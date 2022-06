Impuesto a la Renta Inesperada: "Es justicia que salga"

El diputado nacional por el Frente de Todos, se refirió a los proyectos de ley del pago de la deuda al FMI con dinero fugado y el impuesto a la Renta Inesperada, además de resaltar que las disidencias dentro del FdT no son peleas, sino que "van dejando semillas que van a germinar".

En este sentido, respecto a la aprobación de los proyectos, expresó: “Yo creo que hay chance. Las dos leyes que tienen que ver con eso tiene que salir, el de la renta, porque es justicia que salga, y el que el que fugo que pague es elemental, es una acto de justicia"

“Me parece que hay un sector duro de la oposición con el que no podemos contar, pero hay un sector amplio de miradas”. “En el país falta dialogo, hay oídos que no escuchan. El dialogo no es insultarse, es dialogo cuando aparece la solución, sino no perdamos el tiempo. Ese instrumento tiene que surgir” resaltó.

“Nuestra doctrina es que en el centro de la agenda de nuestro Gobierno está la defensa de nuestro pueblo” expresó el exgobernador de la provincia de San Juan.

En tanto a las disidencias dentro del Frente de Todos expresó: “Me quedó con las palabras de la vicepresidenta que dijo que debatir no es pelearse. Estas diferencias que se debaten me parece que van dejando semillas que van a germinar y en este año y medio que nos queda tenemos que recuperar la iniciativa y comunicar bien todo lo que hicimos”

Con relación a la situación del avión iraní afirmó: “Me parece un papelonazo. Estas cosas solamente pasan en función de pensar que mientras más mal le vaya al país, mejor le va a ir a la oposición, así el que sufre es nuestro pueblo. Me parece que hay que ubicarse y no pegarse un tiro en los pies”.