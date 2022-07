Polakoff: "Es difícil cerrar un proceso de duelo cuando no hay explicación"

A 28 años del atentado contra la AMIA, este lunes en distintos actos se volverá a reclamar justicia y se recordará a las 85 víctimas que dejó la explosión de un coche bomba en la sede de la mutual judía. "Las víctimas merecen que no tengamos indiferencia y pidamos justicia. Es muy difícil cerrar un proceso de duelo cuando no hay una explicación, no hay un responsable”, dijo a Nacional Córdoba el rabino Marcelo Polakoff, miembro del Comité Interreligioso por la Paz.

En relación a los avances en la investigación judicial mencionó que "hay un grado de sospecha muy importante porque ya hay imputaciones especificas con nombre y apellido, pedidos captura internacionales para ser traídos a declarar que no son escuchados por Irán. Hay una traba diplomática que muestra a las claras cuales son las intenciones de un país al que se lo acusa de exportar terror", señaló.

DESCARGAR

Nacional Informa, Lunes a Viernes de 7 a 9 con Nicolás Fassi, Paula Hernández y equipo.