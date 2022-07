Diario de Radio Nacional 18/7/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: Presentación del Plan Argentina Grande

LRA 1 Buenos Aires - LUIS TAGLIAPIETRA: "Estamos ante una clara violación a la Constitución y tratados de DDHH"

LRA 1 Buenos Aires - ESPACIO PARA LA MEMORIA: Atentado a la AMIA, 28 años sin justicia

LT 11 Concepción del Uruguay - MARCELO BANCHIK: Nuevo recordatorio del atentado a la AMIA

LRA 42 Gualeguaychú - Atentado a la AMIA: Cómo fue el trabajo de los bomberos

LRA 7 Córdoba - MARCELO POLAKOFF: "Es difícil cerrar un proceso de duelo cuando no hay explicación"

LRA 1 Buenos Aires - ADRIAN FURMAN: "Luego de 28 años, todavía tenemos que seguir exigiendo justicia"

LRA 43 Neuquén - VANIRIA MELA: A 28 años del atentado a la AMIA

LRA 30 Bariloche - CRISTINA MARTIN: “La vivencia dentro del penal 3 es inhumana”

LRA 6 Mendoza Quino - JUAN MANUEL VILLALBA: "Preocupa que el arco político no se haya expresado sobre Jaunín"

LV 8 Libertador - LUZ FAINGOLD: “La funcionaria se equivocó por ignorancia y no por mala fe”

LRA 1 Buenos Aires - JUAN MANUEL VALDES: Ganan 547 millones de pesos al año y solo pagan 55 mil por mes

LRA 1 Buenos Aires - FEDERICO EFRON: Detalló el avance en los juicios de lesa humanidad

LRA 1 Buenos Aires - Receso invernal: Puerto Iguazú se acerca al 100% de la ocupación hotelera

LRA 42 Gualeguaychú - MARCELO CASARETTO: "No nos gusta que Frigerio viva en CABA y venga solo a visitar la provincia"

LRA 1 Buenos Aires - ESTEFANIA POZZO: Respuestas a las dudas por el formulario

LT 12 Paso de los Libres - Los subsidios a la energía: Según la capacidad económica de los hogares

LRA 3 Santa Rosa - CECILIA CORZO: “Desde la ANSES vamos a colaborar con la inscripción”

LRA 52 Chos Malal - JOSE ARIANNA: Segmentación de Tarifas

LRA 57 El Bolsón - LEANDRO GARCIA: ANSES habilitó turnos presenciales para completar el formulario

LRA 1 Buenos Aires - EMILIANA PRADO: Todo lo que hay que saber sobre el alivio fiscal tras su reglamentación

LRA 7 Córdoba - DANIEL MOREIRA: "Sostener los subsidios a las pymes es una decisión política y estratégica"

LRA 6 Mendoza Quino - ENRIQUE ZULETA PUCEIRO: "La economía está en conmoción, las viejas recetas ya no dan respuestas"

LRA 1 Buenos Aires - Tres mil camiones: Esperan la reapertura del paso Cristo Redentor

LRA 13 Bahía Blanca - ANA CANULLO: Espert trató a los docentes de vagos, chotos y chorros…

LV 4 San Rafael - Estadísticas preocupantes: Mendoza tiene casi el doble de desempleo que las provincias vecinas

LRA 53 San Martín de los Andes - JUAN FARIAS: La UTEP marcha el miércoles en reclamo del salario básico universal

LRA 1 Buenos Aires

Con 120 obras de infraestructura estratégicas para un desarrollo federal, como parte de las 5.000 obras en marcha en todo el país, el Presidente lanzó el plan de obras Argentina Grande. Propone formular una guía de la inversión pública que permita consolidar un acuerdo económico y social, generar empleo y divisas, y modificar la matriz de oportunidades territoriales. "Nuestra gestión es la de un Estado presente", afirmó.

LRA 1 Buenos Aires

El abogado Luis Tagliapietra, padre de Alejandro, uno de los tripulantes del ARA San Juan y querellante en las causas que se originaron tras el hundimiento del submarino, cuestionó el sobreseimiento al expresidente Mauricio Macri en la investigación que se sigue por espionaje ilegal a los familiares de las víctimas. Consideró que “vergonzosa es la palabra justa” para hablar de esa decisión y definió el fallo como “insólito" porque "desconoce la cuantiosa prueba que hay en el expediente y eso lo vuelve más doloroso”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Barcesat, quien es abogado constitucionalista, habló sobre el fallo de la Cámara Federal porteña que sobreseyó al ex presidente en la causa que lo investigaba por supuesto espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan hundido en el mar Argentino, diciendo: “El fallo es deplorable. Estos jueces sirven a los designios del ex presidente Mauricio Macri y la solución de fondo va a llegar con la remoción de estos jueces, pero ahora hay que recurrir a Casación para que revean el fallo”.

LRA 1 Buenos Aires

85 personas murieron y más de 300 resultaron heridas por la explosión de un coche bomba contra el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina, el 18 de julio de 1994.

El ataque terrorista ocurrió a las 9.53 de aquel viernes y destruyó la sede de la mutual judía en Pasteur 633, de la Ciudad de Buenos Aires, además de causar serios daños en los inmuebles cercanos

28 años después, la causa judicial sigue centrada en lograr la captura internacional de ciudadanos iraníes acusados y de un libanés miembro del Hezbollah, sindicado como organizador directo del ataque en Buenos Aires, que vivió en Argentina bajo el nombre de Salman El Reda.

LT 11 Concepción del Uruguay

Marcelo Banchik, quien es miembro del Centro Social Israelita de Concepción del Uruguay, habló sobre la conmemoración de un nuevo aniversario del atentado a la AMIA diciendo: “El paso de los años nos da resignación y el recuerdo de las víctimas, que estará siempre vivo”.

LRA 42 Gualeguaychú

Sobre el tema, César Gómez, bombero de Gualeguaychú que el 18 de julio de 1994 se desempeñaba en el Cuartel Central de la Policía Federal y fue uno de los primeros en arribar al lugar de la tragedia, contó cómo fueron esas horas mientras buscaban entre los escombros a personas con vida y distintos elementos que sirvan como prueba para la investigación posterior.

"Sería bueno que la justicia pueda determinar quiénes fueron los autores para que paguen las consecuencias", sostuvo Gómez.

LRA 7 Córdoba

A 28 años del atentado contra la AMIA, en distintos actos conmemorativos se volvió a reclamar justicia, tras recordar a las 85 víctimas que dejó la explosión de un coche bomba en la sede de la mutual judía. "Las víctimas merecen que no tengamos indiferencia y pidamos justicia. Es muy difícil cerrar un proceso de duelo cuando no hay una explicación y no hay un responsable”, señaló Marcelo Polakoff, miembro del Comité Interreligioso por la Paz.

LRA 1 Buenos Aires

Adrián Furman, uno de los sobrevivientes del atentado a la AMIA, reflexionó sobre este nuevo aniversario e hizo un llamado a que “no se olvide y que la memoria continúe”.

Expresó que siente “mucha impotencia” por la falta de avances en la investigación judicial y lamentó que, “luego de 28 años todavía tenemos que seguir exigiendo justicia”.

Furman advirtió que “estamos peor que el primer día, tenemos más bronca y más impunidad” al tiempo que se mostró escéptico en la posibilidad de que se haga justicia y, en ese sentido, sentenció que “descreo que pueda pasar algo”.

Por otro lado, recordó el día del atentado, cuando tenía 26 años, trabajaba en la AMIA y repasó cómo sucedieron los hechos en los que también perdió a su hermano Fabián Marcelo Furman, que es una de las 85 personas fallecidas.

LRA 1 Buenos Aires

El legislador porteño por el Frente de Todos se refirió al entramado que existe detrás de la operatoria de la grúas de la ciudad de Buenos Aires y señaló: "En 2021 las empresas reportaron ganancias por 547 millones de pesos y pagan un canon de 55.000 pesos mensuales".

Juan Manuel Valdés precisó que las empresas encargadas de este servicio "levantan 345 autos por día a 6.500 pesos por cada auto".

La concesión se venció hace 20 años, pero Dakota y BRD siguen operando el servicio con una recaudación millonaria. "Hay una clara connivencia entre el gobierno porteño y los empresarios de estos servicios", agregó Valdés.

En ese sentido, el legislador afirmó que "cada vez que se paga una multa por retención de vehículo en CABA, se está pagando la campaña a Horacio Rodríguez Larreta".

LRA 1 Buenos Aires

El director de Radio Nacional Puerto Iguazú, Mario D'Arpino, destacó que la ciudad, con las Cataratas como su principal atractivo turístico, presenta cerca del 100% de ocupación de sus más de 15.000 plazas hoteleras. "Los números son superiores a la prepandemia", resaltó, al señalar que "la ocupación está al máximo".

En ese marco, señaló que por día hay un promedio de 8 mil visitantes y expresó: "Esperamos el pico a partir de esta semana, con quienes llegan desde la ciudad de Buenos Aires".

LRA 1 Buenos Aires

Federico Efrón, director nacional de asuntos jurídicos en materia de derechos humanos, dependiente de la secretaría de derechos humanos de la nación, conversó con Conrado Geiger acerca de las actividades del área a su cargo y dio detalles respecto a la metodología de trabajo empleada en los juicios de lesa humanidad.

Efrón se refirió a la manera en que el equipo de abogados querellantes lleva adelante las acusaciones y juicios orales en todas las jurisdicciones federales, explicó cómo se busca, asiste y notifica a los testigos, la construcción de los informes de riesgo para su protección y las nuevas herramientas empleadas para el avance de las investigaciones.

A 28 años del atentado a la AMIA, familias de artistas se reunieron para interpretar esta hermosa canción compuesta especialmente por Víctor Heredia. A través de la música se transmite de generación en generación el legado de la memoria colectiva.

LRA 43 Neuquén

En Neuquén capital se realizó el acto para recordar a las víctimas de la Mutual Judía AMIA a 28 años del atentado. “No solo es algo que les pasó a las familias de las 85 víctimas o la comunidad judía si no al país”, dijo Mela.

LRA 30 Bariloche

La referente de la Pastoral Penitenciaria contó detalles de las deficiencias dentro del Establecimiento de Ejecución Penal 3 en San Carlos de Bariloche. “La sobrepoblación en el penal es del 68%l. Quienes están presos son hijos de nuestra sociedad y están depositados como cosas”, dijo Martín.

LRA 6 Mendoza Quino

Claudia Jaunín, subdirectora de Turismo del municipio de Rivadavia, compartió un posteo donde aparecen las principales figuras del Gobierno del Frente de Todos en el baúl de un Ford Falcon verde, acompañados por Jorge Rafael Videla. El repudio que ganó este hecho fue nacional, en tanto el concejal peronista Juan Manuel Villalba trabaja en el pedido de renuncia de la funcionaria, quien rompió el consenso "Nunca Más e hizo apología del delito".

"Es incitación al odio y a la violencia, porque cruzó el límite de pedir el retorno del terrorismo de Estado. La medida que tome el intendente Miguel Ronco debe ser ejemplificadora", consideró Villalba.

LV 8 Libertador

Faingold se refirió al caso de Claudia Jaunín, la funcionaria del municipio de Rivadavia que colgó en sus redes sociales una imagen a favor de la última dictadura cívico-militar, señalando: “Desde hace unos años la lucha de los derechos humanos ha caído en la grieta política”, y luego agregó: “No hubo mala fe en el accionar de la funcionaria, sino ignorancia”.

LRA 29 San Luis

Funcionarias y funcionarios del área de Salud de la Nación implementaron la vacunación contra la Covid-19 para infantes a partir de los 6 meses. “En los próximos días se dará a conocer la lista de vacunatorios en San Luis”, explicó Diángelo.

LRA 42 Gualeguaychú

Casaretto explicó el crecimiento económico que viene desarrollando el país, destacando que las exportaciones se han incrementado en un 28 % en relación al año pasado.

Luego, al ser consultado por los dirigentes políticos de Capital Federal que visitan Corrientes, el diputado expresó: “Frigerio no nació en Entre Ríos ni tampoco su padre y sus abuelos. Además sigue sin vivir en la provincia, como tampoco lo hacen sus hijos y su mujer. No nos gusta que Frigerio viva en Avenida del Libertador y venga sólo a hacer una recorrida electoral".

LRA 2 Santiago del Estero

El ingeniero se refirió a la reunión del Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA) de Santiago del Estero en la cual se consensuó un proyecto de ley de humedales para presentar en el Congreso de la Nación.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista especializada en economía respondió dudas a los oyentes acerca de la inscripción al formulario de usuarios de luz y gas de cara a la continuidad de la percepción de los correspondientes subsidios.

Pozzo contestó varias consultas y diferentes casos acerca del trámite online para quienes correspondería mantener el subsidio de dichas tarifas. "Hay que tener a mano el DNI tarjeta del usuario, boletas de luz y gas, el dato de ingreso y Cuil de cada persona mayor a los 18 años que vive en el hogar", antes de completar el formulario", recordó.

LRA 24 Río Grande

En Río Grande, se realizan inscripciones para solicitar los subsidios en las tarifas de gas y electricidad. La funcionaria explicó los requisitos.

LT 12 Paso de los Libres

Aun, interventor de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), brindó detalles de cómo será aplicado el esquema pensado por el Ejecutivo nacional para subsidiar a los consumos energéticos y de gas, el cual establece tres escalas en función del nivel de ingresos.

LRA 3 Santa Rosa

Sobre el tema, Corzo, titular de la ANSES en La Pampa, expresó: “Desde nuestro organismo vamos a colaborar en lo que es la inscripción de forma presencial de las declaraciones juradas para mantener los subsidios, hecho que apunta no solo a los jubilados y pensionados que se tienen que inscribir, sino a toda la población”.

LRA 52 Chos Malal

El funcionario se refirió a la segmentación de tarifas en Chos Malal. “Establecer este nuevo sistema de distribución es avanzar hacia un acceso más justo a los servicios energéticos”, dijo Arianna.

LRA 57 El Bolsón

El gerente de la Unidad de Atención Integral (UDAI) habló de la entrega de turnos y la documentación necesaria para acceder a los subsidios a la electricidad y el gas según los aspectos socio-económicos de cada hogar.

LRA 1 Buenos Aires

La Ley 27.676 de “Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes y Autónomos”, que fue promulgada el pasado 4 de julio, busca beneficiar a 4,5 millones de monotributistas y 140.000 autónomos. En ese sentido, la contadora y especialista en tributación Emiliana Prado, brindó detalles sobre los cambios.

Aseguró que para los pequeños contribuyentes subió el parámetro de los ingresos brutos anuales. “Pero el aumento es a partir del 1 de julio del 2022”, aclaró.

“La parte positiva para los monotributistas es que se exime del pago del componente impositivo, el impuesto integrado, a quienes estén en la categoría A y B pero está sujeto a requisitos”, dijo. Para más información, el sitio web de AFIP cuenta con las especificaciones.

LRA 7 Córdoba

Moreira señaló que el reclamo de las pequeñas y medianas empresas para ser incluidas en la segmentación de tarifas de la energía “es una decisión política. Es un tema también estratégico y político, ya que si nos vemos afectados por la suba, necesariamente vamos a trasladar ese incremento al precio final”.

LRA 6 Mendoza Quino

Zuleta Puceiro analizó la situación socioeconómica y política de Argentina tras la renuncia del ministro Martín Guzmán, diciendo: "Fue una semana donde se trató de hacer pie. En el mundo la gobernanza política se da a partir de la articulación entre distintas instituciones y Batakis avanzó en ese te sentido, porque logró resultados bastante apreciables”.

Luego, Zuleta agregó: “La crisis económica y política se vive alrededor del mundo, y en este punto el ejemplo son Italia e Inglaterra. La economía está en estado de conmoción, las viejas recetas ya no dan respuestas".

LRA 1 Buenos Aires

El periodista Rodrigo Sepúlveda Reyes, desde LRA6 Nacional Mendoza Quino, describió el estado de situación en el paso fronterizo que comunica la Argentina con Chila por la ruta 7 y permanece cerrado al tránsito para todo tipo de vehículos desde el sábado 9 de julio cuando se desató un temporal de nieve en alta montaña.

Se estima que cerca de tres mil camiones permanecen varados a la espera del mejoramiento de las condiciones climáticas para cruzar a Chile y en el Área de Control Integrado (ACI) de Uspallata la capacidad está al máximo con 550 camiones que esperan la reapertura.

Gendarmería Nacional precisó que el tránsito para turismo interno está solo habilitado hasta la localidad cordillerana de Puente del Inca ubicada a unos 193 kilómetros de la Ciudad de Mendoza, con portación obligatoria de cadenas.

LRA 13 Bahía Blanca

La secretaria general adjunta del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (SUTEBA), Ana Canullo, dijo que “es clarito lo que dice (José Luis) Espert tratándonos de vagos, chotos y chorros”.

La dirigente gremial se refirió al tweet hecho por el principal dirigente de Avanza Libertad y que fue replicado por la concejala de Bahía Blanca, Valeria Rodríguez (Avanza Libertad).

LV 4 San Rafael

En relación al tema, Janet Maldonado, directora de la Regional Cuyo del Ministerio de Trabajo, señaló: “Hoy por hoy Mendoza tiene casi el doble de desempleo que San Juan o San Luis, y esto tiene que ver con el estancamiento de la matriz productiva. Si bien es cierto que, por lógica, la situación mejoró tras la pandemia, desde 2015 a la fecha se han perdido unos ocho mil puestos de trabajo, los cuales nunca fueron recuperados”.

LRA 53 San Martín de los Andes

El referente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) aseguró que las manifestaciones serán a lo largo de todo el país. “El 10% de la población argentina no llega a un plato de comida por día”, dijo Farías.

LRA 5 Rosario

La formación llegó a la Estación Rosario Norte y se podrá visitar hasta el 24 de julio inclusive con entrada libre y gratuita. "Siempre es una fiesta que llegue un tren de estas características y se pueda visitar", dijo la presidenta de Radio y Televisión Argentina (RTA).

LRA 14 Santa Fe

El dúo electro pop rosarino Matilda presentó la canción "Lejos del centro", junto a Litto Nebbia. El músico recorrió los orígenes de una canción que relata la vida suburbana al tiempo que dialoga con la identidad artística de Matilda.

LRA 13 Bahía Blanca

La banda Fantabulosikos pasó por los estudios de Radio Nacional Bahía Blanca para contar cómo fueron sus inicios y cómo llegaron al nombre.

También hablaron del espectáculo del viernes a las 16 en el Teatro Municipal de avenida Alem y Alsina.

LV 8 Libertador

Este domingo se recordó el natalicio 90 de Joaquín Lavado “Quino” y Rep lo recordó, expresando: "Prefiero el mundo Quino al mundo Google. El Quino que conocí es ese que renegaba, pero que al final reconoció la fama que le dio Mafalda”.

LRA 26 Resistencia

El escultor indicó que su proyecto denominado “New energy" se basa en la naturaleza y en un trabajo en piedra, tras lo cual sostuvo que es muy importante esta primera visita a Latinoamérica y, en consecuencia, también lo es su primera participación en la Bienal 2022.

LT 12 Paso de los Libres

Pedro Olivero, director de la oficina de Carnaval, comentó la presentación del programa ´Carnaval 2023´, el cual tiene como objetivo trabajar en una agenda de encuentros, capacitaciones y obras que recibirá Paso de los Libres para potenciar las posibilidades turísticas de la ciudad a través del carnaval más antiguo del país.

LV 8 Libertador

La revista Satiricón cumple 50 años y su fundador, Oskar Blotta, quien está en Mendoza, sostuvo que no hay actividades programadas porque no se acuerdan de la revista, y luego destacó las secciones más recordadas en una época donde no había ni internet.

LRA 2 Viedma

El Hospital Zatti de Viedma dispuso que los análisis sobre sífilis y VIH se pueden realizar a demanda sin orden médica.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Con motivo del aniversario número 139 de Aguilares, Tucumán, la intendenta inauguró obras en el microcentro. “Abrimos la semipeatonal y vivimos una fiesta multitudinaria”, dijo la funcionaria.

LU 23 Lago Argentino. Calafate

El funcionario confirmó la donación de un equipo médico que formará parte del sistema de salud de la localidad. “Agradecemos la asistencia de Diego Grimaldi y al equipo del hospital Formenti de El Calafate”, señaló Godoy.

LRA 4 Salta

VICTORIA CERVERA, secretaria General del Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (SITEPSa)

De las 300 escuelas que hay en Salta, 173 están en condiciones de ampliar el horario de una hora más de clases al día. “Las y los docentes que trabajen la hora extra cobrarán el incremento salarial proporcional, de forma remunerativa y bonificable en todos los ítems del recibo”, dijo Cervera.

LRA 13 Bahía Blanca

La subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Julieta Calmels, resaltó “la necesidad de un cambio cultural tanto desde los equipos de salud como de la comunidad” con relación a los pacientes del campo de la salud mental.

Calmels detalló que “todas las investigaciones hablan de que el 29 % de la población requirió una atención por temas de salud mental. Hay momentos de la vida donde podemos padecer angustia, ansiedad, consumos problemáticos... y por eso hay que abordarlo con menos etiquetas, con menos prejuicios…”.

La funcionaria provincial participó de la presentación del Plan Provincial Integral de Salud Mental 2022-2027 en la Universidad Nacional de Lanús, del que participó el gobernador Axel Kicillof.

LV 4 San Rafael

La sanrafaelina Patricia Ibáñez, quien es vicepresidenta segunda de la Red Argentina de Personas Viviendo con VIH SIDA (REDAR), consideró que la nueva normativa “vino a modificar la ley anterior. Se hizo un trabajo tremendo por parte de las personas que vivimos con VIH y, cuando la legislación se reglamente, tendremos una ley más humana”.

LRA 25 Tartagal

La presidenta del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades (FOMUPIO) repudió al docente identificado como Omar Cuellas por difundir imágenes de mujeres originarias que promueven el chineo. “Esperamos que la justicia y el Ministerio de Educación actúen”, manifestó Cari.

LRA 1 Buenos Aires

Escuchá los goles del partido en el Relato de Víctor Hugo por Radio Nacional.