos Aires

Al respecto, Zaiat sostuvo: "Acá y en todas partes del mundo los presupuestos se negocian en democracia, y es positivo que se negocie el Presupuesto para que se apruebe, en vez de bloquear y que no se apruebe. Negociar quiere decir que hay diálogo".

Laborales

LRA 22 Jujuy

Al respecto, Santiago Seillant, referente del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), afirmó: "Se está llevando adelante la movilización de sindicatos y organizaciones sociales, por la cual estamos reclamando contra el ajuste y la persecución, porque estamos preocupados por la discusión salarial, tenemos una inflación que está matando los sueldos, necesitamos una política salarial seria y hay miles de trabajadores que no tienen un trabajo y un sueldo digno, y por ese motivo no llegan ni a la canasta básica".

LRA 2 Viedma

La Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR) lanzó un paro general de actividades para este viernes 21, y se reunirán en asambleas para analizar los pasos a seguir. Tras esto, Albano expresó: “En el hospital se garantizan guardias mínimas y urgencias”.

Suplemento Cultural

LRA 1 Buenos Aires

Rottemberg, quien es el titular de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET), hizo referencia a la actividad teatral y musical de este año, asegurando que "se hicieron bien los deberes durante la pandemia. En su momento, en el teatro se priorizó la salud y eso se entendió, pero las cosas se fueron acomodando con protocolos a medida que pasaba el tiempo. Pese a la urgencia económica, nadie apuró los tiempos, y esto lo ganamos este año con el regreso del público".

LRA 1 Buenos Aires

A principios de los ´80, Sandro tenía su carrera estancada. ¿Cómo salió adelante? Volviendo a las fuentes del rock de la mano de un socio creativo con el que, luego de momentos de alta tensión, forjó una entrañable amistad.

LRA 26 resistencia

Sobre el tema, Romero sostuvo: “La seña de identidad de esta Feria Iberoamericana del Libro es que el derecho a la lectura debe ser garantizado por políticas públicas. Acá hay 14 editoriales que aportan 100 mil ejemplares, los cuales se venden a mitad de costo durante toda la realización de la Feria, con el aporte de las librerías y del Gobierno provincial”.

Sociedad

LRA 7 Córdoba

Se inauguró en el Auditorio CCK de Radio Nacional la muestra de fotos ´Los Medios de la Guerra. A 40 años de Malvinas´, donde Télam y Radio y Televisión Argentina (RTA) exponen imágenes que integran el documental ´Los medios de la Guerra´.

En tanto, Luis Ramírez, jefe del archivo fotográfico de la agencia estatal, se refirió al evento, y luego agregó: "Hay un montón de fotos que se perdieron por decisiones de la empresa de esa época".

LRA 7 Córdoba

Mogetta habló de la reunión en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, en la cual se reclamó la ampliación de los subsidios.

LRA 1 Buenos Aires

El Programa ´RAICES´, perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, desarrolla políticas de vinculación con investigadores e investigadoras argentinos residentes en el exterior.

Tras esto, el ejemplo remite a Julián Naipauer, quien se doctoró en Biología Molecular en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y fue repatriado en 2021, ingresando luego a la carrera científica del CONICET.

LRA 9 Esquel

En la Agencia Provincial de Seguridad Vial, con la presencia de Miguel Castro, ministro de Seguridad de Chubut, se dio a conocer la instalación de un Radar Móvil, el cual ha sido homologado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el INTI, con el objetivo de seguir trabajando en temas de prevención.

LRA 13 Bahía Blanca

La legisladora presentó un proyecto de ley para prohibir la actividad de animales en espectáculos marinos, y luego sostuvo: “Se los promociona con fines educativos y de entretenimiento. ¡Qué hipocresía educar a los niños usando animales en cautiverio y en situación de explotación!”.

LT 14 Paraná

Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos, inauguró en el Centro Provincial de Convenciones el Congreso Provincial de Derecho, el cual se extenderá hasta el próximo sábado.

En relación a esto, el mandatario entrerriano sostuvo: “Nuclear a todos los abogados significa poder tener un espacio para el debate, para escuchar ponencias y mejorar nuestro sistema de justicia”.

LRA 2 Viedma

El cura párroco adelantó las actividades que se desarrollarán el 29 y el 30 de octubre, en el marco de los festejos por la canonización de Don Zatti, y después contó la experiencia vivida en el Vaticano junto a una comitiva viedmense.

LRA 4 Salta

El fiscal dijo que las adicciones son el común denominador de muchas de las personas que delinquen, y luego agregó que en Salta hay un gran problema sanitario detrás de las causas por microtráfico, robo y violencia de género.

Géneros

LRA 1 Buenos Aires

Celeste del Bianco, miembro del Área de Género de Radio Nacional, hizo referencia al juicio contra Juan Darthés por abuso sexual en detrimento de la actriz Thelma Fardín, diciendo: "Desde Brasil, Darthés habló durante dos horas, aproximadamente, y solo respondió preguntas de sus abogados. Tras la finalización de la declaración, Fardín se retiró del juzgado sin hacer declaraciones”.

En tanto, la declaración del imputado se hizo efectiva casi un año después de iniciado el juicio, tras varias dilaciones de parte del actor y de sus representantes.

LT 14 Paraná

Silvina Ramos, investigadora titular del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) e integrante del Proyecto ´Mirar´, expresó que Entre Ríos “tiene un déficit en la cobertura de servicios que ofrecen interrupciones voluntarias del embarazo”, debido a que, de los 400 servicios de Salud un “poco más del 10% ofrece prestación”.

Sin embargo, la investigadora resaltó que, en comparación de otras provincias, Entre Ríos cuenta con un Ministerio de Salud que tiene voluntad política de apoyar la implementación plena de la ley.

LRA 21 Santiago del Estero

La funcionaria habló del Segundo Encuentro Nacional de Mujeres Algodoneras, el cual reúne a 150 representantes de todo el país en Termas de Río Hondo.

Tras esto, Nazar sostuvo: “La idea es intercambiar experiencias, realizar ponencias y abordar temas relacionados a la producción algodonera”.

Deportes

LRA42 Gualeguaychú

Tatiana Sfiligoy Ruarte Britos, cuyos padres fueron secuestrados por la dictadura cívico-militar cuando tenía 4 años y es la primera nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo en la Argentina, afirmó: "Ya no buscamos niños ni adolescentes, estamos buscando adultos. Son 300 nietos los que nos faltan encontrar".

LRA 6 Mendoza Quino

En ocasión del "Día Nacional por el Derecho a la Identidad", y a 45 años del inicio de la búsqueda de nietas y nietos apropiados por la última dictadura, el Instituto Nacional del Teatro, de la mano de Radio Nacional Mendoza Quino, presentarán este sábado 22 de octubre la obra teatral "Mi nombre es...".

La misma podrá disfrutarse con entrada libre gratuita a las 18 horas en el auditorio "Juan Draghi Lucero", con una puesta a cargo del elenco "La Libélula". Luego de la obra, se abrirá un conversatorio que abordará la cuestión identitaria, con la participación de la nieta recuperada Claudia Castro.

LRA 5 Rosario

Desde el Encuentro Provincial de Derechos Humanos reclamaron un cese en la persecución política, judicial y mediática contra la abogada Nadia Schujman y otros ex trabajadores del Ministerio de Seguridad.

Al respecto, Romina Marucco, militante de HIJOS Rosario, expresó: "Si esto sigue atenta contra la salud de la democracia".

Deportes

LRA 1 Buenos Aires

Un trabajo para conocer la historia y los números de Sergio Agüero, Campeón de América en 2021 y uno de los grandes delanteros de la selección Argentina.