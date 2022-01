“Es importante tener la Ley de Talles y hay que pedir que se cumpla”

La modelo y activista remarcó que a mitad del 2022 se espera que esté el resultado del estudio antropométrico para conocer los cuerpos argentinos. En base a este informe, se podrá completar el cambio en la industria de la indumentaria.

Brenda Mato, una de las impulsoras de la Ley de Talles, contó que su propia historia la motivó para colaborar en esta iniciativa: “Me impulsó el haber pasado muchas situaciones donde me acercaba a un local y que me digan que no había ropa para mí”.

A su vez destacó que “falta mucho” para que se vea reflejado el cumplimiento total de la ley ya que “todavía no se conocen cómo son los cuerpos argentinos”. También señaló que cuentan con el apoyo de los comercios relacionados con esta industria.

