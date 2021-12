Diario de Radio Nacional 19/12/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "El Estado no está para ser violento sino para hacer justicia"

LRA 52 Chos Malal - A 20 años del 20 de diciembre del 2001: ¿Quiénes fugaron los dólares?

LRA 1 Buenos Aires - ESPACIO PARA LA MEMORIA: A 20 años del asesinato de Claudio “Pocho” Lepratti

LRA 1 Bueno Aires - POR RECHAZO AL PRESUPUESTO: Massa señala "las consecuencias" que tendrán las provincias

LRA 1 Buenos Aires - JUAN GABRIEL TOKATLIAN: “Tiene distintos protagonistas que solemos leer de una manera acotada"

LRA 1 Buenos Aires - CRISTINA CAAMAÑO: El estado en que se encontraba la AFI al asumir su dirección

LRA 1 Buenos Aires - “EL ESTADO EN TU BARRIO”: Comenzó a recorrer el país el primer vacunatorio móvil

LT 12 Paso de los Libres - Documento histórico: Exponen por primera vez la Constitución de Corrientes

LRA 1 Buenos Aires - ANDRES NAPOLI: "La megaminería no puede funcionar si no degrada a la sociedad"

LRA 1 Buenos Aires - MAGDALENA CANDIOTI: Una historia de la emancipación negra

LRA 27 Catamarca - SANTIAGO GRANILLO: “Consiste en que una familia arme una caja navideña para otra familia”

LT 14 Paraná - Capital de Entre Ríos: Romero, Velázquez y Bahl lanzaron el Operativo “Verano Seguro”

LRA 1 Buenos Aires - Francisco, ocho años después: El Papa de la conciencia (tercera parte)

LRA 1 Buenos Aires - ALICIA BARRIOS, “Qué más se puede pedir”: Entrevista al Padre Russo y Susana Mercado, de la fundación Solydar

LRA 6 Mendoza Quino - Caso Mauro Aguirre: Organizaciones feministas pidieron juicio oral con perspectiva de género

LRA 1 Buenos Aires - SAMPEDRO-OJEDA: Aborto, a un año de la Ley

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente dijo que “el Estado no está para ser violento, sino para hacer justicia”, durante el homenaje que el Estado argentino le hizo a las víctimas de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, en un acto en el que el mandatario descubrió una placa recordatoria de los fallecidos en aquellas jornadas que estará emplazada en la entrada de la Casa de Gobierno.

“El Estado no está para ser violento, sino para hacer justicia. Lo que uno debe hacer es escuchar, no disparar tiros”, aseguró Fernández en la ceremonia que se llevó a cabo en la explanada frontal de Casa Rosada.

Fernández también señaló que la "justicia tardó 20 años en llegar y lo hizo mínimamente".

Además, señaló que hoy es "es un día triste" y "un día de memoria" donde se rinde "un tributo a las víctimas de la violencia institucional que se desató cuando el pueblo salió a la calle a decir basta contra un modelo económico".

LRA 52 Chos Malal

En el día de la fecha, se cumplen 20 años del 20 de diciembre del 2001, cuando el ex Presidente Fernando de la Rúa firmó su renuncia y salió en helicóptero de la Casa Rosada. Por ello, Diario de Cordilleras, dialogó con el contador público con posgrado en economía, Fernando Schpoliansky, quien repasó y reflexionó acerca de la crisis económica y social en nuestro país.

Al respecto Schpoliansky afirmó: "Hoy estamos lejos de la crisis económica del 2001, porque el sistema está más fortalecido, y hay más restricciones respecto al uso de los dólares".

Cabe destacar que esta crisis política, económica, social e institucional, fue potenciada por un estallido popular generalizado bajo el lema «¡Que se vayan todos!». Una revuelta popular que combinaba elecciones legislativas, corralito, renuncias presidenciales, huelas y saqueos.

LRA 1 Buenos Aires

Claudio “Pocho” Lepratti había nacido el 27 de febrero de 1966 en la localidad entrerriana de Concepción del Uruguay y fue asesinado por la policía santafesina el 19 de diciembre de 2001, en medio de la crisis que terminó con la caída del presidente Fernando de la Rúa.

Fue un militante social comprometido con los grupos de base orientados por el cura Edgardo Montaldo, coordinador con la revista El Angel de Lata, el movimiento Chicos del Pueblo, y con comunidades eclesiales de base, como Poryajhú y el grupo Desde el Pie.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, informó hoy sobre "las consecuencias" que implicará para las provincias la decisión de la oposición de rechazar el Presupuesto 2022.

"Como Presidente de Diputados y ante el rechazo por parte de la oposición del Presupuesto General de la Nación, es mi obligación informar a los gobernadores y gobernadoras sobre las consecuencias en el cálculo de recursos para las provincias", publicó Massa en su cuenta de Twitter.

Al respecto Massa consideró que "son ellos y ellas quienes deberán definir si rehacen sus presupuestos o si recortan gastos por la caída de recursos para cada provincia. Comparto el Informe General y el lunes enviaré a cada gobernador de manera individual el informe para que tomen la decisión correspondiente".



LRA 1 Buenos Aires

LRA 1 Buenos Aires

El experto en relaciones internacionales y actual vicerrector de la Universidad Torcuato Di Tella, Juan Gabriel Tokatlian, se refirió a la negociación con el FMI y destacó la estabilidad del país en medio de la situación actual.

En tanto a la negociación con el FMI destacó: “Tiene varios protagonistas muy distintos que solemos leer desde Argentina de una manera un poco acotada”.

Hizo hincapié en el papel crucial de Estados Unidos por su “peso específico y control efectivo en cargos críticos dentro del Fondo”: “Creo que ahí lo que tenemos es una disposición positiva del gobierno del presidente Biden, pero por ahora un compromiso reluctante”.

“La elección del 2019 fue una válvula de escape, el país estaba a corta de un estallido tras un ajuste brutal, desempleo y bajos salarios. Esto llevo a la victoria de FdT con dos años frustrantes, en gran medida debido a la pandemia”. “La debilidad estructural de la Argentina es muy grande y lo que sobresale es la estabilidad” resaltó.

LRA 1 Buenos Aires

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, aseguró que al ingresar al organismo se encontró con "un desorden generalizado" y que el material hallado sobre el espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan en la delegación de Mar del Plata fueron cosas que "nadie se ocupó de destruir".

"Me encontré con un desorden generalizado. En la agencia (por la AFI) no hay base de datos ni hay trazabilidad. Si me piden documentación tengo que saber dónde la tengo que ir a buscar, saber de dónde salió y cómo se consiguió, y entregarla de manera formal, prácticamente no había base de datos", reveló en declaraciones a radio Cooperativa.

LRA 1 Buenos Aires

El camión sanitario móvil visitó dos ciudades de Santiago del Estero, donde más de dos mil personas fueron vacunadas contra el coronavirus y otras vacunas del Calendario Nacional, luego de haber pasado por el partido de La Costa, las provincias de Jujuy y Buenos Aires, informó un comunicado de la Jefatura de Gabinete.

LT 12 Paso de los Libres

Jorge Deniri, director del Archivo General de la provincia, se refirió a la exhibición del primer ejemplar de la Constitución de Corrientes, y dijo: "Es una de las únicas provincias que mantuvo un gran protagonismo desde los principios constitucionales de nuestra Nación, anteponiendo siempre sus ejes rectores que guiarán los principios y términos correntinos: patria, libertad y constitución”.

LRA 1 Buenos Aires

Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) reflexionó acerca de la ley de megaminería que fue aprobada en una sorpresiva sesión ordinaria el día jueves en Chubut.

En este sentido explicó: “Se trata de una ley que se sancionó el 2003, pasaron 18 años y esa ley es la que se reformó finalmente el otro día en la legislatura. Se hizo para aprobar un proyecto que tiene nombre y apellido de una empresa”

Además, destacó: “El principal problema es institucional. La megaminería no puede funcionar si no degrada a la sociedad y a las instituciones”

“Todos estos procesos son legales, pero no son legítimos. La resistencia que se está presentando en la provincia es muy fuerte” concluyó.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi hizo un repaso histórico del comportamiento de la Corte Suprema de Justicia desde 1930 hasta la actualidad y enfatizó la importancia de lograr “consensos de genuina representación” para que el máximo tribunal se transforme “en el Poder que la República necesita”.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi se refirió al rol que tendrá la oposición en el tratamiento del Proyecto de Presupuesto 2022, previsto para hoy en la Cámara de Diputados; a las negociaciones y cambios incorporados por el oficialismo para lograr su aprobación, y a la centralidad de "la palabra y el debate como vía de expresión de la política".

LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi reflexionó sobre las repercusiones y “la furia mediática” que generó en el “periodismo de guerra” la elección unánime del juez Alejandro Slokar al frente de la Cámara Federal de Casación Penal, luego de haberse desempeñado como vicepresidente del máximo tribunal penal del país.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi destacó la importancia de “ejercer la memoria”, a pocos días de conmemorarse 20 años de la crisis de 2001; de “desentrañar” el proceso de desgaste al gobierno nacional motorizado por la oposición y analizó el debate en torno al proyecto de Presupuesto 2022.

LRA 1 Buenos Aires

Un repaso sobre las reacciones que genera cada aparición pública de la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kichner; el impacto del acto del viernes último junto a Lula y Pepe Mujica en Plaza de Mayo y las persistentes críticas de un sector del periodismo que arremete con cada uno de los temas que el gobierno Nacional decide encarar y que saca a relucir con insistencia, las numerosas causas judiciales que el lawfare ha ido montando en torno a la figura de la ex presidenta y que una a una van cayendo.

LRA 1 Buenos Aires

La doctora en historia de la Universidad de Buenos Aires e investigadora adjunta del CONICET, Magdalena Candioti reflexionó acerca de su libro “Una historia de la emancipación negra”

En este sentido expresó: “Se cree que después de la revolución las personas no se clasificaban y no era así. Hay que reponer esta memoria y abrir la pregunta de cómo fue”.

“Las personas eran permanentemente clasificadas en los registros parroquiales, en los judiciales, en las escribanías” resaltó.

Reflexionó acerca de la ley de vientre libre y los libertos: “Es un tema clave que precisamente me llevo a pensar la necesidad de revisar este tiempo, como pensamos que los niños que nacían eran completamente libres y eran libertos”.

LRA 27 Catamarca

El párroco Santiago Granillo hizo referencia a la colecta para armar cajas navideñas que organiza la Parroquia Espíritu Santo de Catamarca, diciendo: “Es una campaña navideña, la cual promovemos desde el año pasado dentro del contexto de la pandemia. Consiste en que una familia pueda armar una caja navideña para otra familia de escasos recursos”.



LT 14 Paraná

La ministra de Gobierno de Entre Ríos, Rosario Romero, junto a la ministra de Salud, Sonia Velázquez, y al intendente de Paraná, Adán Bahl, inauguraron el Operativo “Verano Seguro” en el balneario Thompson de la capital entrerriana.

“Los operativos están encaminados a la prevención”, informó Romero, y luego indicó que habrá 400 efectivos policiales afectados a los operativos.

LRA 1 Buenos Aires

Hace ocho años, un cura del barrio de Flores se convirtió en el Papa de los humildes del mundo, ¡en el Papa de la fraternidad!

Radio Nacional celebra el octavo aniversario del pontificado del Papa argentino con un nuevo ciclo semanal: “Francisco, el Papa de la esperanza”, un recorrido por sus encíclicas, audios históricos y sus pensamientos.

LRA 1 Buenos Aires

Alicia Barrios conversó con el rector de la catedral metropolitana de Bs.As., Padre Alejandro Russo, acerca de los preparativos para la Navidad. Además, se refirió a la importancia del sacramento del matrimonio, el perdón y algunos aspectos de la tradición cristiana.

En la segunda parte del programa, Barrios entrevistó a la sanjuanina Susana Mercado, titular de la fundación Solydar de esa provincia, quien explicó las actividades que desarrollan, el apoyo y homenaje a los pueblos originarios que llevan a cabo, la experiencia junto al pueblo Huarpe y la participación de toda la comunidad sanjuanina en estas tareas.

LRA 6 Mendoza Quino

Diversas organizaciones feministas realizaron una convocatoria en la sede del poder judicial para solicitar la debida diligencia en los casos referidos a violencia sexual y de género.

Además, reclamaron que no se revictimice y que no se dilaten los plazos, informando que el motivo de la convocatoria fue por la demora para elevar a juicio oral el caso de Mauro Aguirre, el ex profesor de la UNCuyo acusado de abuso sexual y violencia de género.

LRA 1 Buenos Aires

Repasamos los primeros datos oficiales sobre IVE en el sistema público de salud y cuáles son los desafíos para una implementación que garantice el acceso a la práctica en todo el país.

Conversamos con Sandra Tirado, Doctora en Medicina y Secretaría de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación y con Mariana Romero, médica y maestra en ciencias en salud reproductiva y directora ejecutiva e investigadora titular del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) e investigadora adjunta del CONICET.

LRA 1 Buenos Aires

El cantante chaqueño Elio Roca, cuyo verdadero nombre era Roberto Orlando Bracone Macceialli, y quien también fuera actor, empresario de medios y exdiputado (PJ), falleció este domingo a los 87 años en la ciudad de Resistencia, según informó su hija a medios provinciales.

LRA 1 Buenos Aires

El licenciado en composición, pianista, cantante, arreglador y productor, se refirió a su más reciente producción hecho en pandemia con un nutrido elenco integrado por Litto Nebbia, Hilda Lizarazu, Kevin Johansen, Martín Buscaglia, Juliana Gattas, Loli Molina y Pablo Grinjot y aseguró que “fue un desafío muy complicado, sobre todo por la propuesta del disco que tiene un invitado por cada canción”.

“Fue un desafío muy grande hacerlo ya que fue a distancia, con tanta gente, tantos estudios; y a la vez hermoso, ya que se pudo aprovechar esa libertad de la distancia, permitiendo que cada uno tengo su espacio”, acotó Jalfin.

LRA 1 Buenos Aires

El equipo de Mundo Disperso abordó la historia de la madrileña, Teresa Cabarrús, nacida en 1773, hija de un banquero muy importante de España y gran protagonista de la revolución francesa, deteniendo a Robespierre e influenciando en su ejecución.

Sumado a eso, Saborido y Miguez repasaron la historia de cuándo Carlos Quinto, en 1528, invadido por las deudas, ofreció entregar como forma de pago un territorio que poseía en América Latina, la actual Venezuela, a la banca alemana para su libre explotación.

LT 12 Paso de los Libres

Zuni pasó por el escenario virtual de “Magazine 12”, y se mostró entusiasmada por su participación en la Fiesta Nacional del Chamamé en Corrientes.

En los albores de la década del 90, a instancias del bandoneonista Carlos Bellini, Aguirre conoció al cantautor Tito Gómez, con quien recorrió durante una década los escenarios de la región y de Buenos Aires, grabando posteriormente cuatro discos.

LRA 42 Gualeguaychú

La Bomba de Tiempo, el grupo de percusión con señas más importante de la región, tocará el próximo miércoles 5 de enero en la Fiesta del Pescado y el Vino con entrada libre y gratuita, en el escenario que se ubicará en el Paseo del Puerto.

Mario Gusso, integrante de la agrupación, adelantó cómo será el espectáculo que realizarán en Gualeguaychú, y después se refirió a la historia y a los desafíos de este grupo que practica la improvisación a partir de un sistema de más de 70 señas, con las cuales un director conduce a los músicos en escena.

LRA 1 Buenos Aires

En esta edición de estación Piazzolla, Víctor Hugo recordó la interpretación de las “Cinco sensaciones del tango” que Astor realizó en 1989 en el Lincoln Center de Nueva York junto al cuarteto de cuerdas, Kronos Quartet, especializados en música clásica contemporánea y folklore de distintas partes del mundo.

Luego de aquella presentación, las Cinco sensaciones del tango serían grabadas junto a este cuarteto, siendo esta la última vez que Astor haya trabajado en un estudio.

También se repasó el tributo a Piazzolla realizado en Uruguay por la reconocida pianista Elida Gencarelli.



LRA 1 Buenos Aires

El cantautor chileno reflexionó sobre su pasar durante la pandemia y valoró los momentos que esta misma le permitió para dedicarse a su familia y a sus cercanos: “Me dio la oportunidad de detenerme un poquito y estar en mi rancho con mi familia”.

“El detenerse ha tenido sentido para aprovechar el contexto creando cosas, trabajar e inventar nuevas cosas para mi audiencia”, agregó.

Asimismo, el autor de seis discos de estudio se refirió a la actualidad política chilena y criticó fuertemente al gobierno nacional por cómo actuó frente a los estallidos sociales que exigían una nueva mirada en torno "a lo que somos como sociedad".

LRA 1 Buenos Aires

El exfutbolista y exentrenador de fútbol argentino, campeón de la Copa Mundial en el 78’, habló del privilegio de haber formado parte de la historia de la disciplina deportiva más popular del planeta; dio sus 5 jugadores favoritos de todos los tiempos y detalló los desafíos que debe atravesar cualquiera que deseé jugar en primera división.