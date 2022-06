Diario de Radio Nacional 18/6/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "La guerra demuestra la importancia de la seguridad energética y alimentaria"

LRA 1 Buenos Aires - CARMONA ACERCA DEL RECLAMO POR MALVINAS: “Es una oportunidad muy importante para que Argentina levante la voz”

LRA 1 Buenos Aires - DANIEL ARROYO: Pidió por un Salario Universal

LRA 1 Buenos Aires - JOSE LUIS GIOJA: "Es justicia que salga"

LRA 14 Santa Fe - MARTES EN EL CONGRESO DE LA NACION: Se presenta la encuesta sobre religión, política y sexualidad en Argentina

LT 14 Paraná - Productores de biocombustibles: Valoran el aumento del porcentaje de corte

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa - MARIANA CAPACCIOLI: "Francisco pide no olvidar los daños de la guerra"

LT 14 Paraná - TURISMO: Hay cruces gratuitos al Isolte Curupí durante el fin de semana

LRA 1 Buenos Aires - “Bichos de radio”: Especial Malvinas, a 40 años del fin de la guerra

LRA 1 Buenos Aires - ESPACIO PARA LA MEMORIA: Hace 9 años, la Corte declaró inconstitucional la Reforma de la Magistratura

LRA 1 Buenos Aires - CAUSA PENDIENTE: Pueblos que luchan, imperios que insisten

LRA 1 Buenos Aires - FERNANDA VALLEJOS: "La distribución es central en un plan económico Peronista"

LT 14 Paraná - GERMAN HEINZENKNECHT: Las condiciones del suelo para la siembra son “relativamente buenas”

LT 14 Paraná - SAN SALVADOR: Crearán un centro de investigación del arroz

LRA 1 Buenos Aires

Alberto Fernández sostuvo que "la guerra en Ucrania demuestra una vez más la importancia de la seguridad energética y alimentaria", al disertar hoy en forma virtual en el Foro sobre Energía y Clima (MEF) convocado por su par de Estados Unidos, Joe Biden.

"En Argentina tenemos los recursos naturales, las capacidades y el sistema científico y tecnológico necesario para hacer frente a este crisis, a partir de la innovación", apuntó Fernández en su intervención en este ámbito, organizado por el enviado presidencial de los Estados Unidos para el Cambio Climático, John Kerry.

"Esta combinación nos brinda condiciones privilegiadas para producir alimentos, generar energía renovables, desarrollar cadena de valor de avanzada para el para litio o para hidrógeno", indicó el jefe de Estado en unos de los tramos del discurso que pronunció en este Foro y que publicó en su cuenta oficial de la red social Twitter.

LRA 1 Buenos Aires

El Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería, Guillermo Carmona, se refirió al reclamo de las Islas Malvinas que presentará la Argentina este próximo jueves 23 frente al Comité de Descolonización de la ONU.

“Comenzó sus sesiones esta semana, el día lunes pasado, y va a tratar los 17 casos que están pendiente de descolonización en el mundo, el momento más relevante va a ser el tratamiento de las Islas Malvinas” contó Carmona.

“Nuestra delegación está encabezada por el canciller Santiago Cafiero, va a haber una representación de distintos sectores de la sociedad argentina, del oficialismo y la oposición” resaltó.

Ante la importancia de este reclamo expresó que “es una oportunidad muy importante para que Argentina levante la voz” y explicó la historia de estos reclamos: “A partir de 1965 se considera que Malvinas reviste el carácter de caso colonial, a partir de diciembre del 65 con la resolución 2065, el tema es tratado en la asamblea general y/o el comité de descolonización”.

LRA 1 Buenos Aires

“Debemos 45 mil millones de dólares que tomó el gobierno anterior. De todo eso, hay 24 mil millones que entraron y salieron, se fugaron, cosa que informó el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) en un informe. Es por eso que trataremos en la Cámara de Diputados para que quienes fugaron divisas o tienen bienes no declarados en el exterior activos, el 20% de eso va a ir para el pago de la deuda con el FMI”, expresó Daniel Arroyo, Diputado nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires.

“Hay que tener claro que esto no son nuevos impuestos, es plata fugada al exterior sin declarar. Es fuga no declarada de dinero al exterior”, agregó.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional por el Frente de Todos, se refirió a los proyectos de ley del pago de la deuda al FMI con dinero fugado y la renta inesperada, además de resaltar que las disidencias dentro del FdT no son peleas, sino que "van dejando semillas que van a germinar".

En este sentido, respecto a la aprobación de los proyectos, expresó: “Yo creo que hay chance. Las dos leyes que tienen que ver con eso tiene que salir, el de la renta, porque es justicia que salga, y el que el que fugo que pague es elemental, es una acto de justicia"

“Me parece que hay un sector duro de la oposición con el que no podemos contar, pero hay un sector amplio de miradas”. “En el país falta dialogo, hay oídos que no escuchan. El dialogo no es insultarse, es dialogo cuando aparece la solución, sino no perdamos el tiempo. Ese instrumento tiene que surgir” resaltó.

LRA 14 Santa Fe

El martes 21 de junio se presenta en el Anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación una encuesta de opinión pública sobre religión, política y sexualidad realizada por la Red Latinoamericana y del Caribe de Católicas por el Derecho a Decidir y CDD Argentina.

Causas urgentes dialogó con Juan Marco Vaggione, Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba, profesor Titular de Sociología en la UNC e Investigador del CONICET que actualmente dirige el Programa en Derechos Sexuales y Reproductivos de la Facultad de Derecho (UNC) y es integrante del equipo consultor junto a Juan Esquivel y Lila Aizenberg. Esta encuesta se consultó a personas mayores de 18 años y abarcó 1010 casos en Argentina donde se conoció un amplio consenso en torno a la reivindicación de derechos civiles en temáticas que hasta hace poco se presentaban como controversiales en términos de opinión pública.

LT 14 Paraná

El presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), Luis Zubizarreta, expresó su conformidad con la medida implementada por el Gobierno nacional que subió el corte de biodiesel en el gasoil. El objetivo es aumentar la oferta de este combustible, que escasea en la mayoría de las provincias argentinas. “Es una medida positiva, es un paso adelante, un reconocimiento a la necesidad de utilizar en nuestra matriz otros productos”, expresó Zubizarreta.

“Tenemos capacidad ociosa y además tenemos un producto que es mejor que el gasoil porque contamina menos y encima es más barato. Entonces cierra por todos lados (la medida), generamos empleo”, afirmó.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

La Corresponsal de Radio Nacional en Roma, Mariana Capaccioli, nos actualiza la agenda oficial del Vaticano, con las últimas novedades.

La entrevista fue realizada en el programa “Cada Tarde” que se emite por nuestra emisora de lunes a viernes de 18:00 a 20:00 hs., con la conducción de Sonia Cisneros y Pablo Toledo.

LT 14 Paraná

Paranaenses y turistas disfrutan durante todo el fin de semana largo del espacio natural, ubicado frente al Puerto de la capital entrerriana, a través de senderos, miradores y acompañados de guías. El subsecretario de Turismo de la Municipalidad de Paraná, Agustín Clavenzani, dijo que para los vecinos de la ciudad el cruce es gratuito y destacó que el viaje en las embarcaciones apenas dura tres minutos, para luego pasar a disfrutar de la naturaleza.

La organización A Ñangareco Nderejhe gestionó el proyecto y el Municipio lo financió. Desde su habilitación, el recorrido guiado tiene un costo de 300 pesos, monto que es destinado al mantenimiento del lugar, aunque durante el fin de semana largo se definió que el acceso sea gratuito para los paranaenses.

LRA 1 Buenos Aires

Programa especial Malvinas, a 40 años del fin de la guerra el 14 de junio de 1982, con distintos testimonios enfocados a una parte de esta historia menos conocida: lo que sucedió en las Islas Georgias del Sur. Felipe Celesia, autor del "Desembarco en las Georgias". El papel de los radioaficionados en Malvinas. Los sonidos de la guerra, del desembarco a la rendición.

LRA 1 Buenos Aires

El 18 de junio de 2013, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la “inconstitucionalidad” de cuatro artículos de la Ley 26.855 que había incorporado cambios en el Consejo de la Magistratura, organismo encargado de proponer magistrados, administrar el Poder Judicial, controlar la actividad de los jueces y eventualmente sancionarlos y enviarlos a juicio político.

LRA 1 Buenos Aires

El equipo de Causa Pendiente realizó un repaso por la historia del coloniaje en el mundo y las colonias que aún existen en la actualidad.

Entre ellas, nuestras Islas Malvinas, que volverán a ser reclamadas esta semana frente al Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas.

LRA 1 Buenos Aires

Fernanda Vallejos, Economista y ex Diputada Nacional por la provincia de Buenos Aires, analizo las recientes medidas económicas, el nombramiento del nuevo ministro de la producción, y dejó su mirada respecto al proyecto de segmentación tarifario y las implicancias del acuerdo con el fondo monetario internacional.

Al respecto destacó los anuncios del nuevo ministro de avanzar en la sustitución de importaciones tendiente a subsanar la deuda pendiente en materia de industrialización, como así también la dependencia económica de insumos importados y resolver la histórica escases de divisas en el banco central.

Vallejos también explicó que la regulación de los servicios públicos debería servir para compensar el impacto de la inflación y no contribuir a aumentarla. Asimismo, se refirió a la necesidad de un programa económico que represente el interés de las mayorías de nuestro país para restaurar la calidad de vida perdida en los últimos años y reflexionó que lo más relevante es la política económica, más allá de quien la ejecute.

LT 14 Paraná

Heinzenknecht, quien es meteorólogo de la Consultora de Climatología Aplicada, dijo: “A pesar de que faltaron lluvias, a finales de mayo hubo precipitaciones de 20 milímetros y eso permitió dar un impulso a la siembra”.

LT 14 Paraná

En la localidad entrerriana de San Salvador se creará el Centro Tecnológico Nacional del Arroz (Cetena). Según explicaron las ingenieras agrónomas Norma Pralong y Lorena Robin, el Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos (Copaer) será parte de la iniciativa a través de la participación del Comisionado de San Salvador.

“Es importantísimo que ese centro esté acá en San Salvador y que hayan elegido a la localidad para su instalación”, afirmaron. Asimismo, destacaron que el Centro Tecnológico Nacional del Arroz nucleará a distintos actores de la cadena apuntando a la investigación.

LRA 18 Río Turbio

Hoy se llevó a cabo la 7ma Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Rio Turbio, en la cual, la Edil Alicia Jara, presentó un Proyecto donde se declaró Oficialmente canción de la ciudad, la obra del Cantautor Eduardo Guajardo, titulada "QUE VA A PASAR UN OBRERO".

Esta canción refleja la esencia minera, la cultura y la historia que identifica a la comunidad. Como así también, describe el arduo trabajo que realizan los trabajadores mineros, las pérdidas que se han vivido a lo largo de la historia, los mitos y las leyendas.

Eduardo Guajardo, Artista, Cantautor y Guitarrista, nacido en Rio Turbio, es reconocido por sus pares patagónicos como la voz más importante que arrojó la región en estos años, y que se dedicó a mostrar aparte de los paisajes sureños, el duro trabajo obrero.

LRA 14 Santa Fe

El domingo 19 a las 19:30 hs se presentará en El Birri (Gral López 3698) “La Celestina: Tragicomedia payasa donde todo es contienda: la vida, la muerte, el goce y la risa se dan cita”.

Sospechosamente light dialogó con Julieta Daga, actriz de la obra y maestra payasa oriunda de Córdoba quien brindó detalles acerca de esta versión libre del clásico de Fernando de Rojas que reúne amor, juventud y goce, entre otros. También recordó cómo fue la producción de esta obra que tiene a David Picotto como director y los desafíos que se le presentaron durante el proceso de interpretación.

LRA 1 Buenos Aires

Fiel a su espíritu inquieto, el músico nacido en Liverpool un 18 de junio de 1942, celebró una vida dedicada a la música arriba de un escenario con un tour por Estados Unidos y Gran Bretaña. La gira, que en el final de su pata norteamericana tuvo a Bruce Springsteen como invitado, cerrará el próximo sábado 25 cuando el bajista pise junto a su banda las tablas del Pyramid Stage para bajarle el telón a la segunda noche del Festival de Glastonbury. Paul celebra haciendo lo que mejor sabe hacer.

McCartney festeja sus ocho décadas con su inseparable bajo Hoffner con forma de violín colgando de sus hombros, tocando, cantando las canciones que conmueven a generaciones enteras desde que el 5 de octubre de 1962 el sello Parlophone lanzó “Love me do”, el primer simple de la banda que estaba destinada a cambiarlo todo para siempre.

Paul con su vitalidad octogenaria se encarga de contrarrestar en los hechos aquella leyenda urbana que sostiene que falleció en un accidente automovilístico el 9 de noviembre de 1966 y que fue reemplazado por un tal William Campbell para evitar que la supuesta tragedia afecte a los millones de seguidores de los Beatles alrededor del mundo. Una historia de conspiraciones incomprobables a la que le hizo un guiño en el título del disco “Paul is live”, el registro de la gira que lo trajo por primera vez a la Argentina en 1993.

LRA 26 Resistencia

Así contó la docente y abogada que terminó su clase en lenguaje inclusivo a pesar de la prohibición establecida por Horacio Rodríguez Larreta, intendente de la ciudad de Buenos Aires. Primero notificó a la escuela en la que ejerce que no acataría la medida ya que vulnera sus derechos como persona trans, obligándola a invisibilizar su propia existencia.

Al inicio de la clase les informó a sus alumnas, alumnos y alumnes de la situación y que podían elegir quedarse en ella o retirarse. "No abandonaron el lugar y por el contrario cerraron con un aplauso. Interpreto que fue de aprobación”, aseguró Cristina. "Hay personas trans entre les alumnes que, a veces, no tienen toda la aceptación de su familia. Estas situaciones generan mucha angustia y la escuela es un lugar que les incluye, les contiene. La comunidad educativa está muy preocupada y esta medida es un detonador muy peligroso", sostuvo.