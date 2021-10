Diario de Radio Nacional 19/10/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández llegó a la ciudad más poblada del Chubut, acompañado por parte de su gabinete de ministros. Encabezó las actividades que se llevaron cabo como parte del programa de Capitales Alternas, que incluyó la firma de una serie de convenios por financiamiento y obras en diversos rubros por más de 12.195 millones de pesos.

Fernández dijo hoy que "lo más importante es trabajar juntos y unir esfuerzos" para "ver de qué manera sacamos a la Argentina de un tiempo de postergación" en el que cayó "en "los cuatros años que nos precedieron", seguidos de "un tiempo muy ingrato que nos tocó vivir a toda la humanidad" por la pandemia de coronavirus.

Reafirmó su "compromiso a cumplir en los próximos 2 años" con lo prometido por el Frente de Todos (FdT) al asumir el Gobierno y aseguró que su gestión le "pondrá toda la garra" para dar respuestas a las demandas de los argentinos.

LU 4 Patagonia

El candidato a senador del Frente de Todos en Chubut, Carlos Linares, puso en valor la visita presidencial en el marco del proyecto de Capitales Alternas. “Es un día más que histórico que tenemos que saber aprovechar y lo tenemos que disfrutar, porque no todos los días un presidente baja con 14 ministros a una provincia. Tenemos que estar orgullosos que el lugar elegido sea Comodoro y Chubut”, indicó Linares.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente firmó el Decreto 711/2021 que transforma las prestaciones en "incentivos para la contratación" en forma de "parte integrante del salario respectivo, total o parcial, en plazo y condiciones que se determinen para cada sector de actividad".

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno nacional anunció un aumento salarial del 10% para los investigadores de todas las categorías del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), a partir del 1 de noviembre próximo, que se sumará al incremento ya acordado de más de 40% para la paritaria anual.

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación argumentó que la decisión que resolvieron junto a su par en Economía, Martín Guzmán, y al Presidente busca jerarquizar a los profesionales que habían perdido en la gestión anterior un 37% de su salario.

Además, Daniel Filmus definió que de tener como objetivo la inversión constante en el sector, la federalización ya que el 89% está concentrada en tres provincias e incentivar la vocación joven en la ciencia. “Ya incorporamos 820 investigadores, le damos prioridad a quienes quieren radicarse en el interior”, explicó.

LRA 1 Buenos Aires

Se trata de un proyecto que se inauguró en Mercedes por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El mismo genera una producción masiva de plantas de manera in vitro y se las sostiene libre de enfermedades y virus. El ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, sostuvo que “es muy importante” para la realización de diferentes economías y que generará ahorros de dólares al dejar de importar recursos que se podrán crear en el país.

LRA 1 Buenos Aires

El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones tomará el lugar de Gabriela Cerruti en Diputados luego de su renuncia. Será el 26 de octubre. Se tomará licencia en el ENACOM hasta el 10 de diciembre ya que culmina el mandato. En esa línea sostuvo que será “un honor grande” representar al pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

“Me tocará asumir en una sesión importante como es la del Etiquetado Frontal”, declaró Gustavo López y remarcó su interés en regresar al organismo de comunicaciones para continuar en la tarea de “extender los derechos de la conectividad”.

LRA 1 Buenos Aires

El funcionario de Juntos por el Cambio recibió ayer un mensaje vía Whatsapp donde lo amenazaron de muerte, le dijeron que se tenía que buscar una seguridad. “Mirá que los sicarios en Rosario salen 15k”, expresó el texto. Daniel Lipovetzky realizó la denuncia penal correspondiente para que se investigue el caso.

El diputado aseguró que la preocupación se trasladó a su familia y lo vinculó “con discursos de odio y violencia de algunos políticos”. En esa línea sostuvo que “hay que ser muy cuidadosos” ya que “la Argentina sufrió mucho la violencia política”.

“Me sentí acompañado por muchos dirigentes de mi espacio, Juntos, y por representantes del oficialismo”, contó Lipovetzky.

LRA 26 Resistencia

El gobierno nacional anunció un nuevo sistema para el pago de la Tarjeta Alimentar. “Es información muy reciente y desde la próxima liquidación la Tarjeta Alimentar se anexa a la Asignación Universal por Hijo, por lo cual se podrá extraer el dinero y utilizarlo en la compra de productos. Todo este tiene el objetivo de unificar las cuentas de ambos beneficios, operativizar la Tarjeta Alimentar y usar el dinero en beneficio del niño”, expresó el jefe Regional de la ANSES, Agustín Alemán.

LT 14 Paraná

El gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, confirmó que el paso que une la ciudad entrerriana de Concordia con la uruguaya de Salto quedó habilitado.

Sin embargo, el mandatario indicó que tanto en Colón-Paysandú como en Gualeguaychú-Fray Bentos el puesto correspondiente está del lado uruguayo, motivo por el cual la decisión es del gobierno de ese país. “Estamos a la espera de la autorización del gobierno de Uruguay”, expresó el gobernador.

LRA 42 Gualeguaychú

Marcelo Richard, ministro de Planificación de Entre Ríos, explicó qué implica el acuerdo firmado en Gualeguaychú para construir a futuro la circunvalación, señalando: “Es una obra que se encuadra dentro de un programa del Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional, que toma un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. Es una inversión de 15 millones de dólares que otorga el BID y el plazo de ejecución es de un año y medio, con una licitación nacional. Dentro de lo que es la ciudad creo que va a ser el proyecto más importante”.

LRA 22 Jujuy

Luego de prestar juramento, la flamante titular de la cartera educativa jujeña, María Teresa Bovi, brindó una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por el gobernador provincial, Gerardo Morales.

En la charla con los medios, la nueva funcionaria marcó algunas diferencias con su antecesora al señalar: "Quiero decir que más allá de ser ministra soy docente, y docente frente al aula. Así que sé las necesidades por las que atraviesan los colegas”.

LRA 22 Jujuy

El comandante Luis Martín, quien asumirá como ministro de Seguridad de la provincia, indicó:

"Tenemos mucho por hacer en materia de Seguridad. Queremos mejorar cosas que tienen que funcionar de otra forma y continuar con lo que se está haciendo bien, porque me gusta construir y no destruir”.

LRA 28 La Rioja

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, firmaron el acuerdo marco para la puesta en marcha del nuevo Centro de Distribución de Energía Eléctrica en Sanagasta, y también se acordó la ejecución de la II Etapa del Gasoducto Productivo Patquía-Chilecito, cuyo monto operativo asciende a los 66 millones de dólares.

Tras esto, Martínez expresó: “Es importante generar esta sinergia entre los gobiernos para transformar el país, repensando una Argentina más federal con oportunidades para todos y todas en los lugares donde eligen vivir y desarrollarse”.

LRA 6 Mendoza Quino

Marcelo Fernández, presidente de la Confederación Empresarial de la República Argentina (CGERA), se refirió al congelamiento de precios, indicando: “El de los precios es un tema urgente. Le pedimos al Estado que intervenga para que los salarios no sólo alcancen para alimentarse, porque no es justo que el salario quede en los hipermercados”.

LV 8 Libertador

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), a través del programa "Conectando con vos", entregó seis mil tablets a instituciones educativas y barrios populares del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) de Mendoza, de las cuales mil fueron destinadas a Lavalle.

“Esto responde a una política de incrementar la conectividad”, sostuvo el titular de ENACOM en Mendoza, Guillermo Elialde, quien agregó: “El Estado debe intervenir para terminar con las desigualdades en el acceso a los servicios”.

LRA 3 Santa Rosa

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de Nación, Daniel Filmus, anunciaron el financiamiento de 60 millones de pesos para remodelar el ex edificio del Correo Argentino donde funcionará una de las ejecutoras de doble dependencia CONICET-UNLPam; más otros 2,5 millones de dólares, financiados en este caso por el BID, para un Centro Interinstitucional con cuatro laboratorios, ubicado en el Polo Tecnológico de General Pico.

LT 14 Paraná

El ministro del Interior, Eduardo De Pedro, acompañado por el el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, visitaron el nuevo mercado municipal e hicieron entrega de maquinaria e insumos por cerca de 20 millones de pesos.

Al mismo tiempo se firmó un convenio para construir la nueva circunvalación en el municipio, en tanto Mariana Farfán, diputada provincial dijo: “Estamos trabajando en sintonía con el gobierno nacional y provincial porque hay un montón de obras y proyectos para realizar, los cuales ya están comenzados”.

LT 14 Paraná

La primera sesión presencial en la cámara de Diputados desde el inicio de la pandemia tuvo como tema principal la ley de etiquetado frontal de alimentos. Después de intentar tratarla, la normativa no obtuvo el quórum necesario y no se debatió. Sin embargo, los legisladores alcanzaron un acuerdo para volver a llevar el proyecto al recinto y se abordará el próximo martes 26 de octubre.

“Es necesario que el consumidor sepa lo que está comiendo, porque la parte de los rotulados de alimentos debe estar”, afirmó el titular del Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB), Pablo Basso.

LRA 27 Catamarca

“Lo que se hizo fue tratar de sentar las bases de cuáles son los objetivos de la doctrina justicialista, mirando que pasó en ese 17 de octubre histórico y trayendo a nuestros días que todas nuestras políticas tienen que estar apuntadas a generar más derechos. Sin lugar a duda, lo que hizo que el pueblo salga a defender al General Perón en aquel momento fue que les había conseguido muchas conquistas”, comentó sobre el Día de la Lealtad Peronista el diputado Marcelo Murúa.

LT 12 Paso de los Libres

El diputado nacional del Frente de Todos y candidato a renovar su banca, Jorge Romero, destacó la importancia de las marchas y movilizaciones del Día de la Lealtad Peronista, diciendo: "Hay un antes y un después del 17 de octubre de 1945".

LT 12 Paso de los Libres

Alberto Yardín, coordinador del Centro de Frontera de Paso de los Libres, destacó la inversión nacional en la aduana argentina con el fin de mejorar los servicios. Las obras consisten en la construcción de tres edificios de apoyo y pavimentación, con el fin de reorganizar la circulación del tránsito, en tanto el Ministerio de Interior anunció una inversión de 156,6 millones de pesos para este objetivo.

LRA 42 Gualeguaychú

En el marco de la conmemoración de los 110 años de Irazusta, el gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, y autoridades provinciales visitaron la comuna e inauguraron obras para la localidad, entre ellas la ruta provincial 51, cuya tarea total demandó una inversión de 1.000 millones de pesos.

Betina Hilt, jefa comunal de Irazusta, manifestó que se culminó una etapa importantísima y dio detalles de las obras complementarias de la nueva ruta, entre asfaltado, enripiado y mejora en los espacios públicos.

LRA 9 Esquel

En diálogo con Postales de Radio por Nacional Esquel, el fiscal Carlos Richeri reveló que se avanza para crear una fiscalía especializada en cibercrimen en la ciudad. Remarcó que se definió avanzar en este sentido porque "la cantidad de casos que hay no para de aumentar, aumenta de manera que asusta. Estafas, fraudes, robo de identidad y grooming". "Nosotros en la fiscalía tenemos un equipo que cuando alguien llama vamos", destacó el fiscal. Señaló que es importante el personal especializado para "proteger la evidencia que al ser digital es muy volátil".

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Los cupos de pasajeros de transporte aéreo serán eliminados a partir de hoy, al cumplirse 14 días desde la fecha en que Argentina alcanzó una cobertura del 50% de la población con esquema de vacunación completo.

"Conforme lo establecido en la Decisión Administrativa 951/21 (del 1 de octubre), desde hoy no se aplica cupo de ningún tipo para los vuelos que arriben a nuestro país", consignó la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) en un comunicado.

“Es una noticia que esperábamos hace mucho. Ya no habrá más cupos porque tenemos a más del 50% de la población vacunada. Tampoco habrá más separación de vuelos”, destacó Paola Tamburelli, administradora Nacional de ANAC.

LRA 22 Jujuy

De las camas COVID de Terapia Intensiva e Intermedia de los hospitales públicos de Jujuy, que son 42 en total, solamente hay ocupadas ocho, motivo por el cual la ocupación específica es menor al 20 %.

Por otra parte, en la provincia hay solamente 21 pacientes internados por casos de COVID-19, según los datos aportados por la doctora Bárbara Di Pietro, secretaria de Salud jujeña.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El artista plástico se refirió al 17 de octubre, las diferencias en el peronismo, y al juego de la oposición: "Perón decía que el compañero nunca tiene que mirar para los costados, siempre para adelante", dijo.

Asimismo señaló que "una regla básica de la construcción política es nunca criticar al compañero", y agregó que, tras el resultado electoral de las PASO, "todos tenemos que poner el hombro".

En tanto consideró que "la derecha, cuando radicaliza su discurso, está diciendo `ayúdenos a destruir al peronismo´" y advirtió que "ellos están todo el tiempo peinando palabras, construyendo emboscadas semánticas, y buscando paradigmas que puedan volvérsenos en contra".

Santoro analizó además, la simbología detrás de la estética visual de Juntos por el cambio.

LRA 43 Neuquén

El candidato buscará conseguir una banca como Concejal para el Nuevo Más en las elecciones del domingo en la capital provincial. "Neuquén no puede darse el lujo de tener la población más rica del país y, per cápita, la población más pobre", señaló Christiansen.

LRA 30 Bariloche

La concejala se refirió a la crisis habitacional de Bariloche y al proyecto para construir viviendas sociales. “Apareció la posibilidad de generar un loteo social en el pie del cerro Ventana donde un privado pagaría por plusvalía 600 lotes de interés social”, señaló Wallace.

LRA 57 El Bolsón

Desde octubre, el Gobierno Nacional paga un Complemento Mensual para el Salario Familiar. El beneficio alcanza a personas con empleo registrado de menores ingresos, monotributistas hasta la categoría D y a quienes tengan alguna prestación por desempleo.

LRA 1 Buenos Aires

Mario reflexionó sobre la vuelta del pueblo a las calles, el impacto de la movilización de trabajadoras y trabajadores y la importancia de “revitalizar el rol del Estado en el marco de la justicia social y la inclusión”.

LRA 1 Buenos Aires

El especialista en comunicación se refirió al rol de los Medios en la elaboración de la posverdad, la desinformación, la difamación, las noticias falsas y los discursos del odio.

En ese sentido, explicó que "los Medios han sido y son herramientas claves en la construcción de opiniones, percepciones y tendencias" junto a otros actores como "la iglesia y la política".

"Los medios participan activamente de campañas de desinformación que tienden a polarizar a las sociedades a descreer de informaciones de interés público, como por ejemplo la importancia de la vacunación".

Asimismo, sostuvo que estos discursos se combaten con "coherencia y legitimidad pública de un discurso que no esté basado en el odio, ni en las malas artes y la agresión".

LRA 1 Buenos Aires

Tras un 17 de octubre repartido entre las expresiones del movimiento peronista, el analista consideró que "lo más importante es que las muchedumbres recuperaron el espacio donde son protagonistas", y evaluó algunos de los desafíos del oficialismo, de cara a las legislativas de noviembre pero, sobre todo, pasada la emergencia sanitaria.

LRA 1 Buenos Aires

Desde su asunción en el poder el 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín buscó estrechar lazos de hermandad con el gobierno cubano.

Primero, a través de su canciller Dante Caputo y, luego, con algunas misiones comerciales que sirvieron de preámbulo para el viaje que se concretó en 1986.

Con su arribo a Cuba el 19 de octubre de aquel año, Alfonsín se convirtió en el primer presidente argentino que visitaba la isla.

Allí fue recibido por el presidente Fidel Castro mientras el pueblo cubano acompañó de manera masiva y con alegría el arribo de Alfonsín y su recorrido por las calles de La Habana.

La agenda de las conversaciones giró en torno a la deuda externa argentina, la situación en Centroamérica y la paz en el mundo.

Registros sonoros de aquella visita, conservados en el Archivo Histórico de Radio Nacional, nos permiten recordar esta fecha.

Economía | Volver al inicio

LRA 27 Catamarca

A través de la empresa Novatech Solutions, Catamarca lanzó una línea de producción para elaborar 75.000 netbook destinadas al Plan Juana Manso. El gobernador provincial, Raúl Jalil, el Ministro de Industria, Lisandro Álvarez, y autoridades nacionales hicieron el anuncio mediante una conferencia de prensa.

LRA 1 Buenos Aires

Fernando Savore, presidente de la Confederación General Almacenera de la Argentina, se refirió a las negociaciones que lleva adelante la Secretaría de Comercio Interior con el sector empresario para lograr un entendimiento que permita definir una lista consolidada de 1.650 productos con precios fijos durante 90 días, dada la aceleración de los precios de la canasta básica.

Definió como “estratégico” que desde el gobierno se impulse retrotraer los precios de esos productos al 1 de Octubre dado los aumentos registrados en “la yerba, el aceite y los fiambres”, entre otros.

LRA 17 Zapala

Desde el mes de noviembre, el monto de la Tarjeta Alimentar pasará a depositarse en la misma cuenta y con el mismo cronograma de pago de la Asignación Universal por Hija o Hijo. "Se va a poder disponer del dinero desde el cajero o desde el débito y esto permite llegar a los comercios de cercanía, de los barrios”. En Zapala la medida llega a 1000 beneficiarias.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario General de ATE Ensenada, se refirió a la importancia de la reactivación del Astillero Río Santiago (ARS) que, tras nueve años de inactividad, botó la Lancha de Instrucción de Cadetes de la Armada "Ciudad de Ensenada".

Géneros | Volver al inicio

LRA 19 Puerto Iguazú

Tras un acuerdo entre las cancillerías de Argentina y Paraguay, ambos países acordaron el esclarecimiento de los asesinatos de las niñas argentinas Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, de 11 años, ocurridos hace un año en el Departamento de Concepción, en Paraguay. En ese momento, las Fuerzas de tareas Conjuntas de ese país irrumpieron en el campamento del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

LRA 54 Ing. Jacobacci

El ginecólogo hizo hincapié en la importancia de poder escuchar a las infancias, charlar con ellas y responder a sus preguntas. Se refirió a las dudas más frecuentes en jóvenes y lo fundamental que resulta llamar a las partes íntimas por su nombre y recibir educación sexual en las escuelas.

AREA DE GENEROS

El 19 de octubre de 2016 miles de mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binaries y bisexuales salieron a las plazas de todo el país para decirle basta a la violencia machista. El femicidio de Lucía Pérez en Mar del Plata, unos días antes, había terminado de convencer a los colectivos feministas de la urgencia de sacudir la escena pública.

Aquel día, vestides de negro, con tuitazos, ruidazos y concentraciones en los principales puntos de cada ciudad argentina, quedó en evidencia la fortaleza y organización de un movimiento que se plantó para hacer oír sus reclamos.

LRA 42 Gualeguaychú

A 5 años del Primer Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Trans y Travestis, la politóloga gualeguaychuense Agustina Achu Díaz, coordinadora del área de capacitaciones de la Fundación Micaela García La Negra, recordó a la joven oriunda de Concepción del Uruguay víctima de femicidio en 2017 en Gualeguay.

“Se necesitan cambios urgentes para evitar femicidios como el de Micaela García”, dijo Achu Díaz y habló sobre su trabajo en la Fundación creada por los padres de Micaela García. “Andrea y Yuyo, los padres de Micaela, son tremendos herederos de las banderas de su hija. Se han convertido en referentes en la lucha contra la violencia de género, creen en la transformación social, cultural e institucional”, dijo Achu Díaz, quien también se refirió a la importancia de la Ley Micaela como herramienta de concientización y prevención de la violencia machista.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 27 Catamarca

“La diplomatura concitó un interés masivo, considerando la escala de miembros de pueblos originarios que hay al menos en Belén. Inicialmente, apuntamos a las necesidades organizativas, tanto de autoridades como de comuneros de la Unión Diaguita de Belén. También contamos con algunas autoridades de la Unión Diaguita de Tucumán, a quienes les intereso la propuesta”, expresó el arqueólogo Daniel Delfino sobre la Diplomatura en Educación Popular para la Formación y Organización Indígena en Belén.

LRA 26 Resistencia

El intendente de Fuerte Esperanza, Walter Correa, se refirió a las obras anunciadas por el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, señalando: “La gestión del gobernador en El Impenetrable es incomparable en todos los sectores: en infraestructura escolar, en pavimento, en puestos sanitarios, aljibes y plazas, hecho que marca la presencia del gobierno provincial en el terreno, en el territorio, al tiempo que hay que agradecerle al gobierno nacional, porque esta ruta es vital para nuestros pueblos y la gente”.

LRA 26 Resistencia

La subsecretaria de Salud Comunitaria, Josefina Bittel, hizo referencia al operativo integral de atención que brindará distintos tipos de asistencia médica en diferentes parajes de El Impenetrable, del cual participarán enfermeros, médicos especialistas en de distintas disciplinas como así también trabajadores sociales.

"Dimos inicio a un operativo territorial integral que tiene como beneficiarios directos a los habitantes de la localidad de Castelli y de El Sauzalito. El operativo está articulado con los equipos sanitarios locales y nacionales, y además se sumarán otras áreas como la subsecretaría de Derechos Humanos y Género", informó Bittel.

LRA 7 Córdoba

Silvia Quevedo, referente provincial de Barrios de Pie, señaló que quienes integran las organizaciones sociales “tenemos trabajo. Lo que no tenemos es empleo formal, con aguinaldo, vacaciones y cobertura social”.

En el marco del DNU presidencial que busca reconvertir los empleos en trabajo formal, Quevedo indicó: “El registro de trabajadoras y trabajadores de la economía popular mostró que hay cuatro millones de personas que están en el sector informal. Es el puntapié inicial para dar vuelta la situación”.

LRA 6 Mendoza Quino

Isabel del Pópolo, secretaria General de AMPROS, dio detalles sobre el fallo de la justicia que recompone salarios no pagados a los médico residentes, expresando: “El gobierno de Mendoza tendrá un plazo de 60 días para abonarles a 751 residentes de la provincia la suma de 100 millones de pesos para liquidar los Sueldos Anuales Complementarios (SAC), los cuales no habían sido abonado desde la Ley de Residencias”.

LRA 53 San Martín de los Andes

Autoridades de los distintos parques nacionales de la norpatagonia se reúnen en Villa La Angostura para avanzar en planes de contingencia y prevención de incendios forestales y de interfase.

LRA 52 Chos Malal

El gobierno provincial firmó un acuerdo mediante el cual se podrá financiar elementos, programas y actividades que permitan ayudar a garantizar la ampliación y cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad en las distintas localidades de la provincia.

LRA 2 Viedma

El funcionario se refirió al programa que busca mejorar la calidad de vida de las personas que superaron el cáncer de mama. Se llevará a cabo en las escuelas náuticas de la provincia de Río Negro pero también se invitará a los municipios.

LRA 1 Buenos Aires

Un 17 de octubre pero de 1905 el Congreso de la Nación sancionaba la ley 4874, más conocida como Ley Láinez, identificada con el apellido de su autor e impulsor, el periodista y senador Manuel Láinez.

Aquella norma funcionó como un complemento de la Ley 1420, de 1884, que regía en el ámbito de la Capital Federal y Territorios Nacionales.

El propósito esencial con el cual surgió fue el de extender la educación pública, laica y gratuita a todo el país.

Radio Nacional conversó con la Licenciada en Ciencias de la Comunicación, Belén Trejo, doctorando en Educación, por la Universidad de Buenos Aires.

LT 11 Concepción del Uruguay

Alejandra Clavijo y Wilson Mascassini son vecinos de la Cantera 25 y contaron su historia en el barrio con años de inundaciones y sufrimiento, junto a la alegría de ver la Defensa Norte terminada. Recordaron a vecinos que lucharon por la obra y hoy ya no están y celebraron la finalización de esta obra, la cual viene eliminar los momentos de angustia que han vivido cada vez que el agua empezaba a crecer y tenían que salir con niños y abuelos de las casas.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

Nacional Folklórica

Oscar “Cholo Gómez Castañón, entrevistó en vivo las cantautoras Marta y Dorys. Por primera vez desde el inicio de la pandemia, “Pan casero” recibió a las artistas que realizaron un recital en vivo para la audiencia de La Folklórica.

En medio de un clima festivo, con bromas y risas el dúo interpretó temas propios incluidos en varios de sus discos así como un repertorio que pasó por el chamamé, la zamba y el tango, demostrando la versatilidad de las artistas.

LT 14 Paraná

Nahuel Pennisi retorna a los escenarios y llega al Teatro Municipal 3 de Febrero de Paraná, donde continuará promocionando su tercer álbum de Estudio, denominado “Renacer”.

El show, denominado “A solas, concierto íntimo”, contará con canciones como Mundo, Compañera y Universo Paralelo, entre otras joyas del artista. Además, el músico interpretará canciones populares de diversos cantautores.

LRA 22 Jujuy

La delegada del Instituto Nacional de Teatro, Jimena Sivila Soza, y la coordinadora de Teatro Jujeño en Radio, Noemí Salerno, dieron detalles de lo que será el inicio del ciclo "Teatro Jujeño en Radio", el cual se podrá disfrutar en la dial de la Radio Pública jujeña, en 94.1 Mhz y AM 790.

El mencionado programa consiste en la adaptación de obras de teatro a formato radial escritas por autores jujeños, donde el INT promovió el trabajo de los actores y escritores financiando la tarea de acomodar la puesta en escena en soporte de audio.

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión de La Muralla y los Libros Ana Da Costa y Gastón Francese, conversaron con Esteban Bitesnik, uno de los responsables de la reapertura del Museo del Libro y de la Lengua de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. “Tiene una historia reciente y a pesar de eso ha pasado por muchos vaivenes. Ya se sucedieron tres direcciones en los diez años que cumplió. Aunque durante el gobierno de Mauricio Macri y en la gestión de Alberto Manguel no hubo ninguna. Tuvo un momento riquísimo en su fundación con María Pía López y ahora está María Moreno, quien tiene todo por hacer”, recordó.

Entre los próximos proyectos del Museo del Libro y de la Lengua está la edición de la Colección Cuadernos de las Lenguas Vivas, ideada por la actual directora de la institución, y que en noviembre “ya estará a la venta para el público”.

LT 12 Paso de los Libres

La reconocida cantante libreña, Cristina Montiel se refirió a su retorno a los espectáculos presenciales y a la importancia de continuar defendiendo el legado de don Ernesto Montiel, el señor del acordeón.

En esa vía, consultada sobre la vigencia del estilo montielero, Cristina destacó: "La música de Montiel no va a morir nunca".

LRA 1 Buenos Aires

La actriz Mirta Busnelli dialogó con Encuentro Nacional acerca de su vuelta al teatro con "La Savia", la obra de Ignacio Sánchez Mestre que se puede ver los domingos (24 y 31 de octubre) en el Metropolitan Sura. Además, habló sobre sus otros proyectos, que incluyen una miniserie y una interesante propuesta llamada "Proyecto Prisma".

LRA 22 Jujuy

La delegada del Instituto Nacional de Teatro, Jimena Sivila Soza, y la coordinadora de Teatro Jujeño en Radio, Noemí Salerno; dieron detalles de lo que será el inicio del ciclo "TEATRO JUJEÑO EN RADIO", que se podrá disfrutar en la dial de la Radio Pública jujeña, 94.1 mhz y am 790. El mencionado programa consiste en la adaptación de obras de teatro a formato radial, escrita por autores jujeños, donde el INT promovió el trabajo de los actores y escritores financiando la tarea de acomodar la puesta en escena en soporte de audio. Las obras que podrán disfrutarse desde este martes a las 13.00 por la emisora estatal son: "Cacería Saturno", "El imaginario de la Puna" y "El camino del puma".

LRA 1 Buenos Aires

En el mundo de los libros, el nombre de la argentina Samanta Schweblin es sinónimo de éxito literario y calidad narrativa. Samanta nació en 1978 en Buenos Aires, donde hizo estudios de cine y televisión. Vive en Berlín desde hace varios años, ciudad en la que escribe y dicta talleres literarios. Sus libros de cuentos Pájaros en la boca y Siete casas vacías la consagraron como una de las grandes voces de la narrativa breve en español, a partir de sus cuentos inquietantes, muchas veces incluidos dentro del género gótico o nuevo gótico latinoamericano, con sus dosis de horror y elementos siniestros, muchas veces cercanos al terror.

LRA 1 Buenos Aires

Claudio Martínez Bel, director de "Olvidate del Matadero", contó cómo nació la obra protagonizada por Pablo Finamore, que parte del relato de Esteban Echeverría, y que se puede ver todos los viernes a las 22:30 (hasta el 26/11) en el nuevo Teatro del Pueblo.

Deportes | Volver al inicio

LRA 57 Bolsón

El conjunto femenino de la Escuela Municipal de Vóley de El Bolsón volvió a tener una gran jornada ganó sus dos partidos de la fecha. En primer término venció a Campanario 3-0 (25-22, 25-18, 25-15) y luego a Estepa también 3-0 (25-11, 25-22, 25-8). Las dirigidas por Nicolás Cinnante ahora marchan segundas en el torneo detrás de San Patricio. Sólo le restan tres partidos a las chicas y las posibilidades de quedar entre los cuatro que definan el campeonato están cada vez más cerca.

Humor | Volver al inicio

Descuidó

Cuando hablaba con un amigo, sobre lo importante que es no tener descuidos, el me preguntó: “Para vos, ¿qué es un pre infarto?”. Respuesta: “Olvidarme el celular en la cartera de mi pareja”.

“¿Y un infarto?”, vuelve a preguntar mi amigo. “Saber que tu teléfono no tiene clave para acceder”, segunda respuesta. Por lo general, todos tenemos algo que ocultar...

