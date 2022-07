Diario de Radio Nacional 2/7/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - Renunció Martín Guzmán: A través de una carta publicada en redes sociales

LRA 1 Buenos Aires - CARLOS ROZANSKI: “Nunca mostró arrepentimiento por sus actos"

LRA 1 Buenos Aires - OSVALDO PAPALEO: “Nosotros nunca estuvimos presos, ellos nunca fueron libres”

LRA 1 Buenos Aires - AGUSTIN ROSSI: “Hay que ver qué dice la Corte sobre Vicentin”

LRA 1 Buenos Aires - CARLOS DEL FRADE: Problemática de la comercialización ilegal de granos a través del Paraná

LRA 26 Resistencia - JORGE RAMOS: Media sanción en el Senado para el proyecto nacional Laguna El Palmar

LT 12 Paso de los Libres - MARTIN BARRIONUEVO: "Vamos a solicitarle al Gobierno correntino 25% de aumento para estatales"

LRA 1 Buenos Aires - CASO MILAGRO SALA: La Justicia dio una "respuesta política" a la visita del Presidente

LRA 1 Buenos Aires - RUBEN DUSSO: Reclamó por una “distribución más equitativa de subsidios”

LRA 1 Buenos Aires - JULIO MARADEO: Presentó su libro, “La DEA en la Argentina”

LRA 4 Salta - PROGRAMA "SEMBRANDO SOBERANIA": El 14 de julio se llevará a cabo un Foro rural en el INTA

LT 11 Concepción del Uruguay - MATIAS LESTANI: "Trabajamos fuertemente en el desarrollo de cooperativas del país"

LRA 22 Jujuy - Distribución de subsidios: Desde CODELCO brindaron detalles de la segmentación tarifaria

LRA 29 San Luis - JULIETA SOSA CERRUTI: Nueva edición de "Tu Promo en la Feria"

LRA 30 Bariloche - Patagonia Austral: “Conquistando el fin del mundo”

LU 23 Lago Argentino.Calafate - El camión sensorial: Llegó al rosedal de Buenos Aires

LRA 1 Buenos Aires - SANDRA RUSSO-DOLORES SOLA: La importancia de las políticas públicas para el acceso a la vivienda

LT 11 Concepción del Uruguay - JUAN MANSUR: "Esto se termina traduciendo como más trabajo en mejor trabajo"

LV 8 Libertador - Crece el ingreso per cápita: Pero no alcanza a la inflación

LT 14 Paraná - Invierno: El valor del gasoil impacta en el precio de la leña

LT 14 Paraná - Para controlar la erosión: En más de 600 mil hectáreas los productores entrerrianos utilizan terrazas

LRA 1 Buenos Aires

Martín Guzmán renunció hoy a su cargo como ministro de Economía, según un comunicado publicado esta tarde en su cuenta de la red social Twitter.

"Con la profunda convicción y la confianza en mi visión sobre cuál es el camino que debe seguir la Argentina, seguiré trabajando y actuando por una Patria más justa, libre y soberana", afirmó.

LRA 1 Buenos Aires

Al disertar como parte de los homenajes del Frente de Todos (FdT) por el 48º aniversario de la muerte del líder justicialista Juan Domingo Perón, Cristina Fernández de Kirchner afirmó que el peronismo “es un movimiento nacional y popular con alegría y ganas de celebrar la vida”, y pidió un “gran acuerdo de todas las fuerzas políticas” para la recuperación salarial de los argentinos.

“Tenemos que animarnos a sentarnos y discutir lo que está sucediendo en la Argentina”, sostuvo, al tiempo que abogó por la implementación de "un ingreso universal básico".

Además, la vicepresidenta afirmó que “les gusta escuchar a todos" y que si la convencen es capaz de "cambiar”, al referirse a su encuentro con el economista Carlos Melconian, con quien aseguró haber analizado “el problema bimonetario” de la economía argentina.

“No soy una apologista del déficit fiscal, pero esa no es la causa de todos los problemas. Tenemos que encontrar la solución al problema de las corridas cambiarias, que se producen por la escasez de dólares”, apuntó.

LRA 1 Buenos Aires

El exjuez que intervino en las causas del llamado Circuito Camps, se refirió a la muerte de Miguel Etchecolatz y lo describió como "un criminal atroz, con una cantidad inédita de delitos brutales".

Asimismo, señaló que el genocida "nunca mostró arrepentimiento por sus actos, ni reconoció sus crímenes", y expresó que "se lleva mucho, nunca vamos a saber cuánto" sobre los casos en los que el magistrado instruyó, entre los que se encuentran La noche de los lápices y la desaparición en democracia de Jorge Julio López.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista, Osvaldo Papaleo, secuestrado y torturado durante la última dictadura militar, recordó a Miguel Osvaldo Etchecolatz en el día de su muerte y relató su martirio durante su detención.

“Tuve la desgracia de estar en un campo de concentración auditado por Etchecolatz. El era el contenedor moral del grupo militar, era un mesiánico ahí, un loco, un personaje con delirio ideológico”, relató.

“Cuando me torturaban a mí, recuerdo que el que estuvo siempre presente y haciendo las preguntas a los detenidos era Etchecolatz, él tenía un placer por hacer estas cosas”, agregó.

Asimismo, habló de “la alegría de estar vivo” al enterarse del fallecimiento del genocida y agregó que “ellos nunca estuvieron libres, gracias a la condena social nunca pudieron vivir en libertad”.

LRA 1 Buenos Aires

El director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, opinó sobre la causa penal por supuesto lavado de activos de la empresa cerealera, Vicentin y expresó que “hay que ver qué es lo que dice la Corte y que, ojalá, sepamos el futuro de la empresa que involucra a cientos de puestos de trabajo. Desde el punto de vista sociológico, lo importante es ver cómo saldan la deuda que tiene con los distintos productores”.

Asimismo, habló de la posibilidad de formar parte del directorio de la cerealera, ya que “el Estado debe tener una empresa que esté involucrada en todo lo que significa el sector agroexportador”.

LRA 1 Buenos Aires

Carlos del Frade, diputado provincial por el frente social y popular de Santa Fe, periodista y escritor, dialogo con “A las fuentes” acerca de las distintas problemáticas en lo que respecta a la comercialización de granos a través de la cuenca del Paraná, como así también la necesidad de control, administración y planificación del comercio exterior argentino que tiene lugar en esta vía.

Al respecto, explicó la relación entre el contrabando de granos y materias primas, con el narcotráfico y el contrabando de armas, ante la falta de garantías sobre lo que entra y sale de los principales puertos de la provincia, producto de la desarticulación del SENASA llevada a cabo por el macrismo, lo que generó que las propias terminales se controlen a sí mismas.

LRA 26 Resistencia

Con relación al tema, Ramos dijo: “Se produjo por unanimidad la media sanción en el Senado de la Nación, y será el tercero del Chaco. Este parque es muy importante porque está relacionado con la biodiversidad y los sistemas ecológicos, con gran riqueza de flora y fauna. Está ubicado a 54 kilómetros de Resistencia y eso posibilita no solo su acceso, sino también el fomento de la actividad turística nacional e internacional”.

LT 12 Paso de los Libres

Barrionuevo analizó el incremento de las asignaciones presupuestarias que le envía el Gobierno nacional a la provincia, y con esos datos informó que, desde la Cámara de Senadores, el Frente de Todos le va a solicitar al Gobierno de Valdés "un 25 % de aumento para los estatales".

LRA 1 Buenos Aires

El abogado del Frente Milagro Sala, Fernando Gómez expresó que el país atraviesa una grave crisis institucional y sostuvo que existió una "respuesta política" del Poder Judicial a la visita que le realizó Alberto Fernández a la dirigente social en Jujuy.

"El Presidente de la República viaja hasta Jujuy preocupado por la salud de Milagro Sala, deja claro como definición de que es una presa por razones políticas, y 24 horas después, hace un cómputo antojadizo de una pena que dictó en 2017 "afirmó.

"Al día siguiente de que la visitó el Presidente, Milagro estaba durmiendo; entró un agente del servicio penitenciario, la sacudió (cuando no puede tocarla porque está anticuagulada), y la notificó de que tenía que empezar a cumplir, ese día, la condena de dos años que se dictó en 2017", contó.

LRA 1 Buenos Aires

El vicegobernador de la provincia de Catamarca, Rubén Dusso, habló de la necesidad de distribuir equitativamente los subsidios en todo el país, ya que la falta de esa acción “afecta el precio del transporte y de la energía” principalmente.

Asimismo, habló de que “hay costos que son muy fáciles de atender pero hay caprichos detrás que no quieren soltar los interés personales”.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista, Julián Maradeo, habló de su libro “La DEA en la Argentina”, una investigación profunda que habla de los 50 años de la Administración de Control de Drogas, el propósito de su creación, combatir al narcotráfico, y recorre su desembarco de la misma en Latinoamérica.

“La DEA tiene oficinas en Buenos Aires desde su momento 0 con una característica, son la más alta de la región. Lo particular es que Argentina no es un país productor, sino de tránsito”, expresó.

Asimismo, habló de cómo funciona en cada país y con cada gobierno y detalló que “lo único que tiene permitido en el país es coopera en cursos de capacitación o brindar información, no puedo operar dentro del país”.

LRA 4 Salta

"La Secretaría de Agricultura Familiar tiene mucha base en nuestra provincia. En el próximo Foro, que será el 14 de julio desde las 9 de la mañana, estarán presentes organizaciones y técnicos de cada territorio del NOA. Queremos escuchar el planteo de cada organización para tocar cada temática y problemáticas: tierra, agua, agroecología y el trabajo mancomunado con instituciones del Estado.

La Ley de Reparación Histórica devuelve la dignidad a trabajadores rurales. Queremos que las soluciones y políticas territoriales sean pensadas desde el interior y no desde Buenos Aires. Son distintas cosmovisiones con la capital del país. Por ejemplo: el respeto a La Pachamama. Caminando en conjunto con las organizaciones y teniendo en cuenta este último punto, creo que vamos por el camino correcto", nos dijo Oscar Díaz, coordinador NOA de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena.

LT 11 Concepción del Uruguay

Al respecto, Lestani señaló: “Es fundamental el desarrollo pyme de la Argentina y, de hecho, estamos viendo el desarrollo también de las pymes dentro de las cooperativas, junto al de los productores que están asociados a las cooperativas. El objetivo es que esas cooperativas sean tomadas como pymes, y no como el volumen en el conjunto de facturación".

LRA 22 Jujuy

En referencia a esto, la doctora Alicia Chalabe, titular del Comité de Defensa del Consumidor (CODELCO), aseguró: "Es una provisión de servicio básico del gas para cocinar y calefaccionarse, que termina siendo imprescindible. En primer lugar ya hubo varios aumentos del servicio del gas por red, y ahora por decreto nacional se estableció la segmentación tarifaria, que sería para mejor distribución de los subsidios, tanto de gas como de energía. La norma dice que dicha segmentación se llevaría a cabo en tres categorías de usuarios, de acuerdo al nivel de ingresos de la familia".

LRA 29 San Luis

En “Conexión Nacional” dialogamos con Julieta Sosa Cerutti, integrante de la Secretaría de las Juventudes, porque se amplía la presencia de escuelas en “Tu Promo en Feria”.

En esta oportunidad, siete cursos participarán de la Feria de Pequeños y Medianos Productores. El martes realizaron la capacitación para aprender sobre manipulación segura de alimentos en el Salón Blanco de Terrazas del Portezuelo.

La feria será de 12:00 a 18:00, con entrada libre y gratuita, en el parque de Las Naciones de la Ciudad de San Luis.

LRA 30 Bariloche

Nos mudamos a la Patagonia Austral para conocer la “Conquista del fin del mundo”. En esta entrega compartimos la historia del pueblo Selknam y recuperamos las voces que narran el genocidio perpetrado en su contra.

Entre 1886 y 1902 la isla grande fue virtualmente repoblada por ganaderos y sus ovejas, los Estados de Argentina y Chile y por las misiones de los salesianos.

Nos asomamos a esta historia, que desarrollaremos en cada entrega de esta segunda temporada, con mucho para contar y escuchar.

LU 23 Lago Argentino.Calafate

Con muchísimo interés por el público en general, el camión sensorial llegó a Bs As donde se quedará todo el fin de semana invitando a los curiosos a recorrer la experiencia virtual de visitar la villa turística de El Calafate.

En esta primera parada, contó con la presencia de funcionarios nacionales como Yanina Martínez (secretaria de Promoción Turística de la Nación) y también de la ciudad de Buenos Aires.

Nacional Calafate dialogó con Alexis Simunovic quien entusiasmado afirmó que "la gente que nos visita se va con una idea más cabal de lo que tiene el destino y como broche final escanean un código QR para participar del sorteo por un viaje".

El camión sensorial estará todo el fin de semana en el Rosedal de Palermo para continuar viaje a su próximo destino: Rosario.

LRA 1 Buenos Aires

El historiador, Leandro Benmergui recorrió la problemática del acceso a la vivienda a través de la historia del país, y las dificultades que afrontan los inquilinos; en el marco del debate por la modificación de la ley de alquileres.

LT 11 Concepción del Uruguay

Mansur se refirió a la situación actual de Entre Ríos respecto a las exportaciones, diciendo: "En los últimos tres años se ha registrado un crecimiento sostenido y un fuerte incremento en el volumen exportado, ubicándose en valores récord. La problemática concreta de la guerra ha provocado oportunidades y problemas. Se han presentado oportunidades nuevas en mercados que necesitan los alimentos que generaba Ucrania, y se ha visto beneficiada la Argentina y, particularmente, Entre Ríos en productos como la miel".

LV 8 Libertador

Ya hablamos del mercado laboral, que tuvo un desempeño interesante en cuanto a crecimiento con un 5% hacia arriba, y en la columna de hoy el tema es el salario. El economista Raúl Mercau durante el programa Muchas Gracias brindó detalles dados a conocer por el Indec. En los registrados del Estado, en 2022 un promedio ha crecido un 5%, el público ronda el mismo porcentaje durante este año, mientras que los no registrados superó levemente 4 puntos promedio. “Es una estrategia positiva frente a una inflación preocupante” sostuvo Mercau.

LT 14 Paraná

Ricardo Blanco, tradicional comerciante del rubro en Paraná, dijo que el precio del flete varía según el precio del gasoil, tras lo cual agregó que a los transportistas que cargan más de 100 litros de combustible le cobran un precio diferente.

LT 14 Paraná

El dato fue brindado por Jorge Gvozdenovich, técnico del INTA Paraná, quien precisó: “El país, en todo su conjunto, tiene un millón”, destacando luego que en Entre Ríos existe conciencia del cuidado del suelo.

Tras esto, el técnico resaltó que la ley provincial de Conservación y Manejo de Suelos, la cual fue sancionada en 1989, establece una reducción en el valor del impuesto inmobiliario rural en prácticas de hasta ocho años, hecho que significa un estímulo para los productores.

LRA 14 Santa Fe

El sábado 2 de julio se realizará en ATE Casa España el Concierto de conmemoración del 15° Aniversario de Fundación ACCENTUS. Nacionalmente dialogó con la Presidenta de Fundación Accentus, María Elena Boero quien invitó a disfrutar de este gran evento.

Este concierto contará con la presencia destacada del Gran Barítono Argentino, consagrado internacionalmente, Fabián Veloz acompañado por la soprano María Eugenia Coronel y la Mezzosoprano Gabriela Kreig junto al pianista santafesino Franco Broggi. Las entradas se pueden adquirir en la boletería de ATE.

LRA 21 Santiago del Estero

En comunicación con Radio Nacional, Mario Gorostiaga, encargado del cine móvil en Santiago del Estero, se refirió a la gran cantidad de niños que se acercan junto a sus padres para disfrutar de las diferentes propuestas. Por otro lado, Gorostiaga informó sobre una línea de subsidios de infraestructura básica para asociaciones, bibliotecas populares.

LRA 1 Buenos Aires

En palabras de Racconto Giunta, directora general de la obra, la misma “es una comedia dramática que invita a meterse en una típica familia del conurbano bonaerense, y sobre la comunicación y la incomunicación".

LRA 1 Buenos Aires

Eduardo Aliverti propone un recorrido por la obra “Bendita mi lengua sea” de la poeta chilena galardonada con el premio Nobel, Gabriela Mistral.

El título, a modo de diario íntimo, recoge cuadernos escritos entre 1905 y 1956, en los que una poesía cargada de intensidad y sentido humano con un poderoso lenguaje que aborda tópicos desde lo íntimo, los ánimos, las desventuras, alucinaciones y lucideces, como así también verdades que revelan su vida, permite conocer en plenitud a la autora.

LRA 42 Gualeguaychú

Pamela es una de las organizadoras del “II Encuentro de Escrituras de Mujeres y Disidencias”, que se va a realizar en Gualeguaychú el próximo 16 y 17 de julio. “Este año, a partir del gran aprendizaje que fue la primera edición, hemos modificado el nombre y también se amplió el equipo de trabajo”, contó De Battista sobre el evento, del cual participarán alrededor de 20 poetas y periodistas y será abierto a todo público, con entrada libre y gratuita.

En tanto, los talleres serán únicamente para mujeres y disidencias, también con asistencia gratuita.

LRA 1 Buenos Aires

En conversación con Jorge Dubatti y Juano Villafañe, la actriz Claudia Cantero reflexiona sobre La débil mental, versión teatral de la novela de Ariana Harwicz que actúa junto a Ingrid Pelicori con dirección de Carmen Baliero.

LRA 17 Zapala

El delegado de ATE en el Hospital Zapala, Ramiro Hernández, confirmó que ya se levantó el paro que inició el 23 de junio. Ayer el sindicato presentó al gobierno una nota en la que propusieron constituir la Comisión Paritaria Sectorial el martes 5 a las 12, en la que estarán representantes paritarios de ATE y UPCN. Entre los cambios, buscan reducir la jornada laboral de 8 a 6 horas. Hernández reclamó que Zapala ya necesita un hospital nuevo o que las salitas funcionen como mini hospitales.

LT 14 Paraná

El presidente de la Unión de Alemanes Libres y sus Descendientes de Valle María, Omar Asselborn, informó el variado programa de actividades que se llevarán adelante durante todo el mes de julio con motivo de un nuevo aniversario de la localidad. El 21 de julio Valle María cumplirá 144 años y por ello se programaron encuentros deportivos, cicloturismo, recorrido de autos antiguos, desfile de carrozas y agrupaciones tradicionalistas, celebraciones religiosas, peña y un almuerzo, entre otros eventos.

LT 14 Paraná

El sábado 9 de julio se realizará una nueva edición de la “Fiesta Provincial del Pirok” de Crespo, que por pandemia vio pospuestas sus ediciones de 2020 y 2021. Será en el salón de fiestas El Castillo, según informó el presidente del “Grupo Coreográfico Edelweiss”, Eugenio Ulrich, quien comentó que entre las 10 y las 13 habrá venta de piroks, pasteles, tortas rusas y otros platos tradicionales. A las 20 abrirá el salón para dar el inicio del baile, que tendrá la actuación de Maravillas Alemanas, Brisas Inmigrantes y Bandita Edelweiss.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

El periodista Daniel Garay de LRA 24 Radio Nacional Río Grande informó que el accidente ocurrió pasadas las 14 horas, cuando el avión despegaba de la pista. Luego, la nave explotó y se incendió, llegando a la ciudad con un paciente menor de edad, el cual quedó internado en una clínica local.

“Sabemos que fallecieron cuatro personas, mientras que el avión era un Lear Jet 35, matrícula LV-BPA. Ahora la zona del aeropuerto está vedada y no se puede ingresar" describió el periodista.

LRA 17 Zapala

El proyecto presentado por el diputado del Frente de Todos, Sergio Fernández Novoa, fue aprobado por unanimidad ayer en la Legislatura como ley provincial 3351. De esta manera Neuquén adhirió a la Ley Nacional Nº 27.642, “de Promoción de la Alimentación Saludable" que se aprobó en 2021 y se reglamentó en marzo de este año.

“Esta ley pretende ser una contribución a la salud de nuestra población, las estadísticas son preocupantes, nuestros niños, niñas y jóvenes tienen problemas de obesidad y sobrepeso, que muchas veces se debe a la falta de conocimiento de los alimentos que se consumen”.

LRA 1 Buenos Aires

La diputada nacional por el Frente de Todos, se refirió al caso de la nena de 6 años conocida como Arcoiris, nombre que se le dio para preservar su identidad luego de relatar que había sido abusada por su abuelo paterno; y denunció el funcionamiento del Poder Judicial de La Rioja por su intento de revinculación forzada de la menor.

LRA 1 Buenos Aires

Desde Ginebra, Suiza, el exjugador de Ferro Carril Oeste, club con el que ganó dos campeonatos de Primera División y de cuyas divisiones inferiores surgió, recorrió su carrera y recordó a algunos de los personajes más importante de tu vida, como el director técnico, Carlos Timoteo Griguol.

LRA 24 Río Grande

El domingo 3 de julio disputará la 2° fecha del 15° Torneo Fiestas Patrias, organizado por la Agrupación Atlética Fin del Mundo. Se trata de la competencia atlántica denominada "Corrida de Punta Popper", sobre una distancia de 9 kilómetros, reservada para todas las categorías que habitualmente participan en el torneo.

El periodista deportivo Daniel Menéndez, por Radio Nacional brindó información relacionada con esta prueba atlética y también nos puso al tanto de las actividades programadas para todo el mes.