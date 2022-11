Ana Inanni: "Que devuelvan la plata de las provincias que se quedaron"

En diálogo con Nacional Calafate, la senadora Ana María Ianni criticó las expresiones que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires tuvo en su breve visita a Río Gallegos.

En medio de la fuerte interna de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta llegó a la capital provincial y sorprendió con declaraciones que llamativamente acusaban al kirchnerismo de medidas de gobierno que se ejecutaron durante la presidencia de Mauricio Macri.

“Tenemos de las zonas más lindas de la argentina en Santa Cruz y no hay vuelos, no llega la gente. No hay nada más unitario que haber cortado los vuelos” afirmo el dirigente PRO acompañado por algunos representantes locales.

“Antes de hablar de federalismo que devuelvan la plata de las provincias que se quedaron durante la gestión de Macri y que los gobernadores siguen luchando para recuperar” refutó la senadora y agregó que “Río Gallegos y El Calafate fueron los aeropuertos de todo el país que más recortessufieron durante la presidencia de Cambiemos” expresó.

Por otra parte, Aerolíneas Argentinas hoy dio a conocer que habrá más vuelos a El Calafate, debido a los récords de demanda registrados en los últimos tiempos.