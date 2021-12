Santiago Igón: "Chubut es la provincia con más conciencia ambiental"

El diputado nacional Santiago Igón, en contacto con Radio Nacional Esquel, habló de varios temas, entre ellos la postura del los ciudadanos chubutenses con respecto de la Minería y lamentó que algunos gobernantes no quieran escuchar al pueblo. Igón manifestó "Lamento muchísimo lo que ha pasado con los edificios públicos, lamento muchísimo lo ocurrido, pero lamento mucho más tener gobernantes que no son capaces de escuchar a sus vecinos y vecinas y mucho más aquellos que le han prometido o han hecho campaña diciéndole no a la minería y que después por tres pesos con cincuenta dan vuelta el voto".

