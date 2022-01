Diario de Radio Nacional 2/1/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - MARTIN SORIA: “La Justicia después de cuatro años de macrismo tocó fondo”

LRA 1 Buenos Aires - Tras sufrir una descompensación: Pérez Esquivel permanece internado

LRA 1 Buenos Aires - LAURA STRATTA: "En 2022 Argentina tiene que negociar la deuda abismal que dejó Macri"

LRA 1 Buenos Aires - HORACIO ROVELLI: “En Argentina sigue habiendo fuga de capitales"

LRA 1 Buenos Aires - NESTOR ESPOSITO: En esa mesa "estaba representada la conducción de la AFI"

LRA 1 Buenos Aires - Lionel Messi dio positivo de coronavirus: No viajará a Francia y está aislado en Rosario

LRA 5 Rosario - La EPE negó ola de cortes en Rosario: El 94% de los usuarios tuvo servicio

LRA 1 Buenos Aires - ROBERTO MONTOYA: La sanción al grupo mercenario ruso y la tensión en la Unión Europea

LRA 1 Buenos Aires - SANDRA TIRADO: "El 70% de la población tiene el esquema de vacunación completo"

LRA 1 Buenos Aires - Temporada de verano en Córdoba: Restricciones y aumento de casos

LRA 1 Buenos Aires - En Tucumán y provenientes de Córdoba: Contagios en contingentes de egresados

LRA 6 Mendoza Quino - GABRIELA PIOVANO: "Estamos en una situación de tensa calma"

LRA 1 Buenos Aires - VACUNACION EN TUCUMAN: El objetivo son las personas que no tienen ninguna vacuna

LRA 1 Buenos Aires - ABRIL REA: España registró 170 mil contagios en las últimas 24 horas por Ómicron

LV 8 Libertador - CARLOS ROZANSKI: La gravedad de la mesa criminal de Macri y Vidal

LRA 6 Mendoza - ROLANDO SCANIO: "Villa Chacón", nuevo distrito

lra 6 Mendoza - ROBERTO RIGHI: Acompañar a los productores afectados por la tormenta

LRA 1 Buenos Aires

“Hace un año que hablamos de la mesa judicial que había armado el macrismo. Sabíamos también que había una persecución ideológica a quienes se les opusieran. Después fueron apareciendo las pruebas de todo eso”, expresó el ministro de Justicia de la Nación en referencia al video que difundió la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en donde se puede ver a Marcelo Villegas, ex ministro de la gobernadora Vidal, proponiendo armar una “Gestapo” para “terminar con todos los gremios”.

LRA 1 Buenos Aires

El Premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel sufrió una descompensación en la localidad balnearia de Chapadmalal y tras ser internado en una clínica de Mar del Plata, permanecía "estable" y se dispusieron una serie de estudios para determinar qué tipo de afección sufrió, informaron el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y fuentes sanitarias.

Pérez Esquivel (90) se descompensó en la vivienda en la que se encontraba junto a familiares, y luego fue trasladado al Hospital Privado de la Comunidad marplatense, donde le practicaron una tomografía, para descartar que se trate de un accidente cerebro vascular (ACV), como se creyó inicialmente.

LRA 1 Buenos Aires

Stratta hizo un balance de la gestión 2021, valoró el trabajo conjunto que se viene realizando contra el coronavirus y expresó: "Apelamos a la responsabilidad individual porque los casos están subiendo". En tanto, Laura Stratta destacó los acuerdos firmados con el Gobierno nacional y, de cara al año 2022, expresó: "Argentina tiene que negociar la deuda abismal que dejó Mauricio Macri, que el FMI dijo que ha sido irresponsable". Por otro lado, detalló cuáles son las iniciativas que se proponen impulsar en la provincia el próximo año.

LRA 1 Buenos Aires

Horacio Rovelli se refirió al acuerdo con el FMI y la fuga de capitales en el país, las cuales resaltó que “el Banco Central lo sabe y sigue permitiendo”

Se refirió al contador público Iván Sasovsky: “Dice expresamente que trabaja para quienes se quieren ir del país y para quienes quieren entrar. para hacer esta operación tiene un accionista de bolsa y tiene otra empresa que llamo Expansion que trabaja con criptomonedas”

“Esta combinación y tener todas estas sucursales abiertas en el mundo, sobre todo en Uruguay le permite hacer este hecho que tiene fuerte participación en esta entrada y salida de capital en el país”. “Al Estado le paga los impuestos al tipo de cambio oficial que es la mitad del paralelo” resaltó.

LRA 1 Buenos Aires

Mientras siguen las repercusiones y el impacto por la difusión del video que da cuenta del armado de causas judiciales contra sindicalistas bonaerenses, Néstor Espósito, periodista especializado en temas judiciales, remarcó que “de ninguna manera se puede hablar de cuentapropismo” y detalló quiénes participaron de esa reunión en junio de 2017.

LRA 1 Buenos Aires

El futbolista, de 34 años, permanece en su ciudad natal, Rosario, a la que había llegado el pasado 23 de diciembre para pasar las fiestas de fin de año junto a su familia.

El director técnico de PSG, el rosarino Mauricio Pochettino, confirmó esta mañana que el jugador no podrá viajar desde Argentina a Francia hasta que no presente un examen PCR negativo.

"Leo Messi está en un contacto constante con nuestros servicios médicos y cuando dé negativo viajará Francia", explicó en una conferencia de prensa previa al partido de mañana ante Vannes, por los octavos de final de la Copa de Francia.



LRA 5 Rosario

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) suspendió los cortes rotativos programados para este jueves y anunció un resarcimiento para los damnificados. El presidente de la compañía, Mauricio Caussi, explicó los motivos de los inconvenientes en el servicio, y aseguró que “estamos mejorando sensiblemente”. Desmintió que se haya tratado de “una ola de cortes”.

“En ningún momento, aún en estos días super exigentes, hubo más del 6 por ciento de todos los usuarios fuera del servicio. Como mínimo, el 94 por ciento de los usuarios de Rosario tenían servicio”, aseguró el directivo de la EPE en Nacional Rosario, y agregó: “Se habla de ola de cortes. Un canal de televisión tituló «suerte es tener luz». En ese momento, el 97 por ciento tenía el servicio”.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista argentino en España, se refirió a las sanciones por parte de la Unión Europea al grupo de mercenarios rusos, sus razones y el momento de tensión en el continente.

“Son empresas privadas militares que, en el caso de Estados Unidos, es el propio pentágono que los subcontrata para trabajos sucios y de infraestructura -señaló Montoya-. El pasado día 13 de diciembre a una de estas organizaciones de nacionalidad rusa que se llama grupo Wagner, que ofrece sus servicios para infraestructuras, para personalidades y para ir a combatir se la sanciona. La hipocresía de todo esto es que la Unión Europea, al igual que Estados Unidos, ha utilizado constantemente a grupos de este tipo, pero responden a sus intereses, son empresas estadounidenses, británicas o israelíes”.

LRA 1 Buenos Aires

Hace 19 años asumió Luis Ignacio Lula da Silva como presidente de Brasil.

LRA 1 Buenos Aires

La secretaria se refirió a la situación epidemiológica en el país y destacó la campaña de vacunación ya que hace que "la evolución de la enfermedad sea distinta". En ese sentido, destacó que "el 70% de la población argentina tiene esquema de vacunación completo" y subrayó que "la mayoría de las personas que ocupan camas de terapia intensiva no tienen el esquema de vacunación completo".

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 4 Salta, el periodista Coco Reyes resaltó las medidas sanitarias tomadas en la provincia con respecto a los grandes eventos.

Se refirió a la provincia y el coronavirus: “Una ciudad que se prepara para recibir a centenares de turistas, pero con la precaución de este virus que nos agobia al mundo entero”.

“Los casos han crecido mucho en los últimos días, se han cuadriplicado la cantidad de contagios, los centros de testeos también se han multiplicado” resaltó.

“El Gobierno dispuso que las actividades que tengan menos de 1.000 personas se puedan realizar con normalidad, mayores de 1.000 con un 70% de aforo y más de 5.000 deberán tener permiso del juez provincial” explicó.

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 7 Córdoba, el periodista César Pucheta se refirió al aumento de casos en la provincia, las restricciones que están teniendo lugar y como seguirán con los protocolos.

Se refirió a este preocupante incremento de casos en la provincia: “Horas antes de la navidad ya estaban llegando a los 6.000 y esta semana ya pasaron los 12.000 casos”

Al respecto de las restricciones: “Fue una provincia que se diferenció de la nación ante los cierres y las aperturas y lo concreto es que ante esta situación tuvo que adelantarse con las medidas”

“La idea es que durante este tiempo los contagios disminuyan, cosa que no se esta viendo, para encarar una temporada en que las reuniones no se van a poder evitar por aspectos económicos y sociales” resaltó.

LRA 1 Buenos Aires

Guido Ferreyra, director de LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa, señaló que los casos se dieron en dos contingentes de alrededor de “57 personas” entre estudiantes y padres que retornaron a la provincia desde Córdoba y que las autoridades sanitarias iniciaron un seguimiento epidemiológico de las y los infectados.

LRA 6 Mendoza Quino

La infectóloga reflexionó sobre el nuevo avance de la pandemia en nuestro país, señalando que hay un 10 % de personas sin vacunar, y luego agregó: "Estamos en una situación de tensa calma. Quienes se han inoculado presenta los mismos riesgos de recontagio, pero decaen las probabilidades de que la enfermedad se les presente de manera severa”.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista de LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa, Carlos Diez, realizó un balance de la situación sanitaria en la provincia, resaltando el avance del plan de vacunación.

En tanto al turismo en el lugar comentó: “Ahora se está moviendo mucho el turismo interno, necesariamente se mueve con todo el esfuerzo que conlleva. Calculo que en la segunda quincena se producirá, con reglas más claras, hay una posibilidad de turismo externo”.

Al respecto del último reporte diario de la provincia resaltó: “Los último fueron 1149 casos y 4 personas fallecidas para el primer día del 2022. Dentro de esto la buena noticia es que no hay una gran cantidad de internaciones en áreas de extremos cuidados”.

LRA 1 Buenos Aires

Desde Barcelona, la periodista Abril Rea, productora y corresponsal para medios internacionales, describió la situación sanitaria en el país europeo a raíz del aumento en la velocidad de los casos "que desde el 21 de diciembre día a día tiene números récords que alarman" y enumeró las medidas dispares adoptadas por los gobiernos regionales para contener el avance de la variante Ómicron, "que es predominante".

LV 8 Libertador

“Nunca hubo en la Argentina una organización criminal como la de Macri. Hay un sistema que da blindaje, por eso este tipo de personas están libres”, expresó el ex juez de la Cámara Federal, Carlos Rosanski, con relación al video en cual un ministro del Gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires manifestó querer formar una Gestapo para terminar con los sindicatos.

LRA 6 Mendoza

Rolando Scanio, intendente de San Carlos, contó en Aire Nacional porqué el departamento del Valle de Uco cuenta con un nuevo distrito. "Villa Chacón" hasta el momento era un paraje, pero que reunía todas las condiciones para crecer en autonomía. Posee mucha labor de agricultura (en especial vitivinicultura) y se ubica entre dos rutas provinciales: la 94 y la 96, la atraviesa la ruta nacional 40. Tiene escuelas, centros de salud, emprendimientos comerciales, unión vecinal muy consolidades, polideportivo.

Se trata del séptimo distrito de San Carlos. El Ejecutivo presentó el proyecto y el Concejo aprobó por unanimidad la ordenanza que constituye a "Villa Chacón" como distrito.

LRA 6 MENDOZA

El intendente de Lavalle, Roberto Righi, dio detalles en Aire Nacional sobre la reunión que mantuvo con productores luego de la tormenta que azotó al departamento días atrás. Los daños afectaron a 8.500 hectáreas de sembradas, además de provocar voladuras de techos y de cobrarse la vida de una persona.

"La cosecha ya no se reemplaza", lamentó. "Los recursos son finitos y las necesidades altas", dijo en base a la complejidad de la situación, sin embargo, sostuvo que contarán con el acompañamiento del municipio.

LRA 1 Buenos Aires

Hace 30 años se formaliza la entrada en vigencia del peso en la Argentina, comienza la convertibilidad.

LRA 1 Buenos Aires

Mario agradeció a todo el equipo, columnistas, producción y los oyentes que acompañaron todo el año. "Nosotros producimos contenidos y los transmitimos de diferentes maneras", destacó el conductor de Gente de a pie.

"Hay un trabajo de todos los que están frente al micrófono y detrás", aseguró Wainfeld quien reflexionó sobre los sucesos más importantes del año. "Estoy feliz de seguir en la Radio Pública y hacer un programa distinto".

LRA 1 Buenos Aires

¿Fue acaso la incipiente recuperación económica, la inflación, la evolución de la pandemia, o las elecciones de medio término? Estos y otros acontecimientos del 2021, bajo la mirada de Mario.

LRA 1 Buenos Aires

Mario habló sobre el video que se conoció en dónde Marcelo Villegas, ministro de la ex gobernadora Vidal proponía armar una “Gestapo” para “terminar con todos los gremios”. Cristina Caamaño, interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, encontró la filmación.

"Utilizaron las herramientas del Estado para perseguir opositores. Hay un silencio impresionante de los medios masivos", destacó el conductor de Gente de a pie.

LRA 1 Buenos Aires

En su editorial Mario habló sobre la necesidad de realizar algunas reformas económicas y sociales. "Los actuales esquemas, son buenos en sus orígenes pero deben reformarse. No sólo con aumentos de sueldos y bonos sino también cambiando algunas cuestiones que la regulan".

LRA 9 Esquel

El diputado nacional Santiago Igón, en contacto con Radio Nacional Esquel, habló de varios temas, entre ellos la postura de los ciudadanos chubutenses con respecto de la Minería y lamentó que algunos gobernantes no quieran escuchar al pueblo. Igón manifestó "Lamento muchísimo lo que ha pasado con los edificios públicos, lamento muchísimo lo ocurrido, pero lamento mucho más tener gobernantes que no son capaces de escuchar a sus vecinos y vecinas y mucho más aquellos que le han prometido o han hecho campaña diciéndole no a la minería y que después por tres pesos con cincuenta dan vuelta el voto".

LRA 26 Resistencia

“Pusimos en marcha diferentes programas de asistencia, que están disponibles en la página Tugobierno digital, y a la que pueden acceder todos los sectores que lo requieran. También asistimos a personas en situación de calle, con capacidad para atender a 250 personas, y hemos logrado resultados muy buenos”, dijo la ministra de Desarrollo Social del Chaco, María Pía Chiacchio Cavana.

LRA 1 Buenos Aires

El director del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, Alberto Seufferheld, se refirió a los distintos focos de incendio en el país y cómo se está tratando con ellos.

Destacó las precipitaciones con las que, con la intervención de los brigadistas, se pudieron extinguir varios de los focos. “Los lugares con mayor actividad serian Misiones y Corrientes, con bastante actividad de fuego” resaltó.



LRA 1 Buenos Aires

Elidelmar Otman, de LRA 42 Gualeguaychú, describió el panorama que se vive en la zona debido a los incendios forestales desatados "en la provincia de Entre Ríos, en el norte de la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Santa Fe” que generan "preocupación" debido a las condiciones climáticas e hídricas adversas.

LRA 1 Buenos Aires

El director de LRA 57 El Bolsón, Hernán Andrade, se refirió a los incendios en la Patagonia, resaltando la manifestación del cambio climático.

“Hemos vivido unas circunstancias bastante acuciantes los últimos días. Lo empezamos a vivir hace unos años con esta seguidilla de incendios que es una clara manifestación del cambio climático” expresó.

LRA 26 RESISTENCIA

"Estos dispositivos preventivos asistenciales de tratamiento ambulatorio y gratuito que son coordinados por SEDRONAR, en el caso de Chaco por la provincia y por el Ministerio de Salud, además de la Municipalidad de Fontana porque hay un dispositivo ahí. Principalmente es un espacio donde se ofrece contención y asistencia, además de brindar información. A la población más joven que es la que asiste, se le brinda la posibilidad de realizar talleres, actividades que tienen que ver con lo deportivo y lo cultural. Nosotros lo llamamos como es un espacio para "estar". Es un lugar donde recibimos a todas aquellas personas que están atravesando una problemática de consumo o está afectado o afectada por alguna cuestión por el consumo problemático de sustancias" afirmó el coordinador del dispositivo territorial comunitario del SEDRONAR.

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 54 AM 1570 / FM 93.5 Nacional Ingeniero Jacobacci, Río Negro, nos ponemos en contacto con Claudia Huircan, quien realizó un panorama de la situación con relación a los incendios en el sur.

LRA 1 Buenos Aires

Juan Borús, subgerente de Sistemas de Información y Alerta Hidrológico del Instituto Nacional del Agua (INA) Santa Fe, resaltó su preocupación por la acentuada bajante del río Paraná y manifestó que “la situación no va a cambiar", "seguirá el mismo escenario que se manifiesta desde marzo del año pasado".

Asimismo, anticipó que "enero se presenta con complicaciones por las lluvias escasas, las condiciones de suelo deficitarias y el aumento en la demanda de agua".

LRA 1 Buenos Aires

Hace ocho años, un cura del barrio de Flores se convirtió en el Papa de los humildes del mundo, ¡en el Papa de la fraternidad!

Radio Nacional celebra el octavo aniversario del pontificado del Papa argentino con un nuevo ciclo semanal: “Francisco, el Papa de la esperanza”, un recorrido por sus encíclicas, audios históricos y sus pensamientos.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi reflexionó, por un lado, sobre el primer aniversario de “dos herramientas vinculadas con la salud pública: el inicio del proceso de vacunación contra el coronavirus y la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo” y, por el otro, sobre “la mugre que emerge” de las “acciones clandestinas y siniestras” desarrolladas durante el gobierno neoliberal de Mauricio Macri.



LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi analizó “el supermartes legislativo” en la provincia de Buenos Aires y las repercusiones que sigue generando la difusión del video sobre el armado de causas judiciales a sindicalistas bonaerenses, prueba del "modelo macrista de espionaje”.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi reflexionó en torno al armado de causas contra dirigentes gremiales bonaerenses, así como a la red de espionaje ilegal montada durante el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, que investiga la justicia, “historias sórdidas narradas con la complicidad de los medios y el blindaje a la ex orgullosamente bonaerense”.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi anticipó la agenda política de los últimos días del año que incluye la firma del Consenso Fiscal 2022 prevista para hoy; los debates en el marco de las sesiones extraordinarias legislativas; la reforma de la Corte Suprema de Justicia; las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y los desafíos pendientes para el gobierno nacional.

LRA 27 Catamarca

Al cumplirse un año desde que se aprobó le Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, Tamara Franco, Directora del Hogar Warmi que brinda asistencia a mujeres que sufren violencia de género, en diálogo con Juntos.com comentó sobre la situación en la provincia: “Principalmente el centro de salud que recibe los casos de ILE/IVE, es la Maternidad Provincial y después tenemos dos centros de salud asociados (CAP Malvinas Argentina y CAP Jesús de Nazaret), ya que la Maternidad estaba colapsada”.

LRA 1 Buenos Aires

Gabriela Salicio, presidenta de la ONG No seas Pavote de Lomas de Zamora, dialogó con “Encuentro Nacional” acerca de las actividades de esta organización que funciona desde hace 14 años y hoy llega a asistir a más de 400 personas a través de la casa de mujeres “Teresita” y el hogar “Tinku” para hombres.

La ONG asiste a mujeres, niños y personas trans, como así también a víctimas rescatadas de redes de trata y explotación sexual, brindando un espacio de capacitación y contención para la reinserción en la sociedad.

LRA 1 Buenos Aires

Escala del programa en LRA 54 AM 1370 / FM 93.5 Nacional Ingeniero Jacobacci, Río Negro, junto a Claudia Huircan. Luego visitamos Radio Mosquito desde la Cárcel de José León Suárez, Buenos Aires con Diego Skliar.

LRA 26 Resistencia

"Es una agenda muy intensa que arranca con el Festival del Taninero y el Festival Nacional del Chamamé que se realiza tradicionalmente en Puerto Tirol que va desde el 6 al 9 de enero con artistas locales y todos los grupos de chamamé que existen en la provincia del Chaco pero también con visitas como el notable Raúl Barboza, el Chango Spaziuk y la orquesta infantojuvenil del Cruce Viejo. Es un encuentro fantástico porque además de lo que significan los eventos hay todo un sitio de información para contar el origen del Chamamé. Se está organizando la creación de la escuela de acordeón y una fábrica social de acordeón. Esto es una noticia muy interesante. Se llamará Adolfo Cristaldo en homenaje al poeta mayor de Puerto Tirol. Además entre el 6 y el 9, el 7 se abre la temporada de Villa Río Bermejito con un festival muy importante " Chaco Celebra" remarcó el presidente del Instituto de Cultura de la provincia del Chaco.

LRA 1 Buenos Aires

Hace 6 años fallecía uno de los íconos de la radiofonía argentina, Antonio Carrizo.

LRA 1 Buenos Aires

A los fines de garantizar los cuidados y disfrute del mayor espectáculo a cielo abierto del verano en la Argentina, desde la Comisión directiva del Carnaval de Gualeguaychú, se trabajó en los protocolos que serán aplicados a partir de la primera noche, el próximo sábado 8 de enero, y con vigencia para cada sábado de enero y febrero; además del fin de semana de carnaval. El secretario de la Comisión del Carnaval, Ricardo Fariña, dio más detalles al respecto y sostuvo que se pedirá el pase sanitario para el ingreso al carnaval.

LRA 16 La Quiaca

A nuestro programa “El aire nuestro” se comunicó, el director del Museo Terry, Juan Muñoz para brindar detalles acerca de las regiones que se conectaron y expresó: “la verdad que fue un año de mucha actividad, hace unos días preparábamos un resumen y veía imágenes que decía, esto paso este año, fue el proyecto que hicimos allí en La Quiaca con ustedes y la Municipalidad, el trabajo con dibujos de quiaqueños y quiaqueñas que después de tanto tiempo pudieron reencontrarse con su obra, la cual que fue muy emocionante, la verdad para nosotros poder llegar a La Quiaca, lo venimos trabajando de hace mucho en salir del museo”.



LRA 1 Buenos Aires

LRA 1 Buenos Aires

Cada enero Tilcara celebra su cultura, sus tradiciones y el carnaval. Colores, música, danza, arte, gastronomía y un tiempo de alegría cotidiana que invita a celebrar. El periodista de Radio Nacional Jujuy Pedro Tacacho dio detalles sobre cómo es la celebración que recibe a visitantes de todo el país.

LRA 1 Buenos Aires

Hace 48 años fallecía en Buenos Aires el escritor Manuel Peyrou.

LRA 1 Buenos Aires

Julián Alvarez llenó de sonrisas a todos los hinchas de River a lo largo del 2021, pero desde el club no pudieron evitar que se despierte el interés de los grandes equipos del mundo para hacerse con sus servicios. Si bien todavía no hubo nada concreto, Manchester United tiene decidido ir a la carga por él.

Fernando Hidalgo, el representante de Álvarez recibió el llamado de Manchester United con una clara intención: concretar una reunión con tal de conocer las condiciones del futbolista. A pesar de haber pocos detalles, la misma, se llevaría a cabo después de año nuevo.

LRA 1 Buenos Aires

La Selección Argentina, que ya está clasificada a la Copa del Mundo, volverá a jugar en el interior del país: recibirá a Colombia en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, el 1° de febrero, por la fecha 16 de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

La Albiceleste regresa a Córdoba después de tres años. La última vez fue en la victoria por 2-0 ante México, en noviembre de 2018. En esta sede, el conjunto nacional ganó diez partidos, empató uno y también perdió sólo en una oportunidad (frente a Paraguay, en 2016).

LRA 25 Tartagal

Al cumplirse 20 años de la consagración del torneo apertura del 2001, Gustavo Arce contó a Radio Nacional Tartagal hasta las intimidades que se vivían en el vestuario de aquel Racing dirigido por Reinaldo Carlos "Mostaza" Merlo.

El futbolista oriundo de Tartagal, también detalló cómo fueron sus inicios y lo que costó haber llegado al fútbol grande de Argentina.

"A los 14 años comencé mi carrera en el club dónde se me cumplió el sueño de poder jugar en la Primera", manifestó "el cuchi" Arce al programa "La Mañana de Nacional".