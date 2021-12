Caamaño habló del estado en que se encontraba la AFI al asumir su dirección

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, aseguró que al ingresar al organismo se encontró con "un desorden generalizado" y que el material hallado sobre el espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan en la delegación de Mar del Plata fueron cosas que "nadie se ocupó de destruir".

"Me encontré con un desorden generalizado. En la agencia (por la AFI) no hay base de datos ni hay trazabilidad. Si me piden documentación tengo que saber dónde la tengo que ir a buscar, saber de dónde salió y cómo se consiguió, y entregarla de manera formal, prácticamente no había base de datos", reveló en declaraciones a radio Cooperativa.

Además, la interventora aseguró que al inicio de su gestión en la exSIDE se encontraron cosas "que se olvidaron de destrozar o destruir", como los documentos sobre el presunto seguimiento y espionaje a las familias de los submarinistas del ARA San Juan, que quedaron "en una computadora de Mar del Plata porque nadie se ocupó de decir que se destruya", acotó.

"El encargado de la delegación de Mar del Plata destruyó un montón de cosas y dejó firmado que destruía por orden del superior. Ahora está procesado y el disco (rígido que contenía los documentos) que quedó del ARA San Juan quedó de casualidad", contó Caamaño.

En ese sentido, señaló que no sabe "si fueron escuchados ilegalmente los familiares del ARA San Juan", aunque sí consideró un hecho comprobado que entre los allegados que frecuentaban a las familias había un informante o 'topo' de inteligencia que se encargaba de pasar información, y que eso "le sirvió" al entonces presidente Mauricio Macri.