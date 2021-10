Achu Díaz: "El feminismo implica otra forma de hacer política"

A 5 años del Primer Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Trans y Travestis, la politóloga gualeguaychuense Agustina Achu Díaz, coordinadora del área de capacitaciones de la Fundación Micaela García La Negra, recordó a la joven oriunda de Concepción del Uruguay víctima de femicidio en 2017 en Gualeguay.

“Se necesitan cambios urgentes para evitar femicidios como el de Micaela García”, dijo Achu Díaz y habló sobre su trabajo en la Fundación creada por los padres de Micaela García. “Andrea y Yuyo, los padres de Micaela, son tremendos herederos de las banderas de su hija. Se han convertido en referentes en la lucha contra la violencia de género, creen en la transformación social, cultural e institucional”, dijo Achu Díaz, quien también se refirió a la importancia de la Ley Micaela como herramienta de concientización y prevención de la violencia machista: “El caso de Micaela García nos revela que cuando el Estado no tiene perspectiva de género, cuando no se actúa con perspectiva de género por parte del Estado no se garantizan ni la vida ni la dignidad ni la libertad ni se resguardan los derechos fundamentales de las mujeres y las disidencias”.

En esta conversación, Achu Díaz repasó su recorrido como militante popular y feminista, habló del carnaval como fiesta popular, habló de los desafíos que tiene por delante el peronismo y se refirió a los prejuicios y a las situaciones machistas que se viven en las prácticas cotidianas de la política. “Hay una forma de hacer política mezquina, jerarquizadora y de obsecuencia que ya no da a lugar y la crisis de representación política que emerge cada tanto tiene que ver con eso. Se necesitan nuevas formas de hacer política, más solidarias, más confiables, comprendiendo que hay una potencialidad en lo que el otro y la otra tienen para decir. El feminismo implica nuevas formas de hacer política. Las instituciones más tradicionales tienen miedo a que el feminismo las interpele”, dijo Achu Díaz en la radio pública.

