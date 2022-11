Diario de Radio Nacional 19/11/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor



LT 14 Paraná - Controles: Alberto Fernández fue sometido a una endoscopía tras la gastritis erosiva

LRA 1 Buenos Aires - Ara San Juan: Piden revocar el sobreseimiento de Macri por espionaje

LRA 1 Buenos Aires - JORGE ELBAUM: El acto de CFK significó "una apuesta política hacia 2023"

LRA 1 Buenos Aires - GESTION DE LARRETA EN CABA: "Su prioridad fue hacer negocios y cubrir con mucha pauta publicitaria"

LRA 1 Buenos Aires - ARTEMIO LOPEZ: “Cristina, en términos de liderazgos, es indiscutible”

LRA 1 Buenos Aires - RICARDO ARONSKIND: “La falta de acción pública no es gratuita”

LRA 30 Bariloche - MARCELO CASAS: "Nos están pidiendo un cheque en blanco"

LRA 1 Buenos Aires - INFORMACION FEDERAL: Preocupa el cierre de varias carreras de educación pública en Corrientes

LRA 25 Tartagal - Primer Congreso provincial: Para niños y niñas de Nivel Inicial

LRA 14 Santa Fe - MILAGROS y MARCELO: “El hallazgo de fosas clandestinas se realizó por el aporte de campesinos”

LRA 25 Tartagal - CAROLINA MOISES: Tiene media sanción el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos

LRA 5 Rosario - PEDRO PERETTI: "Creo que Cristina va a ser candidata"

LRA 29 San Luis - GASTON TEMOLI: La Municipalidad de San Luis declaró la emergencia hídrica

LRA 43 Neuquén - ELECCIONES 2023: Peressini criticó la figura de Gloria Ruiz como candidata a vice de Figueroa

LU 23 Lago Argentino.Calafate - ANA INANNI: "Que devuelvan la plata de las provincias que se quedaron"

LRA 21 Santiago del Estero - RIO HONDO: Continúa en el embalse la implementación del plan de reconversión industrial

LT 11 Concepción del Uruguay - MARTIN IRIGOYEN: "Para el año que viene nos encantaría seguir invirtiendo"

LRA 19 Puerto Iguazú - RONDA FEDERAL: Esperan un "excelente" fin de semana largo con reservas de hasta el 90%

LRA 24 Río Grande - HUGO THOREL: "Tenemos previsto generar alrededor de 350 puestos de trabajo"

LT 14 Paraná - “Precios Justos”: Las pymes también quieren formar parte

LRA 26 Resistencia - ADRIAN BELLOMI: “Trabajamos para mejorar la calidad de vida de los y las trabajadoras”

LT 14 Paraná

El presidente Alberto Fernández fue sometido a una endoscopía, tras haber padecido un sangrado motivado por una gastritis erosiva durante la Cumbre del G-20, que esta semana se desarrolló en Bali, Indonesia, según informó la Unidad Médica Presidencial.

LRA 1 Buenos Aires

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, pidió que sea revocado el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri en la causa que se le sigue por supuesto espionaje ilegal a familiares de los tripulantes del submarino hundido ARA San Juan por considerar que se trató de una resolución “a todas luces prematura”.

El representante del ministerio público fiscal señaló en su dictamen que la investigación "ha demostrado que se desarrollaron tareas de investigación” sobre los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino y que, por el contrario, no logró acreditarse que esas tareas hayan sido desplegadas para neutralizar un potencial riesgo a la seguridad presidencial.

La hipótesis de la “seguridad presidencial” había sido utilizada por los jueces de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, para revocar el procesamiento que pesaba sobre Macri cuando el caso llegó a los tribunales federales de Comodoro Py.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista, sociólogo, y doctor en Ciencias Económicas; sostuvo que el acto que encabezó la vicepresidenta Kirchner en el Día de la militancia significó el "retorno a la primera escena de quien es, para gran parte de la sociedad, la principal dirigente política en la actualidad", y consideró que se trata de "una apuesta política hacia 2023, sea o no candidata".

LRA 1 Buenos Aires

El abogado, docente y político, Mariano Recalde, se refirió a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y resaltó que en estos últimos quince años “no fue prioridad hacerle mejor la vida a la gente” y destacó que “todo está peor”.

En este sentido expresó: “Pasaron quince años en la Ciudad de Buenos Aires y tenemos la misma población, sin embargo, esos 3 millones de habitantes viven peor”.

“Hay más gente que alquila y menos gente de su casa propia, faltan vacantes en las escuelas públicas, el presupuesto educativo se vino reduciendo año tras año, no se construyó un solo hospital y la salud se mantiene por los enfermeros, médicos y residentes que están en pie de guerra por los maltratos y la falta de recursos” resaltó.

LRA 1 BuenosAires

El analista político, Artemio López, profundizó en la visión política de los medios de comunicación opositores y críticos a aquellas emisoras que bregan por “verla a Cristina presa”, ya que ella “es la figura con mayor conducción electoral en la Argentina”, pero “no lo van a resolver por la vía judicial”.

LRA 1 Buenos Aires

El licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y Magíster en Relaciones Internacionales por FLACSO, Ricardo Aronskind, analizó el discurso realizado por la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner y destacó que el mismo “apunta a ampliar el espectro de posibilidades para convocar a diálogos para establecer y ampliar la agenda temática y, al mismo tiempo, tiene un elemento muy vivificante para la militancia, ya que revindica la posibilidad de una mejor redistribución de los ingresos con un estado fuerte”.

“Esas son batallas posibles y aparece una voz desde el oficialismo que planteá que si se pueden cambiar las cosas”, sostuvo.

También sostuvo que hay sectores de la política que “sostienen hechos de violencia”, los definió como “antidemocráticos” y habló de los peligros de convivir con ellos.

LRA 30 Bariloche

Nacional Bariloche entrevistó a Marcelo Casas, vicepresidente Primero del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche acerca del proyecto que presentó el Ejecutivo para el Puerto San Carlos.

Casas expresó que “en Bariloche nos debemos una solución al manejo de la costa. Acá el Ejecutivo hace una presentación y ahora estamos discutiendo los pormenores de esta situación. Hay cosas que responder como quién es responsable de fiscalizar esta sociedad, cómo se va a trabajar con las instituciones que se superponen.”

LRA 1 Buenos Aires

Preocupación por el cierre de siete carreras de educación pública gratuitas en la ciudad correntina de Paso de los Libres.

Con la felicidad de haber cumplido sus 55 años de vida, desde LRA14 nacional Santa Fe realizamos un nuevo programa de “50 en 50”, un recorrido informativo por toda la Argentina.

Preocupación por la falta de lluvias en el norte argentino que afecta el caudal de las Termas de rio Hondo en Santiago del estero. En tanto el Concejo Deliberante de San Luis aprobó la emergencia hídrica en la ciudad.

LRA 25 Tartagal

Este viernes se llevó a cabo el Primer Congreso provincial de niños y niñas de Nivel Inicial; el mismo tuvo lugar en la escuela de Comercio N° 5002 Alejandro Aguado de la ciudad de Tartagal. En comunicación con Radio Nacional Tartagal, la docente Andrea detalló la actividad.

LRA 14 Santa Fe

Integrantes de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones Políticas hablaron de las fosas clandestinas que hallaron en Campo San Pedro, Santa Fe. “Las autopsias revelaron que fueron acribillados a balazos”, señalaron.

LRA 25 Tartagal

El proyecto aprobado de manera unánime establece que aquellas personas que integren el registro no podrán realizar operaciones bancarias como créditos, apertura de cuenta corriente, obtención de tarjeta de crédito. La funcionaria celebró su aprobación y brindó detalles.

LRA 5 Rosario

Tras el acto por el Día de la Militancia en La Plata, el escritor analizó el discurso de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. "Expuso su plan de gobierno. Creo que Cristina va a ser candidata", dijo Peretti.

LRA 29 San Luis

Por unanimidad el Concejo Deliberante de la Ciudad aprobó el proyecto enviado por el ejecutivo municipal en el que declaran la emergencia hídrica debido a la sequía que atraviesa la provincia. El edil habló del tema.

LRA 43 Neuquén

El diputado provincial Andrés Peressini criticó la figura de Gloria Ruiz, que llegó con su apoyó a la intendencia de la localidad de Plottier y ahora buscará ser vicegobernadora por el espacio que encabeza Rolando Figueroa.

En diálogo con Es Ahora, por Radio Nacional Neuquén, Peressini consideró que "Gloria Ruiz no fue votada por ser ella, porque no tenía trayectoria política, sino que fue la referente de un espacio que ganó las elecciones. Nos genera tranquilidad que ahora se haya definido por otro espacio porque, tanto el equipo como yo, sentimos durante estos tres años que ella traicionó el espacio".

LU 23 Lago Argentino.Calafate

En diálogo con Nacional Calafate, la senadora Ana María Ianni criticó las expresiones que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires tuvo en su breve visita a Río Gallegos.

En medio de la fuerte interna de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta llegó a la capital provincial y sorprendió con declaraciones que llamativamente acusaban al kirchnerismo de medidas de gobierno que se ejecutaron durante la presidencia de Mauricio Macri.

“Tenemos de las zonas más lindas de la argentina en Santa Cruz y no hay vuelos, no llega la gente. No hay nada más unitario que haber cortado los vuelos” afirmo el dirigente PRO acompañado por algunos representantes locales.

LRA 21 Santiago del Estero

En declaraciones a Radio Nacional, el coordinador de proyectos del ministerio de obras, servicios públicos y agua, Lic. Sergio Zaltz, se refirió a la situación del embalse de Río Hondo y al plan de reconversión industrial de ingenios con destilería de alcohol de Tucumán.

LT 14 Paraná

LT 11 Concepción del Uruguay

Al respeto, Irigoyen dijo: “2022 no fue un mal año, pero si complicado porque fue estacionario, pero a nivel agricultura nos fue bien, la granja funciona bien y el balance es positivo”, y luego agregó: “Para el año que viene nos encantaría seguir invirtiendo y seguir creciendo”.

LRA 19 Puerto Iguazú

Varios de los principales destinos turísticos argentinos registraban hasta este jueves reservas de hospedaje en un promedio cercano al 85% de su capacidad y en aumento, de cara al fin de semana largo venidero. En Puerto Iguazú alcanzará el 90%.

Compartimos con ustedes una entrevista con el Presidente de ITUREM, Ente Municipal de Turismo de Puerto Iguazú, Leopoldo Lucas, quien hablo sobre las expectativas de este fin de semana largo y la gran cantidad de visitantes que llegaran a las Cataratas del Iguazú y de los diversos atractivos que tiene la ciudad.

LRA 24 Río Grande

La empresa productora de alimentos Vitalcan realiza una importante inversión en Río Grande para comenzar a producir alimentos para perros y gatos a partir de enero. "Ya incorporamos un gerente de planta y durante el 2023 vamos a hacer las primeras incorporaciones", dijo Thorel.

LT 14 Paraná

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) advirtió que las micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas al comercio de proximidad no están alcanzadas por los beneficios del programa ´Precios Justos´.

En este sentido, el secretario de APYME Entre Ríos, Manuel Gabás, expresó: “En los negocios de proximidad se venden ocho de cada diez productos de la canasta básica”.

LRA 26 Resistencia

Sobre el tema, Bellomi dijo: “La precarización laboral existe, tanto en el aspecto privado como en el público, y vemos muy bien que en este último período de gobierno no se aumentaron sustancialmente los contratos. Trabajamos especialmente con el sector privado, y ahora estamos abocados a la tarea de control y fiscalización, y además en la posibilidad de brindarles viviendas a los compañeros que no la tienen”.

LT 12 Paso de los Libres

El histórico compositor chamamecero, Antonio Tarragó Ros, pasó por el ciclo de entrevistas de Magazine 12, conducido por José Rubén Gómez y comentó su vida, obra y carrera.

LRA 23 San Juan

La Cuyanía empezó en San Juan a través del Festival que se desarrolla en el Anfiteatro del Auditorio, y la radio pública, en sus 50 años, transmite sus detalles.

En la Cuyanía confluyen la identidad, la música, el arte y la cultura de nuestra región, en tres noches a puro sentir cuyano.

Artistas de San Juan, Mendoza y San Luis se dan cita en el Anfiteatro Buenaventura Luna y los jardines del Auditorio Juan Victoria para celebrar nuestra identidad.

LRA 1 Buenos Aires

En diálogo con Jorge Dubatti y Juano Villafañe, la titiritera Alejandra Farley se refiere a la exposición sobre su trayectoria que se presenta en el hall de la Sala Solidaridad del CCC (Corrientes 1543), en el que se incluyen títeres de diversos tamaños, fotografías sobre procesos creadores y prototipos.

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión, Pacho O´Donnell hizo un repaso a la vida y obra del recordado escritor Abelardo Castillo, considerado como fundamental para la literatura argentina, traducido a numerosos idiomas y premiado internacionalmente.

Su trayectoria tiene comienzo en 1959 con la obtención del premio de la revista Gaceta Literaria por la obra teatral “El otro Judas”, fue fundador de las revistas literarias “El grillo de papel” y “El escarabajo de oro” caracterizadas por la ideología de izquierda adhiriendo al existencialismo de Jean Paul Sartre y sufrió la persecución del gobierno militar a causa de sus publicaciones de resistencia cultural.

LRA 1 Buenos Aires

En diálogo con Jorge Dubatti y Juano Villafañe, el artista-investigador Juan Pablo Pérez refexiona sobre la obra y el pensamiento de Rodolfo Kusch en el centenario de su nacimiento y se refiere al libro "El teatrar en Rodolfo Kusch", editado por el Centro Cultural de la Cooperación con prólogo de Mauricio Kartun.

LRA 26 Resistencia

En relación a Schweblin, Gusberti sostuvo: “Traigo a una escritora recientemente galardonada, Samanta Schewling, quien es una autora argentina que vive en Berlín, a través de su libro ´Pájaros en la boca´. Samanta fue premiada con el ´National Book Award 2022 ´, en la categoría ´Literatura traducida´, recordando que el último que recibió un premio similar fue Julio Cortázar”.

LRA 1 Buenos Aires

El escritor y poeta, creador del sello editorial catamarqueño Maíz Rojo, contó más acerca de la historia del gran poeta Luis Franco.

Destacó la importancia de la ciudad natal del poeta: “Luis Franco decía que su Belén (Catamarca) se parecía a la Grecia Antigua, porque había pastores, había animales paciendo o la tranquilidad. En eso se inspiró indudablemente Luis Franco”.

“Fue un escritor revolucionario, también fue un gran naturalista, un hombre que puso en su poesía el nombre de dios” resaltó.

“Comenzó a escribir poesía en el momento en el que explotan las ciencias naturales en la Argentina, al mismo tiempo que era un hombre que amaba su tierra que siempre se mezcló con la gente de su pueblo” contó.

LRA 1 Buenos Aires

El músico Juan Pablo Di Leone, flautista de la orquesta folclórica “Don Olimpio”, conversó con A las fuentes acerca de su último disco “Vengo” y adelantar la presentación del mismo que tendrá lugar el 24 de noviembre en el teatro Margarita Xirgu.

Don Olimpio se trata de un octeto formado por Nadia Larcher en voz, Juan Pablo Di Leone en flautas, Federico Agustín Randazzo en clarinetes, Milagros Caliva en bandoneón, Juan Manuel Colombo en guitarra, Diego Amerise en contrabajo, Agustín Lumerman en percusión, y Andrés Pilar en piano, arreglos y dirección.

LRA 1 Buenos Aires

Silvina Ramos, integrante del Consejo Asesor de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del ministerio de Salud de la Nación, habló con Encuentro Nacional sobre las variantes en la tasa de fecundidad que en los últimos años se han registrado no sólo en nuestro país sino en muchas regiones del mundo occidental.

LRA 4 Salta

La falta de agua se hace sentir en Colonia Santa Rosa, Salta, afectada por incendios que devastaron las yungas y que permanecen en la zona de Valle Morado. "Por ese motivo se realizó una misa y se sacó a Santa Rosa de Lima, a recorrer las calles del pueblo pidiendo lluvia”, dijo Leguizamón.

LRA 21 Santiago del Estero

El coordinador de proyectos del Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Agua de Santiago del Estero se refirió a la situación del embalse de Río Hondo y al plan de reconversión industrial de ingenios con destilería de alcohol de Tucumán.

LV 8 Libertador

En el marco del plan ´ACCESAR´ se han seleccionado más de 120 municipios en todo el país, entre los cuales están Las Heras y San Carlos, con el objetivo de crear áreas de discapacidad, cumpliendo las normativas y capacitando al personal en perspectiva de discapacidad.

Tras esto, el columnista sobre la temática, Germá Ejarque, se refirió la iniciativa, señalando: “El plan se llama ´ACCESAR´ y promueve la creación de entornos accesibles e inclusivos en articulación con los gobiernos municipales, considerando las características de cada territorio”.

LT 14 Paraná

La venta de entradas para la edición 2023 del Carnaval de Gualeguaychú comenzó a través del sistema de venta online, en tanto los dirigentes son optimistas respecto a lo que sucederá durante la temporada.

Los precios de los ingresos tienen un costo de 1.800 pesos hasta el 30 de noviembre, y luego de esa fecha la dirigencia evaluará cuál será el monto del incremento.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

PARIDAD INTEGRAL

Luz Scarpati: “Los consensos no son otra cosa que las voluntades políticas”

El Movimiento de Mujeres Paritaristas presentó uno de los 5 proyectos que se encuentran en debate en la Legislatura provincial sobre paridad. Fueron convocadas a una reunión de comisión donde pudieron exponer sobre el mismo. Luz Scarpati integrante de este Movimiento aseguró que cuentan con el compromiso de los legisladores así que “entiendo que debería salir antes de fin de año”.

Luz Scarpati representante del Movimiento de Mujeres Paritaristas comentó sobre el proyecto que presentaron “busca la paridad integral, pretende la paridad efectiva en el cuerpo legislativo además de la paridad en el poder ejecutivo hasta los cargos de secretario, la fórmula de la gobernación por supuesto, en la integración del Consejo de la Magistratura, el Tribunal de Cuentas, busca también la paridad del género en los partidos políticos, busca paridad en las organizaciones civiles o las asociaciones sindicales”. https://www.radionacional.com.ar/luz-scarpati-los-consensos-no-son-otra-cosa-que-las-voluntades-politicas/

LRA 14 Santa Fe

Causas urgentes dialogó con la Diputada Nacional Mónica Macha quien presentó en el mes de julio dos proyectos que tienen como objetivo sancionar la violencia digital. En ese sentido la Ley Olimpia -uno de los proyectos presentados- busca incorporar a la figura de la violencia digital como una forma de violencia por motivos de género; complementándose con la Ley Belén que busca incorporar al código penal, la violencia digital como un delito.

En comunicación con la radio pública de Santa Fe, Macha expresó que la Ley Belén aún está siendo tratada por la comisión de legislación penal, y la Ley Olimpia se encuentra siendo evaluada por la Comisión de Mujeres y Diversidad, que preside la legisladora; por lo que están buscando conseguir el consenso necesario que permita avanzar en el dictamen y así lograr que los proyectos sean tratados antes de que finalice el año.

LRA 29 San Luis

Plaza Pringles será escenario de una jornada para concientizar e informar sobre el abuso sexual en las infancias y adolescencias. La actividad es organizada de modo conjunto por el Centro de Asistencia a la Víctima del Delito (CAVD), el Ministerio de Desarrollo Social y la Municipalidad de San Luis.

Entrevistamos a Marianela Pereyra Vallejos integrante del Centro de Asistencia a la Victima de Delito.

LRA 14 Santa Fe

En el marco de los allanamientos simultáneos realizados en diversos puntos del país durante los últimos días, donde se revisaron diversos domicilios vinculados al tráfico de material de abuso infantil; Desde temprano dialogó con la titular de la división de trata de la agencia de investigación criminal, Lucrecia Troncoso, quien brindó detalles acerca de estos procesos.

Troncoso informó que en la ciudad de Santa Fe se realizaron tres allanamientos en domicilios y en Rosario sólo dos, donde se retuvieron diversos dispositivos móviles que contaban con material de estas características, y que están siendo analizados por peritos informáticos especializados. En esta línea Troncoso remarcó que “este tipo de delito se acrecentó con la pandemia”, detallando que a principio de año ya realizaron un procedimiento de similares características, en simultáneo con más países, donde también se pudo detener a personas mayores de edad que poseían material de abuso infantil.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

El Movimiento de Mujeres Paritaristas presentó uno de los cinco proyectos que se encuentran en debate en la Legislatura de Tierra del Fuego sobre paridad. Luz Scarpati integrante de la organización aseguró que cuentan con el compromiso de los legisladores

LT 12 Paso de los Libres

En diálogo con Radio Nacional LT12, Nicolás Álvarez hizo un anticipo de lo que se espera mañana con la jornada inaugural del mundial y el debut mundialista de la selección argentina.

LRA 1 Buenos Aires

Con motivo del comienzo del mundial de futbol Qatar 2020, Felipe Pigna repasó una entrevista realizada al exfutbolista y director técnico campeón del mundo en 1978, Cesar Luis Menotti, actual director de selecciones de la asociación del futbol argentino.

Menotti hizo un recorrido a su trayectoria como futbolista, momentos destacados de su carrera, su forma de ver el futbol y lo vivido en la competencia del ´78. Asimismo, recordó los primeros pasos en las divisiones inferiores, el salto a los grandes clubes y sus logros como jugador y técnico. También se refirió al contexto político de su juventud, la afiliación al partido comunista y las sensaciones del primer contacto con la selección argentina.

LRA 1 Buenos Aires

Argentina 78 fue el resultado de cuatro décadas cocinadas a fuego lento, entre 1938 y 1978, coronadas por dos años de decisiones rápidas y furiosas tomadas por una banda de asesinos que mató en nombre del poder real.

Estos mismos fueron los que vieron a la copa del mundo como un escenario ideal para lavar culpas y reinventarse. De esta manera, en esta nueva emisión de Causa Pendiente, realizamos un repaso por la trama política durante el mundial de 1978.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Integrantes de la lista Refundación Juliana, quienes hace cuatro meses ganaron las elecciones para conducir el club Sportivo Guzmán, protestaron esta mañana en la sede Personería Jurídica para denuncia que aún no pueden asumir la conducción del club. “Tuvimos toda la paciencia del mundo, pero todo tiene un límite. Hoy vinimos a hacernos escuchar y a reclamar nuestro derecho y mientras tanto la comisión directiva está de forma irregular en el club, sigue cobrando entradas, alquiler del salón, la feria y tantas cosas más. Pedimos que se hagan elecciones claras y democráticas, el club en este momento está acéfalo”, denunció Enrique Chamarro, quien todavía no pudo asumir la presidencia del club.