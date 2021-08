Diario de Radio Nacional 20/08/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires – SANTIAGO CAFIERO: Reunión de ministros en el Museo del Bicentenario

LRA 1 Buenos Aires – NICOLAS TROTTA: “Nuestro compromiso es que el salario docente esté por arriba de la inflación”

LRA 1 Buenos Aires – MARTIN SORIA: “Nuestro objetivo es devolverle a la Justicia el prestigió que le robaron”

LRA 13 Bahía Blanca – VICTORIA TOLOSA PAZ: “Santilli no puede contarnos qué piensa de la gestión de Macri”

LRA 1 Buenos Aires – JORGE GEFFNER: “Hay que prepararse para la circulación comunitaria de la variante Delta”

LRA 1 Buenos Aires – MABEL ZANTA: El fallo sobre delitos sexuales “abre camino para seguir buscando justicia”

LRA 1 Buenos Aires – MARIO WAINFELD: “Luis D’Elia, la condena que jamás debió existir”



LV 8 Libertador – FELIX CROUS: “El fallo vinculado con Techint es de un dibujito animado tragicómico”

LRA 1 Buenos Aires – ALBERTO LUGONES: “Los reemplazantes de Bruglia y Bertuzzi estarán antes de fin de año”

LRA 1 Buenos Aires – Darwin, Malvinas: Exhuman los restos de cinco soldados

LRA 1 Buenos Aires – NICOLAS FASSI, desde LRA 7: “Se han controlado los dos focos importantes de fuego en Córdoba”

LRA 7 Córdoba – GERARDO MARTINEZ: “Lo tenemos controlado, pero la zona está caliente todavía”

LT 12 Paso de los Libres – CLAUDIO ANSELMO: Corrientes se encuentra en alerta por peligrosidad Alta de incendios

LRA 42 Gualeguaychú – Sin víctimas fatales: Investigan el inicio de los incendios en Córdoba

LRA 26 Resistencia – Por quema de basura y pastizales: Alerta ante la proliferación de incendios

LRA 1 Buenos Aires – Siete integrantes de la banda: Comenzó un nuevo juicio a integrantes de “Los Monos”

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández encabezó una reunión con todo su Gabinete de ministros en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, en el que se hizo un repaso de la gestión y se analizaron los temas de campaña de cara a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 12 de septiembre próximo.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Educación destacó que el Gobierno y los cinco sindicatos docentes nacionales acordaron ayer en paritarias un nuevo salario mínimo garantizado para todo el país de 38 mil pesos desde el 1 de octubre, de 39 mil a partir del 1 de noviembre y de 40 mil desde el 1 de diciembre próximo, lo que totalizó una mejora del 45,5 por ciento. “Convocamos a la paritaria para poder cumplir con el compromiso del Presidente de que el salario docente esté por arriba de la inflación”, resaltó Trotta.

Por otro lado, el funcionario señaló que “hay presencialidad en todo el territorio argentino” y lamentó que “la ciudad de Buenos Aires y Mendoza no cumplen con los protocolos” de cuidado en el marco de la pandemia de coronavirus. “Nos genera preocupación”, dijo.

LRA 1 Buenos Aires

“Lo que tiene como objetivo el gobierno es recuperar el prestigio que le robaron a la justicia, por aquellos que le destaparon los ojos durante 4 años”, manifestó el ministro de Justicia de la Nación.

“En su momento se hizo una investigación y aparecieron las entradas a escondidas de jueces y camaristas a Olivos durante la gestión anterior, de ahí en más nos enteramos cómo se orquestó la persecución a opositores”, aseguró Soria, comparando los tipos de entradas que hubo entre ambas gestiones y haciendo alusión a injerencia política realizada por el gobierno de Cambiemos durante su mandato.

LRA 13 Bahía Blanca

“Diego Santilli no puede contarnos qué piensa de la gestión de Mauricio Macri y prefiere pasar las PASO haciéndose el distraído”, dijo la precandidata a diputada nacional Victoria Tolosa Paz (Frente de Todos) en Radio Nacional Bahía Blanca.

La presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales estuvo en Bahía Blanca en la presentación de las listas de precandidatos a concejales, diputados provinciales y legisladores nacionales de cara a las elecciones legislativas que tendrán su etapa de primarias el próximo 12 de septiembre.

LRA 1 Buenos Aires

El doctor Jorge Geffner, inmunólogo e investigador del Conicet, analizó la situación sanitaria respecto a los nuevos casos de la variante Delta, el avance de la campaña de inmunización y la combinación de vacunas contra el coronavirus.

Advirtió que “tenemos que prepararnos para un escenario de circulación comunitaria de esta variante que preocupa porque es más transmisible y exige más a las vacunas”.

Consideró necesario aumentar la cantidad de testeos, que hoy se ubica en alrededor de 110 mil por día, y detalló cómo es el procedimiento y en qué casos se verifica si la variante Delta es la que ocasionó el contagio.

Por otro parte, el especialista reivindicó la experiencia vacunatoria del país y aseguró que “la combinación de vacunas contra el coronavirus no compromete ni la seguridad ni la efectividad de las mismas”

Indicó que “la variante Manaos es la que circula hoy en el país, que se detecta en un 65 por ciento de los casos” y enfatizó que “la estrategia es avanzar en la campaña de vacunación, con la aplicación de la segunda dosis”.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista especializada en judiciales, Irina Hauser entrevistó a Mabel Zanta, víctima de delitos sexuales en la Esma, en el marco de la condena por estos hechos de los represores Jorge “Tigre” Acosta y Alberto González.

Zanta expresó estar “contenta” porque tras “42 años” estos hechos son reconocidos por primera vez como delitos de lesa humanidad y destacó que el fallo “abre camino para seguir buscando justicia, en memoria de las que no están, pero también para las que aún están”.

“Hace 40 años, 30 o 20, hubiera sido imposible hablar de un delito sexual como el que yo sufrí, porque ni siquiera estaba preparada la sociedad. Era una vergüenza. Recién en los últimos 10 años, un poco menos, gracias a la militancia de las chicas, de las mujeres por la identidad de género, esto pudo ser tomado como lo que fue”, expresó.

LRA 1 Buenos Aires

Mario habló sobre la libertad condicional al dirigente social. La medida se hará efectiva a partir del 24 de agosto próximo. “Su condena nunca debió existir, fue un preso político y se lo condenó por un delito que nunca existió. Eso no quiere decir que esté de acuerdo con todas sus posturas políticas”.

“El episodio de la toma de la comisaria siempre estuvo mal contado, los medios dominantes casi no hablan de la víctima. El juicio se demoró y cuando llegó estaba prescripto. El “oso” Cisneros murió por ser un militante social”.

LV 8 Libertador

Félix Crous, sostuvo que “cuando hablamos de corrupción hay que discutir menos sobre palabras y más sobre los hechos”, agregando que “nos queda dar un debate productivo”.

LRA 1 Buenos Aires

La Comisión de Selección de Magistrados del Consejo de la Magistratura dio el primer paso para resolver quiénes serán los jueces que reemplazarán a Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en la Sala I de la Cámara Federal, tras haber aprobado el orden de mérito propuesto por la consejera Vanesa Siley, que deberá recibir la ratificación del pleno del cuerpo.

LRA 1 Buenos Aires

Los restos de cinco excombatientes de Malvinas fueron exhumados de una tumba colectiva en el cementerio de Darwin, en el marco de los trabajos de identificación que realiza un equipo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), y serán trasladados al continente la próxima semana en un vuelo privado para ser analizados en el laboratorio que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) posee en Córdoba.

Así lo informó un equipo del CICR en una conferencia de prensa virtual que brindó esta tarde para dar precisiones del segundo plan de Proyecto Humanitario que comenzó este lunes en el cementerio de Darwin, con el objetivo de lograr la identificación de los restos enterrados en la tumba múltiple denominada C 1 10.

Los trabajos de campo se desarrollan cuatro años después del primer proyecto, que permitió identificar a 115 soldados argentinos gracias a las muestras de sangre aportadas por sus familiares, luego de haberse exhumado 122 cuerpos de 121 sepulturas.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista Nicolás Fassi de LRA7 Nacional Córdoba dio precisiones sobre los incendios que nuevamente afectaron la provincia y alcanzaron cabañas no habitadas de un complejo de cabañas.

Explicó que los dos principales focos en Inti Yaco y Potrero de Garay “están en guardia de cenizas” y se vigilan otros puntos.

Advirtió que la presencia de viento “no es una buena noticia” en virtud de los incendios que surgieron luego de los 35 grados de temperatura registrados el miércoles, sumado a la sequía que se registra en la región.

Por otro lado, destacó que no se hayan registrado víctimas por los incendios y señaló que “la fauna está sufriendo por toda esta situación”.

LRA 7 Córdoba

Bomberos y especialistas en la lucha contra el fuego permanecen en los dos focos principales de los siniestros y buscan evitar el reinicio del fuego. El foco que se registró entre Potrero de Garay y San Clemente está contenido en un 90 por ciento y el frente que afectó Intiyaco y Athos Pampa está controlado en un 80 por ciento.

LT 12 Paso de los Libres

Anselmo comentó que la situación de sequía generalizada en gran parte del norte argentino y las condiciones meteorológicas que comenzaron con altas temperaturas y el cambio del viento, el cual se prevé que perdure hasta el fin de semana, llevaron el cuadro a un extremo crítico y la provincia se encuentra en alerta máxima por riesgo de incendios rurales.

LRA 42 Gualeguaychú

Nicolás Fassi, periodista de LRA 7 Radio Nacional Córdoba, informó que la situación de los incendios en la provincia está controlada y se trabaja en la reconexión eléctrica. No hay víctimas fatales, pero si reporte de daños materiales.

LRA 26 Resistencia

La jefa de bomberos voluntarios, María Gómez, se refirió a la aparición de distintos incendios, indicando que “han vuelto y estimamos que este año serán más graves que en el 2020. Lo que notamos es que hay proliferación de focos con incidencia del viento, la sequía y la falta de lluvias, como el que se produjo hace pocas horas en inmediaciones de Resistencia”.

LRA 1 Buenos Aires

Siete integrantes de la narcobanda “Los Monos”, entre ellos su líder, Ariel “Guille” Cantero, comenzaron a ser juzgados hoy por una decena de atentados contra domicilios de jueces e instituciones judiciales cometidos entre mayo y agosto de 2018 en Rosario. El periodista de Radio Nacional Rosario, Claudio Berón dio detalles al respecto y señalo que Cantero dijo que contrata sicarios “para tirar tiros a los jueces”.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El cargamento llega este domingo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Las dosis serán aplicadas para completar los esquemas de vacunación de las personas que iniciaron con Astrazeneca. Argentina alcanzará más de 47 millones y medio de vacunas para continuar avanzando en el Plan de Vacunación contra la COVID-19.

Un nuevo vuelo con 400.000 vacunas de Astrazeneca donadas por España llegará este domingo a las 2.00 am al país. Las dosis serán utilizadas para completar los esquemas de vacunación iniciados con esa vacuna, comenzando por las personas que llevan más tiempo de aplicación con la primera dosis y los mayores de 50 años.

LRA 1 Buenos Aires

Josefina Campos, coordinadora de la Plataforma de Genómica y Bioinformática del Anlis-Malbrán, contó cómo trabaja el organismo frente a la pandemia.

“Tuvimos un cambio de paradigma con el covid y otro a fines del 2020 con el surgimiento de las variantes y empezamos a hacer un examen más exhaustivo de carácter genómico”, relató la científica.

A su vez, explicó que reciben entre 300 y 400 muestras por semanas en este momento de test para evaluar y con respecto a la cepa de mayor circulación actualmente en el país es la Gamma (Manaos).

LRA 52 Chos Malal

El infectólogo hizo énfasis en la contagiosidad de la variante Delta y sus importantes efectos. “En solo 35 segundos se propaga sin el uso del barbijo, estamos tratando de alargar la llegada del Delta para estar más vacunados”, expresó Pizzi.

LRA 53 San Martín de los Andes

Así se refirió el funcionario de San Martín de los Andes a la situación edilicia y los problemas administrativos en la educación. “Es injustificable que no se hayan hecho los arreglos necesarios luego de un año y medio con las escuelas cerradas”, señaló Bravo.

LRA 7 Córdoba

El infectólogo y asesor presidencial Luis Cámera expresó que “se va apagando lentamente la segunda ola, que tendría que haber finalizado”, y luego agregó que algunas restricciones que se quitaron apresuradamente no permitieron que la segunda ola pase más rápido.

LT 14 Paraná

El gobernador Gustavo Bordet, dijo a conocer que dada la mejoría de la situación epidemiológica de la provincia, el 30 de agosto próximo volverá la presencialidad completa en todos los niveles educativos de Entre Ríos.

Política | Volver al inicio

LRA 7 Córdoba

El politólogo y analista Mario Riorda señaló que en la actualidad el eje de las campañas políticas viró del debate de propuestas a la emocionalidad, aseverando que en ese marco las dicotomías y los clivajes juegan un rol central.

LRA 30 Bariloche

El precandidato se presenta en una de las listas de Juntos por el Cambio conformada por radicales.

“Queremos llevar el partido adelante, siendo nosotros la cabeza y no el PRO. Estamos dentro de Juntos por el Cambio pero no estamos de acuerdo con la política de Macri”, indicó Vuotto.

LRA 1 Buenos Aires

El legislador porteño por el Frente de Todos y exsecretario de Deportes de la Nación, se refirió al convenio urbanístico firmado entre el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y la empresa IRSA para construir edificios de 145 metros de altura en un humedal de la Costanera Sur, donde iba a funcionar la Ciudad Deportiva de Boca.

LRA 1 Buenos Aires

“Estas elecciones son trascendentales, está en juego volver atrás con la gente que nos dejó un 50% de inflación en un país paralizado por una crisis económica sin precedentes, o empezar a salir con el gobierno que le tocó gobernar bajo la mayor crisis humanitaria conocida y que hoy está en la puerta de la vida que soñamos”, aseguró el secretario de Obras Públicas de la Nación y precandidato a Diputado Nacional por el Frente de Todos.

“Es empezar a salir o volver a la Argentina que recibimos con un 70% de obras paralizadas”, agregó Martín Gill.

Norte Grande

La ministra de Desarrollo Social del Chaco, Pía Chiacchio Cavana, se refirió al encuentro de sus pares en Resistencia. Con la presencia del gobernador Jorge Capitanich y el ministro Juan Zabaleta, la reunión tuvo carácter de Cumbre para el Desarrollo Social regional. “Planteamos la necesidad de discutir y debatir las políticas públicas que se implementan en nuestra región. Propusimos un Plan Federal para la economía social, entendiendo que estos trabajadores requieren un plan específico y líneas de trabajo especiales”, sostuvo la ministra.

LT 12 Paso de los Libres

El Ministro de Desarrollo Social de la Nación y delegado normalizador del Partido Justicialista de Corrientes, Juanchi Zabaleta, estuvo en la ciudad capital acompañando a los candidatos y a las candidatas del Frente de Todos que competirán este 29 de agosto en las elecciones generales a gobernador y en más de 50 comunas para intendentes y concejales.

En esa vía, el ministro destacó que “Fabián Ríos y Martín Barrionuevo van a cuidar mucho más a los correntinos”.

LT 12 Paso de los Libres

La senadora provincial del Frente de Todos, Patricia Rindel, se refirió al énfasis en los reclamos que realiza la comunidad al momento de dialogar con los dirigentes que recorren la provincia en la campaña que entró en su cuenta regresiva. Rindel también destacó los pedidos de las mujeres que vienen luchando históricamente para que Corrientes reconozca los derechos políticos de las mismas, reclamo que todavía no tuvo respuesta por parte del gobierno de Gustavo Valdés.

LRA 1 Buenos Aires

La precandidata a diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) del el Frente De Todos y actual legisladora Porteña, se refirió al convenio urbanístico firmado entre el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y la empresa IRSA para construir edificios de 145 metros de altura en un humedal de la Costanera Sur.

“Año tras año fuimos viendo cómo la Ciudad se transformó en una gran inmobiliaria, y la Legislatura, en una gran escribanía”, sostuvo Pokoik y agregó que “lo de hoy es directamente espurio”, algo “de muchísima gravedad para todos los vecinos, que deberíamos poder gozar de este predio”, y que “el gobierno porteño lo destina a la construcción de un barrio privado, algo que es ilegal”.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi analizó las “propuestas” en materia educativa que impulsaría Diego Santilli, precandidato a Diputado de Juntos en la Provincia de Buenos Aires, de resultar electo.

El periodista de Radio Nacional contrastó esos anuncios, vertidos en el marco de la campaña electoral, con la política implementada en esa materia durante la gestión de María Eugenia Vidal como gobernadora bonaerense.

LRA 13 Bahía Blanca

El precandidato de Política Obrera explicó su “alejamiento” del Partido Obrero, espacio donde militó históricamente. “Jamás me fui del Partido Obrero, pero debido a un fuerte debate en torno al gobierno de Macri, un grupo de compañeros solicitamos continuar este debate en forma de una discusión de tendencia. Tenemos uno de los estatutos más democráticos de la Argentina pero la respuesta de un sector fue la expulsión de 1200 militantes de forma sumaria”. Altamira aseguró que “el otro sector dijo que exagerábamos la magnitud de la crisis política durante el gobierno del macrismo. Tuvo un tufillo electoralista”.

“Me acusaron de filokirchnerista”, sostuvo el histórico dirigente de la izquierda argentina. “Había un debate político que no puedo admitir se zanje por vía administrativa. Hay una crisis en la izquierda”.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Las exportaciones argentinas sumaron 42.625 millones de dólares en los primeros siete meses del 2021, alcanzando el mayor valor de los últimos ocho años, destacó la Cancillería argentina.

De este modo, las exportaciones de nuestro país acumulan un incremento interanual de 31,2%, lo que se explica por un aumento de precios (24,3%) y, en menor medida, de las cantidades (5,6%).

Paralelamente, el saldo comercial de los primeros siete meses fue superavitario para la Argentina en 8.310 millones de dólares, consignó la Cancillería en un comunicado.

“Así, en el marco del intenso trabajo que viene desplegando la cartera que conduce Felipe Solá a través de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales a cargo de Jorge Neme, las exportaciones del mes de julio totalizaron 7.252 millones de dólares, el mayor nivel registrado desde junio de 2013”, destacó la Cancillería.

LRA 27 Catamarca

“Fue algo muy importante para nosotras como nutricionistas poder darle la identidad a ese producto a través de lo que es el rotulado y de la información nutricional, que es algo que de alguna manera aumenta y le da un valor agregado al producto que estas personas producen y elaboran”, expresó María del Carmen Sosa, presidenta del Concejo de Graduados de Nutrición de Catamarca.

LV 8 Libertador

Se convocó a una marcha en protesta por los créditos UVA en todo el país y Maximiliano Wilde, damnificado con estos créditos, contó en detalle la línea que surge como una posibilidad de acceso a la vivienda. “La marcha convoca a todo el universo UVA ya que son créditos que se indexan por inflación, la cual hoy es incontrolable para cualquiera”, dijo Maximiliano, quien agregó que estos créditos han tenido aumentos de más del 400%.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

El próximo 22 de agosto se van a cumplir 55 años de un triste episodio de la historia tucumana: el cierre de 11 de los 27 ingenios azucareros por parte de la dictadura cívico militar de Juan Carlos Onganía. En ese marco, este lunes se presentará el libro “¿Por qué arde Tucumán? Cierre de ingenios y conflictos sociales 1966-1973”. “De alguna manera intentamos llevar algunas reflexiones para que los y las estudiantes puedan conocer sobre aquel período tan complejo de nuestra historia como tucumanos y tucumanas, que ha sido el cierre de ingenios. Justamente el 22 de agosto se cumplen 55 años (del cierre).

Laborales | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

Mora Pared, integrante de la Junta Ejecutiva de CTERA, habló sobre el acuerdo salarial conseguido con el gobierno, diciendo que “en el marco de las paritarias se dio un aumento del 45% dividido en los meses hasta fin de año cuando se realizará una nueva instancia para determinar una probable actualización. Tenemos que tener en cuenta que se ingresó a la etapa de presencialidad y se discutieron los aspectos que eso significará, sobre todo en el cumplimiento de los protocolos. Este acuerdo es un piso al que luego cada provincia deberá discutir, y casi todas las provincias tienen cláusulas de revisión de acuerdo con la inflación”.

LT 14 Paraná

Carlos Andrade, secretario de Prensa de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) Paraná, se refirió al anuncio del gobernador Gustavo Bordet, quien manifestó que desde el 30 de agosto se vuelve a la presencialidad plena en las escuelas. “No están dadas las condiciones para suspender el trabajo con las burbujas y que los estudiantes vuelvan a las aulas”, afirmó Andrade, quien agregó que el próximo martes realizarán una asamblea donde decidirán cuáles son los pasos a seguir ante el anuncio.

LRA 6 Mendoza

Laura Espeche, secretaria de Acción Social del SUTE, se refirió a la equiparación salarial para docentes que logró el gremio, diciendo que “esto se verá en los hechos para que los suplentes cobren al mismo momento que los titulares y no dos meses después”.

Géneros | Volver al inicio

LRA 27 Catamarca

El Senado de la Provincia convirtió en ley el proyecto de Gestión Menstrual. En este sentido, la Directora de Mujer, Géneros y Diversidad de la Cámara de Senadores de Catamarca, Lucrecia Barros Jorrat, dijo que “hemos podido avanzar en la conquista de este derecho que achica brechas. Somos la tercera provincia en tener una ley para gestión menstrual después de Tucumán y San Luis”.

LT 14 Paraná

Daniela García Hamilton, coordinadora del Programa Mujeres, Paz y Seguridad en ONU Mujeres Argentina, se refirió a la medición realizada para conocer el avance en el marco del alcance de la paridad, relacionada a la participación de las mujeres en los distintos ámbitos.

“Esto nos permite tener un ejercicio comparativo para ir midiendo la situación con otros países”. explicó Hamilton.

LRA 2 Viedma

Se trata de un proyecto para la inclusión laboral de personas venezolanas fuera de la Ciudad de Buenos Aires. Hace hincapié en la inserción laboral de la población migrante venezolana como mecanismo de desarrollo personal e integración social.

LRA 57 El Bolsón

El Parlamento de Río Negro está próximo a tratar el proyecto que busca concientizar acerca de las nuevas masculinidades en el Estado provincial. “Hay acuerdo para el tratamiento, luego del trabajo realizado en la Comisión especial de Estudio de las Problemáticas de Género”, señaló Marinao.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 17 Zapala

Está habilitado el tránsito en estos sectores y en los pasos internacionales de Pino Hachado y Cardenal Samoré. La portación de cadenas es obligatoria. “Hubo imprudencia de vehículos que no llevaban cadenas”, dijo Ciampini.

LRA 54 Ing. Jacobacci

La veterinaria se refirió al uso del cannabis en tratamientos paliativos del dolor y otras afecciones en nuestras mascotas. También explicó cómo funciona la homeopatía veterinaria.

LRA 1 Buenos Aires

A raíz de la superpoblación de carpinchos en Tigre, la Doctora en Ciencias Biológicas, María José Corriale, dio las características de estos animales, roedores hervívoros que se desarrollan mayormente en zonas acuáticas y que no son agresivos.

“Son muy tranquilos, si se sienten en peligro o arrinconados o que sus crías sufren peligro, se van a defender. Los carpinchos son generalmente presa y no depredadores.”

La especialista mencionó que la zona del Delta era el hábitat natural de la especie y su modificación fue tal que algunas otras se extinguieron. Las que hoy se observan en los barrios son las pudieron sobrevivir y desarrollarse en estos nuevos ambientes creados por el hombre.

LRA 26 Resistencia

Fernando Galarraga, director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, dijo que “en este año y medio de gestión hemos otorgado más de 5.100 pensiones no contributivas en el Chaco. Muchísimo de esos trámites tenían una espera de más de cuatro años y eso obedecía a la política del gobierno anterior de ajustar a los sectores más vulnerables de la sociedad a través de un plan sistemático de achicamiento del Estado y usar recursos destinados a la discapacidad para otros fines, y eso se repitió en otros organismos”.

LRA 55 Río Senguer

Julio Vera, Werken de la Lof Otron Lafken, comentó que como comunidades originarias han puesto en consideración la situación relacionada al agua, con la cuenca y con el territorio, y han decidido hacer un reclamo ante los entes que formarían el Comité de Cuenca, que son la Defensoría Pública de Sarmiento, el Concejo Deliberante de Sarmiento y el Instituto Provincial del Agua, para que se les otorgue participación.

LRA 55 Río Senguer

Norma Mazquiaran, secretaria de Turismo de Rio Mayo, informó sobre las actividades culturales previstas para este fin de semana, en conmemoración del 86° aniversario de la localidad.

LRA 3 Santa Rosa

Nora Traverso, delegada del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), habló sobre la medida que establece que los trabajadores rurales temporarios no perderán los planes sociales al ser contratados.

LRA 6 Mendoza

La diputada del Frente de Todos, Silvia Stocco, desarrolló una propuesta para crear en Mendoza la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la cual será un organismo independiente, autónomo y autárquico.

LT 12 Paso de los Libres

El diputado Miguel Arias informó que el Senado provincial sancionó la ley que crea el Colegio de Biólogos de Corrientes, un proyecto de su autoría que fue sancionado por la Cámara alta. “Esta ley viene a promover un fuerte impulso al cuidado del ambiente que tanta falta nos hace en Corrientes, donde estamos rodeados de ríos, lagunas y montes nativos que debemos preservar”, expresó el legislador.

LRA 16 La Quiaca

El coronel Hernán Aoki, jefe del Regimiento 20, dijo que “en septiembre habrá una maniobra que va a realizar la Fuerza de Despliegue Rápido, compuesta por entre 1.500 y 2.000 hombres, los cuales van a estar desplegados desde Yavi a Cangrejillos, pasando por Abra Pampa y La Quiaca hacia Casabindo y Tres Pozos. En esa zona van a estar trabajando desde el 18 de septiembre al 5 de octubre personal del Ejército Argentino y de la Fuerza Aérea Argentina”.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El escritor formó parte del 26º Foro Internacional por el Fomento del Libro y la Lectura, que se realizó de manera virtual bajo el lema “Ahora más que nunca, leer abre los ojos”. Reveló que se inscribieron 1500 personas de 20 países y que, si bien le asombró que se conecten de diferentes lugares del mundo, sostuvo que continúa extrañando la presencialidad.

“La lectura es un vínculo extraordinario para sociedades desmembradas”, declaró sobre la importancia de los textos. Remarcó que hay una falta a nivel mundial y agregó: “La lectura es un arma del futuro, el que no lee, no sabe. no hay manera de llegar al conocimiento de otra forma”.

LRA 26 Resistencia

Damián Lemes, cantor y compositor oriundo de Gualeguaychú, integra el Ranking Argentino de Canciones de Radio Nacional (RAC) y expresó que “es un gusto participar de esta lista y poder llegar a todo el país con mi canción ‘Rio herido’, la cual está dedicada a Aníbal Sampayo y a la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, y habla del río Uruguay. El tema está incluido en mi trabajo ‘Guarango’, que es la persona que habla la lengua guaraní, y a través de ella trato de reivindicar a quienes vivimos este paisaje”.

LRA 1 Buenos Aires

El programa de cine de la Televisión Pública regresará al aire el 4 de septiembre con el reconocido docente y preservador cinematográfico Fernando Martín Peña y Roger Koza.

Tras el pedido que hubo en las redes sociales por la vuelta de Filmoteca, Peña se refirió que el movimiento digital en apoyo al ciclo nació en 2010 en una cuenta de Facebook que crearon los propios seguidores donde replicaban el contenido. “Fue una sorpresa porque no lo esperábamos, se ve mucho cariño”, dijo.

LRA 1 Buenos Aires

“Había pensado hace mucho tiempo trasladar unos textos emblemáticos de la Argentina y transformarlos en poesía, y junto a Teresa Parodi y Juan Falú realizamos un trabajo muy hermoso”, manifestó la cantante presentando la obra poético-musical “Mojones. Signos y memorias de la Patria”, la cual se está realizando los domingos 22 y 29 de agosto en el Centro Cultural Kirchner.

“Recordamos temas fundamentales: los ídolos populares, los pueblos originarios, sobre Facundo Quiroga, Martín Fierro, los pañuelos, la plaza, el 17 de octubre y las Malvinas. Un trabajo hermoso”, agregó.

LRA 1 Buenos Aires

En la columna de Néstor Espósito del programa Ahí Vamos, el periodista dedicó su espacio a Melodía Desencadenada. Fue compuesta en 1955, tiene música de Alex North y la letra original es de Hy Zaret. Si bien se batió ventas luego de ser incluida en la banda sonora de la película Ghost, la sombra del amor, protagonizada por Demi Moore y Patrick Swayze, la canción había sido hecha para el film de western Desencadenado interpretado por Todd Duncan. Además, “Melodía desencadenada” también fue parte de “Solos en la madrugada”, película española protagonizada por José Sacristán, una historia que llegó tarde a la Argentina porque estuvo censurada durante la dictadura cívico militar.

LRA 1 Buenos Aires

Con el bandoneón como gran protagonista, el músico presentó su más reciente disco, “El Aleph, volumen I y II”, el cual estará disponible oficialmente el 3 de septiembre.

“Busqué componer 12 piezas que tengan como denominar común al bandoneón. Esa era lo único que quería. Fuera de eso, me propuse hacer lo que quiera, siempre y cuando esté la primera consigna vigente. Es mi álbum solista, consecuencia de más de una década de investigación y estudio, inspirado por mi gran maestro Manolo Juárez; impulsor de gran parte de mi obra”, aseguró el músico.

Deportes | Volver al inicio

LRA 7 Córdoba

Completando la trilogía de medallas obtenidas por Argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el equipo de Volumen de Juego, el segmento deportivo de Radio Nacional Córdoba, entrevistó a Bruno Lima, integrante de la selección masculina de vóley, quien analizó el triunfo que consiguieron para el país y la medalla de bronce que se trajeron de Japón.

“Todavía no tomamos dimensión de lo que logramos, es increíble todo lo que le hicimos llegar a la gente y obviamente una alegría bárbara para nosotros de haber ganado una medalla en estos Juegos”, reflexionó Lima en torno a la alegría que provocaron en el pueblo argentino.

LV 4 San Rafael

El alvearense Agustín Loser, integrante de la selección Argentina de Vóley que logró la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, regresó a su ciudad y una gran cantidad de personas le dio la bienvenida a su departamento, donde recorrió el radio céntrico ante la ovación de la gente y la sorpresa del atleta de 23 años. “Me habían contado que iba a haber un recibimiento, pero no me esperaba esto porque fue una locura. Una locura que le quiero agradecer a toda la gente de Alvear por el cariño de hoy y de siempre”, manifestó emocionado Agustín.

LRA 8 Formosa

El gobernador Gildo Insfrán recibió en la Casa de Gobierno al medallista olímpico Ezequiel Palacios, oriundo de San Martín Dos, recién llegado a Formosa. Acompañó el encuentro el subsecretario de Deportes, Mario Romay.

LRA 28 La Rioja

El Club Social Rugby le entregó una Mención de Honor al medallista olímpico riojano radicado en Villa General Belgrano, Luciano Gonzalez Rizzoni, integrante del plantel de Los Pumas Seven que logró el tercer puesto en Tokio 2020. El deportista se formó en la institución y en el acto de entrega recordó viejos momentos, anécdotas y agradeció a las personas que lo acompañaron.

Humor | Volver al inicio

Grandes amigos

Ayer nos juntamos a tomar un café y charlamos de todo. En un momento me preguntó si estaba en pareja…

Le pregunté si se acordaba de Daniela. “Si, hermosa morocha”, fue su respuesta. “Bueno estoy esperando cobrar, para invitarla a cenar, porque no tengo plata”.

“Bueno che, para que estamos los amigos -dijo, prometiendo una gauchada-. Pásame su teléfono, que yo la llevo a cenar…”.

Chocolate por la noticia