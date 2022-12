Diario de Radio Nacional 2/12/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA AL MINISTRO DIEGO GIULIANO: "Hay una decisión institucional para recuperar el sistema ferroviario"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A GERMAN MARTINEZ: "La oposición provocó un escándalo institucional"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A DANIEL ARROYO: “La oposición actuó de manera absolutamente violenta en Diputados”

LRA 1 Buenos Aires - DECLARACIONES DE SERGIO MASSA: "Argentina va a dar un paso enorme en la repatriación de capitales"

LRA 1 Buenos Aires - ROSARIO LUFRANO SOBRE QATAR 2022: “Logramos cubrir en su totalidad los derechos de transmisión y producción”

LRA 1 Buenos Aires

El flamante ministro de Transporte se refirió a los desafíos que tiene su cartera y expresó: "Nuestro proyecto tiene que ver con la continuidad de un modelo de modernización del transporte federal y que asocia directamente al transporte con el desarrollo de las economías regionales".

Diego Giuliano detalló algunos de las acciones y proyectos que se llevan adelante y destacó que "hay una decisión institucional del Gobierno que tiene que ver con la recuperación del sistema ferroviario".

"La recuperación del sistema ferroviario sirve a los pasajeros y al sistema económico, porque mejoramos la carga", tras precisar: "Hemos recuperado 17 ramales e intervenimos 1800 kilómetros de vías".

En ese sentido, resaltó que "lo que hizo el Presidente es recuperar la inversión ferroviaria que se había desmoronado a partir de 2017 y esto debería ser una política de Estado".

LRA 29 San Luis

Proveniente desde Buenos Aires, el Embraer 190 (E-90) de la aerolínea nacional arribó al aeropuerto a las 12:50 de este jueves 1 de diciembre, con 70 pasajeros y despegó rumbo a Aeroparque, a las 13:30, con 72 personas a bordo. El vuelo se repetirá todos los jueves y domingos.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente del bloque de diputadas y diputados nacionales del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez, afirmó hoy en Nacionalmente por Radio Nacional Santa Fe que lo sucedido ayer en el recito fue un "verdadero escándalo institucional. Lo que decidió la oposición fue generar un clima de violencia, de hostilidad, especialmente contra la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau y también contra otra diputada de nuestro bloque Blanca Osuna".

Martínez manifestó que "generaron gritos, insultos, golpes en la banca. Todo un clima realmente lamentable, gestos obscenos de parte de los líderes opositores".

Al respecto, Martínez describió lo sucedido "Según lo prescripto en el reglamento de nuestra Cámara queríamos proponer la continuidad de las cuatro máximas autoridades de la Cámara de Diputados. Ante esta convocatoria, la oposición, Juntos por el Cambio, especialmente el PRO y la UCR, se propuso impedir la conformación del quórum. Luego, el pedido de sesión especial fue intentar avanzar con varias universidades, profundizando la educación superior universitaria en Argentina, y algunos temas de salud como acuerdos internacionales a aprobar. Lo que hizo la oposición en este caso, existiendo quórum, fue generar un clima de violencia y hostilidad".

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional por el Frente de Todos en la Provincia de Buenos Aires habló del momento de tensión que se vivió ayer en la Cámara y la reacción de la oposición: “Fue imposible en un momento porque golpearon las bancas y gritaron, fue una vergüenza”.

“Básicamente la oposición gritó para que no haya sesión”, expresó Daniel Arroyo y agregó: “Actuaron de una manera absolutamente violenta y rompieron todas las reglas”.

“En la primera sesión que no hubo quórum tiene que ver con el Consejo de la Magistratura”, reflexionó el funcionario.

“La segunda si tenía quórum y aun así fueron a gritar y golpear. Lograron que no haya sesión, ese era su único objetivo: que no funcione la Cámara”, contó Arroyo.

“Una cosa no tenía nada que ver con la otra ni las sesiones tenían relación porque una tenía que ver con la creación de universidades con proyectos que los mismos de Juntos por el Cambio presentaron”, concluyó el diputado.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Economía, Sergio Massa, se expresó en estos términos de cara al acuerdo que el país suscribirá con Estados Unidos para el intercambio de información fiscal. Fue al participar junto a otros dirigentes del acto de entrega de los premios Israel Innovation Awards, organizado por la Cámara de Comercio Argentino-Israelí y la Embajada de Israel.

Ante los 300 invitados que estuvieron en el Hotel Emperador, ubicado en Avenida del Libertador 420 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Massa se refirió al programa ideado por el exministro de Israel Shimon Peres en la década del 80, y con el que pudo controlar la inflación en ese país, y analizó "los tres pilares" necesarios para encararar esa tarea.

Massa afirmó que para poder implementar esa política, Israel necesitó de "un gran acuerdo político", en el que las fuerzas de Gobierno y de la oposición "dejaron de lado las diferencias para sentarse a definir un programa de corto, mediano y largo plazo".

"La mesa está servida para que todas las fuerzas políticas se sienten para que resolvamos el enorme desafío que representa la lucha contra la inflación", destacó.

LRA 12 Santo Tomé

Los concejales por el FdT la Dra. María Ordenavía, Pablo Leguiza, EstellaUguet y Blanca Gales estuvieron es los estudios de Radio Nacional para explicar sobre los motivos por los cuales se retiraron del recinto en la sesión del día jueves 1 de diciembre. Ordenavía expresó "hoy la sociedad no soporta otro impuesto más a su bolsillo cuando el salario tampoco se incrementa en esa proporción, todos vivimos esta realidad", dijo también "independientemente de eso este expediente en particular no se trató en comisión, estaba en pendientes y sin embargo aparece en la sesión introducido de alguna manera tramposa realmente, porque nosotros no teníamos conocimiento de ese dictamen". Luego de esta situación los concejales del FdT pidieron un cuarto intermedio, analizaron cual iba a ser la posición y se retiraron de la sesión "porque de lo contrario se iba a aprobar la contribución por mejoras y lo que hicimos es evitar la aprobación de esa manera tramposa, sin lectura".

LRA 13 Bahía Blanca

El director del Archivo Provincial de la Memoria, Guillermo Clarke, dijo que “en cada localidad a la que vamos se repite la emoción”.

Clarke se refirió a la actividad que realizan desde esa entidad para recordar “en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires a los estudiantes desaparecidos”.

En Bahía Blanca, el miércoles pasado se recordó a Alberto Paira, César Giordano, Andrés Lovfall y José San Martín con una placa en la Escuela de Enseñanza Secundaria Técnica N° 2 de Azara 1.250.

LT 14 Paraná

Este sábado 3 de diciembre, en el marco de las celebraciones por el 20º Aniversario de la Asociación Eslovena Triglav Entre Ríos, Cerrito recibirá al Embajador de la República de Eslovenia Dn. Alain Brian Bergant. En este sentido, el intendente José Palacios, mencionó: “La visita de él nos refuerza y nos lleva a seguir trabajando”.

La visita institucional será en el Palacio Municipal a las 17, para luego dirigirse al sector norte de la ciudad para inaugurar la calle “República de Eslovenia”, ubicada paralela a calle Italia,

A las 19 se oficiará el acto protocolar en la Plazoleta Republica de Eslovenia, con la presencia de autoridades, invitados especiales y descendientes de los primeros inmigrantes que llegaron a estas tierras.

LRA 1 Buenos Aires

La presidenta de Radio y Televisión Argentina se refirió a la cobertura de los medios públicos del Mundial de Qatar 2022: “Se hizo de manera austera en un año muy complejo. Había que cuidar cada peso y dólar”.

“El Estado hizo un esfuerzo enorme para llevar la cobertura de un mundial, que lo tengan en sus casas y lo puedan disfrutar. Nuestros profesionales están haciendo un trabajo maravilloso y se hizo de manera conjunta con los medios públicos”, completó Rosario Lufrano.

“Se cubrió con venta publicitaria, los números de hoy nos permiten cubrir en su totalidad los derechos de transmisión y la producción”, explicó.

“El rating que tenemos de cada partido suma otros puntos también DeporTV, es muy importante porque aumenta muchísimo. Estamos teniendo otra explosión en los medios digitales”, dijo.

LRA 42 Gualeguaychú

El diputado Nacional por Entre Ríos, Marcelo Casaretto, cuestionó la actitud de los bloques opositores en la Cámara donde no se trató la renovación de autoridades y tampoco se logró aprobar la creación y nacionalización de universidades como la UADER.

Casaretto indicó que "los legisladores entrerrianos de la oposición no dieron quorum y obstaculizaron el tratamiento de los temas".

LRA 27 Catamarca

Desde el Bloque de Diputadas y Diputados del Frente de todos enviaron un comunicado en repudio de los hechos de violencia en la cámara de Diputados tanto provincial como nacional.

El Diputado Ramón Figueroa Castellanos dialogo con el móvil de Radio Nacional y comento que es “de muy mal gusto, muy torpe, absolutamente grosero, fuera da lugar, ni siquiera con respeto a la institucionalidad de la cámara, ni siquiera con el respeto de ser mujer”.

Además agrego las “caretas se van cayendo las situaciones se van debelando lo cual permite que toda la sociedad de Catamarca pueda ver y conocer a todos los que durante el día de disfrazan de ángeles y santo y cuanto tiene la posibilidad hacen esto”.

LRA 26 Resistencia

La legisladora nacional por el Frente de Todos se refirió a los incidentes ocurridos en la última sesión de la Cámara de Diputados de la Nación: “ayer se transgredieron los límites y marcos reglamentarios de la Cámara de Diputados, me sorprendió la actitud de Juntos por el Cambio organizando a grupos que promueven este tipo de actitudes y demuestra la forma de intolerancia que viene ejerciendo, han rozado el atentado de desestabilización de una institución de la democracia que es la presidenta de la Cámara Baja y habla de ese comportamiento sistemático que están generando. Ayer se transgredió el correcto funcionamiento de la Cámara y quedó evidenciado el corte machista y misógino que tienen los jefes de bloque y la connivencia de muchas diputadas que se manifiestan feministas y sororas pero que ayer fueron cómplices de este tipo de actitudes”, dijo la diputada nacional.

LRA 43 Neuquén

La diputada del Movimiento Popular Neuquino (MPN) se refirió a la aprobación de la eximición del pago de impuesto a las Ganancias para trabajadoras y trabajadores estatales. "Esto nace con la idea de dejar afuera el ítem zona desfavorable", dijo Murisi.

LRA 52 Chos Malal

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto que establece la tolerancia cero de alcohol en sangre para los conductores de vehículos, con penas que incluyen multas, arresto, retención de la licencia e inhabilitación en Argentina.

LRA 53 San Martín de los Andes

El diputado nacional Leopoldo Moreau alertó sobre el avance de la violencia política en Argentina y acusó a sectores de la oposición de “jugar al vacío institucional”. “La oposición traslada la violencia política de las calles al recinto de Diputados”, señaló el funcionario.

LRA 4 Salta

El diputado nacional por Salta se refirió a las agresiones que sufrió la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau. Además, xplicó que el principal desacuerdo fue la nulidad de una resolución que nombra a los integrantes del Consejo de la Magistratura.

LRA 5 Rosario

La diputada del Frente de Todos se refirió a la actitud que tomó la bancada de la oposición de no dar quórum para ratificar a Cecilia Moreau como presidenta del cuerpo legislativo, y de obstruir la sesión en la cual se votaría la creación de nuevas universidades nacionales.

LRA 22 Jujuy

La diputada nacional, Carolina Moises expresó que "fue una situación vergonzosa, fue algo absurdo lo que ocurrió en la Cámara, la violencia, los gritos, las agresiones, lo que se logró fue que se caiga la sesión, y nada justificaba. Fue una locura total, la actitud de varios Diputados hacia la presidenta de la Cámara. Ayer Juntos por el Cambio quiso hacer un golpe institucional, porque cuando logramos el quórum entraron para provocar y pasó lo que pasó".

LRA 25 Tartagal

JORGELINA BELLAGAMBA, secretaria de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de Salta

La funcionaria habló de la emergencia hídrica que vive el Departamento San Martín, Salta. Consideró que la problemática se debe a la crisis climática y no a la falta de previsión. "Estábamos preparados, el problema es que esperábamos la lluvia", expresó Bellagamba.

LRA 23 San Juan

La Ley 26.416 establece el incremento progresivo y sostenido del Presupuesto Nacional destinado a la ciencia y la tecnología hasta alcanzar, en el año 2032, el 1% del PBI. El MINCyT será la autoridad de aplicación de la Ley. La ingeniera habló de la importancia de ver reflejada esta medida.

LRA 29 San Luis

Funcionarios nacionales y provinciales firmaron convenios para fortalecer el combate de incendios forestales en Mendoza. “Se trata de un convenio específico de financiamiento por un monto de 61 millones de pesos correspondiente al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF)”, dijo Federovisky.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Gabriel Katopodis hizo anuncios importantes en Tucumán relacionados a obras de mejoramiento de en rutas y edificios públicos, además de referirse a la inauguración del puente sobreelevado de Tranca. “Inauguramos el acceso que merecía esta ciudad”, expresó Katopodis.

LRA 30 Bariloche

El presidente de la Cámara de Transporte de Cargas y Logística de Bariloche (CATBA) se refirió al malestar del sector ante la duplicación de trámites y costos que implementó el Ministerio de Transporte de la Nación.

LRA 7 Córdoba

Continúa y se profundiza en conflicto con el personal de salud en la provincia tras el aumento por decreto del gobierno. Tras el partido de Argentina, hubo una nueva reunión entre las partes para intentar destrabar el conflicto que ya lleva más de dos semanas. En diálogo con Nacional Informa, Virginia Lázaro, delegada de ATE, explicó que en la esperaban una propuesta pero “claramente era una decisión tomada que se difundió inmediatamente”; y subrayó que no repara los puntos fundamentales del reclamo, que es el aumento al básico.

En cambio, el gobierno otorgó el adicional remunerativo de recurso humano crítico en el orden del 40 por ciento, mientras que ese mismo ítem se cobra por algunas especialidades médicas en un 100 y 120 por ciento. En ese punto, Lázaro reconoció que hubo una recomposición en términos remunerativos de los adicionales, “pero es en un porcentaje menor y es un adicional, no va al básico ni fortalece nuestro salario, que es reclamo fundamental”.

LRA 1 Buenos Aires

El realizador de "Matadero" habló de la película que se basa en el texto de Esteban Echeverría para repensar desde la década del 70 y la actualidad cuestiones vinculadas a la violencia política y la lucha de clase.

“El Matadero de Echeverría es la primera ficción de Argentina y entendí esa tormenta de barro que hay y que le otorgaba a las clases populares ser las portadoras de la violencia. Algo horroroso”, declaró Santiago Fillol.

“Sirve para repensar qué hacemos con esas imágenes tan jodidas que nos han tatuado el origen de nuestro imaginario. El Matadero es la fábrica de los asados argentinos”, completó.

Los intérpretes son Julio Perillán, Malena Villa, Ailín Salas, Rafael Federman, Lina Gorbaneva y Eva Blanco.

LT 12 Paso de los Libres

En diálogo con Gisela Maidana, directora del Carnaval, comentó en "Hay Otra Manera" de cómo están los preparativos y novedades para el carnaval 2023.

LRA 21 Santiago del Estero

La licenciada se refirió al encuentro denominado "Seamos todos una gran Banda" con el objetivo de favorecer la inclusión en el marco del Día Nacional de la Discapacidad que será el 3 de diciembre.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

Continúan atacando el incendio forestal que se inició el miércoles por la tarde en la reserva natural de Tolhuin, Tierra del Fuego. “El frente sigue activo y en el lugar trabajan 30 brigadistas y personal de apoyo”, dijo Álvarez.

LRA 24 Río Grande

Desde la tarde del miércoles, brigadistas, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, Policías, del área Manejo del Fuego y de la Municipalidad de Tolhuin, trabajan para controlar un voraz incendio a unos 37 km de esa localidad y que afecta gran parte del sector conocido como “Corazón de la isla”.

LRA 3 Santa Rosa

La secretaria Desarrollo Económico, Carmina Besga, se refirió a la puesta en marcha este sábado de Alimentar Santa Rosa", la primera empresa pública de alimentos en el país. Qué productos y ofertas se podrán encontrar en el Mercado Municipal.

LU 4 Patagonia Argentina

La subsecretaria de Salud, Gabriela Simunovic se refirió a la vacunación de refuerzo por Covid. "Estamos dando la tercera dosis de refuerzo y la quinta dosis, importa siempre el refuerzo, pasado cuatro meses de la última dosis ya nos podemos dar la siguiente. Lo importante es que se vacunen mayores de 50 y personas con comorbilidades".

Sobre los puntos de vacunación indicó: "La verdad es que actualmente hay muy poca demanda asique la gente se puede acercar a cualquier centro de salud o vacunatorio sin turno, lo ideal es acercarse con el carnet, de todos modos, están en el sistema nomivac".

LRA 20 Las Lomitas

“Es el color que nos identifica en nuestra lucha, teniendo en cuenta que el 25 es el día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer, en base a esto estamos trabajando de manera conjunta desde la oficina de la mujer en colaboración con la policía de la provincia que también cuenta con la oficina de violencia intrafamiliar”, expresó dra Soledad Silvia directora de la oficina de la Mujer.

LRA 29 San Luis

En Conexión Nacional hablamos con la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad Ayelen Massina quien se encuentra en la provincia cumpliendo una intensa agenda de actividades.

LRA 1 Buenos Aires

Uruguay jugó sin suerte su última chance de acceder al segundo puesto del Grupo H y continuar en el Mundial de Qatar, ante un rival que buscó el desquite ante los orientales que lo eliminaron en cuartos de final de Sudáfrica 2010, en definición con tiros penales. Reviví los goles del Uruguay en la transmisión de Radio Nacional, con el relato de José Gabriel Carbajal.

LRA 1 Buenos Aires

Corea del Sur dio el golpe contra Portugal por 2 a 1, en el estadio Education City, de Rayán, Qatar, y consiguió la clasificación a los octavos de final del Mundial de Qatar en el grupo H.

historia a los coreanos, que antes igualaron con un tanto de Kim Young-Gwon (27m. PT) tras verse abajo por el tempranero grito de Ricardo Horta (5m. PT).

LRA 1 Buenos Aires

Lionel Scaloni, el DT del seleccionado de la Argentina, destacó hoy que, luego de la práctica que efectuarán más tarde, tendrá "un panorama más claro de la situación de Ángel Di María", quien padece una contractura que podría dejarlo afuera del partido de mañana ante Australia por los octavos de final de Qatar 2022.

"El plantel tuvo ayer un día de recuperación para la mayoría de los jugadores. Luego de la práctica de esta tarde habrá un panorama más claro de la situación de Ángel y de otros jugadores", subrayó el entrenador santafecino nacido en Pujato hace 44 años.

En tanto, se refirió a Australia y consideró que "se trata de un buen equipo y habrá que dejar de lado el favoritismo" que se le adjudica de antemano a los "albicelestes" y jugar el partido por los octavos de final del Mundial de Qatar.

"Australia es un buen equipo, esto es fútbol y serán 11 contra 11. Hay que dejar de lado el favoritismo y jugarlo, ellos tienen buenos futbolistas, intentaremos contrarrestar eso aunque nuestra idea será la misma de los últimos partidos", dijo.

LRA 1 Buenos Aires

En la previa del partido de la Selección Argentina ante Australia, el jugador Rodrigo de Paul reveló cómo se preparan para el encuentro: “Lo vimos bastante con videos, debemos ir más en ese aspecto que en el campo por el poco tiempo que tenemos”.

“Habrá un trabajo importante de mitad de chancha para atrás”, expresó y completó: “Va a ser un partido similar a Polonia, nos van a dar la pelota. Ellos tienen jugadores por afuera muy rápidos, va a ser un trabajo importante de los de mitad de cancha hacia atrás".

"Solo tuvimos jueves y viernes para descansar, no sé por qué se dio así. Pero nosotros estamos bien, no hay excusas, mañana debemos salir a jugar como lo venimos haciendo", concluyó.

LRA 1 Buenos Aires

Desde el país sudasiático, el traductor y agente de fútbol describió cómo se vive cada partido que juega el equipo dirigido por Lionel Scaloni y el furor que despierta la albiceleste en las y los bangladesíes. “En todas las partes del país, mínimo 15 mil personas están viendo los partidos juntos”, señaló como una muestra de ese fanatismo.

Mohammad Nehal Abedin Tonmay explicó que “nuestro amor para Argentina no es un tema político" y lo atribuyó a "Diego Maradona y Lionel Messi”.

“Es la primera vez que ustedes saben de nosotros pero este amor para Argentina existe desde 1986 porque ese año pudimos ver el Mundial por primera vez por la televisión”, explicó; “nuestra gente se divide entre dos grupos: uno apoya a Argentina y otro a Brasil”.

Al mismo tiempo, de cara al partido que la Selección Argentina jugará mañana a las 16 con Australia por los octavos de final del Mundial de Qatar, auguró un triunfo de la albiceleste “por 4 -0”.

LRA 1 Buenos Aires

En Rosca N'Roll, Vero Castañares y Lautaro Maislín hablaron con el productor periodístico Julián Capasso directo desde Qatar. Charlaron de Víctor Hugo, cómo es trabajar a su lado. También, relató algunas anécdotas de los qataríes y su experiencia en el Mundial.