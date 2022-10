Los vínculos de Macri con el galpón de Revolución Federal

La investigación por el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa generando novedades y nuevos datos, sobre todo por la querella que busca entender los vínculos que existen y que expliquen las causas. En La Vuelta a Casa entrevistamos a Néstor Espósito, periodista experto en judiciales sobre las novedades que tiene la querella.

En el aire de Nacional Córdoba dijo Espósito: "En ese galpón funciona la carpintería de unos de los referentes de Revolución Federal, Jonathan Morel, funcionaba antiguamente un centro de jubilados, en ese centro de jubilados figura una visita del ex presidente Mauricio Macri y la querella quiere saber quién es el dueño". Las sospechas surgen al preguntarse por qué ese lugar se convirtió en una carpintería un centro de jubilados, además de buscar la pista de cómo ese negocio recibió dinero de un trabajo, sin comprobar, para familiares de un funcionario del anterior gobierno.

Explicó: “fluyeron entre $5,5 y $7 millones de pesos provenientes de una empresa familiar de la familia del ex funcionario de Cambiemos Luis “Toto” Caputo”, a lo que agregó en cuanto a sus averiguaciones: “Tengo confirmado que fueron 5 millones y medio, otros colegas tienen el dato de 7 millones o más, nadie salió a responder. Esto que indica la vicepresidenta CFK conlleva la duda si estos no son pagos de grupos violentos”. Concluyo diciendo: “Es una investigación que aún no ha comenzado”

Escuchá la nota completa:

DESCARGAR

La Vuelta a Casa, de Lunes a Viernes de 18 a 19hs.

Con la conducción de Judith Gerbaldo y Raúl Viarruel.