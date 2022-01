Diario de Radio Nacional 19/1/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - SERGIO MASSA: "Este Gobierno no espía a sus funcionarios"

LRA 1 Buenos Aires - LOS DICHOS DE SOLEDAD ACUÑA: Fuerte repudio a las declaraciones de la ministra de Educación porteña

LT 14 Paraná - Manzur recibió a Lammens, temporada turística récord: Más de 10 millones de personas ya viajaron por todo el país

LRA 1 Buenos Aires - KARINA LIMA: “Los requisitos jurídicos para el préstamo del FMI no se cumplieron”

LRA 6 Mendoza Quino - "Es la geopolítica, estúpido": Juan Valerdi y el FMI sin onanismo

LRA 22 Jujuy - LUIS D’ELIA: La Corte Suprema pretende manejar el Consejo de la Magistratura



LRA 3 Santa Rosa - HORACIO MINUCCI: "Hay que ir a buscar a las personas para que se vacunen"

LRA 1 Buenos Aires - REPORTE DIARIO: Reportan 208 muertos y 128.321 nuevos contagios de coronavirus

LRA 52 Chos Malal - Hospital deTricao Malal: Redujo prestaciones por aumento de casos de Covid-19

LRA 13 Bahía Blanca - GUSTAVO SANDOVAL: “La gente que viene tiene muchísimos cuidados”

LRA 2 Viedma - PREVIAJE: Bariloche fue el destino más elegido por los argentinos

LRA 1 Buenos Aires - GUSTAVO LUNA: La Rioja destacó la importancia de PreViaje para el turismo local

LT 11 Concepción del Uruguay - NICOLAS PERTIERRA: Una inflación igual a la de 2021 o superior para el 2022

LRA 30 Bariloche - UTHGRA Bariloche denuncia: Precarización laboral en Complejo Villa Huinid

LRA 30 Bariloche - PIDEN JUBILACION ANTICIPADA Y PASE A PLANTA: La respuesta de Parques Nacionales al reclamo de jubilación de brigadistas

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, participó del lanzamiento del programa “Trenes Seguros” y aprovechó la ocasión para recordar el espionaje ilegal que se desarrolló durante la gestión de Mauricio Macri.

Massa contó que habló con el presidente Alberto Fernández al respecto y señaló “las diferencias de un Gobierno que pone cámaras para cuidar a la gente y otro que ponía cámaras para espiar a sus propios funcionarios”.

“Cuando invertimos en seguridad invertimos en la vida de las personas. Cuando invertimos en prevención cuidamos lo más valioso de cada ciudadano”, puntualizó Massa junto a los ministros de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, y de la Provincia, Jorge D’Onofrio.

LT 14 Paraná

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, valoró a la actividad turística como "una industria estratégica para el desarrollo del país", al destacar los resultados del programa PreViaje obtenidos durante esta temporada, que se estima será un récord absoluto y que permitió hasta mediados de este mes que viajen más de diez millones de argentinos por el país.

Por su parte, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, dijo: “Creemos que vamos a estar en presencia de un récord absoluto de temporada”.

LRA 1 Buenos Aires

La funcionaria aseguró que "ya es tarde para recuperar a los chicos" que abandonaron la escuela y que "están perdidos en el pasillo de una villa o, directamente, son narcos".

En ese sentido, el ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Daniel Filmus sostuvo que sus declaraciones no solo demuestran su discriminación por los alumnos más humildes, sino la ignorancia de la Constitución y la ley de Educación, que obligan al Estado a ir a buscar a quienes desertaron para garantizar el derecho a la Educación.

Por su parte, el secretario general de la CTA, Hugo Yasky afirmó que el de Soledad Acuña "es un pensamiento que construye desigualdad y violencia, que castiga a los pibes jóvenes, a las mujeres jóvenes de los sectores populares".

LRA 42 Gualeguychú

El diputado nacional por Entre Ríos, Marcelo Casaretto, destacó que cuando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional llegue al Parlamento, de inmediato será tratado en la Cámara para darle aval.

A su vez, Casaretto enumeró otros proyectos importantes que serán abordados en lo inmediato por el Congreso Nacional.

"La Mañana Con Vos", de lunes a viernes de 7 a 12 con Débora García, Carlos Riera, Diego Martínez Garbino, Agustín Juriol, y Gimena Blanco.

LRA 1 Buenos Aires

Karina Patricio Ferreira Lima es autora del análisis jurídico internacional que sostiene que el acuerdo del FMI con Argentina del año 2018 “debería ser considerado jurídicamente nulo”. En esa línea, aseguró que “hay una falta de salvaguardia adecuada”.

La brasileña, graduada de la Universidad de Durham, contó que el paper que realizó junto a otro colega pone el foco en la responsabilidad del Fondo Monetario Internacional. A su vez, declaró: “No fue razonable la falta de previsión en cuanto a la fuga de los capitales, terminó extendiendo el problema de la balanza de pagos en la Argentina”.

LRA 6 Mendoza Quino

Valerdi, economista, docente universitario y ex asesor en el Banco Central, analizó los caminos a los que se dirige la renegociación del Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

LRA 22 Jujuy

El dirigente social Luis D’Elia habló con Verano 790 sobre la marcha contra la Corte Suprema de Justicia convocada para el 1º de febrero y dijo que van a exigir la renuncia de los cuatro jueces: “Queremos que se vayan y no vuelvan nunca más. No hay que echar a patadas a nadie, no necesitamos acudir a la violencia porque nos asiste la razón y la verdad”.

“Es un poder judicial arbitrario, al servicio de (Mauricio) Macri, (Héctor) Magneto y la embajada de Estados Unidos. Lo último que han hecho es abolir los controles. La Corte Suprema pretende manejar el Consejo de la Magistratura con algunas de las decisiones que han tomado. Son los que consolidaron la persecución política en nuestro país".

LRA 1 Buenos Aires

El director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) detalló los operativos que realizan para "garantizar que se viaje seguro y que nada impacte sobre el sistema sanitario en el marco de la pandemia". En ese marco, José Arteaga recordó que se deben mantener los cuidados preventivos contra el coronavirus y señaló que se está "requiriendo barbijo obligatorio durante todo el viaje". Además, dijo que se están retomando campañas obligatorias, como el uso del cinturón de seguridad y alcohol cero al volante.

LRA 1 Buenos Aires

Otras 208 personas murieron y 128.321 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 118.628 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 7.446.626 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó este miércoles el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 2.310 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado, para todas las patologías, de 45,2% en el país y de 44,5% en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

LRA 42 Gualeguaychú

El asesor del Gobierno, expresó que se están reportando "índices exponenciales" y que "todavía falta mucho" tiempo para terminar con la pandemia.

A su vez, Rachid resaltó que "a pesar de estar vacunados nos vamos a enfermar, pero no vamos a necesitar una internación".

"La Mañana Con Vos", de lunes a viernes de 7 a 12 con Débora García, Carlos Riera, Diego Martínez Garbino, Agustín Juriol, y Gimena Blanco.



LRA 1 Buenos Aires

Docena, Investigador del CONICET y Profesor Titular de la Universidad Nacional de La Plata, evaluó la situación sanitaria en el país, en un momento de alto nivel de contagios diarios atribuido a la variante Ómicron, con cifras récord y más de 120 mil casos en las últimas 24 horas.

Reconoció que, por un lado, “el número de contagios es elevado pero se estaría amesetando”, según las cifras de grandes ciudades como Córdoba y Ciudad de Buenos Aires mientras que, el otro parámetro, que son los fallecimientos e internaciones “era esperable que aumentaran frente a la suba de contagios”.

En ese sentido, el especialista consideró que “si la curva de contagios empieza a controlarse o disminuir”, el otro valor “debería seguir el mismo curso”.

Recordó que “las vacunas no eliminan la posibilidad de un contagio ante el contacto con un infectado” pero explican “en forma marcada” que, debido a su efecto, “el número de hospitalizaciones o de enfermedades severas no sigue en paralelo al número de contagios”.

LRA 3 Santa Rosa

Horacio Micucci, bioquímico, magíster en Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud, farmacéutico y licenciado en Ciencias Farmacéuticas, habló con Radio Nacional Santa Rosa sobre la junta de firmas para pedir la obligatoriedad de la vacunación contra el covid-19.

“Estamos hablando de un hecho grave que aún no ha terminado y es importante aumentar la vacunación porque se ha comprobado su efectividad a nivel mundial”, sostuvo al ser entrevistado en Rebeldes sin cauce.

“Hay que ir a buscar a la persona para vacunar porque hay muchos que no tienen cómo llegar y fortalecer los mecanismos de control como el uso del barbijo, distanciamiento, y evitar los lugares de aglomeraciones”, agregó.

LRA 52 Chos Malal

La administradora del hospital de Tricao Malal, Rita Retamal, informó en el programa Verano 2022 de Radio Nacional Chos Malal, que personal de salud de la localidad no está ajeno a la alta cantidad de contagios.

El hospital de Tricao Malal cuenta con tres médicos y por la situación epidemiológica, dos de ellos se encuentran aislados y por ese motivo durante esta semana se redujeron algunas prestaciones garantizando el servicio de guardia. Retamal también comento que a pesar de los contagios, no hay internados por Covid-19, y recomendó seguirse vacunando y respetar los protocolos de prevención.

LRA 13 Bahía Blanca

El secretario de Turismo de Tornquist, Gustavo Sandoval, dijo que en la Comarca Serrana “no se está pidiendo el pase sanitario, excepto en el Banco Provincia y en el Casino”.

Sandoval dijo que “la gente que viene tiene muchísimos cuidados” y además manifestó que “si bien llegamos a los 600 casos activos en un momento, ahora están bajando y el plan de vacunación llegó ya al 80 % de la gente”.

Sobre el clima de estos últimos días, el funcionario municipal manifestó que “tuvimos una semanita complicada de calor y ahora vino una lluvia que es reparadora…acá siempre el agua es bienvenida para que se mantenga el verde”.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno oficializó la designación de Guillermo Carmona, en su carácter de secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, como representante del Ministerio de Relaciones Exteriores ante la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental, que a su vez la presidirá "con carácter ad honorem".

Fue mediante la resolución 243/2021 publicada en el Boletín Oficial con la firma del canciller Santiago Cafiero.

Mediante la ley 24.815 se creó la Comisión Nacional bajo la dependencia de Relaciones Exteriores a fin de que elabore, "conforme a lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el Artículo 6° de la Ley N° 23.968, una propuesta definitiva para establecer el límite exterior de la Plataforma Continental Argentina".

LRA 53 San Martín de los Andes

Los legisladores que presentaron el proyecto aseguraron que Los jueces y las juezas que adopten una posición parcial contraria a valorar con perspectiva de género los casos sobre los que le toca juzgar, en claro incumplimiento con sus obligaciones legales, convencionales y constitucionales, corresponde que se inhiban o sean apartados de las actuaciones, ya que estas posiciones resultan contrarias al avance de los Derechos Humanos de las mujeres.

La iniciativa fue presentada por los diputados y diputadas Carlos Coggiola (Democracia Cristiana), Ayelén Gutiérrez (FdT), Soledad Martínez (FdT), Soledad Salaburu (FdT), Leticia Esteves (Juntos por el Cambio) y Karina Montecinos (CC-ARI) pretende incluir como causal de recusación las manifestaciones judiciales o extrajudiciales “contrarias a la perspectiva de género o discursos de odio o discriminatorios”.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista Ricardo Seronero, corresponsal de la Radio Pública en la Feria Internacional de Turismo-FITUR 2022 dio cuenta de la apertura formal del encuentro que se realiza en IFEMA Madrid, en España, hasta el 23 de enero y reúne a profesionales de la industria mundial del turismo, “con presencia de 13 provincias argentinas y la Ciudad de Buenos Aires”.

Hasta las 19, hora local, y bajo una rigurosa seguridad en la entrada, la Feria se despliega a lo largo de un kilómetro, con ocho pabellones.

En el número 3 de las Américas está el correspondiente a la Argentina, que cuenta con 470 metros y un Auditorium donde las provincias harán sus presentaciones ante hoteleros y empresarios del sector turístico.

El periodista relató que este evento, el más importante de habla hispana, cuenta con presencia de funcionarios provinciales y nacionales.

LRA 2 Viedma

Bariloche fue el destino más elegido por los argentinos en la primera quincena de este año, en el marco del programa nacional PreViaje.

Así lo aseguró la ministra de Turismo de Río Negro, Martha Vélez, al evaluar como exitosa la actividad turística en los primeros 15 días de este 2022.



LRA 1 Buenos Aires

Tras el informe que se conoció sobre el balance de la primera quincena del turismo, se conoció que La Rioja tuvo una ocupación que superó el 50% con un aporte de más de 150 millones de pesos por parte de las personas que la visitaron.

En ese contexto, el ministro de Turismo y Cultura de la provincia, Gustavo Luna, expresó su alegría y reflexionó: “A partir de la determinación de los gobernantes del Norte hay un sostenido desarrollo con los principales destinos turísticos para el verano. Es una gran oportunidad para nosotros”.

El funcionario también recordó que se realizará la Fiesta Nacional de la Chaya del 10 al 14 de febrero y que la venta de entradas se encuentra disponible.

LT 11 Concepción del Uruguay

Nicolás Pertierra, Economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz se refirió hoy a la economía argentina y a l evaluación de cómo será este 2022 y dijo: "Para este año si no hay algo que rompa con la inercia, va a ser difícil ver una baja considerable de la inflación". "Para este año seguramente lo más probable sea repetir un número similar al del año pasado o incluso superior". "Me parece que la situación en la que está argentina no se soporta una nueva caída de la actividad y aun así hay que resolver el problema inflacionario", manifestó. Argentina tampoco queda exenta de lo que se vio en todo el mundo", destacó.

LRA 30 Bariloche

Radio Nacional Bariloche dialogó con Nelson Rasini, secretario general de UTHGRA Seccional Bariloche, al respecto.

Reclaman que no encuadran a los trabajadores y las trabajadoras en las condiciones instituidas por los convenios zonales. Y afirmaron que la situación ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por compañeras mucamas, las cuales fueron contratadas bajo la figura de tiempo parcial o eventuales.

Este martes se manifestaron reclamando en los ingresos al complejo, tanto en la avenida de Los Pioneros, como en la avenida Exequiel Bustillo.

LRA 30 Bariloche

El presidente del Directorio de la Administración de Parques Nacionales, Lautaro Eduardo Erratchu, dialogó con Radio Nacional Bariloche y se refirió al anuncio de ATE de cortes de ruta por malestar entre los brigadistas que tienen varios reclamos.

“En medio de un incendio tan importante como el de Lago Steffen y Lago Martin, plantear esto que son temas encaminados y en agenda de la gestión política me parece un exceso” señaló Erratchu.

“Somos respetuosos de los reclamos de los trabajadores y creemos que prontamente van a tener una solución”, agregó.

LRA 17 Zapala

Así explicó la arquitecta Daniela Barrionuevo al diseño que trabajó en Paseo La Estación. La profesional zapalina explicó que este espacio es un pulmón verde de la ciudad y que es una pieza conectora entre el lado viejo y el más moderno. En este sentido dijo que pensó el "coser" estos espacios y por eso el zigzag que tiene el paseo. Barrionuevo celebró que la ciudadanía se apropió inmediatamente del lugar y que dos gobiernos diferentes continuaron con el proyecto.

LT 14 Paraná

Bajo el lema "Amor para todos, odio para nadie", Graciela y Silvino, acompañados de su abogado Fernando Burlando, se presentaron ante cientos de personas reunidas bajo la lluvia en la Avenida 3, frente al local bailable Le Brique, en pleno centro geselino.

Cerca de las 20 horas, Silvino subió al escenario y reclamó varias veces "justicia" por su hijo, pedido que fue acompañado por los aplausos de todos los presentes. "Fernando era un chico excelente, le gustaba Villa Gesell, le gustaba venir a ver el mar y pasarla lindo con sus amigos", expresó el padre de Báez Sosa visiblemente emocionado.

LRA 1 Buenos Aires

Brenda señaló que a mitad del 2022 se espera que esté el resultado del estudio antropométrico para conocer los cuerpos argentinos. En base a este informe, se podrá completar el cambio en la industria de la indumentaria.

Brenda Mato, una de las impulsoras de la Ley de Talles, contó que su propia historia la motivó para colaborar en esta iniciativa: “Me impulsó el haber pasado muchas situaciones donde me acercaba a un local y que me digan que no había ropa para mí”.

A su vez destacó que “falta mucho” para que se vea reflejado el cumplimiento total de la ley ya que “todavía no se conocen cómo son los cuerpos argentinos”. También señaló que cuentan con el apoyo de los comercios relacionados con esta industria.

LT 11 Concepción del Uruguay

Schey, presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo, se refirió a la primera quincena de turismo de este 2022 en la provincia, diciendo: "Es una temporada muy esperada, con niveles muy altos de ocupación".

Respecto al aumento de los casos de COVID, Schey expresó que ante la escalada de casos en todo el país, Entre Ríos sufrió una baja del 15 % de sus reservas “y eso nos preocupó, pero se volvió a vender por un 5 % más. En nuestra provincia, el sector privado está haciendo las cosas bien".

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de turismo de Concordia (Entre Ríos) destacó los mayores atractivos del lugar. “Concordia tiene muy buenos accesos, tenemos de todo. Hay playas de todas características, complejos termales y hasta un parque acuático. También hay lagos y actividad náutica”, destacó Aldo Álvarez.

“La costanera está a tan sólo minutos el centro y hay circuitos y complejos deportivos y un sector gastronómico”, expresó

En tanto, habló sobre una joya de Concordia. “El Castillo de San Carlos es una construcción de fines del siglo 19. El autor El Principito Saint-Exupéry conoció la zona y lo inspiró en su libro”.



LRA 1 Buenos Aires

Diego Gutiérrez, reconocido bandoneonista de Ita Ibaté, dialogó con el equipo de Radio Nacional en el Estudio Nacional del Chamamé y comentó la transición de sesionista a solista y la importancia de su trabajo en los medios de comunicación para maximizar sus oportunidades como artista. "Muchas veces pasa que menos es más y los shows mejoraron".

LRA 1 Buenos Aires

Pintos estuvo encargado de realizar las esculturas de los 5 referentes chamameceros correntinos: Tarragó Ros, Montiel, Abitbol, Cocomarola y Ramona Galarza. "Esculpimos 5 referentes del chamamé y lo hicimos en un mes y medio" destacó el artista.

LT 12 Paso de los Libres

Oscar Mambrín, integrante de la Orquesta Folklórica Provincial, pasó por el Estudio Nacional del Chamamé y comentó el funcionamiento, la lógica y el honor que significa formar parte del grupo. En ese sentido, el musico recordó: "No me perdía nunca ningún ensayo de la orquesta".

LT 12 Paso de los Libres

Jorge Pintos, artista plástico correntino, fue el encargado de realizar las esculturas de los cinco referentes chamameceros correntinos: Tarragó Ros, Montiel, Abitbol, Cocomarola y Ramona Galarza. "Esculpimos cinco referentes del chamamé, y lo hicimos en un mes y medio" destacó el artista.

LRA 1 Buenos Aires

Serpa pasó por el Estudio Nacional del Chamamé y comentó sus inicios en el chamamé que se dio con un llamado de Rafaela Vera de "Las Hermanitas Vera" para que conforme el conjunto tocando el bajo. "Rafela y Boni Vera impulsaron mi carrera en la música para que toque y cante, ya que yo no quería cantar".

LRA 1 Buenos Aires

Mambrín pasó por el Estudio Nacional del Chamamé y comentó el funcionamiento, la lógica y el honor que conlleva formar parte del conjunto. En esa vía, Mambrín comentó que "No me perdía nunca ningún ensayo de la orquesta".

LRA 1 Buenos Aires

La cuarta temporada de la exitosa serie argentina "El marginal", que tiene y por primera vez un estreno mundial en la plataforma de streaming Netflix, llega con el regreso de Abel Ayala, quien volverá a darle vida a César, el líder de la “Sub 21”. El actor destacó la serie y cómo vive interpretar su personaje: "Hay gente que banca a Borges y Diosito, y hay gente que banca a Sub 21", dijo. Además, adelantó: "El primer capítulo me encanta, tiene mucha acción".

Por otro lado, reveló que ya está grabada la quinta temporada: "Grabamos estas dos últimas temporadas durante la pandemia", expresó, al tiempo que agregó: "La serie está buenísima y hay \

LT 14 Paraná

Con la actuación de La Delio Valdez Y Lisandro Aristimuño da inicio este miércoles la primera noche la 33° edición de la Fiesta Nacional de la Playa en Concepción del Uruguay. El periodista de LT11, Fabio Moscatelli, destacó que está todo listo para dar comienzo al convocante evento. Serán cinco noches de espectáculos, paseo de artesanos y gastronomía.

LRA 22 Jujuy

El tradicional evento cultural tendrá lugar el 21, 22 y 23 de Enero y contara con la presencia de, Fortunato Ramos, Los Carabajal, la Cantada, Diableros, Grupo Chijra, Italo Ramos, entre otros artistas además de actividades deportivas y destrezas gauchas.

Sobre este festival, uno de los más antiguos en la provincia y muy esperado por los habitantes de la región Ariel Machaca, Intendente de Abra Pampa, realizó la invitación en el aire de VERANO 790, para una nueva edición del Festival y como se prepara el pueblo para recibir a los visitantes.



LRA 21 Santiago del Estero

“La garganta diversa” es un grupo de creación literaria compuesto por mujeres y disidencias, cuyo objetivo es dar apoyo y plataforma a la diversidad de escritores de nuestro territorio. Para conocer cuáles son sus propuestas, finalidad del grupo y proyectos en los que están trabajando, habló con Radio Nacional una de las integrantes, Belén Cianferoni.

LRA 1 Buenos Aires

Lionel Scaloni entregó la lista de convocados para la próxima doble fecha de eliminatorias ante Chile y Colombia. En la misma no están Lionel Messi que viene recuperándose de un cuadro de Covid 19 y tampoco está convocado Cristian Romero quien se repone de una lesión muscular. En la lista definitiva aparecen como novedad los regresos del arquero Esteban Andrada y los volantes Lucas Ocampos y Alexis Mac Allister.

LRA 42 Gualeguaychú

Nuestro compañero de la Radio Pública, Enrique Enrique, charló con Ramón Ismael Medina Bello para "Pulso Deportivo".

"El Mencho" hizo un recorrido por su carrera deportiva desde sus comienzos en la localidad Gualeguay, cómo llegaron esas primeras posibilidades de probarse en Racing hasta jugar en la Selección Argentina y ganar dos Copas América, además de ser compañero de Diego Armando Maradona en un mundial.